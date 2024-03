Zestaw za około 7500 zł to wszystko, czego potrzeba do grania w 1440p/4K. Wyśmienicie też sprawdzi się w grach e-sportowych oraz zastosowaniach innych niż gry, a przy tym zachwyci wyglądem. Co w takim razie warto złożyć? Odpowiedź nie jest wcale taka oczywista.

Płatna współpraca ze sklepem internetowym Komputronik.pl

Komputer za 7500 zł to optymalny zestaw dla graczy, ale również dla osób pracujących kreatywnie. Za taki stan rzeczy odpowiada połączenie karty graficznej GeForce RTX 4070 Ti (12 GB) z 14-rdzeniowym Intel Core i5 oraz 32 GB szybkiego RAM DDR5. Granie w rozdzielczości 1440p będzie tutaj prawdziwą przyjemnością - również w najnowszych tytułach. Natomiast dodatkowe optymalizacje dla najnowszej architektury kart NVIDII usprawnią pracę w aplikacjach graficznych - wszystko to przy zakakująco niskim zużyciu energii.

Niedawna premiera GeForce RTX 4070 Ti Super znacząco (pozytywnie) wpłynęła na cenę modelu bez dopisku "Super". Oznacza to, że karta ta teraz idealnie mieści się w budżecie zestawu za 7500 zł. Nieco trudniej było z dobraniem reszty podzespołów, tak aby nadążyły za tak szybkim GPU ;) Ostatecznie udało nam się to wyśmienicie i jeżeli szukacie najwydajniejszego komputera do gier i pracy w tym przedziale cenowym, to czwarta propozycja naszego zestawienia polecanych zestawów komputerowych powinna Was stanowczo zainteresować.

Różnica w cenie podzespołów między powyższą ofertą a wcześniejszą listą wynika z użycia konfiguratora zestawów na stronie komputronik.pl – korzystając z tego narzędzia ceny wielu z podzespołów są niższe, niż przy samodzielnym ich zakupie. Wszystkie proponowane przez nas zestawy komputerowe pochodzą z tego konfiguratora. Zachęcamy do skorzystania z tego narzędzia, aby spersonalizować pod siebie nasze propozycje.

Co warto wiedzieć o polecanym zestawie komputerowym za około 7500 zł?

Komputer za 7500 zł musi pozwalać na grę w najwyższych ustawieniach, czyli z Ray Tracingiem

Główną gwiazdą w omawianym zestawie komputerowym jest bez wątpienia karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti. To jeden z członków rodziny NVIDIA RTX 4000, opartej o przełomową architekturę Ada Lovelace - w tym przypadku rdzeń AD104 wyposażony w 12 GB pamięci graficznej. Jej istotną zaletą (zaraz obok rekordowo wysokiej sprawności energetycznej) pozostaje wsparcie dla DLSS (aż do numerku 3.5) – funkcji, która w nowych, wspierających ją grach (oraz wybranych starszych tytułach, takich jak np. Cyberpunk 2077, Spider-Man, Dying Light 2, Microsoft Flight Simulator) oferuje nawet dwukrotny wzrost ilości FPS (choć częściej jest to "tylko" 50-70%) za sprawą Frame Generation, a także znaczną poprawę jakości oprawy graficznej dzięki Ray Reconstrucion (gdy korzystamy ze śledzenia promieni).

Pod względem wydajności natywnej (bez wspomagania się DLSS) GeForce RTX 4070 Ti zrównuje się z najszybszą kartą poprzedniej generacji (GeForce RTX 3090 Ti), a zatem również z Radeonem RX 7900 XT, który dodatkowo musi uznać wyższość RTX 4070 Ti w nowych grach, kiedy gramy z aktywnym Ray Tracingiem. To karta, która nie boi się najwyższych detali (nawet właśnie z aktywnym śledzeniem promieni) zarówno w rozdzielczości 1440p, jak i (korzystając z DLSS) również w 4K. Co ważne, taką wydajność nowa karta osiąga pobierając blisko połowę mniej energii niż wspomniany RTX 3090 Ti!



Trzy wentylatory i tak gruby radiator to nawet więcej, niż ten układ potrzebuje, ale daje to zapas wydajności chłodzenia na cieplejsze dni.

