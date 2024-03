Zestaw komputerowy za 6000 zł to obecnie złoty środek dla graczy, ale również dla osób szukających zestawu do cięższych zadań. Poradzi sobie ze streamowaniem i edycją nagrań, a przy tym będzie świetnie wyglądać. Co nie oznacza, że łatwo taki optymalny zestaw dobrać…

Płatna współpraca ze sklepem internetowym Komputronik.pl

Komputer za 6000 zł to sprzęt szybki i przyszłościowy, a przynajmniej my taki zestaw proponujemy. Wszystko za sprawą połączenia topowych podzespołów od AMD – najnowszej karty graficznej Radeon RX 7900 GRE z procesorem Ryzen 5 7500F, które wspiera 32 GB nowoczesnej pamięci DDR5 oraz szybki SSD 1 TB. Mimo iż ceny od dawna nie chcą spadać, to stanęliśmy na głowie, aby zestaw komputerowy polecany w tym miesiącu do 6000 zł nadal oferował wysoką wydajność i zasadniczo nam się to udało. Jeżeli taki opis Was zainteresował, to zapraszamy do zapoznania się z trzecią propozycją naszego zestawienia polecanych zestawów komputerowych.

Różnica w cenie podzespołów między powyższą ofertą a wcześniejszą listą wynika z użycia konfiguratora zestawów na stronie komputronik.pl - korzystając z tego narzędzia ceny wielu z podzespołów są niższe, niż przy samodzielnym ich zakupie. Wszystkie proponowane przez nas zestawy komputerowe pochodzą z tego konfiguratora. Zachęcamy do skorzystania z tego narzędzia, aby spersonalizować pod siebie nasze propozycje.

Co warto wiedzieć o polecanym zestawie komputerowym za 6000 zł?

Budżet 6000 zł zobowiązuje, aby wszystko było idealnie dopasowane

Procesor to zdecydowanie istotny podzespoł i wybór zbyt słabej jednostki będzie ograniczać potencjał pozostałych komponentów, w szczególności karty graficznej w grach. Dotychczas stroniliśmy od polecania najnowszej platformy AMD z uwagi na jej niską opłacalność. Teraz jednak nie tylko spadły ceny DDR5 oraz płyt głównych, ale też pojawił się wyśmienicie wyceniony AMD Ryzen 5 7500F. Te czynniki sprawiły, że to właśnie procesor AMD Ryzen 5 7500F trafia do naszego zestawu za 6000 zł. Jest to jednostka 6-rdzeniowa, ale w większości zastosowań (a zwłaszcza w grach) wyprzedza starsze modele wyposażone w 8 rdzeni. Od droższego modelu Ryzen 5 7600 różni ją w zasadzie tylko brak zintegrowanego układu graficznego oraz... pudełka! Zgadza się - Ryzen 5 7500F to procesor przeznaczony na rynek OEM i w sprzedaży detalicznej dostarczany jest bez opakowania.



W obecnej sytuacji procesor w zasadzie należy dobrać do naszych potrzeb - jeżeli poza grami chcemy też działać bardziej kreatywnie, to procesor Intel Core i5-13400F będzie lepszym wyborem.

Pewną alternatywą mógłby tutaj być Intel Core i5-14400F - zaoferuje wyższą wydajność w każdym innym zastosowaniu niż gry, tylko że są to zastosowania, w których Ryzen 5 7500F i tak radzi sobie całkiem dobrze, a w grach, w których właśnie procesor może decydować o komforcie użytkowania komputera, przewaga przechyla się na stronę AMD, zwłaszcza gdy połączymy go z kartą graficzną również od AMD (za sprawą techniki Smart Access Memory). Aby wykorzystać pełen potencjał wybranego procesora, dobraliśmy chłodzenie FERA 5. Procesor dysponuje odblokowanym mnożnikiem, zatem w tym przypadku możemy nawet spróbować powalczyć o dodatkową wydajność (i bez żadnego ryzyka zrównać się z AMD Ryzen 7600X), a wtedy już stanowczo lepiej mieć porządne chłodzenie.



