Zestaw komputerowy za 6000 zł to obecnie złoty środek dla graczy, ale również dla osób szukających zestawu do cięższych zadań. Poradzi sobie ze streamowaniem i edycją nagrań, a przy tym będzie świetnie wyglądać. Co nie oznacza, że łatwo taki optymalny zestaw dobrać…

Płatna współpraca ze sklepem internetowym Komputronik.pl

Lipiec nie przyniósł dużych zmian dla osób szukających sprzętu z wyższej-średniej półki. Co prawda, dalsze obniżki cen procesorów AMD skłoniły nas do zmiany procesora, dzięki czemu mogliśmy sobie pozwolić na wyższej klasy resztę podzespołów, ale zasadniczo polecany przez nas tutaj gamingowy komputer oferuje zbliżoną wydajność, co miesiąc wcześniej. Zmiany są, ale dotyczą kwestii funkcjonalności. Jeżeli taki opis Was zainteresował, to zapraszamy do zapoznania się z siódmą propozycją naszego zestawienia polecanych zestawów komputerowych.

Różnica w cenie podzespołów między powyższą ofertą a wcześniejszą listą wynika z użycia konfiguratora zestawów na stronie komputronik.pl - korzystając z tego narzędzia ceny wielu z podzespołów są niższe, niż przy samodzielnym ich zakupie. Wszystkie proponowane przez nas zestawy komputerowe pochodzą z tego konfiguratora. Zachęcamy do skorzystania z tego narzędzia, aby spersonalizować pod siebie nasze propozycje.

Inne polecane zestawy komputerowe w popularnych zakresach cen:

Co warto wiedzieć o polecanym zestawie komputerowym za 6000 zł?

Budżet 6000 zł zobowiązuje, aby wszystko było idealnie dopasowane

Jako że procesory Intel Core i5-13400F ponownie podrożały i ten sam los spotkał pasujące do nich płyty główne, to powracamy do sprawdzonych już wcześniej procesorów AMD Ryzen 7 5700X. Posiadają 8 rdzeni i 16 wątków i zwykle (w grach) nie ustępują w odczuwalny sposób wspomnianemu CPU Intel Core i5 (a jednocześnie są szybsze od jego poprzednika - Intel Core i5 12400F).



W obecnej sytuacji procesor w zasadzie należy dobrać do naszych potrzeb - jeżeli poza grami chcemy też działać bardziej kreatywnie, to procesor Intel Core i5-13400F będzie lepszym wyborem.

Wymagających graczy ucieszy fakt, że w rozdzielczościach Full HD i QHD wydajności procesora nie zabraknie nawet do obsługi najszybszych kart graficznych. Możemy zatem liczyć na komfortowe granie - dotyczy to również gier e-sportowych. Jedynie w przypadku zastosowań czysto kreatywnych procesor Intel Core i5-13400F będzie miał przewagę nad procesorem AMD Ryzen 7 5700X.



ENDORFY FERA 5 to chłodzenie zdolne odprowadzić ponad 200 W ciepła - nasz procesor nigdy nie przekroczy 125 W :)

Fabrycznie dołączone chłodzenie od AMD jest całkiem znośne, ale i tak w ofercie, którą znajdziecie na górze strony, dobraliśmy chłodzenie FERA 5. Procesor dysponuje odblokowanym mnożnikiem, zatem w tym przypadku możemy nawet spróbować powalczyć o dodatkową wydajność, a tutaj już stanowczo lepiej mieć lepsze chłodzenie.



Solidna płyta główna to podstawa przy zabawie w zwiększanie taktowania.

Procesory AMD oczywiście wymagają odpowiedniej płyty głównej. Wybrany przez nas model ASUS TUF GAMING B550-PLUS to przedstawiciel średniego-wyższego segmentu płyt głównych, co w nadal świeżej platformie przekłada się na obecność bardzo szybkiego modułu sieciowego (2,5 GbE) i dobrego układu dźwiękowego. Pozwoli również z powodzeniem stosować szybsze pamięci RAM (przez profile XMP), co jest istotne dla komputera gamingowego. Jest to płyta w pełnym formacie ATX, co również sprawia, że komputer wygląda lepiej (wnętrze obudowy jest w całości wypełnione), a my mamy do dyspozycji dodatkowe złącza PCI-E i M.2 (łącznie będzie można zastosować aż trzy dyski NVMe).



Płyta główna oferuje również 10-gigabitowe złącze USB, choć niestety nie ma tu USB-C.