Wybierając kartę z GPU NVIDIA dostajemy również dostęp do funkcji, takich jak DLAA, Shadow Play oraz NVIDIA Broadcast. Do tego dochodzi pakiet sterowników dedykowanych do gier, które to wychodzą zawsze na premierę każdego dużego tytułu. Wybrany model PNY XLR8 wyposażono w więcej niż wystarczające chłodzenie – ostatecznie to karta pobierająca poniżej 300 W, a układ chłodzenia jest tu większy niż w starszych modelach, które potrafiły pobierać ponad 400 W. Dodatkowo dostajemy całkiem atrakcyjnie wyglądające podświetlenie RGB.



Złącze zasilania zostało osadzone poniżej szczytu karty, zatem kabel nie będzie tu niebezpiecznie zaginany.

Komputer gamingowy domaga się szybkiego CPU, ale nie można zapominać o innych zastosowaniach

Tak mocna karta graficzna wymaga odpowiednio szybkiego procesora, aby ukazać swój pełen potencjał (zwłaszcza jeżeli będziemy chcieli grać w rozdzielczości Full HD, choć z drugiej strony w 4K procesor już przestaje odgrywać istotną rolę). Polecany przez nas Intel Core i5-14500 to procesor nadal najnowszej generacji w przypadku stacjonarnych rozwiązań Intela. Wyposażono go w łącznie 14 rdzeni - w tym 6 wyjątkowo wydajnych z obsługą wielowątkowości i pozotałe 8 bardziej oszczędnych do obsługi zadań "w tle". Tak nowoczesne rozwiązanie sprawdza się wyśmienicie nie tylko w grach ale również w poważniejszych zadaniach obliczeniowych lub w przypadku gdybyśmy chcieli naszą rozgrywkę streamować.



AMD Ryzen 5 7500F to bardzo świeża, 6-rdzeniowa jednostka, która potrafi wyprzedzić w wielu zastosowaniach, w tym w szczególności w grach, nawet 10-rdzeniowe procesory Intela.

Nasz PC do 7500 zł wyposażyliśmy w idealnie do jego potrzeb dobrany układ chłodzenia Fortis 5 (w wersji z bez podświetlenia, z uwagi na już i tak przekroczony budżet). Jako że procesor pobiera do 200 W (po zdjęciu limitów), to nic mniejszego nie mogliśmy tutaj polecić. Pamięci do takiego procesora również nie mogą być powolne - 6000 MT/s z wyjątkowo niskimi opóźnieniami CL30 (ustawienia te dostępne są za sprawą profilu XMP3). W takim zestawie 32 GB pojemności RAM to minimum (docenią to też osoby parające się obróbką grafiki lub wideo i ogólnie wykorzystujące komputer również do pracy) i ostatecznie wybór padł na dwa moduły od Lexar (dual channel). Bonusem w tym przypadku jest podświetlenie RGB :)



Pamięć RAM o pojemności 32 GB została ukryta w dwóch kościach, zatem mamy możliwość rozbudowy w przyszłości o kolejne dwie.

Płyta główna w pełnym ATX oraz duży dysk SSD PCI-E 4.0

Płyta główna została wyposażona w optymalny dla Core i5 14. generacji chipset B760 – obsłuży szybką pamięć RAM, w którą wyposażamy ten zestaw, a także oferuje przyzwoity zestaw złączy. Najważniejsze jednak, że już po wyjęciu z pudełka będzie obsługiwać tak świeży procesor (choć i tak zalecamy regularnie aktualizować BIOS). Jest też możliwość dołożenia dodatkowego SSD M.2 lub dwóch modułów RAM. Warto też zaznaczyć, że na tylnym panelu umieszczono łącznie siedem złączy USB, w tym trzy w standardzie USB 3.2 drugiej generacji, z czego jedno to USB typu C. Ponownie też stawiamy na obecność zintegrowanego modułu Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.3, dzięki czemu komputer połączymy bezprzewodowo z (nowoczesnym) routerem szybciej niż kablem :)



Rozbudowana sekcja zasilania, dużo złączy, Wi-Fi 6E – czego chcieć więcej?

