Wzmacniacz sygnału Wi-Fi, zwany również repeaterem Wi-Fi to urządzenie, które niekiedy może niskim kosztem rozwiązać nasze problemy z działaniem sieci bezprzewodowej w domu. Przygotowaliśmy dla was listę pięciu takich wzmacniaczy, które uważamy za godne zakupu.

Obecnie najpopularniejszym remedium na problemy z siecią bezprzewodową jest wymiana całego sprzętu na sieć kratową, zwaną po angielsku mesh. Nie tak dawno temu zresztą przygotowaliśmy dla Was TOP 5 systemów Mesh. Innym, równie popularnym, sposobem jest po prostu wymiana routera na szybszy – kilka polecanych modeli wskazaliśmy Wam w ramach TOP 10 routerów do domu i małej firmy. Obie powyższe metody są jednak zwykle bardzo kosztowne, a czasami naprawdę niewiele potrzeba, aby pozbyć się problemu.

Jaki repeater Wi-Fi wybrać?

Mowa tu oczywiście o zastosowaniu repeatera sieci Wi-Fi, zwanego również wzmacniaczem sygnału. Oto lista modeli, jakie w niniejszym artykule omówimy i polecamy:

Zanim jednak przejdziemy do omówienia samych wzmacniaczy, chcemy jeszcze kilka kwestii poruszyć. Przede wszystkim warto się upewnić, czy problem z działaniem sieci nie leży po naszej stronie lub nie wynika z kiepskiej konfiguracji routera. Polecamy w tym celu zapoznać się z naszym poradnikiem dotyczącym problemów z siecią Wi-Fi. Kolejnym krokiem, który zalecamy, jest sprawdzenie czy kiepsko działającemu połączeniu z Internetem winny nie jest dostawca tegoż medium. W tym przypadku również przygotowaliśmy dla Was poradnik jak sprawdzić prędkość Internetu.

Czym kierować się przy wyborze wzmacniacza Wi-Fi?

Jeżeli wszystkie te potencjalne źródła problemu wykluczymy, a nadal Wi-Fi działa bardzo wolno lub mamy problem z zasięgiem w niektórych miejscach domu lub mieszkania, to czas rozważyć zakup wzmacniacza. Najważniejsze przy wyborze takiego sprzętu będzie rozeznanie się w naszej sytuacji i ustalenie następujących rzeczy:

Czy posiadamy infrastrukturę sieci przewodowej w naszym domu lub mieszkaniu? W jakim standardzie Wi-Fi pracuje nasz obecny router? W jakim standardzie Wi-Fi pracują nasze urządzenia odbiorcze? Jakiej przepustowości Wi-Fi oczekujemy w miejscu, w którym wzmacniacz ma pomóc? Czy dużo przemieszczamy się po całym budynku korzystając aktywnie z sieci?

Jeżeli w punkcie pierwszym odpowiedzieliśmy twierdząco, to stoimy przed znacznie prostszym zadaniem. Wystarczy bowiem nawet skromny punkt dostępowy Wi-Fi, podpięty przewodem sieciowym do naszego głównego routera, aby usunąć większość martwych stref sieci bezprzewodowej. W przeciwnym razie nasz wzmacniacz będzie musiał komunikować się z routerem bezprzewodowo, co wymaga już odpowiednio mocnego sprzętu oraz staranniejszego dobrania lokalizacji repeatera.

Odpowiedź na punkty 2 i 3 jest o tyle istotna, że poprawne ustalenie standardu, w jakim pracuje nasza sieć pozwoli nie tylko zaoszczędzić wydatków na zbyt mocny sprzęt, ale też pozwoli uniknąć problemów z kompatybilnością. Z drugiej strony, jeżeli ustalimy, że nasz router nadal pracuje w sieci Wi-Fi 4 (dawniej zwanej jako „N”), to zdecydowanie czas na wymianę takiej jednostki centralnej. Jeżeli korzystamy z routera, który otrzymaliśmy od dostawcy Internetu, to warto do niego skierować pytanie o dostępność szybszego modelu. W ostateczności, jeżeli nie możemy z takiego przestarzałego routera zrezygnować, to może się okazać, że najkorzystniej będzie wyłączyć w nim Wi-Fi całkowicie i zakupić zestaw Mesh typu TP-Link Deco M4, który w duecie zastąpi Wi-Fi z routera.

Routery, które otrzymujemy od dostawcy internetu często nie grzeszą wydajnością - nieraz najlepszym rozwiązaniem jest wyłączenie całkowicie ich modułu Wi-Fi i dołożenie zestawu punktów dostępowych

Odpowiedź na czwarte pytanie jest do pewnego stopnia powiązana z tą na pytanie nr 3 – ponieważ prędkość transmisji jest zależna jednakowo od obu stron komunikacji: punktu dostępowego i naszego urządzenia odbiorczego (laptopa/TV/telefonu). Jeżeli jednak posiadamy nowoczesny sprzęt i chcielibyśmy wykorzystać pełen potencjał łącza światłowodowego poprzez sieć bezprzewodową, to należy rozglądać się za najszybszymi wzmacniaczami na rynku. W przypadku Wi-Fi 5 będą to repeatery oznaczone jako AC 1900 i wyżej, a w przypadku Wi-Fi 6 obecnie nie ma jeszcze dużego wyboru, zatem trzeba się zadowolić standardem AX 1500.