Pamięci RAM w tym miesiącu ponownie wybraliśmy większe (32 GB), ale tym razem już nie kosztem prędkości - ta wynosi 3600 MHz z opóźnieniem CL16 - mając na uwadze apetyt nowych gier (np. Hogwarts Legacy, The Last of Us Part I) nie ma się co łudzić, że 16 GB to nadal optymalny wybór. Ogólnie pamięć RAM i dysk SSD to komponenty komputera, które w tym zestawie można bardzo swobodnie rozbudowywać, zatem można było jeszcze chwilę pozostać na szybszych pamięciach o pojemności 16 GB, tylko że z naszego doświadczenia wynika, że użytkownicy nie zawsze są w stanie rozpoznać, że brakuje im już RAM. Stąd właśnie uniwersalnie lepszym rozwiązaniem będzie już teraz wybrać więcej pamięci.



To straszne, ale doczekaliśmy czasów, w których 16 GB RAM często nie starcza...

W przypadku dysku postawiliśmy tym razem na jeszcze szybszy dysk SSD (PCI-E 4.0) o pojemności 1 TB, która pozwoli pomieścić nie tylko system, jego aktualizacje i inne aplikacje, ale również liczne gry. Dysk pracuje na kościach TLC i obsługuje wykorzystywanie RAM systemowego do buforowania (HMB). Tutaj w razie potrzeby możemy dołożyć kolejne dyski M.2 lub kilka dysków SATA. Od biedy dodać można również dysk twardy (HDD), choć tej klasy komputer stacjonarny nie powinien już korzystać z tak przestarzałej technologii.



Tanio i wydajnie - tak, jak lubimy!

Karta graficzna musi sprawdzić się do grania w rozdzielczości WQHD

W zeszłym miesiącu premiera RTX 4070 zmiotła z planszy wszystkie Radeony, realnie stanowiąc lepszy wybór nawet od podobnie wycenionego RX 6900 XT, który może i teoretycznie (w klasycznej rasteryzacji) jest szybszy, ale jednak czyni to przy ponad 50% większym poborze energii, co wymusza jeszcze droższy zasilacz, większą i przewiewniejszą obudowę oraz oczywiście comiesięczne dopłacanie do rachunków za prąd. Nie warto, zwłaszcza że w najnowszych i zapowiedzianych grach (które wspierają Ray Tracing) RTX 4070 mocno wyprzedza podobnie wycenione Radeony, a za sprawą DLSS 3 Frame Generation, które nadal nie doczekało się alternatywy na kartach AMD, pokonuje również znacznie droższe karty AMD (w grach, które z tej techniki robią pożytek).



Nie jest to może wyjątkowo świecące chłodzenie, ale przynajmniej utrzymuje odpowiednie temperatury.

Podsumowując - jeżeli będziemy się trzymać natywnej rozdzielczości 2560x1440 px, to wybrany tu GeForce z 12 GB vRAM pozwoli nam zagrać w absolutnie każdą obecnie wydaną grę w bardzo wysokich ustawieniach. Pamiętajmy jednak, że za sprawą DLSS ilość FPS można dodatkowo zwiększyć, a w grach, które obsługują DLSS 3, ten przyrost sięga nawet 200%! Wszystko to przy poborze energii identycznym, jak w przypadku GeForce RTX 3060. Tak wydajna karta graficzna starczy na długie lata i w przypadku większości gier, które dopiero zostaną wydane, będziemy mogli cieszyć się z płynnej rozgrywki.



Metalowy backplate również odprowadza ciepło z karty.

Odpowiedni zasilacz dla tej konfiguracji komputera to model z mocą przynajmniej 600 W, jednak jako że nie jest to tani komputer, to postanowiliśmy nie iść w tym miejscu po linii najmniejszego oporu. Wybraliśmy zasilacz ASUS TUF-GAMING-750G, który poza zapasem mocy może się pochwalić również obsługą nowego standardu przyłącza zasilania karty graficznej (12VHPWR) - ozancza to, że nowe RTX nie będa wymagać problematycznego adaptera. Zasilacz ten zagwarantuje również pożądaną stabilność nawet po podkręceniu podzespołów, a przy tym będzie pracować oszczędniej (generując mniejsze straty energii), o czym świadczy obecność certyfikatu 80Plus Gold. Zasilacz jest oczywiście modularny, zatem niepotrzebne przewody mogą pozostać w kartonie. Jeżeli kiedyś najdzie nas ochota lub potrzeba, to będzie można wymienić kartę graficzną na znacznie bardziej prądożerny model - np. z GPU NVIDIA GeForce RTX 4080.



Jeżeli planujemy dużo używać komputera, to inwestycja w certyfikat 80Plus Gold szybko się zwróci.

Obudowa premium pod rozmiar pełnego ATX z RGB – wygląd ma znaczenie!

