Ile pamięci RAM powinien mieć laptop? Czy jeśli można dopłacić do większej ilości ramu to warto? A może nie rozmiar a szybkość bardziej się liczy?

Wybierając nowego laptopa przeważnie patrzymy na procesor, grafikę oraz dostępną pamięć RAM. Jest to o tyle istotne, ponieważ platforma mobilna w przeciwieństwie do zestawu PC utrudnia rozbudowę lub w niektórych przypadkach wręcz ją uniemożliwia. No dobrze, w takim wypadku ile faktycznie potrzebujesz pamięci operacyjnej w laptopie, aby móc spać spokojnie?

W 2019 roku na łamach Benchmarka pojawił się artykuł o identycznym tytule. Było to jednak cztery lata temu. Od tego czasu wymagania gier i programów nie stały w miejscu. Dla laików w telegraficznym skrócie tłumaczymy do czego wykorzystujemy RAM.

Do czego potrzebna jest pamieć RAM Służy on, jako bufor dla informacji przetwarzanych przez procesor oraz zintegrowany układ graficzny. W laptopie układ graficzny nie ma własnych modułów VRAM. Teoretycznie wystarczy kierować się zasadą „więcej = lepiej”, ale nie zawsze. Przykładowo absolutnie nie ma sensu inwestować w 32GB pamięci w laptopie typowo biurowym.

Nie tylko pojemnością RAM człowiek żyje

Wybierając notebook lub przygotowując się do modernizacji takowego warto zawracać uwagę na inne parametry. Oprócz pojemności pamięci RAM ważnym jest również:

Typ pamięci – popularnością wciąż cieszą się moduły DDR4. Niemniej sukcesywnie udziały w rynku zwiększa standard DDR5. Oczywiście nie są one ze sobą kompatybilne. O ile DDR4 to dobry stosunek cena-wydajność, tak młodszy standard nierzadko zapewni wyraźnie wyższą wydajność w niektórych grach oraz w zastosowaniach profesjonalnych.

Parametry pamięci – patrzmy też na opóźnienia i taktowanie zegara kości RAM. Nie wszystkie laptopy, szczególnie te budżetowe, potrafią wykorzystać potencjał high-endowych modułów. Z drugiej strony nie każdy program czy gra potrzebuje do szczęścia diabelnie szybkich pamięci.

Tryb pracy – tak jak w przypadku stacjonarnych PC zwracajcie uwagę na to ile modułów jest na pokładzie oraz czy notebook daje możliwość rozbudowy. Producenci nierzadko montują tylko jedną kostkę, a przecież nie od dziś wiadomo, że każdy powinien mierzyć w tryb dual channel. Niektóre notebooki mają też pamięć wlutowaną w płytę główną, co rodzi pytanie: czy płyta główna ma bonusowe wolne gniazdo do rozbudowy? Jeśli nie to zakup takiego sprzętu trzeba przemyśleć dwa razy.

Środowisko i narzędzia – pytanie, w jakim środowisku będziecie pracować i jakie narzędzia użytkujecie, na co dzień? ChromeOS, Linux, Windows czy MacOS – wszystkie te systemy mają inne wymagania. Przykładowo, w Macbooku 16GB pamięci dla edycji wideo potrafi załatwić robotę, tak w maszynie z Windows to absolutne minimum.

Ile pamięci RAM w laptopie do domu i biura?

Zacznijmy od budżetowych rozwiązań dla domu i biura. Taki laptop służy najczęściej do przeglądania Internetu, oglądania filmów, korzystania z edytora tekstu i poczty. W 2019 absolutne minimum polecaliśmy 4 GB pamięci RAM. Cztery lata później wciąż ma to sens, ale nie jest to doświadczenie ideale. W moim osobistym sprzęcie posiadam i3 siódmej generacji oraz 4GB RAM, co pozwala pracować, ale laptop często łapie dłuższe chwile zadumy, cierpiąc na notoryczną czkawkę. Słowem mało wygodne a czasem nawet irytujące.

Niestety Windows 10 utył a Jedenastka także nie jest super lekkim systemem. Do ogólnego zastosowania polecam 8GB RAM w dwóch kościach. Identyczną zasadę stosuję względem stacjonarnego PC. Natomiast w przypadku niektórych dystrybucji Linuxa 4GB faktycznie wystarczy. Jednocześnie inwestując czas w odchudzony z programów i usług obraz Windows 10 4GB RAM w dwóch kościach również spokojnie wystarczy do zabawy. Tutaj trzeba jednak wykazać się własną inicjatywą i takowe ISO przygotować samodzielnie.

Ile ramu w laptopie do gier?

