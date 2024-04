Mając w tym miesiącu do wydania kwotę do 4000 zł na zestaw komputerowy, możemy już sięgnąć po naprawdę wydajne podzespoły, a dodatkowo możemy pozwolić sobie na nieco bardziej gamingowy wygląd i ogólnie solidniejsze części. To tutaj zaczyna się poważny gaming.

Płatna współpraca ze sklepem internetowym Komputronik.pl

Komputer za 4000 zł to już całkiem mocna maszyna - zarówno w grach, jak i bardziej kreatywnych zastosowaniach. Najnowszej generacji karta graficzna GeForce RTX 4060 w połączeniu z (w zasadzie) 10-rdzeniowym procesorem Intel Core i5 robi tutaj świetną robotę nawet w najnowszych tytułach, również z aktywnym śledzeniem promieni. Taki zestaw sprawdzi się również całkiem dobrze w bardziej kreatywnych i profesjonalnych zastosowaniach. Na co dzień zaoferuje natomiast wyjątkowy komfort zwyczajnego użytkowania - tutaj główna zasługa leży po stronie 32 GB RAM i szybkiego SSD. Ostatecznie w naszym polecanym PC za 4000 zł nie oszczędzaliśmy nawet na RGB! Jeżeli ciekawi Was, jak wygląda taki zestaw części za 4000 zł, to zapraszamy do zapoznania się z tą, obecnie pierwszą, propozycją naszego zestawienia prezentującego polecane zestawy komputerowe.

Różnica w cenie podzespołów między powyższą ofertą a wcześniejszą listą wynika z użycia konfiguratora zestawów na stronie komputronik.pl – korzystając z tego narzędzia ceny wielu z podzespołów są niższe, niż przy samodzielnym ich zakupie. Wszystkie proponowane przez nas zestawy komputerowe pochodzą z tego konfiguratora. Zachęcamy do skorzystania z tego narzędzia, aby spersonalizować pod siebie nasze propozycje.

Inne, niż komputer do 4000 zł, polecane zestawy komputerowe:

Co warto wiedzieć o polecanym zestawie komputerowym za 4000 zł?

Niby stary, ale w zasadzie nadal świeży Intel Core i5-12600KF w super cenie

Procesor w zestawie za 4000 zł to przedstawiciel dwunastej generacji procesorów Intel Core. Mając na uwadze, że obecnie sprzedawana jest już seria czternasta, to uzasadnione mogą być obawy o świeżość tego modelu. W praktyce jednak wybrany przez nasz Core i5-12600KF oferuje wydajność na poziomie Core i5-14400F. Jako że jednoczesnie jest on o ponad 200 zł tańszy, to wybór był oczywisty. Zwłaszcza że w tej samej cenie nie ma również konkurencji po stronie procesorów AMD - najbliższy będzie tu Ryzen 5 7500F, tylko że ten już wymusza dopłatę do pamięci DDR5... Jedyne, o czym trzeba pamiętać, wybierając procesory z literką "K" w nazwie (u Intela), to to, że nie posiadają fabrycznego chłodzenia. Polecane przez nas chłodzenie FERA 5 ARGB nie tylko oferuje wystarczającą wydajność odprowadzania ciepła, ale wyposażony został również w podświetlany wentylator, który całkiem ładnie rozświetla całą płytę główną w jego otoczeniu.



Intel Core i5-12600KF nawet dziś pozwala w pełni wykorzystać potencjał monitorów z najwyższym odświeżaniem i nie limituje możliwości kart graficznych nawet ze średniego segmentu.

Wybór nieco droższego procesora był możliwy głównie z uwagi na dalsze obniżenie cen kart graficznych. Niestety ceny te nie stopniały na tyle, aby w komputerze do 4000 zł udało się wpasować model ze średniego segmentu, zatem pozostajemy z jedną z najlepszych kart graficznych z tej nieco niższej półki - GeForce RTX 4060 8 GB. To karta o tyle wyjątkowa, że jako jedyna w tej cenie daje dostęp do technik DLSS 3.0 Frame Generation, która (w grach które ją wspierają) potrafi nawet podwoić płynność animacji (ilość FPS). Jednocześnie to obecnie karta z jednym z najlepszych stosunków wydajności do zużywanej energii, zatem jeżeli obawiacie się wysokich rachunków za prąd po zakupie takiego zestawu, to właśnie dzięki GeForce RTX 4060 nie powinno to być problemem. Przy okazji możemy wykorzystać zasilacz o mniejszej mocy oraz mniejszą obudowę, co też jest istotne z punktu widzenia opłacalności zestawu.



