Dysk to dysk, prawda? Otóż nic bardziej mylnego – najpopularniejsze i korzystnie wycenione dyski do typowego komputera mogą okazać się kiepskim wyborem dla dysku sieciowego. Oto kilka powodów, dla których warto dopłacić do dysków dedykowanych takim serwerom.

Oszczędność to nasza narodowa cecha, która zwykle może uchodzić za zaletę, ale nie wtedy, kiedy połączymy ją z brakiem informacji. A tak właśnie często wygląda proces zakupu domowego lub nawet firmowego NAS. O ile łatwiej nam uzasadnić przed samym sobą dopłatę do lepszego serwera, ponieważ tutaj łatwiej taką różnicę dostrzec, tak kiedy przychodzi moment wyboru dysków, które w takim serwerze osadzimy, to najczęściej filtrujemy interesującą nas pojemność i sortujemy wyniki rosnąco po cenie, aby wybrać ten najtańszy.



Zdjęcie autorstwa Damiana Nowaka (wavepc.pl) - do kompletnego przekroju oferty WD zabrakło tylko dysków WD Gold.

Takie postępowanie jednak może być zgubne dla danych, które planujemy na takim urządzeniu trzymać. Pół biedy jeszcze, jeżeli ma to być typowo domowy serwer, z którego będziemy korzystać sporadycznie, ale nawet wtedy nieco ryzykujemy. Znacznie gorzej, jeżeli w wyżej wskazany sposób wyposażymy w dyski serwer NAS w biurze, gdzie używany jest codziennie przez wiele osób. Co w takim razie powinniśmy wybrać? I co przez taki wybór zyskamy?

I wtedy wchodzi on – cały na czerwono – WD Red

Firma WD ma w swojej ofercie m.in. serię dysków dedykowanych do serwerów NAS i nazywa się ona Red. Dyski te są nieco droższe od domowej serii WD Blue, ale to niewielka cena w zamian za to, co oferują. Przejdźmy jednak do rzeczy.

Zdolność do pracy 24 godziny na dobę

Co prawda serwery NAS posiadają funkcję, która usypia dyski, gdy te nie są używane, ale w praktyce bardzo często taki dysk nie ma nawet chwili wytchnienia. W ciągu dnia jest intensywnie wykorzystywany przez użytkowników, a gdy ci skończą pracę, to potencjalnie jest to dobry moment na tworzenie kopii zapasowych ich plików lub prowadzenie konserwacji lub kompresji danych, jakie NAS przechowuje.

W przypadku dysków talerzowych w serwerach NAS często rezygnuje się z ich usypiania ze względu na długi (nieraz kilkusekundowy) czas oczekiwania na ich ponowne rozpędzenie i dostęp do danych

Aby pozwolić na taką właśnie pracę, dyski WD Red zaprojektowano tak, aby pracowały przy niższej temperaturze. W sytuacji, gdy w małej skrzynce zamkniemy kilka lub nawet kilkanaście dysków, ten aspekt nabiera szczególnego znaczenia. Zwykłe dyski po prostu dużo częściej ulegają awarii w takich sytuacjach.

Dłuższa gwarancja

A skoro już przy awaryjności jesteśmy – nawet, jeżeli taka wystąpi, to mamy przecież gwarancję? Pewnie, tylko że tego typu usterki nie objawiają się od razu. Seria WD Red (oraz WD Red Plus) pozwala nam spać spokojnie o cały rok dłużej, ponieważ o tyle wydłużony został ich okres gwarancji.

Gwarancja kompatybilności

Kompatybilność dysku to aspekt, o którym nikt nie myśli, tak długo aż się nie okaże, że jego okazyjnie kupiony dysk jednak nie do końca chce z nowym NAS działać. Powodów może być mnóstwo i tak samo dużo może być objawów. Jeżeli jednak kupujemy dysk dedykowany do pracy z NAS, jak właśnie WD Red, to mamy pewność, że został on przetestowany przez każdego szanującego się producenta serwerów dyskowych.

Zaprojektowany do pracy w RAID

Jest pewna istotna cecha macierzy RAID, która sprawia, że dyski HDD z typowego PC są jeszcze bardziej narażone na uszkodzenia (lub utratę danych) – wibracje, które po zsynchronizowaniu pracy 3-4 dysków mogą się okazać już zbyt duże do poprawnej i efektywnej pracy dysku pozbawionego ochrony przed tym zjawiskiem. I tak – zgadza się – WD Red takie zabezpieczenie posiada i umożliwia bezproblemową pracę nawet 8 dysków w jednym NAS.

Cicha praca

Zapewne każdy, kto miał przyjemność obcować z komputerem wyposażonym w HDD bez problemu rozpozna ten specyficzny dźwięk jego pracy. Jeżeli dysk jest jeden, to problem nie jest duży, ale gdy jednocześnie swoją pieśń godową roztaczają 4 dyski, to robi się już głośno – w szczególności, gdy NAS stoi na biurku nieopodal naszego miejsca pracy. WD Red oczywiście bezgłośne nie są, ale producent postarał się, aby pracowały ciszej od typowych dysków HDD.

