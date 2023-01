Jaki czujnik czadu? Ranking 2023: 

Benchmarkowy ranking czujników czadu zamyka Ferguson FS2CO. Urządzenie monitorujące stężenie tlenku węgla w powietrzu i emitujące donośny alarm dźwiękowo-wizualny w przypadku przekroczenia bezpiecznej normy. To jednak, co najciekawsze w tym modelu, to obecność łączności ZigBee, dzięki której może on stać się częścią systemu smart home. Po połączeniu go z centralką Ferguson FS2SH możemy liczyć na wygodne zarządzanie z poziomu aplikacji na telefon, a także powiadomienia. Dzięki temu informację o zagrożeniu otrzymamy nie tylko wtedy, gdy jesteśmy w domu, ale tak naprawdę wszędzie, gdzie tylko mamy połączenie z siecią.