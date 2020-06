Jaki procesor do laptopa będzie najlepszy? Dla niektórych wybór odpowiedniego modelu wcale nie jest taki prosty. Nasz poradnik pomoże Wam lepiej zrozumieć różnice między poszczególnymi modelami i podjąć świadomą decyzję przy zakupie nowego laptopa.

Kupujesz nowego laptopa i zastanawiasz się nad wyborem odpowiedniego modelu? Decyzję zakupową bardzo często uzależniamy od zastosowanego procesora. Problem jednak w tym, że w ostatnich latach zaszły tutaj ogromne zmiany, więc niektórzy nie mają dobrego rozeznania i mogą poczuć się zdezorientowani.

Przygotowaliśmy poradnik, który podpowie jak wybrać procesor do laptopa. Artykuł kierujemy głównie do mniej doświadczonych czytelników, którzy nie mają dobrego rozpoznania na rynku laptopów. Wierzymy jednak, że ci bardziej doświadczeni też będą mogli poszerzyć lub odświeżyć swoją wiedzę. Artykuł pomoże w odpowiedzi na pytanie jakiego laptopa wybrać.

Jaki procesor do laptopa:

Intel czy AMD w laptopie?

Podobnie jak w komputerach stacjonarnych, tak i w laptopach możemy wyróżnić dwóch głównych producentów procesorów: Intel i AMD. W związku z tym na początku drogi zakupu nowego laptopa może pojawić się następujące pytanie: wybrać model z procesorem AMD czy Intel?

Jeszcze do niedawna wybór był prosty, bo w mobilnym segmencie dominował Intel i większość dostępnych modeli bazowała na układach tej firmy. W ostatnich latach sytuacja jednak uległa zmianie, bo na rynku pojawiły się nowe procesory AMD - dużo lepsze od poprzedników, dzięki czemu mogą śmiało konkurować z modelami Intela.

Efekt jest taki, że w sprzedaży dostępne są ciekawe konstrukcje z układami obydwóch producentów - nie można więc powiedzieć, że tylko Intel lub tylko AMD liczy się w laptopach. Obydwaj producenci oferują procesory z różnych segmentów.

Procesory Intel w laptopach

Jak odczytać oznaczenie procesora Intel? Zostało ono podzielone na kilka segmentów:

Możemy tutaj wyszczególnić kilka segmentów procesorów:

Celeron Nxxxx/Pentium Silver Nxxxx (np. Pentium Silver N5000) – podstawowe modele dla najtańszych laptopów

Core iX-xxxxU (np. Core i7-10510U) – niskonapięciowe procesory dla domowych i biznesowych laptopów

Core iX-xxxxY (np. Core i7-8500Y) – ultraniskonapięciowe modele dla najbardziej kompaktowych laptopów i ultrabooków (często z pasywnym chłodzeniem)

Core iX-xxxxGx (np. Core i7-1065G7) – niskonapięciowe modele, gdzie cyfra po literze G określa segment zintegrowanej grafiki

Core iX-xxxxH/HK (np. Core i5-10300H) – wydajne procesory dla mobilnych stacji roboczych i gamingowych laptopów

Xeon W-xxxxM (np. Xeon W-10885M) – wydajne procesory dla mobilnych stacji roboczych (profesjonalne odpowiedniki modeli Core iX-xxxxH)

Procesory AMD w laptopach

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku firmy AMD:

W praktyce mamy do czynienia z kilkoma segmentami procesorów:

Seria A - przestarzałe jednostki stosowane w najtańszych laptopach do podstawowych zastosowań

Athlon/Athlon Silver xxxxU (np. AMD Athlon Silver 3050U) – niskonapięciowe procesory dla najtańszych laptopów

Ryzen x xxxxU (np. Ryzen 5 4500U) – niskonapięciowe modele dla domowych i biznesowych laptopów

Ryzen x Pro xxxxU (np. Ryzen 7 Pro 4750U) – niskonapięciowe modele z dodatkowymi rozszerzeniami dla biznesowych laptopów

Ryzen x xxxxH/HS (np. Ryzen 7 4600H) – wydajne procesory dla mobilnych stacji roboczych i gamingowych laptopów

Ranking procesorów w laptopach

Kilkadziesiąt procesorów z kilku różnych segmentów - mniej doświadczeni klienci mogą poczuć się zdezorientowani. Jest jednak na to sposób! Obydwaj producenci stosują podobne systemy oznaczeń, które pozwalają w prosty sposób zidentyfikować pozycjonowanie jednostek - wystarczy spojrzeć na serię, generację i model procesora (koniecznie musi być to jednak model z tego samego segmentu)