Ostatnie pytanie tak naprawdę pozwoli nam określić, czy przypadkiem jednak nie potrzebujemy przesiadki na Wi-Fi Mesh. Mechanizm działania repeaterów zakłada podłączenie się do naszej sieci, a następnie udostępnienie dla swojego otoczenia nowej sieci Wi-Fi, z której ruch będą przekazywać bezpośrednio do routera. Oznacza to, że urządzenia, z których korzystamy tak długo będą trzymać się połączenia z jedną z tych sieci, aż całkiem nie stracą z nią kontaktu. Jeżeli podłączymy się do routera na parterze i pójdziemy do pomieszczenia, gdzie dużo mocniejszy sygnał emituje wzmacniacz, konieczne będzie ręczne wybranie nowego połączenia. W przypadku sieci Mesh problem ten nie istnieje, gdyż wszystkie punkty można traktować jako anteny jednej sieci. Namiastkę tej funkcjonalności oferują najdroższe modele klasycznych wzmacniaczy.

Jeżeli z powyższego wywodu wynika, że faktycznie repeater będzie dla Ciebie dobrym rozwiązaniem, to zapraszamy do zapoznania się z wybranymi przez nas modelami. Opiszemy po kolei egzemplarze o rosnących możliwościach, ale też rosnącej cenie.

Najtańsze wzmacniacze sygnału Wi-Fi dla podstawowych urządzeń sieciowych o małym zasięgu działania

Najtańsze wzmacniacze często są niesłusznie ignorowane ze względu na to, że same oferują znacznie gorszy zasięg i przepustowość od nowoczesnej elektroniki. Jednakże czasem w domu posiadamy urządzenia, które dysponują bardzo ograniczonym zasięgiem lub ich położenie względem routera jest bardzo niefortunne. W takim przypadku, tylko dla tych kilku urządzeń warto rozważyć taki wzmacniacz.

Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro – kiedy twój Thermomix ma problem z zasięgiem Ocena benchmark.pl









4/5 Najtańsze, a co za tym idzie najprostsze konstrukcje wzmacniające sygnał Wi-Fi można zakupić nawet w cenie poniżej 50 zł. Niestety wraz z ich ceną idą również ich możliwości, które w przypadku współczesnych laptopów i telefonów niczego w kwestii jakości połączenia bezprzewodowego nie poprawią. Sprawdzą się natomiast bardzo dobrze dla urządzeń wymagających minimalnej przepustowości, jak wszelkie sprzęty AGD, ale również mikroinstalacje, które często znajdują się daleko od routera (jak garaż). Należy jednak pamiętać, aby taki punkt dostępowy umieścić w połowie drogi od routera do sprzętu, który potrzebuje poprawy jakości połączenia. Najważniejsze cechy: Standard sieci WiFi 802.11b, 802.11g, 802.11n

Częstotliwość pracy 2,4 GHz

TP-Link TL-WA854RE - też słaby, ale za to ładny Ocena benchmark.pl









4,5/5 Tutaj można by wskazać jeszcze kilka podobnych sprzętów, jak chociażby całkiem ładny i wygodny w obsłudze TP-Link TL-WA854RE. Należy jednak pamiętać, że wszystkie te wzmacniacze Wi-Fi 4 łączy jednak wspólna cecha – nie nadają się do współczesnej elektroniki, jak telefony, tablety, telewizory czy laptopy – ich przepustowość jest zbyt mała, a zasięg nie lepszy od tego, jakim dysponują owe sprzęty. Najważniejsze cechy: Standard sieci WiFi 802.11b, 802.11g, 802.11n

Szybkość sieci WiFi 300 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4 GHz

Wzmacniacze Wi-Fi, które od biedy się sprawdzą i nie kosztują majątku

Netgear EX6120-100PES – Wi-Fi Booster stawiający wydajność ponad styl Ocena benchmark.pl









4,7/5 Jeżeli wzmacniacz ma faktycznie pomóc w przypadku dostępu do Internetu na telefonie, laptopie albo nawet bezprzewodowo podłączonym smart TV, to niestety, ale nie można na nim przesadnie oszczędzać. Obecność nowszego i szybszego zakresu 5 GHz należy traktować jako obowiązek, ale trzeba też zwrócić uwagę na faktyczną przepustowość tego pasma. Netgear EX6120-100PES oferuje w tej kwestii niemalże pełen gigabit w idealnych warunkach, co w praktyce oznacza, że nawet znacznie oddalony od routera sprzęt będzie w stanie bez skrępowania odtwarzać wideo w 4K albo żwawo pobierać aplikacje lub ich aktualizacje. Obecność anten o wysokim poziomie zysku zapewnia również akceptowalny poziom opóźnień dla graczy, pod warunkiem, że tylko oni z takiego punktu będą korzystać. Obecny jest też port LAN, limitowany do 100 Mbps Najważniejsze cechy: Porty LAN 1 szt.