Jeszcze cztery lata temu 8GB RAM w tanim laptopie do gier było do przełknięcia. Dziś to już raczej pieśń przeszłości, szczególnie jeśli macie APU na pokładzie. Na szczęście do komfortowego grania wystarczy 16GB w dwóch kościach. W lepszym notebooku dedykowana karta grafiki ma własną pamięć, więc nie musicie się przejmować na zapas. Niemniej zwracajcie uwagę na standard GPU a także jej pamięć. Jeśli posiada tylko 4GB VRAM to nawet mając osiem razy więcej pamięci operacyjnej najnowsze gry AAA i tak nie będą działać zadowalająco.

Oczywiście wszystko zależy, w co gracie. Niezoptymalizowana nowość przysłowiowo zajedzie każdy sprzęt, nawet taki za kilkadziesiąt tysięcy złotych. Natomiast ogrywając głównie lekkie gry pokroju Valorant, LOL, Tanki czy inny Genshin możecie być pewni, że z zadaniem poradzi sobie nawet podkręcony toster.

Inną kwestią będzie streaming. Zamierzacie bawić się wyłącznie przelotnie w udostępnianie własnych gameplayów w sieci? 16GB spokojnie zaspokoi wasze potrzeby. Także w tym wypadku istotna jest karta graficzna, która potrafi znacząco odciążyć CPU. W przypadku większego apetytu na regularne sesje streamingowe z potrzebą zarządzania dziesiątkami zakładek w przeglądarce, a także późniejszą edycją materiału wideo 32GB RAM będzie bardziej niż wskazane.

Ile pamięci RAM w laptopie dla profesjonalisty

Przede wszystkim, co rozumiem przez sprzęt dla profesjonalisty? W tym wypadku chodzi o maszynę do wymagającego montażu wideo, muzyki, obróbki zdjęć i grafiki 2D oraz renderowania złożonych scen 3D. Słowem ma być turbo szybki kombajn, bo jak wiadomo w świecie biznesu czas to pieniądz!

Wszystko zależy od wielkości projektów, ale poziom semi-profesjonalny wymaga od laptopa (a także stacjonarki) z Windows 10 i 11 minimum 32GB w przypadku narzędzi Adobe. Tyczy się to głównie Photoshop i Premiere Pro. Jeśli idzie o zwykłą obróbkę zdjęć w Lightroom 16GB powinno wystarczyć, choć ponownie wszystko zależy od wielkości projektów i jak dużo pracujecie. Natomiast początkujących filmowców lub wykonujących małe zlecenia a stawiających na konkurencyjny program DaVinci Resolve 32GB RAM powinno zadowolić. Na koniec 64GB RAM to rozsądna ilość dla sprzętu, który nazwałbym już solidną stacją roboczą.

Zasada jest dość prosta: artysta-fotograf - 16 do 32GB, filmowiec - 32 do 64GB, zaawansowane programy 3D, kreacja animacji itd. - 64GB. W tym ostatnim przypadku 64GB to limit tego, co może zaoferować platforma mobilna. Dlatego lepiej zacząć myśleć o sprzęcie stacjonarnym.

Pamiętajmy jednak, że w przypadku profesjonalisty RAM to nie wszystko. Warto dobrze wybrać sprzęt z odpowiednią kartą graficzną. Przykładowo Premiere Pro, DaVinci Resolve albo Blender korzystają z akceleracji GPU, użytkując najpierw pamięć VRAM przy konkretnych zadaniach. Jak wiadomo układy GeForce błyszczą na tym polu. Inną kwestią będą dyski. W laptopie do gier jeden NVMe wystarczy, ale przy obróbce wideo czy grafiki warto mieć drugi dysk tylko na same projekty lub taki w formie podręcznej pamięci cache.

Ilość pamięci RAM w laptopie

Dla podsumowania zbierzmy wszystkie powyższe informacje w formie przejrzystej tabeli. Minimalną oraz zalecaną ilość RAM przedstawiamy dla Windows 10 oraz Windows 11. Poniżej słowem wyjaśnienia należy opisać Gaming oraz Streaming. Jeśli wyłącznie gracie na komputerze w 2023 roku 16GB wciąż wystarcza z nawiązką do zabawy. Jest to także ilość wystarczająca aby zacząć zabawę ze streamingiem. Niemniej, osoby które zjadły zęby na streamingu, wiedzą że duże projekty a także późniejsza edycja materiału wideo wymaga już 32GB RAM.

Biuro i Rozrywka Gaming / Streaming Profesjonalista minimalna ilość RAM 4 16 32 optymalna ilość RAM 8 32 64

To by było na tyle. A ile Wy posiadacie pamięci RAM w waszych notebookach i czy aktualna specyfikacja spełnia wasze wymagania? Piszcie w komentarzach.