ENDORFY FERA 5 to chłodzenie zdolne (według producenta...) odprowadzić ponad 200 W ciepła - nasz procesor nigdy nie przekroczy 100 W :)

Procesory AMD z najnowszej generacji oczywiście wymagają odpowiedniej płyty głównej. Wybrany przez nas model MSI PRO B650-S Wi-Fi to przedstawiciel średniego segmentu płyt głównych pod podstawkę AM5, ale mając na uwadze, jak świeża jest to platforma, okazuje się, że i tak oferuje więcej niż wysokie modele płyt głównych z poprzednich generacji. Mamy np. wsparcie dla dysków M.2 PCI-E 4.0, złącza USB-C o przepustowści 20 Gbps oraz oczywiście łączność przewodową 2,5 GbE, którą dodatkowo wspiera Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3. Płyta ta może się pochwalić dosyć rozsądną sekcją zasilania CPU, a jako że procesory AMD i tak nie wymagają znacznych pokładów energii (w przeciwieństwie do pobierających dwukrotnie więcej prądu procesorów Intel), to można tu w przyszłości bez problemu osadzić nawet topowy model dla graczy - AMD Ryzen 7 7800X3D.



Solidna płyta główna to podstawa przy zabawie w zwiększanie taktowania.

Pamięci RAM to już standardowo dla tego segmentu 32 GB, ale tym razem DDR5, zatem o wyższej przepustowości - aż 6000 MT/s z opóźnieniem CL36 - mając na uwadze apetyt nowych gier (np. Hogwarts Legacy, The Last of Us Part I) nie ma się co łudzić, że 16 GB to nadal optymalny wybór. Wybór szybszych pamięci z kolei może powodować problemy ze stabilnością zestawu i najpewniej zablokuje nam drogę do dokładania kolejnych modułów (bez ręcznego szukania stabilnych parametrów pracy). Pamięci mają oczywiście radiator, który (poza pomocą w odprowadzaniu ciepła) kolorystycznie wpasowuje się w obrany styl zestawu.



32 GB to obecnie optymalna ilość pamięci - nie tylko dla graczy...

W przypadku dysku ponownie postawiliśmy na szybki SSD (PCI-E 4.0) o pojemności 1 TB, która pozwoli pomieścić nie tylko system, jego aktualizacje i inne aplikacje, ale również liczne gry. Dysk pracuje na kościach TLC i obsługuje wykorzystywanie RAM systemowego do buforowania (HMB). Tutaj w razie potrzeby możemy dołożyć kolejne dyski M.2 lub kilka dysków SATA. Od biedy dodać można również dysk twardy (HDD), choć tej klasy komputer stacjonarny nie powinien już korzystać z tak przestarzałej technologii.



Tanio i wydajnie - tak, jak lubimy!

Karta graficzna musi sprawdzić się do grania w rozdzielczości WQHD

W budżecie, jakim dysponujemy, można obecnie upolować (pomijając przestarzałe konstrukcje typu RX 6950 XT) kartę klasy GeForce RTX 4070 lub z pewną dopłatą nowszego RTX 4070 Super. Dotychczas zatem wybór był prosty, ale sytuacja zmieniła się w chwili, gdy AMD zaproponowało w cenie RTX 4070 kartę wydajniejszą od RTX 4070 Super - mowa o przetestowanym przez nas niedawno Radeonie RX 7900 GRE. Co prawda, jak na Radeona przystało, przewaga ta całkowicie znika w chwili, gdy aktywujemy śledzenie promieni - wtedy nowy Radeon zrównuje się z... kosztującym tyle samo GeForce RTX 4070. Zatem tym razem wybór jest jeszcze prostszy - przynajmniej do czasu, gdy RTXy odpowiednio nie zejdą z ceny ;)



Tego dokładnie Radeona mieliśmy okazję niedawno testować - zaskoczył nas bardzo wysoką kulturą pracy!