Nowy RTX 4060 zadowala się w porywach 120 W energii, zatem nie potrzebuje ogromnego chłodzenia, ale większe będzie pracować ciszej :)

Płyta główna, dysk i pamięci nadal nie schodzą na drugi plan

Wybierając płytę główną pod procesor Intel na podstawce LGA 1700, do wyboru mamy w zasadzie dwie generacje chipsetów. Można przyoszczędzić nieco w budżecie, sięgając po modele B660 i realnie niewiele na tym stracić (różnice sprawadzają się głównie do dostępności nowszych układów dźwiękowych oraz nieco szybszego USB – do 10 Gbps, zamiast 5 Gbps). Radzimy jedynie unikać płyt z chipsetem H610 – to oszczędność, która się szybko zemści. Można w teorii dopłacić do płyty głównej z chipsetem Z690/Z790, aby wykorzystać potencjał odblokowanego mnożnika procesora (czyli go podkręcić), tylko że taka dopłata przekracza różnicę w cenię między wybranym Core i5-12600KF a procesorem, który będzie szybszy od niego nawet po podkręceniu. My postawiliśmy ostatecznie na płytę z chipsetem B660 – cztery sloty DIMM pozwolą tutaj na rozbudowę pamięci RAM w przyszłości, podobnie jak dwa złącza M.2 umożliwią dołożenie kolejnego SSD (PCI-E 3.0). Co ciekawe, płyta posiada zintegrowane podświetlenie RGB. Poza tym mamy standardowy układ dźwiękowy oraz przewodową łączność z siecią do 1 Gbps.



Porządna płyta główna zapewni dłuższe życie każdej pralki, to znaczy PC.

Wybraliśmy pamięci RAM o taktowaniu 3600 MHz (najwyższe stabilnie obsługiwane przez ten procesor) oraz ponownie nie oszczędzaliśmy na pojemności i wybraliśmy moduły dające razem 32 GB RAM (patrząc na to, w jaką stronę zmierza branża gier, to jedyne rozsądne rozwiązanie w tym budżecie). Tak oto do oferty trafiły 32 GB pamięci DDR4 3600 MHz CL18 od Patriot z metalowym radiatorem. W zestawie naturalnie nie mogło zabraknąć pojemnego (1 TB) dysku SSD NVMe – w tym miesiącu ponownie na PCI-E 4.0, co znacznie podnosi transfer liniowy i pozwoli lepiej wykorzystać potencjał technologii MS Direct Storage. W przyszłości śmiało możemy dołożyć jeszcze więcej pamięci lub kolejne dyski, tak że w tej kwestii nie powinniśmy czuć się ograniczeni.



Dysk SSD zgodny z PCI-E 4.0 to miły dodatek.

Zasilacz i obudowa w takim zestawie nie są zupełnie obojętne

Jako że płyta główna jest w standardzie micro ATX, a karta graficzna z tych mniejszych, to można dobrać nieco zgrabniejszą, choć nadal dobrze wentylowaną obudowę. Świetnie w tej roli spisze się sprawdzona propozycja od Genesis - Irid 503 V2 - ARGB. Cztery fabrycznie zastosowane w tej obudowie wentylatory o średnicy 120 mm gwarantują świetny obieg powietrza, zwłaszcza że cały front (na którym zamontowano trzy z wentylatorów) jest pokryty siatką, która nie utrudnia przepływu powietrza, ale dobrze filtruje kurz. Nie oszczędzaliśmy też na ARGB - możliwość spersonalizowania wyglądu komputera, również w aspekcie zmiany koloru podświetlenia, to istotna zaleta.





Dużo złączy USB i możliwość regulacji podświetlenia (również) poprzez przycisk na obudowie - do tego warto dopłacić!

W zestawie za 4000 zł karta graficzna nie jest mocno prądożerna, ale procesor potrafi pobrać nawet więcej energii niż ona, zatem (aby zachować zdrowy zapas) polecamy wybrać model o mocy maksymalnej 600 W. Realnie komputer nawet pod pełnym obciążeniem nie będzie pobierać więcej niż 350 W z gniazdka, zatem zasilacz jest realnie gotów na dalszą rozbudowę komputera w przyszłości, nawet o kartę graficzną lub procesor z wyższego segmentu. Komplet zabezpieczeń i stabilna kontrola napięć (za sprawą przetwornika DC-DC) to kolejne z jego zalet – zaraz obok certyfikatu skuteczności energetycznej 80Plus Bronze. Jedyne, czego tutaj zabrakło, to modularność okablowania, ale wybrana w tym zestawie obudowa pozwoli skutecznie ukryć niepotrzebne przewody w piwnicy na zasilacz.



Nowa linia zasilaczy Vero L5 oferuje wyższą jakosć wykonania.

