Jaki klimatyzator pozwoli ci przetrwać upalne dni w domu lub w biurze? Mamy pięć propozycji z różnych kategorii cenowych – to urządzenia dostosowane do pomieszczeń o różnej wielkości i do różnych potrzeb. Wierzymy, że znajdziesz wśród nich coś dla siebie.

Na upały – klimatyzator przenośny. Jaki wybrać?

Gdy upały nie dają wytchnienia, a coś wypadałoby jednak w tym domu porobić (home office w końcu stał się dla wielu chlebem powszednim), trzeba pomyśleć o rozwiązaniu. Jednym z najlepszych będzie klimatyzator – dzięki niemu w mig zrobi się w mieszkaniu przyjemnie (albo przynajmniej dostatecznie przyjemnie).

Podczas gdy najczęściej w domach i biurach ratujemy się wentylatorami, to nie należą one do najskuteczniejszych sposobów radzenia sobie z niesamowicie wysokimi temperaturami. Klimatyzatory to co innego – potrafią szybko i sprawnie schładzać powietrze w pomieszczeniach, ale z drugiej strony: ich instalacja bywa skomplikowana, a ceny – zdecydowanie nie na kieszeń statystycznego Polaka. Na szczęście są też proste klimatyzatory przenośne i kilka takich postanowiliśmy Wam polecić.

Jaki klimatyzator przenośny do mieszkania? Oto ranking 2021:

Columbia Vac KLC7000 – 7000 BTU / do 15 m 2 – tani klimatyzator do pokoju

– Camry CR 7907 – 12000 BTU / do 30 m 2 – dobry klimatyzator do kawalerki

– Whirlpool PACW29COL – 9000 BTU / do 30 m 2 – inteligentny klimatyzator do domu

– Sencor SAC MT9020C – 9000 BTU / do 30 m 2 – optymalny klimatyzator do mieszkania

– Electrolux EXP34U338HW – 12000 BTU / do 50 m2 – klimatyzator do większych pomieszczeń

Zanim skupimy się mocniej na poszczególnych modelach, warto ustalić kilka kwestii. Po pierwsze: klimatyzator przenośny wymaga odprowadzania gorącego powietrza – rurę należy wyprowadzić przez okno, otwór wentylacyjny lub przez ścianę. Po drugie: takie urządzenia bywają głośne, przez co nie najlepiej sprawdzają się na przykład w pokoju dziecięcym czy sypialni. Wreszcie, po trzecie: nawet efektywne energetycznie modele mogą mieć znaczący wpływ na wysokość rachunków za prąd – warto mieć to na uwadze.

Dobry klimatyzator do domu? Mamy pięć propozycji:

Columbia Vac KLC7000 – tani klimatyzator do pokoju Ocena benchmark.pl









4,6/5 Na początek coś, co nieszczególnie nadwyręży domowy budżet. Columbia Vac KLC7000 kosztuje niewiele ponad tysiaka, ale dobrze sprawdzi się w niewielkim pokoju (około 10-15 metrów kwadratowych). Jego instalacja jest prosta, podobnie jak późniejsze korzystanie, a do sterowania możesz wykorzystać albo przyciski na samym urządzeniu, albo też bezprzewodowego pilota. Prędkość nawiewu można regulować w zakresie dwóch stopni, a oprócz tego możesz jeszcze skorzystać z timera lub funkcji opóźnionego startu. Nie zabrakło też trybu nocnego. Najważniejsze cechy: Rodzaj klimatyzatora podłogowy, przenośny

Wydajność chłodzenia 7000 BTU

Funkcje AGD chłodzenie, tryb pracy nocnej, osuszanie

Liczba prędkości 2

Moc 792 W

Maksymalna głośność 65 dB

Camry CR 7907 – dobry klimatyzator do kawalerki Ocena benchmark.pl









4,6/5 Camry CR 7907 sprawdzi się w kawalerce z otwartą kuchnią – obniża temperaturę i osusza powietrze. Ten klimatyzator jest przystosowany do pracy w pomieszczeniach do 30 metrów kwadratowych i cechuje się przy tym wydajnością na poziomie 12 000 BTU, co oznacza wysoką skuteczność. Oferuje trzy prędkości wentylatora i trzy tryby pracy, a czasomierz od 1 do 24 godzin pozwala na dostosowanie jego działania do swojego planu dnia. Może i niczym szczególnym się nie wyróżnia, ale za to zdecydowanie można na nim polegać. Najważniejsze cechy: Rodzaj klimatyzatora podłogowy, przenośny

