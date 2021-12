Co to jest Mesh Wi-Fi'? Specyfika działania Wi-Fi jest taka, że często nawet najlepszy router potrafi zaskoczyć nas martwą (pod względem zasięgu) strefą w większym domu. Zaprezentujemy wam 5 naszym zdaniem najlepszych zestawów Mesh, które temu problemowi zaradzą!

Przygotowaliśmy dla Was zestawienie najlepszych systemów Wi-Fi Mesh w całym przekroju cenowym na rynku. Lista ułożona została począwszy od najwydajniejszych rozwiązań, a kończąc na tych najbardziej budżetowych. W artykule znajdziecie również więcej informacji na temat Wi-Fi Mesh i tego, czym się kierować, wybierając zestaw dla siebie.

Jaki system Wi-Fi Mesh wybrać? TOP 5

Co to jest system Wi-Fi Mesh?

Sieć Mesh (lub po polsku „sieć kratowa”) to w żadnym przypadku nie jest nic nowego, jednak dopiero od niedawna stało się przystępne dla użytkowników domowych i wspierane jest przez routery w rozsądnej cenie (o których możecie przeczytać w artykule: Top 10 routerów domowych). W skrócie można to nazwać alternatywą dla repeaterów oraz instalacji z dodatkowymi punktami dostępowymi. To, co taką sieć jednak wyróżnia, to sposób w jaki jest ona widoczna z punktu widzenia urządzeń odbiorczych (telefonu, laptopa itp.).

Wi-Fi Mesh nie wymaga do działania połączenia kolejnych punktów kablem sieciowym, ale często jest to bardzo korzystne rozwiązanie

W przypadku klasycznych rozwiązań (o których możecie poczytać w artykule: Jaki repeater Wi-Fi kupić?) zwykle sieci rozpowszechniane przez każdy z punktów mają różne nazwy, a nawet jeżeli nazwa jest taka sama, to widzimy ją podwójnie i przełączenie na bliższy odbiornik nastąpi dopiero, gdy utracimy całkowicie sygnał z poprzedniego źródła. Prowadzi to do sytuacji, w której bardzo długo możemy utrzymywać się na końcówce zasięgu jednego z nadajników, co oczywiście znacząco pogarsza parametry pracy łącza (wyższe opóźnienia i niższy transfer), co najlepiej sprawdzić uruchamiajac test internetu.

Systemy Mesh korzystające z dedykowanego zakresu dla komunikacji między sobą znacznie mniej tracą na wydajności wraz z dokładaniem kolejnych punktów

Sytuacja wygląda zgoła inaczej w przypadku systemów Mesh – urządzenia odbiorcze widzą tylko jedną sieć, a routery są traktowane jako oddalone od routera anteny. Pozwala to na całkowicie płynne przechodzenie połączenia pomiędzy punktami, do których mamy lepszy zasięg.

Na co zwracać uwagę wybierając sieć Mesh?

Rozwiązania Mesh na rynku potrafią znacząco się od siebie różnić konstrukcyjnie, jednak praktycznie każdy będzie lepszym wyborem od zwyczajnych wzmacniaczy – z tym tylko wyjątkiem, że zwykle starsze routery nie będą zgodne z tą technologią (w przeciwieństwie do wzmacniaczy, które zadziałają z każdym Wi-Fi), zatem czasami przejście na Wi-Fi Mesh będzie oznaczało wymianę również głównego routera.

Najważniejsze parametry to ilość obsługiwanych przez Mesh zakresów oraz standard, w jakim pracuje. Warto też zwrócić uwagę na przepustowość złącza WAN. W praktyce parametry te należy interpretować następująco:

Ilość dostępnych zakresów - standardowo dostępne są dwa zakresy pasma - 2,4 GHz oraz 5 GHz. Węzły podłączone przewodowo do głównego routera będą oba zakresy udostępniać urządzeniom odbiorczym. Dopiero, gdy konieczne będzie łączenie się z głównym routerem bezprzewodowo, jeden z zakresów zostanie do tej funkcji oddelegowany. W takim przypadku lepiej sprawdzają się routery ze specjalnym, trzecim zakresem (zwykle 5 GHz) przewidzianym do takiej komunikacji.

