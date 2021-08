Jaki jest najlepszy tablet do 1000 zł? Polecamy 5 opłacalnych modeli wyróżniających się funkcjonalnością, stylistyką lub wydajnością. Znajdziecie tutaj dobre tanie tablety z Androidem do oglądania filmów i prostych gier. Część z nich ma łączność 4G LTE i GPS do nawigacji.

Tablet do 1000 zł

Dla tabletów największą konkurencją są duże telefony do 1000 zł, a także lekkie laptopy. Wciąż jednak, dobry tablet do 1000 zł może być całkiem rozsądnym zakupem, jeśli wiemy na co zwracać uwagę i znamy swoje potrzeby. Na wstępie warto określić, do jakich celów najczęściej będziemy używać tabletu. Jeśli dysponujemy niższym budżetem, przygotowaliśmy również zestawienia tanich tabletów do 500 zł i tabletów do 700 zł.

Ranking tabletów do 1000 zł

Tablet z GPS do nawigacji

Wiele osób nadal używa tabletów w samochodach (szczególnie dostawczych i ciężarowych) w charakterze nawigacji. Jeśli i Ty do nich należysz, to zwracaj przede wszystkim uwagę na oznaczenie „LTE” w tablecie. Zdecydowana większość (praktycznie wszystkie) modele z łącznością komórkową LTE mają również wbudowany odbiornik nawigacji satelitarnej GPS / AGPS. Możesz bez problemu korzystać z map online, z aktualizacjami korków i innymi informacjami na żywo pobieranymi z internetu. Oczywiście wymagana jest do tego karta SIM, ale obecnie pakiet kilkunastu GB na kartę kosztuje niewiele (około 25 zł). Jest to mały wydatek, a użyteczność takiego tabletu LTE będzie duża.

Tablet do filmów

Tablet do 1000 zł może być również dobry do filmów. Jeśli więc lubisz oglądać filmy jako pasażer w pociągu, samolocie czy samochodzie lub po prostu leżąc na kanapie lub w łóżku, to tani tablet będzie dla Ciebie idealnym rozwiązaniem.

Zwracaj szczególną uwagę na wielkość i rozdzielczość wyświetlacza. Do multimediów najlepszy będzie 10-calowy tablet o rozdzielczości Full HD (lub wyższej). Opcjonalnie jeśli wolisz coś lżejszego, wybierz model 8-calowy. Ważne też by miał dobry głośnik, a najlepiej dwa głośniki stereo. Klasyczne wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm też oczywiście bywa przydatne. O łączność Bluetooth do słuchawek bezprzewodowych nie trzeba się martwić - ma ją każdy współczesny tablet.

Tablet do gier

Cóż, nie oszukujmy się - do gier należy szukać tabletów w wyższej półce cenowej. Na tablecie za 1000 zł też da się pograć, ale raczej w mniej wymagające tytuły. Pod tym względem dobrze wypada np. Huawei MediaPad T5 10. Jest to całkiem dobry tani tablet do gier.

Dodatkowo warto pamiętać o tym, że tańsze tablety oferują zazwyczaj starsze wersje systemu Android. Niestety jest to kategoria sprzętu, która nie jest zbyt poważnie traktowana przez producentów pod względem aktualizacji. Dlatego Android 9.0, a nawet starszy, nie będzie tutaj niczym dziwnym.

Huawei MediaPad T5 10" LTE - najlepszy tablet do 1000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Huawei MediaPad T5 10" LTE ma duży, jasny wyświetlacz o przekątnej 10,1 cala i rozdzielczości Full HD+, a także szybkie Wi-Fi, łączność komórkową LTE i wbudowany odbiornik GPS. Nadaje się więc do roli nawigacji samochodowej, głównie w dużych pojazdach ciężarowych. Dobry jest też do oglądania filmów i przeglądania internetu w domu i w podróży. Za niecałe 1000 zł można kupić wersję z 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci dla plików. Procesor Kirin 659 jest wystarczający do większości prostych zadań - taki sam jak np. w smartfonie Huawei P Smart lub Honor 9 Lite. Jest też miejsce dla karty pamięci microSD, akumulator 5100 mAh. To tablet do 1000 zł, który warto kupić. Najważniejsze cechy: Waga 460 g

