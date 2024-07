Jaki klimatyzator przenośny do domu lub biura wybrać, aby normalnie funkcjonować w upalne dni? Przygotowaliśmy ranking, aby pomóc Ci wybrać odpowiedni sprzęt, niezależnie od posiadanego budżetu. Sprawdź, które klimatyzatory przenośne są godne uwagi.

Upalne lato? Zimny napój i wentylator mogą przynieść odrobinę wytchnienia w domu czy biurze, ale jeżeli zależy Ci na stworzeniu naprawdę komfortowych warunków, weź pod uwagę klimatyzator. Dzięki niemu szybko osiągniesz przyjemną temperaturę.

Przy wyborze takiego urządzenia zwróć uwagę na:

wydajność – wyrażana w BTU, na każde 10 metrów kwadratowych powierzchni przewiduje się ok. 3500 BTU;

poziom cyrkulacji – najlepiej nie mniej niż 300 m3/h;

generowany hałas – w dB, im mniej tym lepiej;

opcje regulacji prędkości, funkcje automatyczne i dodatki, takie jak tryb nocny.

Wybrałem dla Ciebie modele, które mają atrakcje parametry, pozytywne opinie, a także dobry stosunek ceny do możliwości. Być może znajdziesz wśród nich odpowiedni klimatyzator.

Jaki klimatyzator przenośny wybrać? Ranking 2024:

Jaki klimatyzator do domu? Przenośny czy split? A może wystarczy klimator?

W tym rankingu skupiamy się wyłącznie na klimatyzatorach przenośnych. Jest kilka rzeczy, o których warto wiedzieć. Po pierwsze, taki sprzęt wymaga odprowadzania gorącego powietrza – rurę należy wyprowadzić przez okno, otwór wentylacyjny lub ścianę. Po drugie, niektóre urządzenia są głośne, przez co nie najlepiej sprawdzają się, np. w pokoju dziecięcym czy sypialni. Po trzecie, nawet efektywne energetycznie modele mogą mieć znaczący wpływ na wysokość rachunków za prąd – warto mieć to na uwadze.

Znacznie lepsze (tzn. wydajniejsze, a przy tym cichsze) są klimatyzatory typu split, składające się z dwóch jednostek. Pierwsza znajduje się wewnątrz mieszkania, druga – na elewacji. Instalacja jest jednak znacznie bardziej skomplikowana, a i ceny bywają zdecydowanie wyższe. Nie zmienia to jednak faktu, że klimatyzatory split (i ich różne warianty) są zdecydowanie najlepszym wyborem, jeśli tylko masz odpowiednie warunki.

Na drugim biegunie znajdują się klimatory / klimatyzery. To znacznie prostsze i wyraźnie tańsze urządzenia. Są ciche i nie wymagają instalacji żadnych elementów na zewnątrz ani też wystawiania rury przez okno. Schładzają powietrze poprzez przepuszczanie go przez zimną wodę lub żel chłodzący. Przy okazji więc nawilżają je, ale samo schładzanie nie daje rewelacyjnych rezultatów. Potraktujmy to zatem jako ciekawostkę i wróćmy do głównego tematu

Klimatyzator przenośny – jaki wybrać?

Klimatyzator LIN TAC-07CPB PSL – dobry i tani klimatyzator przenośny do ok. 1000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jeśli chcesz zapewnić sobie ulgę w upalne dni, ale nie masz dużego budżetu, wciąż możesz znaleźć sprzęt o dobrych parametrach. LIN TAC-07CPB PSL to przykład bardzo dobrego klimatyzatora przenośnego za około 1000 złotych. Możesz wybrać jeden z dwóch poziomów mocy w zależności od upodobań. Maksymalna moc wynosi 2000 W. Ten klimatyzator sprawdzi się w pomieszczeniach mających do 16 mkw. Klienci oceniają, że dobrze radzi sobie nawet w większych wnętrzach. Dla niektórych jest zbyt głośny, a z drugiej strony inni uważają, że jest cichy. W zestawie znajduje się pilot, który umożliwia zdalne sterowanie. To sprzęt w klasie efektywności energetycznej A, który zapewnia ekonomiczny tryb nocny – będzie utrzymywać oczekiwaną temperaturę, kiedy śpisz. Inne jego funkcje to regulacja prędkości nawiewu, automatyczny restart, chłodzenie, funkcja Sleep (automatyczny dobór odpowiedniej temperatury i wilgotności na czas snu), osuszanie powietrza, timer (automatyczne włączanie lub wyłączanie sprzętu). Najważniejsze cechy: Rodzaj klimatyzatora przenośny

Wydajność chłodzenia 7000 BTU

Moc 2055 W

Maksymalna głośność 65 dB

DeLonghi PAC EX120 Silent – przenośny klimatyzator do domu lub biura Ocena benchmark.pl









