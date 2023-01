Ciśnieniowy ekspres do kawy pozwala szybko i wygodnie zaparzyć doskonałą kawę. Jeśli w dodatku ma spieniacz, to nie ogranicza się do espresso czy americano, lecz oferuje też cappuccino lub latte macchiato. Oto nasz ranking ekspresów do kawy – znajdź model idealny dla siebie.

Jaki ekspres ciśnieniowy wybrać? Pomagamy wybrać

Wystarczy łyczek aromatycznej kawy i dzień staje się lepszy. To też doskonały sposób, by się pobudzić albo też po prostu spędzić miłe popołudnie w doborowym towarzystwie. Choć ilu kawoszy, tyle „najlepszych przepisów na doskonałą kawę”, to ostatecznie liczba sposobów na jej przygotowanie jest ograniczona. Jednym z najlepszych – to znaczy najłatwiejszych i najwygodniejszych, a przy tym zapewniających odpowiednią jakość – jest ciśnieniowy ekspres do kawy. Naprawdę dobry sprzęt tego typu pozwala szybko przygotować perfekcyjną kawę czarną lub mleczną i dostosować jej parametry do własnych preferencji.

Wierzę, że nasz ranking ekspresów ciśnieniowych pomoże ci odnaleźć idealny model dla siebie. Starałem się, by polecane ekspresy do kawy w tym zestawieniu odpowiadały na różne potrzeby: znajdziesz tu i prosty model za kilkaset złotych, i wypasiony sprzęt za 5000 zł, a także wiele urządzeń pomiędzy nimi. Jest coś dla tych, którzy lubią, gdy wszystko dzieje się samo, jak i dla tych, którzy lubią poeksperymentować z ustawieniami. Co tu jednak dużo mówić – im szybciej przejdziemy do rzeczy, tym szybciej się napijemy!

Jaki ekspres do kawy? Ranking 2022:

Dobry ekspres do kawy - jaki wybrać? Kolbowy czy automatyczny?

Zacznijmy od tego, że istnieje kilka podstawowych metod parzenia kawy. Umożliwiają to przyrządy i urządzenia, takie jak:

kawiarki to najtańsze i najprostsze urządzenia do parzenia kawy, ale ich dużą wadą jest kiepska wydajność,

ekspresy przelewowe to maleńki krok do przodu, ale wciąż trzeba się przy takim zaparzaniu napracować (wykorzystuje się wszak papierowe filtry) i poświęcić na nie dużo czasu,

to maleńki krok do przodu, ale wciąż trzeba się przy takim zaparzaniu napracować (wykorzystuje się wszak papierowe filtry) i poświęcić na nie dużo czasu, ekspresy na kapsułki są bardzo wygodne, zarówno w kwestii przygotowywania kawy, jak i czyszczenia urządzenia, a do tego umożliwiają parzenie niemal dowolnego rodzaju kawy, ale wiele osób narzeka na smak, a do tego jest to wysoce nieekologiczne rozwiązanie. Wreszcie są też…

ekspresy ciśnieniowe – to urządzenia, które wykorzystują wysokie ciśnienie, pozwalając na szybkie zaparzanie kawy, zachowując pełnię smaku i aromatu.

Z kolei same już ekspresy ciśnieniowe można podzielić na trzy kategorie:

ekspresy kolbowe kosztują zwykle poniżej 1000 zł i prostota jest ich największym atutem. Wystarczy wsypać kawę do sitka, zamocować kolbę i włączyć wodę. Wszystko odbywa się tu ręcznie i samemu trzeba zatroszczyć się o zmielenie kawy, a następnie dobranie jej odpowiedniej ilości. Minusem jest też konieczność ciągłego usuwania fusów. Wygodniejsze są…

ekspresy półautomatyczne, które kosztują zwykle między 1000 a 2000 zł. Cechuje je konieczność ręcznego spieniania mleka, ale sama kawa zaparza się automatycznie. Oznacza to tyle, że wbudowany młynek pobiera odpowiednią ilość ziaren, mieli je i przekazuje urządzeniu. Ty musisz dbać tylko o to, by nie brakowało ziaren i wody w pojemnikach, no i o regularne usuwanie fusów (znacznie rzadsze jednak niż w kolbówkach). Z kolei…

