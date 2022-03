Masz do dyspozycji tylko pół tysiąca i chcesz kupić ekspres do kawy? Nie jest to łatwe zadanie, ale nie wspominalibyśmy o tym, gdyby nie było to możliwe. Właśnie tyle kosztuje kolbowy Krups Opio, którego stosunek ceny do możliwości jest naprawdę atrakcyjny. Minusy? Przede wszystkim nie ma wbudowanego młynka, więc pozostaje ci kawa mielona (czy to kupiona, czy też zmielona w zewnętrznym młynku). Ograniczająca może być też niewielka liczba dostępnych kaw. Zaskakującymi w tej cenie plusami są za to: dysza do spieniania mleka oraz duży zbiornik na wodę (o pojemności 1,5 litra). Krótko mówiąc: to całkiem niezły sprzęt dla osób o podstawowych potrzebach.

Najważniejsze cechy: Typ ekspresu kolbowy

Wbudowany młynek nie

Ciśnienie 15 bar/barów

Pojemność zbiornika na wodę 1500 ml

Rodzaj kawy mielona

Regulacja mocy kawy tak

Moc 1450 W