Większy budżet pozwolił nam, jak widzieliście, dobrać lepszej klasy podzespoły (w tym takie o znacznie wyższej wydajności niż w zestawie komputerowym za 5000 zł). Wydajny komputer stacjonarny musi zapewniać odpowiednią efektywność wentylacji. Mniejsze modele obudów z automatu odpadają, zwłaszcza że miałyby problem z pomieszczeniem nowych kart graficznych. Nadal jednak staraliśmy się rozsądnie zarządzać budżetem i mieć na uwadze, że będzie to najpewniej komputer gamingowy, zatem wybór padł na wcześniej już polecaną obudowę ENDORFY Regnum 400 ARGB (większy model niż w zeszłym miesiącu).



Kontroler ARGB po podłączeniu do płyty głównej pozwoli na synchronizację podświetlenia obudowy, płyty i chłodzenia.

Obudowa ta nie tylko zapewnia wyśmienitą cyrkulację powietrza (jednocześnie chroniąc wnętrze przed kurzem, dzięki filtrom), ale również prezentuje się dosyć nowocześnie za sprawą aż czterech wentylatorów ARGB (adresowalne podświetlenie). Dołączony do obudowy koncentrator wentylatorów i podświetlenia pozwoli na sterowanie całym RGB z poziomu płyty głównej (lub przełącznika na obudowie), a na szczycie mamy dwa złącza USB 3.2.



Ładna, nowoczesna i przewiewna - czego chcieć więcej? Jest nawet ARGB :)

Jakiej wydajności w grach należy oczekiwać od zestawu do 6000 zł?

Proponowany przez nas zestaw to może i nie jest najlepszy komputer gamingowy na świecie, ale z pewnością może uchodzić za najlepszy komputer gamingowy do 6000 zł ;) Ogólnie w tej cenie, jak widać, można przygotować zaskakująco przyzwoity komputer do gier, co potwierdzają powszechnie dostępne testy zestawów o zbliżonej konfiguracji do tej proponowanej przez nas. Wydajność zarówno w FHD, jak i QHD stoi tu na bardzo wysokim poziomie, ale jak widać poniżej, nawet najbardziej wymagające tytuły nie stanowią tu problemu i możemy w nich liczyć na płynną rozgrywkę.

Testy karty GeForce RTX 4070 z procesorem AMD Ryzen 7 5700X w 14 grach – rozdzielczość 1440p

Film pochodzi z kanału YouTube ShadowSeven.

Czy taki zestaw za 6000 zł poradzi sobie również z czymś więcej niż gry?

Tak, jak w sumie już pisaliśmy na wstępie – mocniejszy procesor, szybka karta z dużą ilością własnej pamięci oraz szybki i pojemny dysk – to wszystko idealnie sprawdzi się do pracy z grafiką (Adobe PS, Blender, 3DSMax itp.) oraz wideo (Adobe PP, DaVinci Resolve, itp.). Ogólnie za wydajną pracę w wielu profesjonalnych aplikacjach odpowiada tutaj NVIDIA RTX. Prawdopodobnie przydałby się nieco pojemniejszy dysk na projekty, ale to akurat podzespół, który można według zapotrzebowania bez problemu w każdej chwili dokupić i szybko dołożyć. Naturalnie typowo biurowa praca to czysta przyjemność na takim zestawie :)

Zestawy komputerowe potrzebują również systemu, a czasem też Wi-Fi

Zestaw komputerowy to jedno, ale w zależności od sytuacji, niezbędne mogą okazać się również inne produkty, takie jak monitor, klawiatura i myszka oraz inne peryferia - je oczywiście również znajdziecie w sklepie komputronik.pl. To, co jednak w szczególności może okazać się istotne, a o czym często zapominamy podczas składania komputera, to:



Windows 10 obecnie broni się już tylko ceną - "jedenastka" za to znacznie lepiej dogaduje się z nowszym sprzętem.

Zgadza się - bez systemu zarówno komputer do gier, jak i komputer do pracy na zbyt wiele się nie przyda. Pamiętajmy też, że system Windows 10 można bezpłatnie zaktualizować do Windows 11 (proces jest w pełni automatyczny). Dodatkowo obsługę sklepu można również poprosić o dołożenie usługi montażu - wtedy komputer otrzymamy już gotowy do pracy (włącznie z zainstalowanym systemem, jeżeli ten również dodamy do koszyka sklepowego). Korzystając z takiej usługi można również wybrać tańszą wersję systemu (z dopiskiem OEM zamiast BOX) - dział montażu poradzi sobie z instalacją systemu dostarczonego na DVD.

Czy czegoś zabrakło w powyższym artykule?

Jako że cenimy sobie zdanie naszych użytkowników, to czekamy na Wasze opinie - czy taka jednostka spełniłaby Wasze oczekiwania? Czy takie artykuły są dla Was pomocne? A może znaleźliście ciekawszy zestaw (niż nasze polecane zestawy komputerowe) w innych sklepach? Pamiętajcie, że co miesiąc odbywa się aktualizacja całego zestawienia!

Płatna współpraca ze sklepem internetowym Komputronik.pl