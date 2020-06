Zastanawiasz jaki projektor do domu kupić? Szukasz ciekawego rzutnika do zabawy, oglądania filmów czy wyświetlania prezentacji, sprawdź nasze polecane modele. Znalazły się tu propozycje tanie, jak i do kina domowego.

Jaki projektor wybrać?

Chcesz kupić dobry projektor multimedialny, ale przytłacza cię bogactwo dostępnych na rynku urządzeń, to zapraszamy do naszego zestawienia. W trzech kategoriach i przedziałach cenowych znajdziemy projektory z Androidem, projektory zasilane akumulatorowo, jasne projektory DLP i 3LCD, projektory do kina domowego, uniwersalne projektory do domu, dla biznesu i edukacji, a nawet dedykowane projektory do gier.

Projektory 4K to nadal wydatek ponad 5 tys zł

Jedyną rzeczą, której nie byliśmy w stanie zaproponować jest projektor 4K. Ta rozdzielczość nadal wymaga wydatku znacznie ponad 5000 złotych. Za rok ta sytuacja może się zmienić. Tymczasem musi nam wystarczyć FullHD, które nadal jest gwarancją świetnej rozrywki i są ciekawą alternatywą dla zarówno telewizorów do 2000 zł jak i znacznie droższych tv do 5000 zł.

Tanie projektory do domu

Projektory do filmów i gier do 3000 zł

Projektory do kina domowego do 5 tys. zł

Jakimi cechami powinien wyróżniać się dobry projektor?

Przenośne (kieszonkowe) urządzenia powinny przede wszystkim mieć dobry czas pracy akumulatorowej, możliwość odczytywania plików multimedialnych i przyzwoitą jasność. Praktyka pokazuje, że nie jesteśmy skazani na bardzo ciemne urządzenia nie tylko w cenie do 1500 złotych, ale nawet w segmencie typowo budżetowym. Kosztem niskiej ceny jest przede wszystkim mała rozdzielczość wyświetlania (tutaj możemy liczyć najwyżej na HD, zwykle jest to WVGA) i nie najdoskonalsze kolory.

W zakresie cenowym do 3000 złotych (lub minimalnie więcej) możemy mieć już spore wymagania. Rozdzielczość FullHD, wydajna lampa (w trybie Eco - 6, 8 czy 10 tysięcy i więcej godzin), dobre odwzorowanie kolorów (zgodność z REC.709 wskazana) to cechy, z których nie musimy rezygnować. Nie przywiązujmy za to uwagi do kontrastu, gdyż podawane przez producentów wartości mają przede wszystkim zachęcić nas do zakupu, a nie potwierdzić faktyczne osiągi (dotyczy to każdego sedmentu cenowego).

Projektor z Wi-Fi

Pamiętajmy by na liście złącz znalazł się przynajmniej jeden port HDMI. Przydatne jest też złącze USB w funkcją zasilania (podłączymy za jego pomocą moduły Wi-Fi, np. Chromecast), a wyjście audio gdy chcemy podłączyć bezpośrednio głośniki. Sprzęt dla graczy musi cechować się niskim opóźnieniem (tzw. input lag). Tryb wyświetlania Gra, który znajdziemy w menu każdego domowego projektora, niekoniecznie będzie to gwarantować.

Projektor do gier musi cechować się niskim opóźnieniem

Projektory do kina domowego powinny być urządzeniami cichymi, niekoniecznie wysokiej jasności. Warto wybierać spośród tych, które zapewniają ostry i płynny obraz i świetną reprodukcję barw (łatwo powiedzieć, trudniej wskazać konkretny model). Przydatna będzie tu nie tylko obsługa trybu REC.709, ale tez inne funkcje, których celem jest upłynnianie obrazu lub jego optymalizacja (taką rolę pełni np. technologia Darbee w projektorach Optoma).