, które kosztują zwykle między 1000 a 2000 zł. Cechuje je konieczność ręcznego spieniania mleka, ale sama kawa zaparza się automatycznie. Oznacza to tyle, że wbudowany młynek pobiera odpowiednią ilość ziaren, mieli je i przekazuje urządzeniu. Ty musisz dbać tylko o to, by nie brakowało ziaren i wody w pojemnikach, no i o regularne usuwanie fusów (znacznie rzadsze jednak niż w kolbówkach). Z kolei… ekspresy automatyczne kosztują od 1500 zł do kwot kilka razy większych. Takie urządzenia zapewniają pełną wygodę – wystarczy kilka kliknięć (a czasem i jedno), by ekspres samodzielnie przygotował czarną lub mleczną kawę, zgodną z życzeniem użytkownika. Jest to zdecydowanie najwygodniejsze rozwiązanie – idealne dla miłośników mlecznych kaw i rekomendowane wielbicielom czarnych.

W naszym rankingu zmieściliśmy urządzenia reprezentujące wszystkie te trzy kategorie. Zanim jednak przejdziemy do ich omówienia, to dodajmy jeszcze, że najważniejszymi cechami ekspresu ciśnieniowego są:

ciśnienie (do przygotowania doskonałego espresso potrzeba 9 barów. Teoretycznie im większe ciśnienie, tym więcej ekstraktu w samym napoju, dlatego 15-barowy albo i 19-barowy ekspres to właśnie to, w co najlepiej jest celować),

pojemność zbiorników na kawę, wodę i mleko (oczywiście im większa pojemność, tym rzadziej trzeba dosypywać czy dolewać składników),

(oczywiście im większa pojemność, tym rzadziej trzeba dosypywać czy dolewać składników), liczba napojów do wyboru (dostępne są modele oferujące tylko kawę czarną albo dodatkowo mleczne cappuccino i latte macchiato, a dla miłośników eksperymentów znajdą się urządzenia z 10, 12 czy nawet 15 przepisami),

(dostępne są modele oferujące tylko kawę czarną albo dodatkowo mleczne cappuccino i latte macchiato, a dla miłośników eksperymentów znajdą się urządzenia z 10, 12 czy nawet 15 przepisami), możliwość personalizacji (ekspresy wyższej klasy umożliwiają dokładne ustalenie grubości mielenia ziaren, intensywności aromatu, wielkości kawy, temperatury wody itp. – dzięki temu możesz przyrządzić kawę zgodnie ze swoimi preferencjami),

(ekspresy wyższej klasy umożliwiają dokładne ustalenie grubości mielenia ziaren, intensywności aromatu, wielkości kawy, temperatury wody itp. – dzięki temu możesz przyrządzić kawę zgodnie ze swoimi preferencjami), intuicyjna obsługa (najczęściej spotyka się urządzenia z panelami dotykowymi, pozwalającymi na wygodne dobranie ustawień – wybierz takie, które wydaje ci się najbardziej intuicyjne),

(najczęściej spotyka się urządzenia z panelami dotykowymi, pozwalającymi na wygodne dobranie ustawień – wybierz takie, które wydaje ci się najbardziej intuicyjne), tryb automatycznego czyszczenia (to praktyczny dodatek, pozwalający zadbać o odpowiednią higienę).

Nie przedłużając już…

Oto nasz ranking ekspresów do kawy (2022)

Jako kawosz wychodzę z założenia, że na takim urządzeniu nie warto oszczędzać. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że są wśród nas osoby, które chcą po prostu wypić czasem aromatyczne espresso i nie potrzebują do tego urządzenia za kilka tysięcy. Jeśli ty też chcesz kupić ciśnieniowy ekspres do kawy za mniej niż 500 złotych, to rzuć okiem na Zelmer ZCM7255 lub Sencor SES 1710BK, choć sugerowałbym jednak dołożenie przynajmniej kilku stówek i wybranie na przykład takiego urządzenia jak…