NASware 3.0 – oprogramowanie układowe dedykowane do współpracy z NAS

Wszystkie dyski WD Red są wyposażone w oprogramowanie układowe wyspecjalizowane we współpracy z serwerami NAS. Oznacza to, że pozwalają odczytywać informacje SMART, nawet gdy dysk jest częścią macierzy RAID (w tym pomiar temperatury dysku z dokładnością do jednego stopnia Celsjusza). Dodatkowo chroni ono dane w przypadku utraty zasilania (proces zapisu jest kończony z energii zmagazynowanej w kondensatorach). Ostatecznie oprogramowanie to potrafi efektywniej zarządzać energią, przez co możliwa jest redukcja kosztów eksploatacji takich dysków w porównaniu do typowych HDD z PC.

Biorąc pod uwagę koszty odzyskiwania danych w profesjonalnych zakładach, spokojnie można traktować zakup dysków WD Red jako inwestycję w przyszłą oszczędność

Nie bez znaczenia jest też system odzyskiwania po wystąpieniu błędu, w jaki NASware został doposażony. Pozwala to na dostęp do sektorów dysku przez kontroler RAID w celu naprawy wykrytego błędu w spójności. Tradycyjne dyski na to nie zezwalają i błąd taki może szybko przerodzić się w całkowite rozpadnięcie się macierzy i narażenie nas na utratę danych, a z pewnością utratę czasu na rekonstrukcję RAID.



Jeżeli NAS WD, to najlepiej z dyskiem WD Red!.

No dobrze – ale czy są jakieś minusy stosowania takich dysków? O pierwszym wspomnieliśmy na samym początku – dyski te są minimalnie droższe. Za drugi można uznać ich prędkość, choć tylko pozornie. Serie WD Red oraz WD Red Plus cechują się prędkością obrotową talerzy na poziomie 5400 rpm – to dokładnie tyle, ile oferują najtańsze dyski HDD dla komputerów stacjonarnych, choć warto zaznaczyć, że cechuje je również większa pojemność pamięci podręcznej.

Dyski HDD, jakkolwiek do najszybszych nie należą, tak nawet one są zwykle ograniczane przez infrastrukturę sieciową

Jeżeli mówimy o typowych domowych i przeznaczonych do małych firm NAS, które zwykle mają 4-6 zatok oraz jedno lub dwa agregowane porty Gigabit Ethernet, to łatwo zauważyć, że nawet dwudyskowa macierz będzie limitowana przez przepustowość łącza przy transferze liniowym. Oczywiście do tego dochodzi jeszcze czas dostępu i ilość operacji wykonywanych na sekundę, ale jeżeli na tym nam zależy, to nawet najsłabszy dysk SSD (choć tu też zdecydowanie polecamy SSD z serii WD Red SA500!) umieszczony jako bufor w serwerze NAS, zmasakruje swoją wydajnością najszybsze dyski HDD. Co jednak, jeżeli potrzebujemy naprawdę dużo przestrzeni, a serwer dysponuje kilkoma agregowanymi łączami 10 Gbps?

WD Red Pro – ostateczne rozwiązanie dla najbardziej wymagających serwerów

Owszem, WD przewidziało takie zapotrzebowanie i gdy potrzeba ogromnej i bezpiecznej przestrzeni na nasze dane, to trzeba sięgnąć po wersję Pro dysków WD Red. Czym się różnią? Przede wszystkim jakością – i to taką, za którą producent ręczy jeszcze dłuższą gwarancją – aż 5 lat. W ramach tej jakości dopracowano również kwestię przeciwdziałania skutkom drgań, co pozwala na łączenie w jednej obudowie nawet 24 dysków w macierz RAID!

WD Red Pro to rozwiązanie, jak sama nazwa wskazuje, dla profesjonalistów – taki zakup to inwestycja w bezpieczeństwo

Warto dodać, że dyski Pro o pojemności powyżej 8 TB (i niektóre starsze rewizje 8 TB) są wypełnione helem zamiast zwykłego powietrza, co dodatkowo poprawia parametry ich pracy. Natomiast bez względu na rozmiar, wszystkie dyski WD Red Pro pracują z prędkością 7200 rpm oraz są wyposażone w odpowiednio pojemniejszą pamięć podręczną.



Ze względu na zastosowanie techniki zapisu CMR dyski WD Red Plus i WD Red Pro mogą dać reaną przewagę nad modelami SMR również w domowych serwerach NAS..

Ostatecznie jeszcze warto zaznaczyć, że przypadku dysków WD dedykowanych do NAS, seria Red Plus oraz Red Pro stosują metodę prostopadłego zapisu danych (CMR). Jest to o tyle ważne, że w przypadku konieczności odbudowy macierzy RAID, gdzie cały dysk jest zapisywany od początku do końca, proces ten przebiega bez spowolnień, jakie są charakterystyczne dla dysków SMR (Shingled Magnetic Recording), gdzie zapis do ukończenia wymaga okresu bezczynności na fizyczne przeniesienie danych w docelowy obszar dysku. W codziennym użytkowaniu różnica jest pomijalna, ale w tym krytycznym momencie odtwarzania dysku w macierzy może sięgać nawet całego rzędu wielkości!

Artykuł powstał we współpracy z firmą WD.