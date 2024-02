Jak czujnik czadu wybrać? Jakie są pożądane cechy takiego czujnika i o jakich kwotach zakupu mowa? Na te pytania odpowiadamy w naszym zestawieniu, polecając godne zaufania czujniki czadu.

Co to znaczy: dobry czujnik czadu?

Skuteczny czujnik czadu powinien być niezawodny, czuły i precyzyjny. Powinien stale monitorować poziom tlenku węgla w powietrzu, a w przypadku wzrostu jego koncentracji, skutecznie zaalarmować domowników – najczęściej za pomocą sygnału dźwiękowego, a czasem także optycznego – sygnalizując potencjalne zagrożenie dla zdrowia.

Odpowiednia wrażliwość wbudowanego sensora, potwierdzona certyfikatem EN50291, gwarantuje skuteczne reakcje. W naszym rankingu znajdziesz urządzenia, które zostały uhonorowane tym certyfikatem. Już teraz możesz zapoznać się z poleceniem konkretnych modeli, a w dalszej części artykułu zdobędziesz dodatkowe informacje. Sprawdź również, kto powinien zainstalować czujnik czadu.

Jakie cechy powinien mieć czujnik czadu? Jaki kupić i na co zwracać uwagę?

Spełnienie normy EN50291 stanowi kluczowy aspekt, jednak to nie tylko on decyduje o jakości czujnika czadu. Istnieje kilka rodzajów tych urządzeń, różniących się między innymi sposobem zasilania. Najbardziej ekonomiczne modele korzystają ze zwykłych baterii – jest to wygodne rozwiązanie, lecz wymaga regularnej wymiany "paluszków". Alternatywą jest wybór urządzenia z wbudowaną baterią, której żywotność szacowana jest zazwyczaj na 7 lub nawet 10 lat. Kolejną kategorią są czujniki sieciowe, wymagające stałego podłączenia do gniazdka elektrycznego.

Niektóre czujniki posiadają dodatkowo wyświetlacze, umożliwiające monitorowanie poziomu czadu w czasie rzeczywistym, oraz funkcję integracji z systemami smart home. Istnieją również modele 2 w 1, które, oprócz detekcji tlenku węgla, potrafią rozpoznawać dym lub gaz.

Gdzie umieścić czujnik czadu? Powinien pojawić się w każdym pomieszczeniu, w którym występuje źródło tlenku węgla, co pokazuje poniższa grafika.



Czujnik czadu powinien znaleźć się w każdym pomieszczeniu, w którym występuje źródło tlenku węgla. (ilustracja: FireAngel)

Ile kosztuje czujnik czadu?

Czujnik czadu nie jest urządzeniem kosztownym, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że służy on ochronie zdrowia i bezpieczeństwa. Najbardziej ekonomiczne modele godne polecenia można nabyć za mniej niż 100 złotych, natomiast w przedziale cenowym od 100 do 200 złotych przeważają urządzenia wyposażone w wysokiej klasy sensory elektrochemiczne, co potwierdzają nasze rankingi. Na rynku dostępne są również droższe warianty, które mogą być wyposażone w sensory półprzewodnikowe lub oferować dodatkową funkcjonalność, taką jak łączność bezprzewodowa czy kompatybilność z systemami smart home.

Jaki czujnik czadu wybrać? Ranking polecanych modeli:

Ferguson FS2CO – czujnik czadu do systemu smart home

Kidde K7DCO – dobry czujnik czadu z wyświetlaczem LCD

Jikaida JKD-512COM – dobry i tani czujnik czadu i dymu

FireAnger FA3322-INT - estetyczny czujnik czadu

Kidde 2030-DCR - prosty i tani czujnik czadu

Ferguson FS2CO – czujnik czadu do systemu smart home Ocena benchmark.pl









4,6/5 Benchmarkowy ranking czujników czadu zamyka Ferguson FS2CO. Urządzenie monitorujące stężenie tlenku węgla w powietrzu i emitujące donośny alarm dźwiękowo-wizualny w przypadku przekroczenia bezpiecznej normy. To jednak, co najciekawsze w tym modelu, to obecność łączności ZigBee, dzięki której może on stać się częścią systemu smart home. Po połączeniu go z centralką Ferguson FS2SH możemy liczyć na wygodne zarządzanie z poziomu aplikacji na telefon, a także powiadomienia. Dzięki temu informację o zagrożeniu otrzymamy nie tylko wtedy, gdy jesteśmy w domu, ale tak naprawdę wszędzie, gdzie tylko mamy połączenie z siecią.