- standardowo dostępne są dwa zakresy pasma - 2,4 GHz oraz 5 GHz. Węzły podłączone przewodowo do głównego routera będą oba zakresy udostępniać urządzeniom odbiorczym. Dopiero, gdy konieczne będzie łączenie się z głównym routerem bezprzewodowo, jeden z zakresów zostanie do tej funkcji oddelegowany. W takim przypadku lepiej sprawdzają się routery ze specjalnym, trzecim zakresem (zwykle 5 GHz) przewidzianym do takiej komunikacji. Obsługiwany standard Wi-Fi - tu oczywiście mowa o numerku, który obok hasła Wi-Fi się znajdzie. Najnowszy obecnie standard to Wi-Fi 6E, który na ten moment obsługują tylko najlepsze i najszybsze zestawy Mesh, jak np. ASUS ZenWiFi ET8, który na jednym z zakresów umożliwia transfer do blisko 5 Gbps! Są to jednak odpowiednio droższe zestawy, a dla mniej wymagających odbiorców nadal przyszłościowym rozwiązaniem będzie Wi-Fi 6 z obsługą OFDMA. Jeżeli jednak nie macie wysokich wymagań odnośnie przepustowości, a chcecie mieć stabilne łącze w całym, nawet bardzo dużym domu, to pozostaje standard Wi-Fi 5.

- tu oczywiście mowa o numerku, który obok hasła Wi-Fi się znajdzie. Najnowszy obecnie standard to Wi-Fi 6E, który na ten moment obsługują tylko najlepsze i najszybsze zestawy Mesh, jak np. ASUS ZenWiFi ET8, który na jednym z zakresów umożliwia transfer do blisko 5 Gbps! Są to jednak odpowiednio droższe zestawy, a dla mniej wymagających odbiorców nadal przyszłościowym rozwiązaniem będzie Wi-Fi 6 z obsługą OFDMA. Jeżeli jednak nie macie wysokich wymagań odnośnie przepustowości, a chcecie mieć stabilne łącze w całym, nawet bardzo dużym domu, to pozostaje standard Wi-Fi 5. Przepustowość WAN - port WAN to złącze, którym doprowadzamy Internet do zestawu Mesh, jeżeli ma pracować jako główny router (w trybie pracy jako punkt dostępowy można ten parametr pominąć). Jeżeli nasz dostawca łącza oferuje prędkości ponad 1000 Mbps, to aby je wykorzystać, konieczne będzie wyposażenie się w zestaw Mesh z portem o przepustowości 2500 Mbps. Warto też uważać na tańsze zestawy, gdyż te często są ograniczone do 100 Mbps na porcie WAN i mimo iż Wi-Fi pozwoli na szybszy transfer, to pobieranie i wysyłanie danych przez Internet będzie limitowane do właśnie tych 100 Mbps.

TOP 5 systemów Mesh:

Propozycje poniżej (z jednym wyjątkiem) dotyczą zestawów typu 3-pack, jednak praktycznie każdy z nich można zakupić również w duecie lub nawet dokupić pojedynczy punkt, gdyby się okazało, że gdzieś jeszcze w domu przydałoby się polepszyć zasięgi Wi-Fi. Zestawienie otwieramy naszym zdaniem najlepszym rozwiązaniem Mesh, które jednocześnie nie drenuje całkowicie kieszeni:

ASUS ZenWiFi XT8 - potężny 3-zakresowy system Wi-Fi Mesh z obsługą łącza 2,5 Gbps Ocena benchmark.pl