Na koniec warto odpowiedzieć sobie na pytanie czy szukamy projektora 3LCD czy DLP (bo takie proponujemy w przypadku kina domowego). Te pierwsze sprawdzą się w jaśniejszych pomieszczeniach, druga kategoria pozwoli uzyskać mocniejsze czernie. W budżecie do 5000 zł nadal musimy kierować się zasadą coś za coś, ale zważywszy, że filmy ogląda się w specyficznych warunkach (ciemne pomieszczenie), to jakiego wyboru nie dokonamy na pewno będziemy zadowoleni. Przekątną uzyskiwanego obrazu (i zapewnianą w ten sposób zabawą) przebijemy wszystkie dostępne w takiej cenie telewizory.

Tani projektor do domu i prezentacji do 1500 zł

Overmax Multipic 3.1 LED









4,5/5 Ocena benchmark.pl Coś dla osób o bardzo małym budżecie, a które nie wyobrażają sobie rozrywki lub pracy bez projektora. W przypadku Overmaxa nie można oczekiwać zbyt dobrych parametrów pracy, ale radzi sobie on zaskakująco dobrze jak na swoją cenę rzutując na ścianę obraz o rozdzielczości 800 x 480 pikseli i jasności około 2000 ANSI lumenów (co w przypadku budżetowego produktu jest naprawdę dobrym wynikiem, nawet jeśli to tylko teoria odbiegająca od prawdy). Nazwa Overmax Multipic 3.1 LED doskonale opisuje projektor. Wyposażony w trwałe LEDowe źródło światła, wbudowane głośniki, odtwarzacz multimediów z nośników USB i technologię 3LCD (czyli całkiem dobre kolory). Najważniejsze cechy: Rozdzielczość projektora 800 x 480 px

Jasność 2000 lumenów

Waga 3000 g Pokaż produkt

Forever MLP-500









4,5/5 Ocena benchmark.pl Pikoprojektor WVGA (854 x 480 pikseli) wykorzystujący technologię DLP i źródło światła RGB LED o jasności 1000 ANSI lumenów. Mniej niż proponowany Overmax, ale i wymiary Forever MLP-500 są mniejsze. Czynią one z tego projektora iście przenośne urządzenie. Świadczy o tym wytrzymujący 3 godziny pracy akumulator, wbudowane Wi-Fi, Bluetooth, głośnik, czytnik kart pamięci oraz bardzo ważny w tym przypadku element - system Android. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość projektora 854 x 480 px

Jasność 1000 lumenów Pokaż produkt

Asus ZenBeam GO E1Z









4,5/5 Ocena benchmark.pl Reprezentant klasy przenośnych pikoprojektorów RGB LED (źródło światła o trwałości 30 tys. godzin, które nie wymaga konserwacji). Projektor wyposażono we wbudowany akumulator zapewniający do 3 godzin rozrywki. Jasność 150 ANSI lumenów zmusi użytkownika do korzystania z ZenBeam w zaciemnionych pomieszczeniach, ale też radość jaką daje możliwość zabrania ze sobą wszędzie źródła obrazu, które mieści się w kieszeni, jest nieprzeciętna. Projektor ma rozdzielczość WVGA (akceptuje materiały o rozdzielczości FullHD), jest w stanie pracować w dowolnym położeniu, a akceptowalna przekątna obrazu to około 50 cali. Asus ZenBeam Go E1Z wyposażono w głośnik i porty USB (typ C i microUSB), za pomocą których podłączymy smartfon pełniący rolę źródła sygnału. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość projektora 854 x 480 px

Jasność 150 lumenów

Waga 300 g

Głośność standard/głośność ECO 30 dB Pokaż produkt

BenQ MS531









4,5/5 Ocena benchmark.pl Projektor DLP SVGA o sporej jasności 3300 ANSI lumenów. Urządzenie, które najlepiej sprawdzi się przy różnego typu prezentacjach w biznesie i edukacji, ale w razie potrzeby może też pełnić rolę niezbyt kosztownego multimedialnego rzutnika w domu (należy liczyć się z ograniczeniami jakie nakłada rozdzielczość i słabszy kolorystyka niż w dwa razy droższych urządzeniach). Do tego projektora podłączymy praktycznie każde źródło obrazu, możemy tez wyprowadzić dźwięk na zewnętrzne głośniki jeśli wbudowany głośniczek nie spełni wymagań. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość projektora 800 x 600 px

Jasność 3300 lumenów

Waga 2380 g

Głośność standard/głośność ECO 32 dB Pokaż produkt

Ricoh WX2240









4,5/5 Ocena benchmark.pl Projektor WXGA o proporcjach obrazu 16:9, który nie grzeszy może rozdzielczością (w klasie HD wyróżnia się na plus), ale świetnie sprawdzi się w środowisku biznesowym, które nie narzuca na nas super wymagań co do kolorystyki obrazu. Ta nie jest wcale zła, a dzięki zastosowaniu technologii DLP możemy liczyć na głębokie czernie co przydaje się podczas prezentacji w dość jasnych pomieszczeniach (projektor ma jasność 3100 ANSI lumenów). Plusem urządzenia są dodatki - osłona obiektywu i przenośna torba. Panel ze złączami jest niewielki, ale mieści wszystkie potrzebne z perspektywy użytkownika biznesowo-edukacyjnego złącza. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość projektora 1280 x 800 px

Jasność 3100 lumenów

Waga 2600 g

Głośność standard/głośność ECO 34/31 dB Pokaż produkt

Jaki projektor do filmów i gier do 3000 zł

InFocus SP1080









4,5/5 Ocena benchmark.pl Projektory nie muszą być drogimi urządzeniami, odwzorowanie barw nie musi być na miarę wideofila. Czasem kompromis, którego wynikiem jest przyzwoita cena przy sporej jasności i czytelnym obrazie, wystarczy. Urządzeniem, które można opisać mianem dobrego kompromisu jest InFocus SP1080. To jedna z tańszych ofert projektora DLP o rozdzielczości FullHD. W cenie, w której dostępne są często małe przenośne i niezbyt jasne projektory HD (i tak wymagające zasilania sieciowego, co mocno dyskwalifikuje ich mobilność). Infocus SP1080 jest jasny (3500 ANSI lumenów) i mimo nieprzenośnych wymiarów całkiem mobilny. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość projektora 1920 x 1080 px

Jasność 3500 lumenów

Waga 2400 g

Głośność standard/głośność ECO 32/30 dB Pokaż produkt

BenQ W1050









4,5/5 Ocena benchmark.pl Zbierające bardzo dobre opinie wśród użytkowników urządzenie, które reprezentuje podstawową linię projektorów DLP o rozdzielczości FullHD. Mimo iż jest to dolna półka cenowa, BenQ W1050 nie podlega kompromisom. Możemy oczekiwać ostrego obrazu i ładnych kolorów. Jasność projektora (2200 ANSI lumenów) stawia go wśród urządzeń, które wolą pracować w słabiej oświetlonych pomieszczeniach, ale też rozrywka po godzinach na dużym ekranie w nastrojowym otoczeniu jest tym do czego BenQ został zaprojektowany. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość projektora 1920 x 1080 px

Jasność 2200 lumenów

Waga 2560 g

Głośność standard/głośność ECO 33/31 dB Pokaż produkt

Epson EH TW-650









4,5/5 Ocena benchmark.pl Niewielki i bardzo jasny (3100 ANSI lumenów) projektor 3LCD o rozdzielczości FullHD, który świetnie sprawdzi się jako zastępstwo dużego i znacznie droższego telewizora, a także towarzysz konsoli lub multimedialnego odtwarzacza i narzędzia do strumieniowana danych. Projektor wyposażono we wbudowane Wi-Fi, które pozwala wyświetlać treści z urządzeń mobilnych lub z komputera (nie jest to jednak strumieniowanie). Epson EH TW-650 w umiarkowanej (a w praktyce niewielkiej) cenie oferuje wyjątkowo naturalny obraz zarówno w jasnych jak ciemnych partiach obrazu (te drugie są jaśniejsze niż w DLP, ale różnica wcale nie jest tak duża w tej klasie cenowej). Najważniejsze cechy: Rozdzielczość projektora 1920 x 1080 px

Jasność 3100 lumenów

Waga 2700 g

Głośność standard/głośność ECO 37/28 dB Pokaż produkt

Optoma HD27e









Optoma HD27e

Waga 2870 g

Głośność standard/głośność ECO 25 dB Pokaż produkt

BenQ TH671ST









4,5/5 Ocena benchmark.pl Ten projektor minimalnie wymyka się naszemu kryterium cenowemu, ale musimy go polecić, bo w tej cenie jest doskonałym narzędziem do rozrywki w rozdzielczości FullHD. W tym rozrywki pod hasłem gry komputerowe lub z konsoli (producent zadbał o bardzo małe opóźnienie wejsciowe). BenQ ma jasność 3000 ANSI lumenów (w trybie ECO lampa wytrzyma nawet 15000 godzin), rozdzielczość FullHD i bardzo dobre kolory (prawie pełna zgodność z REC.709 zapewnia zabawę też podczas oglądania filmów i zdjęć). Projektor jest niewielki, a krótki rzut dodatkowo zwiększa jego mobilność. Technologia LumiExpert zapewnia automatykę doboru jasności obrazu do poziomu zastanego w pomieszczeniu światła. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość projektora 1920 x 1080 px

Jasność 3000 lumenów

Waga 2700 g

Głośność standard/głośność ECO 33/29 dB Pokaż produkt

Jaki projektor do kina domowego do 5000 zł

BenQ W2000









4,5/5 Ocena benchmark.pl Nie jest to najnowszy model w ofercie producenta, ale nadal stanowi jedną z lepszych propozycji w segmencie kina domowego. Uwagę każdego użytkownika zwrócą rewelacyjnie oddane kolory w rozdzielczości FullHD (zgodność z REC.709). Projektor dobrze radzi sobie z dynamicznym obrazem i mimo że jest jasny, co wpływa na stosunkowo wysoki poziom jasności czerni, zadowala wyraźnym obrazem i bardzo cichą pracą (co jest podstawą zadowolenia użytkownika projektora z tej kategorii). BenQ W2000 wyposażono też w wyjątkowo dobrej jakości wbudowane nagłośnienie. Istnieje możliwość podłączenia zewnętrznego systemu audio i różnych źródeł obrazu (nie tylko HDMI). Najważniejsze cechy: Rozdzielczość projektora 1920 x 1080 px

Jasność 2000 lumenów

Waga 3600 g Zobacz recenzję Pokaż produkt

BenQ W1210ST









4,5/5 Ocena benchmark.pl Inna, dość podobna parametrami propozycja BenQ, która została zoptymalizowana pod kątem rozrywki wszelkiego typu. Jest to sprzęt reklamowany jako projektor do gier (wyróżnia się rekordowo niskim opóźnieniem około kilkunastu ms i specjalnym trybem dla graczy), ale zaskakująco dobrze radzi sobie z kinem domowym (kolory, ostrość, zachowanie z cieniach, koło kolorów o 6-krotnej prędkości). BenQ W1210ST jest projektorem krótkiego rzutu, już z 1,5 metra uzyskamy obraz o przekątnej aż 100 cali. Podobnie jak W2000 ma wbudowane głośniki stereo, ale panel ze złączami nie jest już tak bogato obsadzony. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość projektora 1920 x 1080 px

Jasność 2200 lumenów

Waga 3600 g

Głośność standard/głośność ECO 27 dB Pokaż produkt

Optoma HD29 Darbee









4,5/5 Ocena benchmark.pl Już samo określenie Darbee przy nazwie projektora wskazuje, że będziemy mieli do czynienia z wyjątkowo dobrym obrazem i możliwościami jego dostosowania do naszych oczekiwań. To kolejny projektor FullHD DLP w zestawieniu, który wskazujemy jako urządzenie uniwersalne, przydatne w kinie domowym. Duża jasność 3200 ANSI lumenów, którą możemy oczywiście zmniejszyć stosując tryb Eco, pozwala na satysfakcjonującą pracę nawet w dość mocno oświetlonym pomieszczeniu. Technologia Darbee służy poprawie wyrazistości i optymalizacji wyświetlania barw, a efekty jej działania to nie tylko papierowe zapewnienia. Do tego projektora podłączymy bez przejściówki jedynie źródła wyposażone w wyjście HDMI. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość projektora 1920 x 1080 px

Jasność 3200 lumenów

Waga 2380 g

Głośność standard/głośność ECO 26 dB Pokaż produkt

Optoma HD39 Darbee









4,5/5 Ocena benchmark.pl Droższy wariant wyżej opisanego projektora FullHD DLP, w którym technologia Darbee zapewnia jeszcze lepszą jakość obrazu (co przekłada się na ogólne poczucie jego głębi przez widza). Podobnie jak w HD29 Darbee mamy tu ubogi panel ze złączami, ale te najważniejsze są na miejscu. Optoma HD39 Darbee jest dedykowana kinu domowemu, a jak się przekonamy potrafi też mocno świecić (maksymalnie 3500 ANSI lumenów). Zależnie od wybranych parametrów wyświetlania będziemy cieszyć się filmami w jaśniejszych (wtedy projektor jest głośniejszy) jak i ciemnych pomieszczeniach (wtedy jest cicho). Projektor wyróżnia się wysoką trwałością lampy, możliwością nie tylko korekty trapezowej, ale również przesuwania osi wyświetlania w pionie. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość projektora 1920 x 1080 px

Jasność 3500 lumenów

Waga 2810 g

Głośność standard/głośność ECO 29 dB Pokaż produkt

Epson EH-TW5650









4,5/5 Ocena benchmark.pl Projektor z technologią 3LCD (i przesuwną osią optyczną w pionie), która szczególnie dobrze w tym segmencie cenowym sprawdzi się w przypadku nie całkowicie zaciemnionych pomieszczeń. Wtedy możemy liczyć na soczyste konkretne kolory, które towarzyszą ostremu i płynnemu obrazowi FullHD. Spora jasność barwna (równa jasności bieli - 2500 ANSI lumenów) sprawia, że Epson dobrze wypadnie w przypadku filmów, które zawierają sporo kolorowych, ale ciemnych scen, a także w sytuacjach gdy zechcemy cieszyć się obrazem 3D (należy zakupić dodatkowy adapter). Tak jak w innych projektorach Epson, także i w tym możemy stosować stosunkowo niedrogie wymienne lampy. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość projektora 1920 x 1080 px

Jasność 2500 lumenów

Waga 3500 g

Głośność standard/głośność ECO 37/27 dB Pokaż produkt

Wybierając projektor do domu, te pojęcia dobrze znać LCD - technologia wyświetlania obrazu, w której wykorzystane są ekrany LCD, przez które przechodzi światło z lamp lub diod LED

DLP - technologia wyświetlania obrazu opracowana przez Texas Instruments, której najważniejszym elementem jest układ DMD (Digital Micromirror Device). Wykorzystuje ona tysiące mikroluster odbijających skierowane na nie światło z lampy lub diody LED. Kolory uzyskuje się dzięki przepuszczaniu światła przez wirujące koło barwne z filtrami.

ANSI - Jest to zazwyczaj liczba lumenów rzutowanych przez projektor, którą mierzy się zgodnie z opracowaną przez ANSI procedurą mającą oznaczenie IT7.215, która ma za zadanie ujednolicenie metody pomiaru wyrobów różnych producentów.

Jasność - parametr określający maksymalną jasność, jaką można uzyskać przy wyświetlaniu białej barwy na ekranie. Im wyższy parametr tym lepiej, bo w nasłonecznionych pomieszczeniach taki ekran zapewni lepszą widoczność detali.

Kontrast - parametr określający różnicę jasności pomiędzy bielą i czernią wyświetlanymi na ekranie. Im parametr wyższy tym lepiej – detale w ciemnych i jasnych miejscach będą wyraźniejsze.

Przekątna - parametr określający wielkość obrazu, jaki może być rzutowany, zazwyczaj podawany w calach lub centymetrach

Kensington Lock - Złącze pozwalające na podłączenie różnego typu zabezpieczeń przed kradzieżą opracowane przez firmę Kensington

1080p - Tryb wideo, w którym Liczba 1080 oznacza pionową rozdzielczość, a litera p oznacza obraz progresywny lub bez przeplotu. Obraz w tym trybie zazwyczaj jest panoramiczny o proporcjach 16:9. Rozdzielczość tego trybu to zazwyczaj 1920x1080 punktów.

720p - Tryb wideo, w którym Liczba 720 oznacza pionową rozdzielczość, a litera p oznacza obraz progresywny lub bez przeplotu. Obraz w tym trybie zazwyczaj jest panoramiczny o proporcjach 16:9. Rozdzielczość tego trybu to zazwyczaj 1280x720 punktów.

WXGA - Tryb wideo, w którym rozdzielczość wynosi 1280x768 punktów

Full HD - Nazwa trybu wideo, w którym rozdzielczość obrazu wynosi zazwyczaj 1920x1080 punktów. Spotyka się odmiany tego trybu oznaczone 1080p (tryb progresywny) i 1080i (tryb z przeplotem).

1080i - Jeden z trybów Full HD, w którym obraz wyświetlany jest z tak zwanym przeplotem. Aby stworzyć pełną rozdzielczość 1920x1080, wykorzystywane są dwa półobrazy o rozdzielczości 1920x540, a linie każdego z nich wyświetlane są naprzemiennie, stąd przeplot.

WUXGA - Tryb wideo, w którym rozdzielczość wynosi 1920x1200 punktów przy proporcjach obrazu 16:10

HDMI - interfejs do cyfrowego przesyłania danych audio i wideo. Dzięki niemu można połączyć takie urządzenia jak nowoczesne telewizory, monitory, projektory z komputerami, odtwarzaczami, tunerami set top boxami.

Component/YPbPr - analogowy sygnał wideo, zwykle podzielony na dwie lub więcej składowych i transmitowany niezależnymi przewodami, aby zminimalizować zakłócenia zewnętrzne. Pozwala transmitować obraz wysokiej rozdzielczości.

Composite - znany także jako CVBS jest to format analogowego sygnału wideo. Zazwyczaj wtyczki określa się skrótem RCA lub cinch.

Mini-jack - analogowe złącze dźwiękowe, zazwyczaj stereofoniczne

Żywotność lampy - Czas, w jakim lampa powinna oferować zadane parametry świecenia, po tym czasie zazwyczaj zaczyna się obniżanie jasności i koloru, co może powodować rozkalibrowanie obrazu, jaki uzyskamy z projektora.

Tryb eko - Tryb obniżonej jasności lampy. Powoduje słabsze odwzorowanie kolorów i obniżenie jasności obrazu, ale znacznie wydłuża czas pracy lampy,

Keystone - korekcja efektu trapezowego, który powstaje, gdy projektor nie stoi idealnie na wprost ekranu – zazwyczaj montowany jest on pod sufitem lub stoi na biurku, co powoduje powstawanie zniekształcenia obrazu.

D-sub - analogowe złącze wideo, które zazwyczaj spotykane jest w wielu notebookach

S-Video - standard przesyłania sygnału wizyjnego umożliwiający uzyskanie lepszej jakości niż w standardzie Composite video, dzięki oddzieleniu sygnału luminancji (informacje o jasności barw) od sygnału chrominancji (informacje o nasyceniu barw)