Jaką wydajność w grach zaoferuje komputer gamingowy do 4000 zł?

Optymalne połączenie, jakim jest polecany w zestawie za 4000 zł duet GeForce RTX 4060 i Intel Core i5-12600KF, umożliwia ogrywanie najnowszych gier w rozdzielczości FHD, nawet przy najwyższych ustawieniach detali (w dużej mierze za sprawą najnowszych wspomagaczy DLSS). Realnie w sporej części gier przyjemnie będzie można pograć również w rozdzielczości 1440p, a w grach e-sportowych wykorzystać potencjał 240-360-hercowych monitorów FHD. Poniżej możecie przekonać się, na jaką realnie wydajność można liczyć w tego typu zestawie.

Testy karty GeForce RTX 4060 8 GB z procesorem Intel Core i5-12600K w grach (1080p z RT i DLSS)

Film pochodzi z kanału YouTube Emorindom.

Film pochodzi z kanału YouTube Deadrig Gaming.

Wybór wydajnej karty graficznej pozwala taki zestaw komputerowy uznać za prawdziwy komputer gamingowy. Jest to również dobry komputer do rozpoczęcia przygody ze streamowaniem - w tym przypadku bardzo dużo zyskujemy dzięki NVIDIA Broadcast, ale też nie bez znaczenia jest najnowszy, bardzo szybki enkoder video NVIDIA NVENC. Jest on zdolny nawet kodować transmisję z gry do obecnie najlepszego (spośród darmowych) kodeków AV1, co czyni przesyłany obraz znacznie ładniejszym bez zwiększania zapotrzebowania na przepustowość łącza.

Czy taki komputer gamingowy za 4000 zł poradzi sobie również z czymś więcej niż gry?

Obecność uczciwie 10-rdzeniowego i 16-wątkowego procesora Intel Core i5-12600KF przekłada się na więcej niż przyzwoitą wydajność w zastosowaniach innych niż gry. Karta graficzna niestety w tej kwestii wypada nieco gorzej z uwagi na tylko 8 GB własnej pamięci, ale za to możemy liczyć na liczne optymalizacje pod rdzenie CUDA w aplikacjach wspierających się właśnie GPU (jak Blender albo DaVinci). Ostatecznie można całkiem sprawnie na nim popracować, ale jeżeli ma to być główny powód zakupu komputera, to radzimy napisać do sklepu w sprawie podmiany karty graficznej na GeForce RTX 4070 (karta prawie dwukrotnie szybsza, ale znacznie wydajniejsza w takich zastosowaniach). Szybki dysk i pamięć RAM pozwalają za to przyjemnie obcować z komputerem w bardziej przyziemnych zadaniach, takich jak obsługa pakietu MS Office, ale jeżeli rozbudujemy ową pamięć RAM, to zestaw może realnie służyć za wydajną stację roboczą.

Zestawy komputerowe potrzebują również systemu, a czasem też Wi-Fi

Zestaw komputerowy to jedno, ale w zależności od sytuacji, niezbędne mogą okazać się również inne produkty, takie jak monitor, klawiatura i myszka oraz inne peryferia – je oczywiście również znajdziecie w sklepie komputronik.pl. To, co jednak w szczególności może okazać się istotne, a o czym często zapominamy podczas składania komputera, to:



Windows 10 jest już niedostępny - "jedenastka" za to znacznie lepiej dogaduje się z nowszym sprzętem.

Zgadza się – bez systemu zarówno komputer do gier, jak i komputer do pracy na zbyt wiele się nie przyda. Pamiętajmy też, że system Windows 10 można bezpłatnie zaktualizować do Windows 11 (proces jest w pełni automatyczny). Dodatkowo obsługę sklepu można również poprosić o dołożenie usługi montażu (249-299 zł) – wtedy komputer otrzymamy już gotowy do pracy (włącznie z zainstalowanym systemem, jeżeli ten również dodamy do koszyka sklepowego). Korzystając z takiej usługi można również wybrać tańszą wersję systemu (z dopiskiem OEM zamiast BOX) – dział montażu poradzi sobie z instalacją systemu dostarczonego na DVD.

Czy czegoś zabrakło w powyższym artykule?

Jako że cenimy sobie zdanie naszych użytkowników, to czekamy na Wasze opinie – czy taka jednostka spełniłaby Wasze oczekiwania? Czy takie artykuły są dla Was pomocne? A może znaleźliście ciekawszy zestaw (niż nasze polecane zestawy komputerowe) w innych sklepach? Pamiętajcie, że co miesiąc odbywa się aktualizacja całego zestawienia!

Płatna współpraca ze sklepem internetowym Komputronik.pl