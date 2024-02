Z tą frytkownicą beztłuszczową nie ma żartów! Philips to opinii wielu lider wśród producentów tego typu urządzeń, co HD9867/90 Ovi Smart XXL potwierdza z pewnością. Mamy tu zakres temperatury od 40 do 200 stopni Celsjusza, duży kosz o pojemności ponad 7 litrów, rozbudowaną, choć intuicyjną obsługę, predefiniowane tryby dla konkretnych potraw oraz szereg innowacyjnych autorskich technologii Philips wpływających na szybkość przygotowywania potraw. Ten airfryer ma moc aż 2225 W, zatem nagrzewa się super szybko, ma funkcję podtrzymywania ciepła, programy przygotowane przez renomowanych szefów kuchni oraz aplikację NutriU, dzięki której mamy dostęp do mnóstwa sprawdzonych przepisów i porad innych użytkowników. Do tego w pudełku znajdzie się ruszt do grillowania, foremki do pieczenia, a nawet szczypce i ruszt do pizzy.

Najważniejsze cechy: Moc 2225 W

Programy pieczenie, grill, smażenie