Kidde K7DCO – dobry czujnik czadu z wyświetlaczem LCD Ocena benchmark.pl









4,6/5 Kidde to obok FireAngel najpopularniejszy producent czujników czadu. Właściwie wszystkie oferowane przez niego modele zasługują na rekomendację, ale do rankingu trafił najbardziej uniwersalny z nich: Kidde K7DCO. To czujnik tlenku węgla z certyfikowanym, wysokiej klasy sensorem elektrochemicznym, który cechuje się wysoką precyzją, niezawodnością i trwałością na poziomie 10 lat. W przypadku zagrożenia urządzenie emituje głośny alarm dźwiękowy połączony z sygnalizacją wizualną. Na stosowną informację możesz liczyć także w przypadku wyczerpujących się baterii, nieprawidłowego działania czy końca okresu eksploatacyjnego. Dopełnieniem całości jest wyświetlacz LCD, wskazujący aktualne stężenie czadu w powietrzu.

Jikaida JKD-512COM – dobry i tani czujnik czadu i dymu Ocena benchmark.pl









4,6/5 Na początek rozwiejmy wątpliwości dotyczące tego, czy da się kupić dobry czujnik czadu do 100 złotych. Jak najbardziej jest to możliwe, a za przykład niech posłuży Jikaida JKD-512COM. To niedrogie urządzenie, które oferuje precyzyjny pomiar natężenia tlenku węgla w powietrzu i głośnym sygnałem alarmowym ostrzega domowników, gdy poziom przekroczy próg bezpieczeństwa. Zintegrowany wyświetlacz LCD pozwala ponadto podejrzeć aktualne stężenie w każdej chwili. Do zasilania Jikaida wykorzystuje trzy „paluszki”, a gdy będzie kończyć się energia, czujnik cię o tym powiadomi. Nieprędko natomiast pojawi się konieczność wymiany całego urządzenia – żywotność sensora wynosi 7 lat. A, i najciekawsze – sprzęt pełni też funkcję czujnika dymu (ot, dwa w jednym).

FireAnger FA3322-INT - estetyczny czujnik czadu Ocena benchmark.pl









4,8/5 Godny polecenia i zaufania czujnik czadu wyposażony w sensor elektrochemiczny, opracowany w zakładach PACE-Sensor w Kanadzie należących do firmy FireAngel. Podczas wykrycia tlenku węgla, czujnik ostrzega domowników wyraźnie zauważalną sygnalizacją optyczną i głośnym alarmem - sygnałem dźwiękowym o natężeniu 85 dB, który usłyszymy w odległości ok. 1 m. Urządzenie pozwala oczywiście na sprawdzenie poprawności działania sygnału alarmowego, a do tego zostało wyposażone w system autokontroli, który monitoruje poprawność działania czujnika oraz informuje o nieprawidłowej pracy. Na uwagę zasługuje również duży wyświetlacz LCD, pozwalający na łatwy odczyt aktualnego stężenia tlenku węgla w powietrzu, ale pokazujący również dane dotyczące temperatury oraz wilgotności. Wbudowana bateria zapewnia nieprzerwaną pracę do 10 lat.

Kidde 2030-DCR - prosty i tani czujnik czadu Ocena benchmark.pl









4,8/5 Prosty i tani czujnik czadu z trzema diodami informującymi o zasilaniu, sytuacji alarmowej oraz o nieprawidłowym działaniu czujnika. Zaletą tego modelu jest też przechowywanie w pamięci informacji o wykryciu stężenia CO przekraczającego poziom 100 PPM, co pozwala sprawdzić, czy podczas nieobecności domowników nie doszło do emisji tlenku węgla. Za dokładność pomiarów odpowiada niezawodny sensor elektromechaniczny, a stężenie zagrażające zdrowiu lub życiu domowników urządzenie sygnalizuje za pomocą czerwonej diody LED oraz głośnego alarmem, którego siła sięga 85 dB. Czujnik zasilany jest dwoma bateriami AA, które gwarantować mają nieprzerwaną pracę nawet przez 10 lat.

Najlepszy czujnik czadu - subiektywna opinia

W zasadzie nie ma czegoś takiego, jak najlepszy czujnik czadu - czujnik ma spełniać określone normy i działać oraz dysponować donośnym sygnałem alarmowym. Osobiście wybrałbym sprawdzony i super popularny Kidde K7DCO, ale każdy z modeli z naszego zestawienia stanie na wysokości zadania.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.