4,8/5 Jeżeli potrzebujecie pokryć zasięgiem wielopiętrowy dom o powierzchni kilkuset metrów kwadratowych, a do tego nie chcecie iść na żadne kompromisy w kwestii szybkości sieci lokalnej oraz łącza Internetowego, to ASUS ZenWiFi XT8 jest idealnym wyborem właśnie dla Was. Dodatkowo, jako jeden z bardzo nielicznych systemów Mesh, oferuje możliwość wykorzystania pełnego potencjału złącza USB 3.0 w routerze (współdzielenie plików/drukarki, prywatna chmura, obsługa modemów LTE w roli łącza zapasowego i jeszcze kilka innych opcji). Dedykowany zakres 5 GHz (2400 Mbps) do komunikacji między węzłami sprawia, że poradzą sobie nawet w przypadku, gdy nie przewidziano infrastruktury kablowej do połączenia węzłów z routerem. Opcja ta jest jeszcze ciekawsza dla posiadaczy starszych routerów ASUS, zgodnych z AiMesh - będą mogły pozostać w użyciu w roli jednego z węzłów! Sam zestaw nawet w duecie jest na tyle mocny, że powinien wystarczyć do nawet bardzo dużych posiadłości. Najważniejsze cechy: Porty LAN 3 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000/2500 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax

Szybkość sieci WiFi 6000 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

TP-Link Deco X20 - dobrze wyceniony Mesh Wi-Fi 6 Ocena benchmark.pl









4/5 Seria Deco X od TP-Link wprowadziła ten bardzo popularny system do standardu Wi-Fi 6. Deco X20, jako najniższy z całej serii odznacza się również najniższą ceną, ale jednocześnie współdzieli większość zalet droższych braci. Co prawda nie uświadczymy tu już trzyzakresowej pracy jak w powyższym ASUSie, a także przepustowość łącza będzie limitowana do 1000 Mbps, ale nie każdemu takie ograniczenia będą przeszkadzać. Zestaw ten najlepiej sprawdzi się, jeżeli mamy możliwość spięcia punktów z routerem przewodowo. Dużą zaletą zestawów Deco jest od zawsze bezproblemowa praca w już istniejącej sieci - możemy wyłączyć Wi-Fi na obecnym sprzęcie i cały ruch bezprzewodowy przekierować na świeżo do naszego routera wpięte punkty Deco X20. Ogólnie to najtańszy zestaw zgodny w Wi-Fi 6, jaki uznaliśmy na ten moment za godny polecenia. Choć możliwe, że zbliżające się testy Tenda Nova MX6 zdetronizują TP-Link na tej pozycji. Najważniejsze cechy: Porty LAN 2 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11ax

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

ASUS ZenWiFi CD6 - prawdopodobnie najlepszy Mesh Wi-Fi 5 do użytku domowego Ocena benchmark.pl









4/5 Nowa linia systemów Mesh od ASUS nie ogranicza się tylko do topowych modeli z Wi-Fi 6. Jeżeli nadal nie korzystacie w domu z urządzeń wspierających ten standard albo niekoniecznie już teraz chcecie do niego dopłacać, to właśnie ASUS ZenWiFi CD6 będzie idealnym rozwiązaniem - jeżeli nadal zależy Wam na najwyższej jakości i stabilności połączenia. Punkty w tym dwuzakresowym zestawie do komunikacji między sobą wykorzystują pasmo 2,4 GHz (znacznie lepiej radzące sobie na dużych odległościach) o niespotykanie dla niego wysokiej przepustowości do 600 Mbps. Dla pozostałych urządzeń preferowane jest używanie zakresu 5 GHz o przepustowości do 867 Mbps, choć naturalnie starsze urządzenia nadal mogą łączyć się z pasmem 2,4 GHz. To również jeden z nielicznych routerów Mesh w tym segmencie cenowym, oferujący aż 3 złącza LAN w głównym routerze i po dwa w każdym dodatkowym węźle. Oznacza to, że węzły mogą jednocześnie być połączone przewodowo i dalej przekazywać ten przewodowy sygnał do lokalnego przełącznika (np. w konkretnym gabinecie/biurze, w jakim zostały umieszczone). Najważniejsze cechy: Porty LAN 3 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11ac

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

D-link Mesh WiFi COVR-1103 - zestaw do małego domu lub dużego mieszkania Ocena benchmark.pl