Do zestawu za 7500 zł polecamy już SSD nie tylko w standardzie PCI-E 4.0, ale również oferujący faktycznie wyższą wydajność. Jednocześnie jednak, przez niespodziewany wzrost cen SSD, aby nie przekroczyć znacznie budżetu, musieliśmy ograniczyć się do pojemności 1 TB – to wystarczy na system, aktualizacje oraz nawet kilka gier. Ogólnie jednak polecamy jeszcze dołożyć dodatkowe 300 zł do większego dysku – dla samego komfortu użytkowania. Do zastosowań profesjonalnych można już według zapotrzebowania dobrać kolejne (wtedy również szybsze) dyski.



Wydajność, jaką oferują dyski PCI-E 4.0, nie zawsze jest odczuwalnie wyższa - zwłaszcza w starszych grach - ale w przyszłości taka inwestycja może się opłacić.

Dobra cyrkulacja powietrza w takim zestawie to podstawa

Komputery do gier w tak wysokim budżecie powinny również dumnie się prezentować – w tym miesiącu nadal w czarnej stylistyce, z podświetleniem RGB. Wybrany do zestawu Lian Li LANCOOL 215 to świeża propozycja od znanego i cenionego za jakość producenta. Pod nowoczesnym wyglądem skrywa wyśmienicie przemyślane wnętrze, które bez problemu pomieści nawet tak duże karty graficzne, jak proponowany w omawianym zestawie GeForce RTX 4070 Ti.



Lian Li LANCOOL 215 wygląda atrakcyjnie, a przy tym oferuje dobrą wentylację.

Co ważne, dwa podświetlane wentylatory nie tylko ładnie wyglądają, ale faktycznie są w stanie wtłoczyć do środka znaczną ilość świeżego powietrza – wszystko dzięki ich masywnemu rozmiarowi (średnica 20 cm!) oraz meshowej siatce, z której wykonano cały front. Z tyłu umieszczono jeszcze trzeci wentylator (już bez RGB) o średnicy 12 cm - ten odpowiada za szybsze wyciąganie powietrza. Na szczycie umieszczono dwa złącza USB 3.2, a także złącza audio. Mamy tu również liczne filtry przeciwkurzowe, które szybko i wygodnie można samemu czyścić. Konstrukcja jest bardzo solidna i łatwa do przyszłej modernizacji.



Tak ogromne wentylatory nie muszą się szybko kręcić, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza – dzięki temu jest ciszej!

Wybierając zasilacz w tym miesiącu kierowaliśmy się już obecnością nowoczesnego złącza 12VHPWR (16-pin), tak aby kartę graficzną podpiąć bez dodatkowych adapterów. MSI MPG A750G w tej kwestii wypada najkorzystniej. Konwertery DC-DC, topologia pełnego mostu oraz japońskie kondensatory – całość schładza wentylator 135 mm. Możliwość dostarczenia 750 W mocy to poniekąd w tym zestawie przesada - RTX 4070 Ti Super, jak już pisaliśmy, mimo bardzo wysokiej wydajności jest zasadniczo bardzo oszczędną kartą. Niemniej producent zaleca takiej mocy zasilacz, zatem abyście mogli spać spokojnie, nie schodzimy poniżej tej wartości. Naturalnie to, że zasilacz może dostarczyć tyle mocy, nie oznacza, że tyle prądu będzie pobierać – w przypadku omawianego zestawu będziemy operować nawet pod pełnym obciążeniem w optymalnym zakresie 40-60% możliwości zasilacza.



750 W to aż nadto dla karty, która pobiera do 280 W i procesora, który nie potrzebuje więcej niż 200 W, ale lepiej mieć zapas, niż gdyby mocy miało zabraknąć :)

Jakiej wydajności w grach należy oczekiwać od tego zestawu do 7500 zł?