Szybkość portów LAN 10/100 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac

Szybkość sieci WiFi 1200 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Tenda A27 - niedrogi repeater Wi-Fi 6 Ocena benchmark.pl









4,7/5 Popularyzacja standardu Wi-Fi 6 sprawiła, że można już w całkiem znośnej cenie poniżej 300 zł (zatem taniej od nowego routera tej klasy) zakupić wzmacniacz w tym właśnie standardzie. Nasza propozycja w postaci Tenda A27 oferuje ponad gigabitową przepustowość łącza w zakresie 5 GHz, wspieraną przez 600 Mbps przepustowości zakresu 2,4 GHz – w optymalnych warunkach (gdy nasz router również obsługuje takie prędkości) można oczekiwać wysycenia nawet łącza o przepustowości 300-400 Mbps w znacznej odległości od routera. Ten wybór docenią również gracze – za sprawą wsparcia dla OFDMA Tenda A27 równomiernie rozkłada ruch w sieci, znacznie obniżając opóźnienia (lag) w grach online (jeżeli nasz komputer/laptop też jest zgodny z Wi-Fi 6). W tym przypadku złącze przewodowe oferuje pełne 1000 Mbps, zatem punkt podpięty do routera przewodowo zaoferuje pełną przepustowość standardu AX 1800. Najważniejsze cechy: Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax

Szybkość sieci WiFi 1775 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Najmocniejsze repeatery Wi-Fi - sprzęt do zadań specjalnych

ASUS RP-AX58 - czyli wzmacniacz z funkcją mesh Ocena benchmark.pl









4,6/5 Dla najbardziej wymagających użytkowników, potrzebujących najwyższej przepustowości, stabilności oraz funkcjonalności, polecamy punkt dostępowy ASUS RP-AX58. W tym przypadku standard AX3000 oznacza przepustowość zakresu 5 GHz na poziomie 2,4 Gbps (dla 160 MHz szerokości kanału – to również musi obsługiwać nasz sprzęt odbiorczy), zatem nawet z bardzo dużej odległości przepustowość będzie nadal na wysokim poziomie. Na plus można zaliczyć również nowoczesny wygląd oraz bardzo rozbudowaną, a przy tym intuicyjną w obsłudze, aplikację mobilną. Ten punkt dostępowy dodatkowo zyskuje, jeżeli posiadamy już router ASUS zgodny z AiMesh, jako że w takim przypadku możemy utworzyć w domu sieć typu mesh. To jeszcze lepszy wybór dla graczy, za sprawą oprogramowania, które potrafi rozpoznać ruch sieciowy związany z grami i go priorytetyzować. Najważniejsze cechy: Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax

Szybkość sieci WiFi 2976 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Netgear EAX80-100EUS - potężny punkt dostępowy z wbudowanym switchem LAN Ocena benchmark.pl









4,7/5 Ostatnia propozycja pochodzi już z pogranicza segmentu enterprise – stacjonarny punkt dostępowy o specyfikacji przewyższającej większość nowoczesnych routerów. Idzie za tym również znacznie większa funkcjonalność (np. wbudowany 4-portowy przełącznik GbE LAN) oraz szybkość. W tym przypadku zgodność z standardem Wi-FI 6 AX6000 przekłada się na szybszą komunikację bezprzewodową niż przewodową – do 4800 Mbps dla zakresu 5 GHz oraz 1200 Mbps dla zakresu 2,4 GHz. Przepustowość tę można rozłożyć na nawet osiem jednocześnie obsługiwanych strumieni, co gwarantuje wyśmienitą wydajność oraz stabilność sieci nawet w bardzo zatłoczonym środowisku. Naturalnie w tym przypadku zarówno nasz podstawowy router, jak i sprzęt odbiorczy powinny być zgodne z Wi-Fi 6, aby w pełni wykorzystać potencjał tak mocnego punktu dostępowego. Najważniejsze cechy: Porty LAN 4 szt.

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax

Szybkość sieci WiFi 6000 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Jaki repeater Wi-Fi jest najlepszy?

Wzmacniacz Wi-Fi wskazany w zeszłym roku został przez Was całkowicie wykupiony i nie jest już dostępny, więc musimy wskazać w jego miejsce nową propozycję. Ponownie jednak zaznaczamy, że najlepszy z najlepszych extenderów niekoniecznie będzie dla Was tym optymalnym i podstawa to dobre określenie swoich potrzeb. Jeżeli jednak szukacie uniwersalnego i przyszłościowego rozwiązania, to Tenda A27 (lub nawet jej mocniejsza odmiana Tenda A33) takim właśnie będzie. Nie jest tani, ale nie zawiedzie nawet podczas transmisji filmów 4K lub podczas ważnego meczu rankingowego.