Podsumowując - jeżeli będziemy się trzymać natywnej rozdzielczości 2560x1440 px, to wybrany tu Radeon RX 7900 GRE z 16 GB vRAM pozwoli nam zagrać w absolutnie każdą obecnie wydaną grę w bardzo wysokich ustawieniach (zwykle w najwyższych). W starsze lub nowsze, ale mniej wymagające tytuły można będzie pograć nawet w 4K. Pamiętajmy również, że za sprawą FSR 2, ilość FPS można dodatkowo zwiększyć, a w grach, które obsługują FSR 3, ten przyrost sięga od 100% do 200%! Obecnie zresztą można jeszcze skrzystać z AFMF - funkcji generowania dodatkowych klatek na poziomie sterownika, zatem nawet nie potrzeba wsparcia dla FSR po stronie gry :) Tym razem postawiliśmy na dobrze wycenioną konstrukcję z trzema wentylatorami i metalowym backplate od znanego (w przypadku kart AMD) producenta Sapphire. Tak wydajna karta graficzna wystarczy na długie lata i w przypadku większości gier, które dopiero zostaną wydane, będziemy mogli cieszyć się z płynnej rozgrywki.



Metalowy backplate nie odprowadza w tym przypadku ciepła z karty.

O ile procesory AMD słyną ze swojej sprawności energetycznej, tak karty graficzne tego producenta obecnie na tym polu nie błyszczą. Wybraliśmy zatem zasilacz premium od be quiet! - model Pure Power 12 M o mocy 650 W. Zasilacz ten zagwarantuje również pożądaną stabilność nawet po podkręceniu podzespołów, a przy tym będzie pracować oszczędniej (generując mniejsze straty energii), o czym świadczy obecność certyfikatu 80Plus Gold. Zasilacz jest oczywiście modularny, zatem niepotrzebne przewody mogą pozostać w kartonie. Co jednak najważniejsze, jest to już zasilacz ATX 3.0, co oznacza obecność natywnego przewodu 12VHPWR do zasilania nowoczesnych kart graficznych bez uciekania się do adapterów.



Moc na poziomie 650 W daje pole manewru na przyszłość, gdybyśmy chcieli wskoczyć na kartę graficzną z wyższego segmentu.

Obudowa w rozmiarze ATX z dobrą wentylacją to słuszny wybór

W zestawie komputerowym za 6000 zł można sobie już pozwolić na coś wyjątkowego pod względem wyglądu, choć przy tak wydajnych podzespołach nie można zapominać o odpowiedniej wentylacji. Ostatecznie nasz wybór padł sprawdzoną propozycję od znanego producenta Genesis IRID 505 V2 ARGB. Za cyrkulację powietrza w tej obudowie odpowiadają cztery 120-milimetrowe wentylatory ARGB, z czego trzy zostały "ukryte" za całkowicie przewiewnym (i mocno przeźroczystym) frontem. Jako że front ten wykonano z siatki, to przy okazji filtruje wnętrze pod względem kurzu.



Wydajny komputer nie musi być ogromny - nasz zestaw za 6000 zł idealnie tego dowodzi.

Na szczycie umieszczono cztery złącza USB typu A (w tym dwa USB 3.2) oraz dwa złącza audio (mikrofon/słuchawki), a także przycisk do sterowania dołączonym w zestawie koncentratorem ARGB (do którego możemy podpiąć jeszcze kolejny wentylator ARGB). Naturalnie sterowanie możemy też przepiąć do płyty głównej w celu synchronizacji z resztą podświetlenia. Piwnica na zasilacz ukryje również nadmiar kabli (w tak małej obudowie zwykle okazują się one zbyt długie). Poza siatką na froncie mamy jeszcze magnetyczny filtr na szczycie oraz dodatkowy pod zasilaczem. Oznacza to, że podzespoły nie powinny się kurzyć nawet podczas intensywnego używania komputera.