Tak mocnego zestawu wręcz nie wypada parować z monitorem FHD, choć w przypadku e-sportu śmiało możemy wybrać model z odświeżaniem 360 Hz – wydajność w FHD w takich grach nie będzie spadać poniżej tej wartości. Jeżeli jednak wybierzemy rozdzielczość QHD, to czekają nas całe godziny zagrywania się w najnowsze wymagające tytuły, takie jak Hogwarts Legacy albo nawet nieco starszy Cyberpunk 2077, ze wszystkimi bajerami graficznymi (włącznie z trybem RT Overdrive, jeżeli zejdziemy do FHD i skorzystamy z technologii DLSS 3) i bez spadków poniżej 60 FPS. Potwierdzają to nasze testy wybranej do tego zestawu karty, ale także testy zbliżonej do powyższej konfiguracji, które odnajdziecie na YouTube – poniżej jeden z takich testów.

Testy karty GeForce RTX 4070 Ti z procesorem AMD Ryzen 5 7500F w 16 grach – rozdzielczość QHD:

Film pochodzi z kanału YouTube ShadowSeven.

Warto też podkreślić, jak dobrze omawiany zestaw radzi sobie w przypadku streamowania rozgrywki. Karta RTX 4070 Ti posiada sprzętowe wsparcie dla kodowania w AV1, co oznacza znacznie wyższą jakość przesyłanego obrazu przy tym samym bitrate. Jakość naszych transmisji nie będzie znacząco odbiegać od prerenderowanych filmów na YT, a sama rozgrywka przy tym praktycznie w ogóle nie zwalnia (w kwestii FPS).

Czy taki zestaw poradzi sobie również z czymś więcej niż gry?

Nasze polecane zestawy komputerowe mają charakteryzować się uniwersalnością, a w tym przypadku można wręcz pokusić się o stwierdzenie, że to zestaw, który praktycznie we wszystkim poradzi sobie wyśmienicie. Nowoczesny procesor, 32 GB pamięci RAM (tej można by dołożyć więcej do zastosowań kreatywnych) i bardzo szybki dysk to świetna kombinacja w aplikacjach do obróbki grafiki (Adobe PS, Blender, 3DSMax itp.), jak i wideo (Adobe PP, DaVinci Resolve). W obu przypadkach zdecydowanie pomocny będzie obecny w zestawie RTX 4070 Ti z 12 GB własnej pamięci – w szczególności jeżeli planujemy parać się edycją wideo – podwójny enkoder znacząco przyspiesza tu eksportowanie projektów w 8K. Ogólnie praca na takim zestawie nie przysporzy problemów, niezależnie czym się chcemy zajmować (w granicach rozsądku oczywiście).

Zestawy komputerowe potrzebują również systemu, a czasem też Wi-Fi

Zestaw komputerowy to jedno, ale w zależności od sytuacji, niezbędne mogą okazać się również inne produkty, takie jak monitor, klawiatura i myszka oraz inne peryferia – je oczywiście również znajdziecie w sklepie komputronik.pl. To, co jednak w szczególności może okazać się istotne, a o czym często zapominamy podczas składania komputera, to system operacyjny, np.: Windows 11 Home BOX USB PL (w cenie 649,00 zł)



Windows 10 jest już niedostępny - "jedenastka" za to znacznie lepiej dogaduje się z nowszym sprzętem.

Zgadza się – bez systemu zarówno komputer do gier, jak i komputer do pracy na zbyt wiele się nie przyda. Pamiętajmy też, że system Windows 10 można bezpłatnie zaktualizować do Windows 11 (proces jest w pełni automatyczny). Dodatkowo obsługę sklepu można również poprosić o dołożenie usługi montażu – wtedy komputer otrzymamy już gotowy do pracy (włącznie z zainstalowanym systemem, jeżeli ten również dodamy do koszyka sklepowego). Korzystając z takiej usługi można również wybrać tańszą wersję systemu (z dopiskiem OEM zamiast BOX) – dział montażu poradzi sobie z instalacją systemu dostarczonego na DVD.

Czy czegoś zabrakło w powyższym artykule?

Jako że cenimy sobie zdanie naszych użytkowników, to czekamy na Wasze opinie – czy taka jednostka spełniłaby Wasze oczekiwania? Czy takie artykuły są dla Was pomocne? A może znaleźliście ciekawszy zestaw (niż nasze polecane zestawy komputerowe) w innych sklepach? Pamiętajcie, że co miesiąc odbywa się aktualizacja całego zestawienia!