DeLonghi Dedica EC 685 – tani a dobry ekspres do kawy do domu Ocena benchmark.pl









4,6/5 Nasz ranking otwiera kosztujący około 700-800 złotych DeLonghi Dedica EC685. To jeden z najpopularniejszych ekspresów kolbowych na rynku i uwierz, że nie jest to przypadek. Smukła konstrukcja przyciąga wzrok i ułatwia odnalezienie dla niego miejsca w kuchni. Przede wszystkim jednak ten ekspres umożliwia zaparzanie naprawdę pysznej kawy – espresso, klasycznej czy też mlecznej cappuccinno. Co więcej, ma podwójną dyszę, dzięki czemu możesz przygotować dwie kawy równocześnie i zaoszczędzić sporo czasu. Dodatkowy plus jest taki, że oprócz klasycznej kawy mielonej przyjmuje również saszetki E.S.E. Jedynym większym minusem jest właściwie niewielki pojemnik na wodę (ten mieści tylko 1 litr). Najważniejsze cechy: Typ ekspresu kolbowy

Wbudowany młynek nie

Ciśnienie 15 bar/barów

Pojemność zbiornika na wodę 1000 ml

Rodzaj kawy mielona

Regulacja mocy kawy nie

Moc 1350 W

DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110 – niedrogi ekspres do kawy z młynkiem Ocena benchmark.pl









4,6/5 Kolejny w naszym zestawieniu model tego producenta – DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110 – to ekspres półautomatyczny. W przeciwieństwie do poprzedniego ma wbudowany młynek, więc sam zmieli kawę i pozwoli ci dostosować parametry zaparzania, ale mlekiem musisz zająć się samodzielnie (jest dysza do manualnego spieniania mleka). Taki kompromis pozwala zaoszczędzić nieco pieniędzy, a równocześnie cieszyć się zawsze świeżo zmieloną kawą, zaparzaną w idealnej temperaturze. Jako tako przygotowuje tylko pojedyncze i podwójne espresso (do jednej lub dwóch filiżanek naraz), co jasno pokazuje, że jest to sprzęt kierowany do konkretnej grupy odbiorców. Najważniejsze cechy: Typ ekspresu automatyczny

Wbudowany młynek tak

Ciśnienie 15 bar/barów

Pojemność zbiornika na wodę 1800 ml

Rodzaj kawy ziarnista, mielona

Regulacja mocy kawy tak

Pojemność zbiornika na kawę 250 g

Moc 1450 W

Philips LatteGo EP2230/10 – dobry ekspres automatyczny w dobrej cenie Ocena benchmark.pl









4,6/5 A ile trzeba wydać, by cieszyć się w pełni automatycznym ekspresem (czyli takim, który nie tylko sam zmieli kawę, ale i przygotuje mleko do cappuccino)? Na szczęście niewiele więcej. Już za około 2000 złotych możesz kupić model Philips LatteGo EP2230/10, reprezentujący właśnie tę kategorię. I to reprezentujący dumnie, bo to po prostu kawał dobrego sprzętu. Dobry system zaparzający zapewnia intensywny smak i aromat, a młynek z 12-stopniową regulacją i możliwość dostosowania mocy oraz rozmiaru kawy to szansa na napój idealnie skomponowany pod twoje preferencje. Po stronie plusów zapisujemy także intuicyjną obsługę oraz rozwiązania pozwalające na zachowanie higienicznych warunków. Najważniejsze cechy: Typ ekspresu automatyczny

Wbudowany młynek tak

Ciśnienie 15 bar/barów

Pojemność zbiornika na wodę 1800 ml

Rodzaj kawy ziarnista, mielona

Regulacja mocy kawy tak

Pojemność zbiornika na kawę 275 g

Moc 1500 W

Siemens EQ.500 (TP501R09) – świetny ekspres ze spieniaczem do mleka Ocena benchmark.pl









4,6/5 Za podobne pieniądze możesz kupić ekspres Siemens EQ.500 (TP501R09). Będzie lepszym wyborem, jeśli zależy ci na szerszym katalogu dostępnych napojów. W pełni automatycznie przygotowuje nie tylko espresso i cappuccino, ale też cremę i latte macchiato. Jest przy tym równie wygodny w obsłudze, co wspomniany wyżej Philips. Minusem lub plusem – zależy jak patrzeć – jest natomiast brak pojemnika na mleko. Zamiast niego mamy tu lancę, którą umieszcza się w kartonie lub butelce. Pewne komplikacje w niektórych przypadkach może również wywoływać zbiornik na wodę umieszczony z tyłu, ale poza tym jest to właściwie urządzenie z samymi zaletami – potrafiące parzyć aromatyczną i pyszną kawę. Najważniejsze cechy: Typ ekspresu automatyczny