W przypadku firmy Intel procesory od najsłabszego do najwydajniejszego możemy uszeregować w następujący sposób:

Celeron

Pentium/Pentium Silver

Core i3

Core i5

Core i7

Core i9

W przypadku modeli AMD zastosowano następujący podział:

Athlon/Athlon Silver

Ryzen 3

Ryzen 5

Ryzen 7

Ryzen 9

Przykładowo, jeżeli zastanawiacie się np. jaki procesor do laptopa - i5 czy i7 – od razu wiadomo, że model Core i7 będzie lepszy od Core i5. Warto jednak dokładnie sprawdzić specyfikacje porównywanych układów, bo różnica w specyfikacji może nie być znacząca (np. liczba rdzeni będzie taka sama, ale inne będzie tylko taktowanie), lecz będzie miała istotny wpływ na cenę laptopa.

Rodzaje procesorów w laptopach

Jak to wygląda w praktyce? W zasadzie możemy wyszczególnić trzy najpopularniejsze segmenty laptopów ze względu na zastosowane procesory.

Podstawowe modele – zaczynamy od najbardziej podstawowych modeli, które nie oferują rewelacyjnych parametrów, ale za to są bardzo tanie. Dodatkowym atutem jest niski pobór mocy, a więc też długi czas pracy na baterii. W przypadku Intela są to układy z serii Celeron i Pentium Silver, a w przypadku AMD modele z serii Athlon.

Modele Intel Celeron/Pentium oraz AMD Athlon sprawdzą się w laptopach do najbardziej podstawowych zastosowań – np. przeglądania Internetu, oglądania filmów czy zwykłej pracy biurowej. To tanie konstrukcje do domu lub szkoły, po których nie powinniśmy oczekiwać dobrych osiągów.

Procesory niskonapięciowe – modele niskonapięciowe to najczęściej spotykane procesory w laptopach (wyróżniają się one dopiskiem U lub Y – np. Intel Core i5-10210U lub AMD Ryzen 5 4500U). Jednostki wykorzystują wydajniejsze rdzenie, ale specyfikacja wymusiła obniżenie napięcia zasilającego i taktowania - układy cechują się mniejszym poborem mocy i w efekcie pozwalają na dłuższy czas pracy na wbudowanej baterii, nie generują dużo ciepła i mogą być stosowane w cieńszych konstrukcjach. Niższe taktowanie wpływa jednak na słabszą wydajność względem standardowych modeli (dopisek H).

Procesory niskonapięciowe sprawdzą się w domowych laptopach do podstawowych zastosowań oraz kompaktowych konstrukcjach dla użytkowników biznesowych. To dobra propozycja do zastosowań, gdzie trzeba znaleźć odpowiedni kompromis między wydajnością, czasem pracy na baterii i wielkością obudowy.

Wydajne procesory dla laptopów – wydajne modele można rozpoznać po dopisku H (np. Intel Core i7-10750H lub AMD Ryzen 7 4800H). Układy te oferują lepszą wydajność od niskonapięciowych wersji. Wyższa wydajność oznacza jednak większy pobór mocy, więcej generowanego ciepła i konieczność zastosowania bardziej rozbudowanego chłodzenia. Często ma to także wpływ na krótszy czas pracy na wbudowanej baterii.

Modele z segmentu H sprawdzą się w tych zastosowaniach, gdzie priorytetem są dobre osiągi – są to przede wszystkim laptopy do gier oraz mobilne stacje robocze do tworzenia filmów, edycji grafiki czy projektowania 3D.

Na koniec jeszcze kilka porad, które mogą Wam ułatwić wybór odpowiedniego procesora.

Czym różni się procesor do laptopa od procesora do komputera?

Przede wszystkim chodzi o parametry. Procesory dla laptopów bądź co bądź muszą cechować się niższym poborem mocy, więc oferują gorszą specyfikację od desktopowych jednostek – nie znajdziemy tutaj aż tylu rdzeni i nie będą one pracować z aż tak wysokimi taktowaniami. Parametry mają przełożenie na wydajność, więc procesory w laptopach na ogół oferują słabsze osiągi od procesorów dla komputerów stacjonarnych (zakładając, że porównujemy modele z podobnych segmentów).

