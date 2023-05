Najnowsze karty GeForce RTX 4070 już trafiły do zestawów komputerowych – przynajmniej w Komputroniku. Jest ich kilka, ale jeden w szczególności przykuł moją uwagę – Komputronik Ultimate X713 [D]. Jeżeli szukasz bardzo wydajnego komputera w dobrej cenie, to coś dla Ciebie.

Płatna współpraca z firmą Komputronik SA.

Komputery dla graczy ostatnimi czasy potrafiły osiągać bardzo wysokie kwoty i nawet uwzględniwszy galopującą inflację, trudno uzasadnić wydatek rzędu 15-20 tysięcy złotych na sprzęt do grania. Jeszcze gorzej mają się w tym przypadku gracze preferujący laptopy – przykładowo za równo 20 tysięcy złotych można zakupić laptopa z mobilnym Core i9-13950X oraz RTX 4080 Laptop. A co jeżeli Wam powiem, że taką samą albo i wyższą wydajność zaoferuje gotowy zestaw z Komputronika za 8490 zł? Do tego będzie też znacznie cichszy i zapewni możliwość rozbudowy lub ulepszania w przyszłości. Tak właśnie prezentuje się niedawno dodany do oferty zestaw Komputronik Ultimate X713 [D6] – wariant, który spodobał mi się w szczególności.



Podświetlenie ARGB nie każdemu jest potrzebne, ale cztery wentylatory w obudowie i tak być powinny.

Specyfikacja bazowa, która realnie ma sens!

Najbardziej w nowym zestawie rzuca się w oczy niedawno przez nas testowany GeForce RTX 4070 – karta, która w bardzo rozsądnej cenie daje dostęp do m.in. DLSS 3 Frame Generation. Oferuje przy tym wydajność na poziomie RTX 3080, a miejscami dogania nawet RTX 3080 Ti. To karta, która bez problemu poradzi sobie z dzisiejszymi grami w rozdzielczości FHD (1080p), a korzystając z DLSS również w QHD (1440p). Natomiast w tych, które dopiero nadejdą, również pozwoli utrzymać wysoką płynność dzięki masowo teraz wprowadzanej funkcji DLSS 3.



Pamiętajcie - monitor w komputerze gracza podpianamy zawsze tylko do złączy wyprowadzonych bezpośrednio z karty graficznej!

Faktem jednak jest, że zwykle to właśnie karta graficzna w dzisiejszych komputerach starzeje się najszybciej. Szczęśliwie łatwo ją wymienić po kilku latach na szybszy model, dlatego też dobrze, jeżeli wcześniej zainwestujemy w nieco szybszy procesor, aby takiej nowszej karty nie ograniczał. Tutaj inżynierowie z Komputronika (odpowiedzialni za tę konfigurację) stanęli na wysokości zadania i na procesorze nie oszczędzali – Intel Core i7-13700F to obecnie jedna z najciekawszych propozycji dla graczy. Obecność 8 wydajnych rdzeni oraz kolejnych 8 rdzeni oszczędnych czyni z niego procesor bardzo wydajny w grach, jak i poza nimi.



Bardzo wydajne chłodzenie pozwoli zachować ciszę nawet pod pełnym obciążeniem.

Podoba mi się również, że nie pozostawili chłodzenia fabrycznego Intela. Pozwoli to realnie wykorzystać pełen potencjał procesora, nawet w zadaniach takich, jak rendering, a przy tym utrzymać temperatury i kulturę pracy chłodzenia na bardzo dobrym poziomie. Z drugiej strony też nie marnują tutaj pieniędzy na chłodzenie cieczą, które dla tego procesora byłoby przesadą – ostatecznie jest to model z zablokowanym mnożnikiem.

Dobrze dobrane podzespoły bazowe to rzadki widok w gotowych zestawach, ale Komputronik Ultimate X713 [D] błyszczy w tej kwestii niczym gwiazda polarna!

Kolejny punkt ode mnie za odpowiednie dobranie płyty głównej – nie najtańsza, która ledwo by wyrabiała z tak mocnym procesorem, ale też nie przesadnie droga. Owszem, można by polemizować z wyborem DDR4, podczas gdy procesor obsługuje też DDR5, ale w praktyce dopłata do DDR5 nadal przekracza zysk z tego wynikający. Chipset B660 to również bardzo dobre posunięcie – ostatecznie tak samo obsługuje nowe procesory, co świeższe płyty B760, a jest przy tym tańszy.



6 złączy USB, gigabitowy LAN, standardowy układ dźwiękowy - niby skromnie, ale czy potrzeba czegoś więcej?

Zastanawiacie się, jak taki zestaw będzie śmigać w grach? Ja zastanawiać się nie muszę, bo na co dzień tego typu sprzęty testuję, ale nie musicie mi wierzyć na słowo – na YouTube już teraz udało mi się znaleźć masę przykładów z bardzo podobnych specyfikacji w niemal każdej grze. Poniżej dwa filmy – jeden z nieco lepszym procesorem, a drugi z nieco gorszym.

