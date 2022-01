Jaki czujnik czadu? Ranking 2022: 

FireAngel NM-CO-10X-INT to urządzenie o bardzo zbliżonej specyfikacji, ale jego wyższa cena nie wzięła się znikąd. Jest kilka korzyści, na jakie możesz liczyć, gdy zdecydujesz się na tę (jakby nie było: drobną) dopłatę. Po pierwsze: mamy tu wbudowaną baterię zapewniającą bezobsługowe działanie przez 10 lat. Po drugie: istnieje możliwość dołączenia go do swojego domowego systemu – opisywany model jest kompatybilny z Wi-Safe 2 (do integracji większej liczby czujników i alarmów) oraz Zigbee (a więc bazy wielu systemów smart home).