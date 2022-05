Oczyszczacz powietrza dla wielu osób jest typowo jesienno-zimowym urządzeniem. A może warto jednak korzystać z niego także wiosną i latem?

Czy oczyszczacz powietrza przyda się latem?

Coraz więcej Polaków inwestuje w swoje zdrowie i dobre samopoczucie, kupując oczyszczacz powietrza. W sezonie grzewczym, gdy powietrze w naszym kraju bywa tragiczne, takie urządzenie skutecznie eliminuje smog wewnątrz naszych czterech ścian.

Gdy jednak za oknem robi się ciepło, najczęściej wstrzymujemy się z użytkowaniem tego sprzętu. Niektórzy wręcz wynoszą go z domu na lato. Czy jest to uzasadnione, czy może są powody, dla których warto korzystać z oczyszczacza także latem? Zacznijmy od tego, że nie ma jednej słusznej odpowiedzi na tak zadane pytanie. Każda sytuacja jest bowiem inna. No ale od rzeczy…

Oczyszczacz powietrza – dla alergika ważny przez cały rok

Każdy ranking oczyszczaczy powietrza zawiera co najmniej jeden, a najczęściej kilka modeli, które są przeznaczone nie tylko do walki ze smogiem, ale też z alergenami. I to właśnie alergicy są jedną z grup osób, mających dobre powody, by korzystać z takich urządzeń także wiosną i latem.



Electrolux Pure A9 PA91-604DG to przykład oczyszczacza rekomendowanego przez Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię oraz POChP.

Zaawansowane systemy filtracyjne w takich oczyszczaczach są w stanie skutecznie eliminować z powietrza pyłki roślinne, sierść zwierzęcą, a także kurz i roztocza. Tym samym poprawiają komfort życia osób cierpiących na alergie.

Oczyszczacz powietrza kontra papierosy

O pozostawieniu w domu oczyszczacza na lato mogą pomyśleć również palacze i ci, którzy pozwalają innym palić w swoim mieszkaniu. W dymie papierosowym znajdują się tysiące związków chemicznych, które nie tylko śmierdzą, ale też mogą mieć bardzo negatywny wpływ na zdrowie – także dla tzw. biernych palaczy, czyli tych, którzy sami nie palą, ale przebywają w obecności tych, którzy to robią.



Na przykład Xiaomi Mi Air Purifier Pro H to niedrogi oczyszczacz z obydwoma potrzebnymi filtrami.

Jaki oczyszczacz powietrza wybrać w takim przypadku? Właściwie każdy model się sprawdzi – wystarczy, że ma filtr węglowy (do usuwania zapachu i gazów) i filtr HEPA (do usuwania cząstek stałych). Taki duet pozwala pozbyć się nikotyny, kadmu, tlenku węgla, acetonu czy cyjanowodoru – a wszystko to można znaleźć w dymie papierosowym.

Komu jeszcze przyda się oczyszczacz powietrza latem?

Kolejną grupą, u której oczyszczacz powietrza sprawdzi się też latem, są osoby mieszkające przy ruchliwych ulicach. Jeśli przez twoje okna nieustannie wpadają do domu spaliny, to dzięki takiemu urządzeniu pozbędziesz się ich raz dwa.



Sharp KC-G60EUW to oczyszczacz mający wszystko, czego potrzeba do aktywnej ochrony latem.

Jeśli w twoim domu często korzysta się również z różnych środków w aerozolach (np. dezodorantów, odświeżaczy powietrza, płynów uniwersalnych w sprayu itp.), to oczyszczacze powietrza również są wskazane. Wyeliminują bowiem występujące w takich środkach lotne związki organiczne.

Nawilżacz powietrza też ma sens latem

Wreszcie – dla wielu osób letnim problemem numer jeden są po prostu upały. Wprawdzie sam oczyszczacz w tym kontekście zda się na nic, ale już urządzenie 2-w-1 (z nawilżaczem) lub sam nawilżacz powietrza może przynieść ulgę. Równie negatywny wpływ, co sama wysoka temperatura, ma bowiem suche powietrze, więc dobrze jest zadbać o jego odpowiednią wilgotność.

Zbyt suche powietrze może mieć negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie, a także powodować problemy ze snem. Chcesz to wyeliminować i zastanawiasz się, jaki model wybrać? Sprawdź ten ranking nawilżaczy powietrza.

