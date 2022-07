Na początek propozycja dla tych, którzy za ulgę w upalne dni nie chcą płacić fortuny, a równocześnie nie interesują ich rozwiązania pośrednie, takie jak klimatory. Adler AD 7909 to przykład bardzo dobrego klimatyzatora przenośnego za około 1000 złotych. Reprezentuje podstawową klasę wydajnościową: 7000 BTU, co w połączeniu z przepływem sięgającym 300 m3/h czyni z niego dobre rozwiązanie do pokojów o powierzchni 10-20 metrów kwadratowych. Jak na tak tanie urządzenie, prezentuje się bardzo dobrze, a do tego jest intuicyjne w obsłudze – do sterowania można wykorzystać panel na wierzchu, jak i dołączony do zestawu pilot. Timer umożliwiający automatyczne włączanie lub wyłączanie sprzętu stanowi dopełnienie całości.

Najważniejsze cechy: Rodzaj klimatyzatora przenośny

Wydajność chłodzenia 7000 BTU

Funkcje AGD chłodzenie, osuszanie

Liczba prędkości 2

Moc 1900 W

Maksymalna głośność 65 dB