Pokazali edycję kolekcjonerską Gothic 1 Remake, a w Krakowie - pokazali superwydajny polski komputer. Mało tego! W USA drukują domy na drukarkach 3D, a LG ma komfortowe telewizory! Czas na 30. odcinek SięKlika!

Ziom, obadaj SięKlika, tej!

Honor Magic V2

Lubicie składane telefony?

Ja też nie. Kostek za to lubi składaki i obadał dla was takiego, co to ma honor i godność z dalekiego wschodu i zwie się Honor Magic V2. Telefon rozbił bank z benchmarkowymi znaczkami, więc to solidny zawodnik.

Samsung Odyssey Neo G9

Wojtek przetestował dla was kosmiczny monitor Samsung Odyssey Neo G9 - 57-calowy, z podwójnym 4K, odświeżaniem na poziomie 240 Hz, 10-bitową głębią kolorów, HDR-em, jasnością 1500 nitów… I ceną 10 000 złotych.

Edycja Kolekcjonerska Gothic 1 Remake

THQ Nordic przedstawiło było Edycję Kolekcjonerską Gothic 1 Remake. Za 199,99 euro lub jakieś 9 stówek w polskich sklepach, kupimy sobie grę, maskę Śniącego o wymiarach 34 na 24 cm, bransoletę z logiem gry, notatnik z… maską Śniącego i oryginalną ścieżkę dźwiękową.

Kiedy premiera? Nie wiadomo.

Najwydajniejszy superkomputer w Polsce

W ACK CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zainstalowano superkomputer Helios. Maszyna jest kozakiem, bo ma moc obliczeniową na poziomie 35 PFLOPS, co czyni ją najwydajniejszym superkomputerem w Polsce i pozwala na zajęcie 22. pozycji w rankingu TOP500 - no, tym rankingu superkomputerów na świecie.

Jaką robotę Helios będzie wykonywał na co dzień? Zostanie oddany do dyspozycji polskich instytucji naukowych oraz prywatnych firm i będzie je wspierał w przeprowadzaniu badań w dziedzinach takich jak chemia, medycyna, materiałoznawstwo, astronomia czy ochrona środowiska.

Unia bierze się za domowe grzejniki

Parlament Europejski uchwalił nową dyrektywę, która wprowadza wymagania dotyczące ogrzewaczy pomieszczeń. Dokument wprowadza wymóg poprawy efektywności energetycznej grzejników. Zmiany mają sprawić, że grzejniki będą pobierały mniej prądu choćby w trybie czuwania, co ma przełożyć się na niższe rachunki za prąd. To ważna rzecz w sumie, bo grzejnik elektryczny to jest prądożerna paskuda.

Co ciekawe i o czym muszę wspomnieć, dyrektywa wymusza też na producentach czy tam ich autoryzowanych przedstawicielach wprowadzenie do obrotu części zamiennych, które ułatwiałyby naprawę sprzętu.

Coraz bliżej odkrycia dziewiątej planety

Jesteśmy coraz bliżej odkrycia dziewiątej planety! Naukowcy rozkminiają temat i dochodzi do nich, że jest dużo dowodów na to, że gdzieś się za Neptunem w Układzie Słonecznym czai ta dziewiąta planeta. I nie jest to Pluton, bo nie pasuje do definicji planety - a definicja to rzecz święta.

Karol wziął i rozpisał temat, więc serdecznie zachęcam do lektury.

Dom z drukarki 3D w 80 godzin

W Stanach Zjednoczonych domy się drukuje na drukarkach 3D w 80 godzin! Factory of the Future 1.0 to największa na świecie polimerowa drukarka 3D, którą ogarnęli naukowcy z Uniwersytetu Maine. Drukowanie 3D w tej olbrzymiej drukarce odbywa się z szybkością 240 kilogramów na godzinę, co sprawia, że dom można wydrukować sobie we wspomniane 80 godzin. Drukarka ta może drukować wielkie komponenty, takie właśnie do domów, do mostów czy tam statków.

Nowe telewizory LG OLED i QNED i 5 lat aktualizacji

LG rozpoczęło przedsprzedaż telewizorów OLED i QNED na rok 2024, w rozmiarach od 43 do 97 cali. Telewizory tego producenta pracują pod kontrolą systemu webOS i wyróżniać ma je… Komfort, gdyż telewizory dostaną 5 lat aktualizacji oprogramowania.

Co ważne, jak się kupi telewizor LG, to soundbara można dokupić ze zniżką.

Ta gra urwie głowę przy samym łokciu

O jakiej grze mowa? O Alien: Rogue Incursion, czyli grze w uniwersum Obcego, która zadebiutuje w tym roku, choć kiedy dokładnie - nie wiadomo. Wiadomo za to, że będzie to tytuł przeznaczony na wszelkie VR-y, jak PlayStation VR 2 czy Meta Quest 3.

Grill elektryczny czy węglowy?

Który jest zdrowszy: elektryczny czy węglowy? A może gazowy? Naukowcy - jacy, nie wiem, ale pewnie mądrzy naukowcy - nie mają wątpliwości, że najzdrowiej jest grillować na grillu elektrycznym. Potem, mniej zdrowe - chyba - jest jedzenie z wersji gazowej, a najmniej zdrowe jest jedzenie przygotowane na węglu.

I to już koniec #31

Nasze 32. spotkanie zakończę sobie wątkiem wiedźmińskim, bo gdzieś przeczytałem, że Netflix ogłosił, że 5 sezon, czyli ten sezon, po najbliższym sezonie, będzie ostatnim sezonem Wiedźmina.

Uff, chciałoby się rzec.