Ładna, nowoczesna i przewiewna, a do tego w kompaktowym rozmiarze - nawet RGB jest obecne!

Jakiej wydajności w grach należy oczekiwać od zestawu do 6000 zł?

Proponowany przez nas zestaw to może i nie jest najlepszy komputer gamingowy na świecie, ale z pewnością może uchodzić za najlepszy komputer gamingowy do 6000 zł ;) Ogólnie w tej cenie, jak widać, można przygotować zaskakująco wydajny komputer do gier, co potwierdzają powszechnie dostępne testy zestawów o zbliżonej konfiguracji do tej proponowanej przez nas. Wydajność zarówno w FHD, jak i QHD stoi tu na bardzo wysokim poziomie i jak widać poniżej, nawet najbardziej wymagające tytuły nie stanowią tu problemu i możemy w nich liczyć na super płynną rozgrywkę. Potwierdzenie znajdziecie w naszej recenzjach karty Radeon RX 7900 GRE oraz procesora Ryzen 7600, ale poza tym można też spojrzeć na YouTube - np. na porównanie wybranej przez nas karty do podobnie wycenionego RTX 4070.

Porównanie kart Radeon RX 7900 GRE i GeForce RTX 4070 – rozdzielczość 1440p

Film pochodzi z kanału YouTube Testing Games.

Czy taki zestaw za 6000 zł poradzi sobie również z czymś więcej niż gry?

Tak, jak w sumie już pisaliśmy na wstępie – mocny procesor, szybka karta z dużą ilością własnej pamięci oraz szybki i pojemny dysk – to wszystko idealnie sprawdzi się do pracy z grafiką (Adobe PS, Blender, 3DSMax itp.) oraz wideo (Adobe PP, DaVinci Resolve, itp.). Ogólnie za wydajną pracę w wielu profesjonalnych aplikacjach odpowiada tutaj karta graficzna z aż 16 GB vRAM. Prawdopodobnie przydałby się nieco pojemniejszy dysk na projekty, ale to akurat podzespół, który można według zapotrzebowania bez problemu w każdej chwili dokupić i szybko dołożyć. Naturalnie typowo biurowa praca to czysta przyjemność na takim zestawie :)

Zestawy komputerowe potrzebują również systemu

Zestaw komputerowy to jedno, ale w zależności od sytuacji, niezbędne mogą okazać się również inne produkty, takie jak monitor, klawiatura i myszka oraz inne peryferia - je oczywiście również znajdziecie w sklepie komputronik.pl. To, co jednak w szczególności może okazać się istotne, a o czym często zapominamy podczas składania komputera, to system operacyjny, np.: Windows 11 Home BOX USB PL - 649,00 zł.



Windows 10 jest już niedostępny – "jedenastka" za to znacznie lepiej dogaduje się z nowszym sprzętem.

Zgadza się - bez systemu zarówno komputer do gier, jak i komputer do pracy na zbyt wiele się nie przyda. Pamiętajmy też, że system Windows 10 można bezpłatnie zaktualizować do Windows 11 (proces jest w pełni automatyczny). Dodatkowo obsługę sklepu można również poprosić o dołożenie usługi montażu - wtedy komputer otrzymamy już gotowy do pracy (włącznie z zainstalowanym systemem, jeżeli ten również dodamy do koszyka sklepowego). Korzystając z takiej usługi można również wybrać tańszą wersję systemu (z dopiskiem OEM zamiast BOX) - dział montażu poradzi sobie z instalacją systemu dostarczonego na DVD.

Czy czegoś zabrakło w powyższym artykule?

Jako że cenimy sobie zdanie naszych użytkowników, to czekamy na Wasze opinie - czy taka jednostka spełniłaby Wasze oczekiwania? Czy takie artykuły są dla Was pomocne? A może znaleźliście ciekawszy zestaw (niż nasze polecane zestawy komputerowe) w innych sklepach? Pamiętajcie, że co miesiąc odbywa się aktualizacja całego zestawienia!