Wbudowany młynek tak

Ciśnienie 15 bar/barów

Pojemność zbiornika na wodę 1700 ml

Rodzaj kawy ziarnista, mielona

Regulacja mocy kawy tak

Pojemność zbiornika na kawę 275 g

Moc 1500 W

Melitta Passione OT F53 – solidny ekspres do kawy z obszernym menu Ocena benchmark.pl









4,6/5 W podobnej cenie dostępny jest także ekspres Melitta Passione OT F53/1-101. Cechuje go klasyczny design, pod którym kryje się sprzęt pełen nowych technologii. To dzięki nim urządzenie jest w stanie szybko przygotować aromatyczną kawę: czy to czarną, czy też mleczną (łącznie do dyspozycji jest aż 10 różnych napojów, w tym americano, café au lait, cappuccino, espresso, espresso macchiato, latte macchiato i ristretto). Młynek jest wydajny, a dzięki specjalnej uszczelce pozwala dłużej utrzymywać świeży smak i aromat kawy. Obsługę ułatwia kolory wyświetlacz TFT oraz funkcja One Touch, pozwalająca na przygotowywanie napoju za pomocą jednego przycisku. Najważniejsze cechy: Typ ekspresu automatyczny

Wbudowany młynek tak

Ciśnienie 15 bar/barów

Pojemność zbiornika na wodę 1200 ml

Rodzaj kawy ziarnista

Regulacja mocy kawy tak

Pojemność zbiornika na kawę 125 g

Moc 1450 W

DeLonghi Dinamica ECAM 350.55 – dla wielu osób optymalny ekspres do kawy Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jednym z najlepszych ekspresów automatycznych, jakie możesz dziś kupić, jest DeLonghi Dinamica ECAM 350.55. Zresztą regularnie plasuje się on w rankingach popularności – Polacy chętnie instalują go w swoich domach i są zadowoleni z tego, co otrzymują. Nic w tym dziwnego, bo ekspres jest wyposażony w wysokiej klasy młynek stożkowy, profesjonalny system spieniania mleka LatteCrema, precyzyjną kontrolę temperatury, pojemny zbiornik na wodę oraz intuicyjny panel sterowania. Ma wszystko, czego potrzeba w domowych warunkach i (w połączeniu z dobrymi ziarnami) oferuje naprawdę pyszną kawę, kiedy tylko masz na to ochotę. Najważniejsze cechy: Typ ekspresu automatyczny

Wbudowany młynek tak

Ciśnienie 15 bar/barów

Pojemność zbiornika na wodę 1800 ml

Rodzaj kawy ziarnista, mielona

Regulacja mocy kawy tak

Pojemność zbiornika na kawę 300 g

Moc 1450 W

Philips LatteGo EP5441/50 – nowoczesny ekspres automatyczny dla smakoszy Ocena benchmark.pl









4,6/5 Jeśli jesteś smakoszem kawy, a poszukiwania idealnego smaku traktujesz jak wspaniałą przygodę, to Philips LatteGo EP5441/50 jest ekspresem stworzonym z myślą o tobie. Dlaczego? Choćby dlatego, że oddaje w twoje ręce 12 różnych rodzajów kaw oraz panel, w którym możesz eksperymentować z różnymi ustawieniami. Swoje ulubione przepisy możesz następnie zapisać, by później przygotowywać napoje według nich poprzez kliknięcie jednego przycisku. Duży kolorowy wyświetlacz gwarantuje w dodatku niezwykle intuicyjną obsługę, a ceramiczny młynek i system spieniania mleka LatteGo stanowią gwarancję przepysznych efektów. Najważniejsze cechy: Typ ekspresu automatyczny

Wbudowany młynek tak

Ciśnienie 15 bar/barów

Pojemność zbiornika na wodę 1800 ml

Rodzaj kawy ziarnista, mielona

Regulacja mocy kawy tak

Pojemność zbiornika na kawę 275 g

Moc 1500 W

DeLonghi Dinamica Plus ECAM 370.70 – najlepszy ekspres do kawy w rozsądnej cenie Ocena benchmark.pl