4/5 Ostatecznie nikt nie powiedział, że Mesh używać można tylko w bardzo dużych domach. Nawet w typowym domu jednorodzinnym o powierzchni 100-150 mkw może się okazać, że jeden router, zwłaszcza zamknięty w szafce przy drzwiach wejściowych, nie podoła z dostarczeniem sygnału Wi-Fi we wszystkie zakamarki. W takim przypadku nie potrzeba nawet specjalnie się wykosztowywać, zwłaszcza jeżeli mamy możliwość podpięcia punktów przewodowo. D-link COVR-1103 (lub testowany przez nas wariant COVR 1102 z dwoma punktami) pozwoli wykorzystać w całym domu potencjał łącza internetowego do 600 Mbps i niestraszna będzie mu obsługa liczby domowników nawet 3x większej od użytej liczby węzłów. Warto jednak pamiętać, że system COVR nie ma opcji pracy jako punkty dostępowe - funkcjonuje tylko w roli głównego routera, zatem wybór tego systemu oznacza rezygnację z obecnego routera (lub alternatywnie dostęp do Internetu przez dwie zapory NAT, co często nie jest optymalnym rozwiązaniem). Najważniejsze cechy: Porty LAN 1 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11ac

Szybkość sieci WiFi 1200 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Tenda Nova System Mesh MW3 - gdy przepustowość nie ma żadnego znaczenia, a liczy się cena Ocena benchmark.pl









4/5 Na koniec pozostawiliśmy zestaw tak budżetowy, jak to tylko możliwe, dla tych z Was, którym Wi-Fi służy tylko do pracy, odbioru poczty i może czasem obejrzenia czegoś na YT. Tenda Nova System Mesh MW3 to, co prawda, sprzęt klasy Wi-Fi 5, jednak z ograniczeniem przepustowości Internetu (na porcie WAN) do 100 Mbps. Same punkty oferują umiarkowany zasięg, ale nadrabiają go liczebnością. Najlepiej jeżeli będą mogły pracować przewodowo, gdyż w przeciwnym razie konieczne będzie ustawianie ich relatywnie blisko siebie, aby całość działała dobrze. Wszystko to jednak nie będzie istotne, jeżeli potrzebujecie tylko dobrego zasięgu do mało wymagających (w kwestii transferu) zastosowań - w takim przypadku trudno o bardziej opłacalne rozwiązanie niż trzy punkty Tenda MW3. Najważniejsze cechy: Porty LAN 1 szt.

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac

Szybkość sieci WiFi 300, 867 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Obsługa nośników danych nie Zobacz recenzję

Oczywiście wszystkie powyższe zestawy całkowicie wyczerpują rolę routera domowego i nie wymagają niczego dodatkowego do działania. W każdym znajdziemy funkcje, takie jak sieć dla gości, mniej lub bardziej rozbudowaną kontrolę rodzicielską oraz często też opcje bardziej zaawansowane. Wszystkie posiadają również dedykowaną aplikację do obsługi przez telefon.

A co, gdy klasyczne Wi-Fi Mesh nie daje rady? Czas na hybrydę!

Wszystkie powyżej opisane wzmacniacze wykorzystują tradycyjne Wi-Fi lub przewód sieciowy do komunikacji pomiędzy węzłami. Czasami jednak na drodze sygnału stanie wyjątkowo gruba zbrojona ściana, a kabli nikt nie przewidział. Co w takim przypadku możemy zrobić? Otóż można wykorzystać instalację elektryczną do przekazania sygnału sieciowego pomiędzy węzłami! Można w tym celu wykorzystać osobno dokupiony zestaw Powerline, ale nie jest to szczególnie opłacalne, ani wygodne w momencie, gdy dostępne są już zestawy Wi-Fi Mesh łączące w sobie wszystkie trzy metody komunikacji - skrętkę, Wi-Fi oraz instalację elektryczną właśnie. Jednym z takich zestawów jest najświeższa propozycja od ASUSa - ZenWiFi AX Hybrid. Z pewnością warto takie rozwiązanie wypróbować w tych specyficznych sytuacjach.

Jeżeli już zdecydujecie się na zakup zestawu Wi-Fi Mesh, to goroąco zachęcamy do zapoznania się z naszymi testami dotyczącymi wpływu rozlokowania węzłów sieciowych na wydajność naszej sieci. Sprawdziliśmy tam również wydajność wszystkich trzech metod łączenia węzłów ze sobą oraz zebarliśmy kilka ogólnych porad - zdecydowanie warto zajrzeć :)

Warto zobaczyć również: