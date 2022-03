Zastanawiasz jaki projektor do domu kupić? Szukasz ciekawego rzutnika do zabawy, oglądania filmów czy wyświetlania prezentacji? Sprawdź polecane przez nas modele o rozdzielczości HD, FullHD i 4K

Branża telewizorów w ostatnich latach mocno wyewoluowała. Nie chodzi tu tylko o wdrożenie rozdzielczości wyświetlania 8K i rozpowszechnienie się na dobre 4K jako standardu dla nowych urządzeń w rozsądnej dla konsumenta cenie. Sporo zmieniło się także w świecie technologii wyświetlania, które są stale udoskonalane, by zapewnić jeszcze lepsze odwzorowanie kolorów, pracę w trybie HDR.

Na tym tle branża projektorowa trochę przyhamowała dlatego wśród polecanych produktów są też starsze pozycje. Nasz ranking projektorów 2022 obejmuje rzutniki do domu podzielone na kilka kategorii, które ułatwiają dobranie produktu zależnie od potrzeb.

Zakres cenowy obejmuje produkty w cenie od 1800 złotych do kilkunastu tysięcy, czyli w zakresie akceptowalnym przez sporą grupę konsumentów.

Branża projektorów trochę się zastała, najważniejsza zmiana to projektory UST ze Smart TV

W projektorach teoretycznie w ciągu ostatnich dwóch lat nie mieliśmy wielkiego przełomu, chyba że zaliczyć do tej kategorii otwarcie się rynku na projektory ultrakrótkiego rzutu. Rynek powoli zdobywają takie konstrukcje, które nie są tanie (średnio to wydatek kilkunastu tysięcy złotych), ale są w stanie pełnić rolę funkcjonalnej alternatywy dla telewizora 4K, przy jednocześnie znacznie większej przekątnej wyświetlanego obrazu w tym samym segmencie cenowym.



Optoma Cinemax X2, czyli klasyczny przykład projektora UST o rozdzielczości 4K

Bardzo tanich projektorów ultrakrótkiego rzutu nie ma, bo to rozwiązanie skrojone na bardzo duży obraz, co najmniej 100 cali i więcej.

Projektory HD i FullHD? Pojawiają się nowe modele, ale bez rewolucji

Najmniej wyewoluowały tradycyjne projektory FullHD, które są w zasadzie rozwojowymi wersjami swoich poprzedników. Mimo to z wydajniejszymi i jaśniejszymi lampami, dopracowanym odwzorowaniem kolorów. Więcej inwencji producenci wykazują w przypadku projektorów przenośnych z taka rozdzielczością. Dotyczy to szczególnie walorów wizualnych i ergonomii użytkowania takiego projektora. Interesuje was tani projektor do domu? Ponad FullHD tu nie wyjdziemy, a w segmencie sporo poniżej 1500 złotych, już HD będzie luksusem.



BenQ GS30 może pracować w dowolnej pozycji

Projektory 4K to dziś najlepsze projektory do domu. W rozsądnej cenie wciąż ze sprzętowym skalowaniem rozdzielczości. Natywne 4K kosztuje

W segmencie projektorów 4K wciąż mamy w segmencie cenowym poniżej kilkunastu tysięcy złotych projektory, które wykorzystują do uzyskania wspomnianej rozdzielczości wyświetlania, technikę skalowania sprzętowego.

Ta technika również ulega doskonaleniu, więc w przypadku 4K postęp jest bardziej zauważalny niż dla FullHD, gdzie wiele już nie da się uczynić dla detaliczniejszego obrazu. Wciąż trzeba pamiętać, że technologia DLP zapewnia bliższą 4K faktyczną rozdzielczość wyświetlania niż technologia 3LCD (tutaj mamy jedynie podwojenie, a nie czterokrotne zwiększenie liczby pikseli w wyniku ruchów panela wyświetlającego obraz).



Przy zakupie projektora, szczególnie wyższej klasy, warto zastanowić się jak go umieścimy w pomieszczeniu. To właśnie te dodatkowe funkcje, jak przesuwna oś optyczna, korekcja zniekształceń kadru, mogą wyróżniać poszczególne modele i wpływać na ich cenę

To status quo zaczyna się dopiero teraz zmieniać, a pierwszym projektorem, który w przypadku 3LCD daje realne 4K, jest Epson LS12000. Natomiast królem natywnego, a nie skalowanego, 4K w projektorach tego typu, z technologią SXRD wciąż pozostaje Sony.

Podobnie jak przy FullHD postęp w projektorach 4K dotyczy także jakości odwzorowania kolorów, obsługi funkcji HDR i jeszcze wyższej jasności przy jednocześnie dłuższej pracy na lampie bez zauważalnej degradacji jakości wyświetlania. A ponieważ 4K jest obecnie najważniejszą w branży rozdzielczością, to takich modeli w nowych odsłonach pojawia się najwięcej.

Zwyczaje użytkownika istotne dla producentów projektorów

Producenci przykładają coraz większą wagę do zainteresowań użytkownika, dlatego nie tylko Kino domowe, ale i rozrywka w postaci gier znajduje odzwierciedlenie w funkcjach i parametrach projektorów (niskie opóźnienie, wysoka częstotliwość odświeżania).

Projektory Full HD, czyli sprzęt dla mniej wymagających lub z mniejszym budżetem

Ceny projektorów zaczynają się od kwot znacznie poniżej tysiąca złotych, jednakże w tym zestawieniu skupiamy się na urządzeniach, które oferują rozdzielczość FullHD. A to zwykle oznacza wydatek co najmniej 1600 złotych. W tej kwocie możemy liczyć na wspomnianą rozdzielczość przy wykorzystaniu technologii DLP, ale też niewiele więcej. Niemniej nawet taki zakup nie powinien nas rozczarować. Przy wyższym budżecie pomimo wciąż tej samej rozdzielczości, dostajemy lepsze kolory i dodatkowe funkcje w projektorze, na przykład wbudowana komunikację Wi-Fi. Jeśli jesteśmy zwolennikami świetnej kolorystyki obrazu nawet kosztem mniej ciemnych czerni, to idealnym wyborem jest tu urządzenie Epsona. W przypadku tych projektorów warto zwrócić uwagę na możliwość lub jej brak wyprowadzenia dźwięku do zewnętrznego głośnika.

Projektory 4K i do Kina Domowego, czyli te najlepsze projektory do domu

Choć w telewizorach już możemy cieszyć się rozdzielczością 8K w przypadku projektorów, które są w zasięgu konsumenta, wciąż najlepszym standardem jest 4K. I jest to standard, który wciąż wiąże się z użyciem lamp wyładowczych, gdy mowa o kinie domowym i standardowym rzucie projektora. Możemy tu wybierać zarówno spośród starszych jak i nowszych konstrukcji. Najważniejszym pytaniem na jakie trzeba sobie odpowiedzieć przed zakupem takiego projektora, oprócz sprawdzenia czy dysponuje on oczekiwanymi przez nas funkcjami poprawy obrazu i dźwięku (a nie każdemu jest to potrzebne), jaką oferuje on jasność i technologię wyświetlania. W tym drugim przypadku mamy 3LCD i markę Epson oraz DLP, które stosuje większość innych producentów. Dopóki nie zdecydujemy się wydać więcej niż 18 tysięcy złotych (tyle kosztuje Sony VPL-VW290ES), to 4K jest wciąż rozdzielczością uzyskiwaną przez sprzętowe skalowanie. Prawda jest jednak taka, że za dużym wydatkiem jakim jest zakup projektora Sony stoją też zwykle oczekiwania związane z przystosowaniem pomieszczenia do jego pracy. Tańsze projektory bez natywnego 4K, ale z obsługą takich sygnałów jak i HDR, są bardziej pobłażliwe i przede wszystkim sporo jaśniejsze, co umożliwia użycie ich w zwykłym pomieszczeniu, a nie mini salce kinowej.

Optoma UHD35

Epson EH-TW7100

BenQ TK850i

BenQ W5700

Projektory przenośne z Androidem

Projektor domowy niekoniecznie oznacza zaraz projektor do filmów, który stale zajmuje jedno miejsce. Może się bowiem okazać, że chcemy taki projektor przenieść do innego pomieszczenia, zabrać na działkę, a nawet na wakacje. I ustawić w docelowym miejscu, które niekoniecznie jest przygotowane na takie urządzenie. Dlatego od razu zaświeca się nam lampka w głowie, taki projektor powinien mieć zasilanie bateryjne. Jednak kosztem zastosowania takiego zasilania jest stosunkowo niska jasność projektora. Rekompensuje ją trwałe, zwykle LEDowe źródło światła, i platforma Android TV, która umożliwia korzystanie z szerokiego wyboru aplikacji nie tylko do oglądania filmów, ale i zabawy. Można też poszukać przenośnych projektorów bez akumulatora, jak propozycja Xiaomi, które z kolei oferują już sporą jak na charakter urządzenia jasność.

Projektor multimedialny do domu, czyli konstrukcje typu AiO

Teoretycznie każdy projektor ma w sobie coś w urządzenia i multimedialnego jak i rozrywkowego. Wiele zależy od tego co do niego podłączymy. Jednak warto wśród nich wyróżnić projektory, które łączą stosunkowo kompaktowe rozmiary, z pełnym wyposażeniem (oznacza to zwykle, że pełnią także rolę bezprzewodowego głośnika jak i odtwarzacza multimedialnego). Takie projektory są już bardzo jasne i możemy je spokojnie użytkować w otoczeniu, gdzie jest całkiem sporo światła zastanego.

Rzutnik laserowy ultrakrótkiego rzutu, czyli projektor na ścianę

Jeśli chcemy zdecydować się na projektor z laserowym (LEDowym) trwałym źródłem światła i nie ma być to urządzeniem kompaktowe typu AiO, to najlepszą propozycją będą projektory ultrakrótkiego rzutu. Łączą one trwałość źródła światła, z rozbudowanymi funkcjami modyfikacji obrazu i zazwyczaj także z obsługa platformy Smart TV lub Android TV. Taki projektor stawiamy tuż pod ścianą lub w niewielkiej od niej odległości, co pozwala uniknąć przesłonięcia strumienia świetlnego przez przechodzące osoby i zapewnia doświadczenie z użytkowania podobne jak w telewizorze (projektory uruchamiają się natychmiastowo). W tej kategorii projektorów możemy zdecydować się na rozdzielczość FullHD, ma ją Xiaomi Mi Laser 150, ale lepiej dołożyć i kupić projektor 4K. To oczywiście wciąż 4K uzyskiwane przez sprzętowe podbicie rozdzielczości, ale różnica jest od razu zauważalna i uzasadnia wydatek 10 tysięcy i więcej za taki projektor jak Samsung LSP7T The Premiere.

Najciekawsze projektory w poszczególnych kategoriach

Optoma HD146X Ocena benchmark.pl









4,3/5 Niewielki projektor, którego jasność zapewni nam wygodne oglądanie filmów także w ciągu dnia, przy umiarkowanej ilości światła z otoczenia, czy przy włączonym oświetleniu w pomieszczeniu. Mimo, że jest to tylko FullHD, możemy liczyć na ostry obraz i bardzo dobre odwzorowanie kolorów. Nie musimy także martwić się o żywotność lampy, szczególnie korzystając z trybu ECO, który przy wysokiej jasności jest w pełni użyteczny. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość projektora 1920 x 1080 px

Waga 2800 g

Epson EH-TW740 Ocena benchmark.pl









4,3/5 Projektor z uznanej serii, która wyróżnia się świetną kolorystyką wyświetlanego obrazu i bardzo dobrą jasnością w całym zakresie barw dzięki technologii 3LCD. Również w tym przypadku, żywotność lampy nie jest problemem, a jej ewentualna wymiana nie jest kosztowna. W razie potrzeby z projektora możemy wyprowadzić dźwięk dzięki złączu mini-jack. Projektor ma zintegrowaną osłonę obiektywu, która jednocześnie działa jako wyłącznik dźwięku i obrazu. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość projektora 1920 x 1080 px

Waga 2800 g

Optoma UHD35 Ocena benchmark.pl









4/5 Jedna z najlepszych ekonomicznych propozycji w segmencie dobrych projektorów 4K. Znajdziemy w nim wszystkie potrzebne nam rozwiązania. Począwszy od wszystkich najpotrzebniejszych wejść i wyjść, poprzez niskie opóźnienie wejściowe i odświeżanie 240 Hz (czyli coś dla graczy), a skończywszy na wsparciu technologii HDR i HLG podczas wyświetlania obrazu. Jednocześnie jest to projektor bardzo jasny (3600 lm) przy stosunkowo niewielkich rozmiarach. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość projektora 3840 x 2160 px

Waga 3900 g

BenQ TK850i Ocena benchmark.pl









4,5/5 To droższa propozycja w segmencie projektorów 4K, lecz mimo tradycyjnego wyglądu, projektor z wbudowaną platformą Android TV i związaną z tym obsługą aplikacji oraz bezprzewodowym dostępem do sieci. Dzięki temu nie musimy kłopotać się z podłączaniem dodatkowych urządzeń odtwarzających obraz. W razie potrzeby jest tu nawet głośnik stereo. Projektor wyposażono w mechanizm przesuwnej osi, co ułatwia jego instalację pod sufitem. W menu znajdziemy nie tylko funkcje obsługi HDR, ale także upłynniacz ruchu. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość projektora 3840 x 2160 px

Waga 4200 g

Mi Smart Projector 2 Pro Ocena benchmark.pl









4,5/5 Przypominający kostkę lub głośnik Bluetooth projektor, który możemy uznać za przenośny o ile w docelowym miejscu znajdziemy źródło zasilania. Stosunkowo duża jasność jak na rozmiar urządzenia (zalecana przekątna obrazu to 120 cali) i rozdzielczość FullHD zapewniają przyzwoity komfort oglądania filmów. Projektor jest w pełni samodzielny dzięki systemowi Android TV. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość projektora 1920 x 1080 px

Waga 3700 g

Epson EF-12 Ocena benchmark.pl









4,5/5 Stosunkowo niewielki projektor 3LCD FullHD przeznaczony do intensywnego użytkowania. Wyposażony w trwałe laserowe źródło światła o jasności 1000 lm, a także głośnik Yamaha. System Android TV z obsługą asystenta i wsparcie dla technologii Chromecast ułatwiają korzystanie z projektora w terenie jednakże i w tym przypadku konieczne jest pobliskie źródło zasilania. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość projektora 1920 x 1080 px

Jasność 1000 lumenów

Waga 2100 g

BenQ X1300i Ocena benchmark.pl









4,3/5 W przeciwieństwie do klasycznych projektorów, ten ma kształt kostki. Jest to projektor skierowany do graczy (niskie opóźnienie wejściowe i funkcje wspierające komfort grającego), wyposażony w technologię 4LED, która poprawia jasność projektora (3000 lm) w stosunku do klasycznych systemów projekcyjnych 3LED. To projektor kompletny, z platformą Android TV, wbudowanymi głośnikami stereo treVolo i stosunkowo cichy nawet podczas pracy przy pełnej jasności. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość projektora 1920 x 1080 px

Waga 6400 g

Xiaomi Mi Laser Projector Ocena benchmark.pl









4,2/5 Ekonomiczna oferta dla osób, które poszukują projektora ultrakrótkiego rzutu (do ustawienia pod ścianą) i są w stanie zaakceptować rozdzielczość wyświetlania FullHD. Mimo to, projektor ma laserowe źródło światła o jasności 5000 lm, które zapewnia sporą jasność obrazu nawet przy sporej przekątnej (od 42 do 150 cali). To projektor w pełni multimedialny, z Androidem, Wi-Fi i Bluetooth. Jego przednie głośniki stereo mogą działać także samodzielnie po połączeniu z telefonem. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość projektora 1920 x 1080 px

Waga 7000 g