Wydajność chłodzenia 12000 BTU

Funkcje AGD chłodzenie, osuszanie

Liczba prędkości 3

Moc 1350 W

Maksymalna głośność 65 dB

Whirlpool PACW29COL – inteligentny klimatyzator do domu Ocena benchmark.pl









4,6/5 Szósty Zmysł sprawia, że klimatyzator Whirlpool PACW29COL automatycznie dobiera optymalne parametry działania – dzięki czemu tobie jest po prostu dobrze. Co więcej, czujnik temperatury znajduje się nie przy urządzeniu, lecz w pilocie, więc potrzebne dane są zbierane zaraz przy tobie. W razie czego możesz jednak wziąć sprawy w swoje ręce i ustawić jeden z 3 trybów prędkości, a gdy potrzeba błyskawicznych efektów, możesz skorzystać z funkcji Jet. Dodatkowym atutem jest technologia Auto Clean – po wyłączeniu klimatyzatora, ten automatycznie suszy parownik, aby zapobiec rozwojowi bakterii i grzybów. Najważniejsze cechy: Rodzaj klimatyzatora podłogowy, przenośny

Wydajność chłodzenia 9000 BTU

Funkcje AGD chłodzenie, ogrzewanie, tryb pracy nocnej, osuszanie

Liczba prędkości 3

Moc 2800 W

Maksymalna głośność 64 dB

Sencor SAC MT9020C – optymalny klimatyzator do mieszkania Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jeśli masz większe wymagania, to polecamy klimatyzator Sencor SAC MT9020C. Korzystając z elektronicznego panelu lub pilota zdalnego sterowania, możesz sobie wybrać jedną z 3 prędkości nawiewu albo też aktywować tryb auto, w którym urządzenie samo dobiera optymalną szybkość do warunków, jakie panują w pomieszczeniu. Wysoka efektywność to istotny plus tego sprzętu, który poza ochładzaniem powietrza, także je osusza. Problemu nie stanowi też przenoszenie klimatyzatora ani korzystanie z niego w porze snu, a to za sprawą dobrze pomyślanego trybu nocnego. Najważniejsze cechy: Rodzaj klimatyzatora podłogowy, przenośny

Wydajność chłodzenia 9000 BTU

Funkcje AGD chłodzenie, oczyszczanie, swing, tryb pracy nocnej, osuszanie

Liczba prędkości 3

Maksymalna głośność 65 dB

Electrolux EXP34U338HW – klimatyzator do większych pomieszczeń Ocena benchmark.pl









4,6/5 Gdy rozglądasz się za sprzętem, który poradzi sobie w nieco większym pomieszczeniu – tak do 50 metrów kwadratowych – to zerknij na tę propozycję. Electrolux EP34U338HW to klimatyzator o wysokiej wydajności. Możesz wybrać jedną z trzech prędkości albo też zdać się na urządzenie, aktywując tryb automatyczny. Przy tym wszystkim jest to sprzęt energooszczędny (o czym najlepiej świadczy klasa energetyczna A+). Co więcej, ten model dobrze sprawdza się też wtedy, gdy potrzebujesz nie obniżyć, lecz podwyższyć temperaturę w mieszkaniu. Najważniejsze cechy: Rodzaj klimatyzatora podłogowy, przenośny

Wydajność chłodzenia 12000 BTU

Funkcje AGD chłodzenie, ogrzewanie, tryb pracy nocnej, osuszanie

Liczba prędkości 3

Moc 2800 W

Maksymalna głośność 64 dB

A jak schłodzić mieszkanie za mniej niż 1000 złotych?

Jednym z niewielu klimatyzatorów kosztujących mniej 1000 złotych, a mimo to godnych polecenia, jest Kalorik ACM 1010. To opcja, która sprawdzi się w niewielkim pomieszczeniu – na przykład w gabinecie, jeśli dysponujesz takim w swoim mieszkaniu. Nie ma co spodziewać się spektakularnych efektów, ale ten sprzęt jak najbardziej pomoże ci przetrwać lipcowe i sierpniowe upały.

Przy ograniczonym budżecie, a przede wszystkim przy ograniczonej przestrzeni, można też pomyśleć o kupieniu klimatora. To coś więcej niż wentylator, ale mniej niż klimatyzator. Chłodzenie odbywa się w tym przypadku poprzez odparowywanie wody, a nie sprężanie i rozprężanie chemicznych czynników chłodniczych. Plusem jest to, że powietrze jest przy okazji nawilżane, minusem – niższa wydajność i brak możliwości ustalenia konkretnej temperatury. Gdybyśmy mieli polecić coś z tej kategorii, to nasz wybór padłby albo na Camry CR 7095, albo na Ravanson KR-1011 (który kupisz już za niespełna 300 zł).