4,6/5 Dla wielu osób górną granicą cenową w przypadku ekspresu do domu są 3000 złotych. Jeśli przyjmiemy taką definicję „rozsądnej ceny”, to DeLonghi Dinamica Plus ECAM 370.70 może zostać uznany z najlepszy ekspres do kawy. Jego największym atutem jest wyższe ciśnienie (19 barów), dzięki czemu potrafi wydobyć pełnię smaku i aromatu z ziaren kawy, które mielone są za pomocą bardzo dobrego młynka z wielostopniową regulacją. Korzystając z dotykowego menu dostosujesz także moc kawy, jej wielkość oraz temperaturę. A to wszystko przy wielu dostępnych rodzajach napojów: od espresso, małej czarnej i long, po cappuccino, latte macchiato i flat white. Dobry spieniacz mleka, automatyczny system czyszczenia i pojemne zbiorniki stanowią dopełnienie całości. Najważniejsze cechy: Typ ekspresu automatyczny

Wbudowany młynek tak

Ciśnienie 19 bar/barów

Pojemność zbiornika na wodę 1800 ml

Rodzaj kawy ziarnista, mielona

Regulacja mocy kawy tak

Pojemność zbiornika na kawę 300 g

Moc 1450 W

Saeco GranAroma Deluxe SM6680/00 – ekspres ciśnieniowy dla wymagających osób Ocena benchmark.pl









4,6/5 Jeżeli możesz i chcesz pozwolić sobie na większy wydatek, bo też liczysz na jeszcze większe możliwości personalizacji kawy, to najpewniej przypadnie ci do gustu Saeco GranAroma Deluxe SM6680/00. Duży, kolorowy wyświetlacz na froncie pozwala ci szybko i wygodnie wybrać jedną z kilkunastu różnych kaw oraz dostosować jej parametry pod kątem własnych preferencji. Urządzenie pozwala ci odnaleźć idealny smak, ale też pomaga ci zadbać o higieniczne warunki, automatycznie czyszcząc kluczowe systemy za pomocą pary. To propozycja dla wymagających osób, które docenią też pewnie wysoką jakość wykonania oraz dodatki, takie jak łączność Wi-Fi, dzięki której otrzymujesz aktualizacje zainstalowanego oprogramowania. Najważniejsze cechy: Typ ekspresu automatyczny

Wbudowany młynek tak

Ciśnienie 15 bar/barów

Pojemność zbiornika na wodę 1800 ml

Rodzaj kawy ziarnista, mielona

Regulacja mocy kawy tak

Pojemność zbiornika na kawę 300 g

Moc 1500 W

Jura ENA 8 Touch – stylowy i dobrze wyposażony ekspres do kawy klasy premium Ocena benchmark.pl









4,6/5 Wielkim zwieńczeniem naszego rankingu niech będzie Jura ENA 8 Touch, czyli jeden z najpopularniejszych modeli producenta, w którym upatruje się lidera pod względem jakości na rynku automatycznych ekspresów do domu. Owszem, kosztuje niemało, ale w zamian jest w stanie zaoferować niezwykle wyrazistą w smaku kawę, idealnie gładką piankę, obszerne menu napojów i szerokie opcje regulacji. Do tego doskonale prezentuje się na półce z tym swoim „diamentowym” zbiornikiem na wodę, a wisienką na torcie jest możliwość sterowania urządzeniem za pomocą aplikacji na telefon. Największym atutem są jednak podzespoły klasy premium zapewniające pierwszorzędną kawę. Najważniejsze cechy: Typ ekspresu automatyczny

Wbudowany młynek tak

Ciśnienie 15 bar/barów

Pojemność zbiornika na wodę 1100 ml

Rodzaj kawy ziarnista, mielona

Regulacja mocy kawy tak

Pojemność zbiornika na kawę 125 g

Moc 1450 W

Oczywiście są też na rynku droższe i jeszcze bardziej zaawansowane ekspresy do kawy, ale modele za ponad 5000 złotych to już sprzęt dla bardzo wąskiego grona entuzjastów. Dlatego też nasze zestawienie zamykamy urządzeniem mieszczącym się w tej niższej kategorii cenowej. Nie będzie też pewnie zaskoczeniem stwierdzenie, że nie zawarliśmy tutaj wszystkich godnych uwagi modeli – jeśli więc chcesz się podzielić z resztą użytkowników swoimi propozycjami, to sekcja komentarzy jest do twojej dyspozycji. To też dobre miejsce na opinie o znajdujących się w rankingu ekspresach, jak również na pytania – w miarę możliwości odpowiemy.

A tymczasem życzę smacznego!