Specyfikacja komputera Komputronik Ultimate X713 [D]

Dostępność Tylko sieć sklepów Komputronik Procesor Intel Core i7-13700F (8x P-Core + 8x E-Core / 24 wątki) Płyta główna ASUS PRIME B660M-A D4 Pamięć RAM DDR4 2x16 GB 3200 MHz CL16 Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB Cooler CPU ENDORFY Fortis 5 Nośnik SSD NVMe PCI-E 4.0

dostępne warianty: 1 TB, 2 TB Nośnik HDD opcjonalnie SATA HDD 4 TB Zasilacz 750 W z certyfikatem 80Plus Gold Obudowa Chieftec SCORPION 4 (GL-04B-OP) System Opcjonalnie Windows 11 Home Dodatkowo Układ sieciowy Wi-Fi 5 (Edimax EW-7811UTC)

Wariant [D6] to najlepsza opcja w zestawie Komputronik Ultimate X713 [D]

Komputronik od dłuższego czasu pozwala na dopasowywanie zestawów komputerowych do naszych potrzeb. Nie inaczej jest z opisywanym dziś zestawem – możemy wybrać, czy potrzebujemy systemu operacyjnego, czy przyda nam się pojemniejszy dysk SSD albo czy w obudowie ma pojawić się dodatkowy dysk HDD. Z tych wszystkich wariantów do mnie najbardziej przemawia właśnie Komputronik Ultimate X713 [D6] – SSD powiększony do 2 TB i system operacyjny Windows 11 Home w cenie (oczywiście już fabrycznie zainstalowany).

Nasze testy w grach z tego roku pokazują, że na RAM nie warto oszczędzać – nic zatem dziwnego, że Komputronik Ultimate X713 dostępny jest tylko w wariancie z 32 GB RAM – niektóre gry wprost tyle wymagają!

Przy dzisiejszych cenach dysków SSD (a zatem niedużej dopłacie do dysku 2 TB), serio nie ma sensu oszczędzać. Dysk o pojemności 1 TB może i wystarczy na początek, ale raczej prędzej niż później miejsca zacznie brakować. Owszem, część dysków pewnie bym sobie przełożył ze starego PC, ale tu jeszcze pojawia się kwestia szybkości i żywotności SSD – im taki dysk większy, tym wolniej się zużywa i ogólnie szybciej działa. Odnośnie dysku HDD, to mnie osobiście raczej tylko taki nośnik drażni we współczesnym komputerze, ale gdybym nie miał w domu NAS, to w sumie to też może być niezła opcja (dołożenie dysku o pojemności 4 TB) - gdzieś archiwa trzeba trzymać.



Na dole widać wolne złącze na kolejny dysk M.2, zatem łatwo można zwiększyć pojemność dyskową komputera.

Obudowa i zasilacz na wysokim poziomie – to nie są tandetne gotowce z portali aukcyjnych

Ostatecznie zaskoczyło mnie, że w takim zestawie, gdzie można by pomyśleć, że sklep będzie szukał oszczędności w miejscach, na które mało który klient spogląda, Komputronik nadal trzyma wysoki poziom reszty zestawu. Obudowa od znanego i cenionego producenta (Chieftec ma już blisko 30 lat na karku jako firma – 4 lata więcej niż Komputronik!), a w środku zasilacz z certyfikatem Gold, co oznacza odczuwalnie mniejszy pobór energii z gniazdka, niż gdyby w tym samym zestawie zastosować zasilacz Bronze lub w ogóle bez certyfikatu. Taki zasilacz to również gwarancja bezpieczeństwa dla podzespołów.



Zasilacz posiada funkcję "zero fan" - po jej aktywowaniu wentylator będzie się całkiem zatrzymywać, gdy komputer nie będzie obciążony.

Jedyne, co bym w tym zestawie może zmienił, to rozmiar obudowy – wybrana obudowa jest przeznaczona do płyt głównych ATX, zatem obecna w zestawie płyta micro ATX daje wrażenie „pustki” za szkłem hartowanym. Nieco tę przestrzeń wypełnia duża karta graficzna i masywne chłodzenie procesora, ale jeszcze lepiej by to wyglądało w obudowie typu micro Tower. Z drugiej strony, taka obudowa poprawia wentylację podzespołów – zwłaszcza za sprawą siatki typu mesh na froncie i zmieszczeniu aż czterech wentylatorów (z podświetleniem ARGB, którym możemy oczywiście sterować). Zatem może to nie aż taki zły wybór…



Mamy sporo niezagospodarowanego miejsca pod kartą graficzną, ale przynajmniej ma ona skąd brać świeże powietrze.

Czy warto kupić zestaw Komputronik Ultimate X713 [D6]?

Wydanie na komputer blisko 8000 zł (lub 8500 zł w wariancie z systemem operacyjnym) to nigdy nie jest prosta decyzja, ale w tym przypadku realnie trudno się przyczepić do opisywanej konfiguracji. Nawet sprawdziliśmy, ile kosztowałyby takie podzespoły do własnoręcznego montażu i cena mocno się nie różni, a jednak kupując zestaw mamy pewność, że wszystko będzie działać i że w razie problemów sklep sam dojdzie do tego, co jest nie tak. Miałem zresztą okazję widzieć osobiście, jak wygląda dział produkcji Komputronik i zapewniam, że utrzymują tam najwyższy poziom usług.

To realnie pierwszy od bardzo dawna zestaw przygotowany przez sklep, który mogę z czystym sumieniem polecić – nie tylko dlatego, że jest dobrze wyceniony, ale również dlatego, że został faktycznie rozsądnie zaprojektowany. Komponenty dobrano tak, aby optymalnie się ze sobą dogadywały, ale jednocześnie, aby w przyszłości łatwo było takiego PC-ta rozbudować. Miłym akcentem jest też dodawanie w zestawie dongla USB do łączności bezprzewodowej – osobiście nie potrzebuję, ale wiem, że często kupujący zapominają, że PC to nie laptop i nie posiada domyślnie Wi-Fi. Ostatecznie zestaw Komputronik Ultimate X713 [D6] serdecznie polecam i poważnie rozważam, czy już wysłużonego komputera prywatnego (z GTX 970…) nie wymienić właśnie na ten model.

