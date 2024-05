Pliki ze zdjęciami są zbyt duże, aby wysłać je e-mailem? A może kończy Ci się miejsce w pamięci smartfona? W obu sytuacjach warto rozważyć zmniejszenie rozmiaru zdjęcia w telefonie. Zobacz, jak to zrobić.

Coraz mniej osób korzysta z klasycznych aparatów fotograficznych. Nic dziwnego, dziś każdy z nas nosi w końcu w kieszeni przenośną “cyfrówkę”. Chodzi oczywiście o nasze smartfony. Najlepsze telefony do zdjęć to zwykle te najdroższe, jednak również podstawowe modele telefonów wykonują całkiem dobre zdjęcia. Czasem jednak plik ze zdjęciem jest bardzo duży i chcemy to zmienić, na przykład w celu wysłania zdjęcia e-mailem, czy zapisania wielu zdjęć na płycie/pendrive. Wtedy pojawia się pytanie - jak zmniejszyć rozmiar zdjęcia w telefonie? Dziś podpowiemy kilka skutecznych i prostych sposobów, aby to zrobić.

Zmniejszenie zdjęcia w smartfonie jeszcze przed jego zrobieniem

Jeśli interesuje Cię wykonywanie zdjęć, które zajmują znacznie mniej miejsca w pamięci telefonu, masz taką możliwość. W każdym telefonie mamy opcję zmiany rozdzielczości, czy formatu, w jakich wykonujemy zdjęcia wbudowanym aparatem. Po zmianie takiego ustawienia kolejne zdjęcia będą zapisywane w słabszej jakości, ale pliki będą zajmowały znacznie mniej miejsca. Oczywiście, możemy w każdym momencie to zmienić, znów korzystając z najlepszej jakości, oferowanej przez aparat w naszym telefonie.

Takie ustawienia możemy zmienić również dla nagrywania filmów, czy przedniej kamery. Zwykle musimy najpierw włączyć aplikację aparatu, a następnie wejść w odpowiedni tryb (zdjęcia/zdjęcia selfie/filmy/filmy przednią kamerą). W tym momencie otwieramy ustawienia aparatu, tam wyszukujemy opcji związanej z rozdzielczością zdjęcia. Zasada jest dość prosta: wyższa rozdzielczość (więcej megapikseli) to lepsza jakość, ale też większy plik ze zdjęciem. Niektóre telefony mają też opcję zapisu zdjęć i filmów w różnych formatach, czy z różnym poziomem kompresji. Tu również stosujemy zasadę, że im większy plik, tym lepsza jakość (choć w niektórych przypadkach może być to uogólnienie).

Jak zmniejszyć rozmiar zdjęcia na iPhone?

Zacznijmy od sposobów na zmianę rozdzielczości zdjęć w iOS (iPhone). Tu jedną z opcji jest zapisywanie ich nie w popularnym formacie JPG, a HEIF (wysoka wydajność, lepsza kompresja przy zachowaniu dobrej jakości). Możemy to zmienić w ustawieniach aparatu naszego iPhone. Otwieramy “Ustawienia”, następnie “Aparat” i “Formaty”. Trzeba jednak pamiętać, że kompresja zdjęć HEIF może utrudniać wyświetlanie zdjęcia na urządzeniach innych, niż marki Apple. Są jednak pewne sposoby na radzenie sobie z plikami HEIF i HEIC na innym sprzęcie.

Jest też inna opcja, która wymaga jednak skorzystania z aplikacji “Skróty”. Ustawimy w niej automatyczną zmianę rozmiaru zdjęć w naszym telefonie. Dodajemy nowy skrót, wciskając ikonę plusa (+). Tworzymy nową akcję - “Zmień wielkość obrazka” (możemy znaleźć tę akcję w wyszukiwarce). Tu wybieramy “Obrazek” i w “Dane wejściowe skrótu” zmieniamy ustawioną w telefonie rozdzielczość na “Zawsze pytaj”. Na koniec dodajemy akcję “Zachowaj w albumie”. W menu “Szczegóły” zaznaczamy natomiast uruchomienie tej opcji po kliknięciu udostępnienia zdjęcia (“W arkuszu udostępniania”). Jak skorzystać z opcji i zmniejszyć wielkość zdjęcia w iPhone? Po prostu wybieramy zdjęcie, klikamy ikonę udostępniania - tam znajdziemy naszą nową akcję.

Jak zmniejszyć rozmiar zdjęcia Android?

Zmniejszenie zdjęcia na smartfonie jest również możliwe na telefonach z systemem Android. W tym przypadku również możemy zapisywać nasze fotografie w niższej jakości przy każdym wykonaniu zdjęcia. Jeśli jednak zdjęcie mamy już w pamięci, musimy skorzystać z zewnętrznej aplikacji.

W sklepie Google Play jest mnóstwo darmowych aplikacji do zmniejszania zdjęcia na Androidzie. Jedną z bardziej popularnych i dobrze ocenianych jest “Zmniejsz zdjęcie”. Po otwarciu przyznajemy aplikacji dostęp do danych z naszej galerii. Po prostu przeglądamy zdjęcia, które mamy w pamięci smartfona i wybieramy to, którego rozmiar planujemy zmniejszyć. Podczas zmiany możemy wybrać nową rozdzielczość (podaną w pikselach) lub ustalić maksymalny rozmiar pliku (w kB lub MB). Aplikacja podpowiada nam również, jaki procent miejsca zaoszczędziliśmy dzięki takiej operacji.

Pamiętaj, komunikatory same kompresują pliki, zmniejszając ich rozmiar

Najczęściej chcemy zmniejszyć już posiadane zdjęcie, aby je wysłać. Pamiętajmy jednak, że w przypadku popularnych komunikatorów (np. WhatsApp, Messenger, Skype) nie ma takiej konieczności. Aplikacje same kompresują zdjęcia, nieco obniżając ich jakość w celu zmniejszenia pliku. Pozwoli to na oszczędzenie danych (jeśli korzystamy z mobilnej transmisji), czy szybsze przesyłanie plików.

Jeżeli natomiast chcesz wysyłać zdjęcia przy pomocy poczty elektronicznej, czasami również pojawia się konieczność zmiany rozmiaru plików. Wiele dostawców poczty (choćby Gmail) ma bowiem pewne ograniczenia dotyczące rozmiaru pojedynczej wiadomości wraz z jej załącznikami. Tu również mamy natomiast alternatywne rozwiązanie - zamieszczenie zdjęć na dysku w chmurze (np. Dysk Google, Dropbox).

Jakie są zalety i wady zmniejszania rozmiaru zdjęć w telefonie?

Sporo osób zastanawia się, jak zmniejszyć rozmiar zdjęć w telefonie. Ma to sporo korzyści, przede wszystkim oszczędność miejsca w pamięci telefonu, a także sprawniejsze przesyłanie obrazów do innych osób.

Musimy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że zmniejszenie rozmiaru pliku może oznaczać pogorszenie jakości zdjęcia. Niekiedy nie ma to większego znaczenia. Czasami “odchudzona” grafika może być natomiast mało czytelna, a zdjęcia - mniej atrakcyjne. Warto więc przemyśleć, które zdjęcia warto zmniejszać. Jeśli na przykład chcesz wywołać zdjęcie u fotografa lub znacznie je powiększyć - użyj najlepszej jakości i wysokiej rozdzielczości. Gdy tylko wyświetlacz zdjęcia na ekranie smartfona, praktycznie zawsze i tak będą natomiast wyglądały co najmniej nieźle.