Warto jednak zauważyć, że w ostatnich latach obserwujemy znaczny postęp technologiczny, który pozwala na konstruowanie złożonych i coraz wydajniejszych procesorów dla laptopów. Przykład? Kiedyś 6- i 8-rdzeniowe procesory były zarezerwowane dla najwydajniejszych PC-tów, a teraz nie są niczym nadzwyczajnym w laptopach (i to nawet tych kompaktowych!).

Czy można wymienić procesor w laptopie?

Kolejna różnica jest typowo praktyczna. Procesory dla komputerów stacjonarnych są instalowane w gnieździe (tzw. podstawce), więc można je samodzielnie zamontować, a w razie potrzeby po pewnym czasie wymienić na lepszy model. W przypadku obecnych laptopów sytuacja wygląda zupełnie inaczej, bo układy są fabrycznie przylutowane do płyty głównej – rozwiązanie to uniemożliwia wymianę/modernizację, ale za to pozwala na zbudowanie cieńszego urządzenia.



Wnętrze laptopa ASUS ROG Zephyrus G14 - puste prostokątne pole po prawej stronie to miejsce na wlutowanie procesora

Wyjątkiem są tutaj niektóre laptopy do gier i mobilne stacje robocze, gdzie producenci stosują wydajniejsze procesory dla desktopów. Tego typu konstrukcje są jednak rzadko spotykane.

Czy procesor w laptopie można podkręcić?

Część z Was zapewne zastanawia się, czy procesor w laptopie można podkręcić. Tak, niektóre modele rzeczywiście można podkręcić - obecnie taką funkcję oferują tylko jednostki Intela z odblokowanym mnożnikiem (podobnie jak w przypadku modeli dla desktopów, zostały one oznaczone dopiskiem K - np. Core i9-10980HK).

Jak podkręcić procesor w laptopie? Procedura wygląda bardzo podobnie, jak w przypadku podkręcania procesora w komputerze stacjonarnym – można tutaj wykorzystać narzędzie Intel Extreme Tuning Utility (XTU). Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do naszego poradnika „Jak podkręcić procesor”.

Inna sprawa to to czy warto podkręcić procesor w laptopie. Zyskujemy wtedy lepszą wydajność, ale równocześnie zwiększamy ilość generowanego ciepła (co może powodować zjawisko throttlingu), pobór mocy, a do tego skracamy czas pracy na baterii. Warto więc dobrze przemyśleć czy warto podkręcić procesor w laptopie.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze procesora w laptopie?

Wybór procesora w laptopie nie jest tak skomplikowanym zadaniem, jakby niektórym mogło się to wydawać. Powinniście zacząć od określenia przeznaczenia laptopa i pod tym kątem dobrać odpowiednią jednostkę. Oczywiście nie należy tutaj oczekiwać cudów i każdy segment ma swoje mocne i słabe strony - plany zakupu taniego laptopa z mocnym procesorem, który będzie długo pracować na baterii są raczej mało realne.



Porównanie wydajności procesora Intel Core i9 z 7. i 10. generacji - nowsza jednostka okazuje się dużo wydajniejsza od starej konstrukcji

Jaki procesor do laptopa 2020? W ostatnim czasie obserwujemy znaczny postęp technologiczny, więc polecamy wybierać modele z najnowszych generacji - często cechują się one wyższą wydajnością i nierzadko oferują lepszą funkcjonalność:

tani laptop domu: Intel Core 1xxxxU lub AMD Ryzen 4xxxU

laptop do pracy: Intel Core 1xxxxU lub AMD Ryzen 4xxxU

laptop do gier: Intel Core 1xxxxH lub AMD Ryzen 4xxxH

Warto jednak zauważyć, że tak naprawdę nie wybieramy procesora do laptopa, ale laptopa z danym procesorem. Określoną jednostkę najczęściej znajdziemy w wielu różnych modelach, które różnią się między sobą konstrukcją (np. zastosowanym chłodzeniem) i parametrami wpływającymi na podzespoły (np. limitami mocy). Różnice mogą mieć mieć wpływ na osiągi procesora, ale bez dokładnych testów trudno będzie je zidentyfikować (z tego też powodu, przed zakupem upatrzonego modelu, polecamy zapoznać się z jego recenzjami).

Jeżeli macie jakieś pytania lub wątpliwości, zachęcamy również do odwiedzenia naszego forum, gdzie znajdziecie sporo doświadczonych użytkowników, mogących pomóc w wyborze odpowiedniego laptopa.