4,5/5 To sprzęt o wydajności na poziomie 3 kW, który sprawdzi się w pomieszczeniach o powierzchni do 30 mkw. Możliwości dopasujesz do swoich oczekiwań dzięki trzem poziomom pracy wentylatora. Zastosowano w nim czynnik chłodniczy R290, będący naturalnym i nietoksycznym gazem. Urządzenie może być sterowane przyciskami na sprzęcie albo pilotem. Wyposażone jest w kółka i uchwyty, które umożliwiają łatwe przemieszczanie sprzętu po biurze czy pokoju, oraz timer, dzięki któremu można ustawić, o której ma się włączyć lub wyłączyć. Klienci pozytywnie oceniają wydajność urządzenia. Potwierdzają, że radzi dobrze sobie z chłodzeniem powierzchni ok. 30 mkw. Najważniejsze cechy: Rodzaj klimatyzatora przenośny

Wydajność chłodzenia 11500 BTU

Moc 1050 W

Maksymalna głośność 65 dB

Ravanson PM-7500S – solidny przenośny klimatyzator Ocena benchmark.pl









4,5/5 Ten sprzęt zapewnia wydajne chłodzenie, wentylację i osuszanie powietrza. Dzięki timerowi klimatyzator może zacząć działać po upłynięciu określonego czasu. Funkcja oscylacji powoduje, że podmuchy będą docierać do każdej części pomieszczenia. Urządzenie może również pełnić funkcję wentylatora. Do zestawu dołączony jest pilot zdalnego sterowania. Sprzęt poradzi sobie z zapewnieniem oczekiwanej temperatury na powierzchni do 15 mkw. Z urządzenia możesz korzystać również w trybie nocnym – wtedy działa bardzo cicho. Klienci twierdzą, że klimatyzator szybko chłodzi pomieszczenia nawet większe niż 15 mkw. Dla części użytkowników sprzęt jest za głośny. Najważniejsze cechy: Rodzaj klimatyzatora przenośny

Moc 780 W

Maksymalna głośność 65 dB

Electrolux EXP26U339CW – dobry i stylowy klimatyzator przenośny Ocena benchmark.pl









4,5/5 Electrolux EXP26U339CW jest jednym z najatrakcyjniej wyglądających klimatyzatorów przenośnych na rynku. Pod estetyczną obudową kryje się jednocześnie dobry sprzęt, oferujący wydajność sięgającą 9 000 BTU i cyrkulację, którą można regulować w zakresie 3 stopni. Urządzenie jest ciche – poziom hałasu wynosi 64 dB – i ma klasę energetyczną A. Możesz nim sterować w aplikacji. Ustaw oczekiwaną temperaturę, a klimatyzator ją zapewni podczas Twojej nieobecności. Możesz ustalić, kiedy sprzęt ma automatycznie rozpoczynać pracę, np. o określonej godzinie. Klimatyzator zapewnia opcję regulacji prędkości nawiewu a także funkcję grzania. Do tego automatyczne wachlowanie w pionie, oczyszczanie i osuszanie powietrza, tryb nocny, uchwyt do przenoszenia, wskaźnik czyszczenia filtra i wyświetlacz. Sprzęt jest bardzo pozytywnie oceniany przez klientów. Twierdzą, że dobrze sobie radzi w pomieszczeniach nawet powyżej 20 mkw. Zwracają również uwagę na jego atrakcyjny wygląd. Najważniejsze cechy: Rodzaj klimatyzatora przenośny

Wydajność chłodzenia 9000 BTU

Moc 2600 W

Maksymalna głośność 64 dB

Sencor SAC MT9021C – mocny klimatyzator przenośny do dużego pokoju Ocena benchmark.pl









4,5/5 Wydajny klimatyzator z funkcjami chłodzenia, osuszania i wentylacji. Producent zaleca korzystanie z niego w pomieszczeniach mających do 31 mkw. W zestawie znajduje się pilot. Sprzęt jest wyposażony w wyświetlacz. Moc urządzenia wynosi 1000 W, a wydajność chłodnicza – 9000 BTU/h. Klimatyzator zużywa niewiele energii, jest cichy i korzysta z ekologicznego czynnika chłodzącego R290. Wbudowany timer umożliwia ustawienie preferowanego czasu pracy. Urządzenie zapewnia również tryb nocny, który utrzymuje odpowiednią temperaturę, ale jednocześnie nie zakłóca snu – działa cicho. Najważniejsze cechy: Rodzaj klimatyzatora przenośny

Wydajność chłodzenia 9000 BTU

Moc 1000 W

Maksymalna głośność 65 dB

Jeśli nie udało ci się znaleźć w naszym rankingu niczego dla siebie, to warte uwagi są również inne modele wymienionych w rankingu producentów – m.in. Electrolux i DeLonghi. Godne polecenia są także niektóre urządzenia Columbia Vac, np. niskobudżetowy KC500 i wymagający większej kwoty KLC7000, Volteno, np. VO2786, oraz Sencor, np. MT1603C – jeśli masz wysoki budżet. Zwróć również uwagę na produkty marek Blaupunkt, Sharp i TCL.