System operacyjny Android 8.0

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1200 px

Procesor główny (ilość rdzeni) 8 rdzeni

Pamięć masowa 64 GB

Wyświetlacz (przekątna) 10,1 cale/cali

Lenovo TAB M10+ (TB-X606F) - dobry tablet do filmów, do 1000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Ulepszony model M10 Plus ma 10-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1920x1200 px, czyli Full HD+, a do tego całkiem dobre głośniki. Nadaje się więc do oglądania filmów, a nawet grania w prostsze tytuły. Procesor Helio P22T i 4 GB RAM dają radę w większości sytuacji. Trzeba jednak zaznaczyć, że ta wersja tabletu nie ma internetu komórkowego LTE, ani odbiornika GPS. Są one dostępne w modelu TB-X606X, który kosztuje o około 100-150 zł więcej. Jeśli chcesz używać tabletu poza domem, to warto dopłacić. Urządzenie można odblokować za pomocą twarzy (rozpoznawanie przez przednią kamerę). Na pokładzie jest też nowoczesny Bluetooth 5.0, złącze słuchawkowe 3,5 mm, czytnik kart pamięci microSD, a w systemie można włączyć specjalny tryb dla dzieci - Kid Mode 4.0. Najważniejsze cechy: Waga 460 g

System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1080 px

Procesor główny (ilość rdzeni) 8 rdzeni

Pamięć masowa 64 GB

Wyświetlacz (przekątna) 10,3 cale/cali

Huawei M5 8 Lite LTE - tablet do 800 zł dobry do rozmów wideo Ocena benchmark.pl









4,5/5 Huawei M5 8 Lite LTE ma całą garść zalet i bardzo mało wad. Przede wszystkim szkoda, że ma tylko 3 GB RAM, zamiast przynajmniej 4 GB, ale w praktyce działa całkiem nieźle. Do prostych zadań nadaje się świetnie. Tym bardziej, że ma 8-calowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości 1920x1200 px. Obraz jest bardzo dobry, a wymiary tabletu dość małe. To dobry towarzysz podróży i nauki, tym bardziej, że ma wbudowaną łączność komórkową LTE i odbiornik GPS, przydatny do nawigacji samochodowej. Na pokładzie są też użyteczne aparaty z tyłu i przodu, dobre do rozmów wideo, a także miejsce dla karty microSD. Najważniejsze cechy: Waga 308 g

System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1200 px

Procesor główny (ilość rdzeni) 8 rdzeni

Pamięć masowa 32 GB

Wyświetlacz (przekątna) 8 cale/cali

Samsung Galaxy Tab A 10.1 (T510) - smukły tablet z dobrą baterią Ocena benchmark.pl









4,5/5 Samsung wśród tabletów poniżej 1000 zł ma kilka ciekawych propozycji. Jedną z nich jest Galaxy Tab A T510 - 10-calowy tablet z ekranem o wysokiej rozdzielczości i dość dużą baterią 6150 mAh, wystarczającą w zasadzie na cały dzień oglądania filmów. Jakość obrazu jest świetna, głośniki generują wysokiej jakości dźwięk w filmach i grach, dostępne są też efekty Dolby Atmos 3D. Tablet jest cienki, ma tylko 7,5 mm grubości, a także lekki jak na 10-calowe urządzenie (około 470 gramów). NIestety ma też jedną wadę - niewiele pamięci RAM (2 lub 3 GB). To może przeszkadzać w płynnej obsłudze kilku aplikacji, lub wielu zakładek jednocześnie. Wersja 3/64 GB może lekko przekraczać 1000 zł. Wciąż jednak jest to dobry i godny polecenia tablet. Najważniejsze cechy: Waga 460 g

System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1200 px

Procesor główny (ilość rdzeni) 8 rdzeni

Pamięć masowa 32 GB

Wyświetlacz (przekątna) 10,1 cale/cali

Samsung Galaxy Tab A 8.0 LTE (T295) - tani tablet do nawigacji GPS Ocena benchmark.pl









4,6/5 Jeśli od tabletu nie masz większych wymagań i w praktyce potrzebujesz tylko, żeby miał internet komórkowy, odbiornik GPS do nawigacji samochodowej oraz w miarę małe wymiary, to Galaxy Tab A 8.0 LTE T295 może być dobrym wyborem. Ma tylko 2 GB RAM i rzecz jasna nie jest to demon prędkości, ale mapy GPS działają na nim po prostu dobrze. Pamięć dla plików i aplikacji to 32 GB, ale można ją rozszerzyć za pomocą karty microSD. Bateria jest całkiem dobra, ma 5100 mAh, więc można podać tablet na tylne siedzenie dziecku, żeby zajęło się filmami w czasie podróży. Wytrzyma z pewnością kilka godzin, albo więcej. Najważniejsze cechy: Waga 345 g

System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1280x800 px

Procesor główny (ilość rdzeni) 4 rdzenie

Pamięć masowa 32 GB

Wyświetlacz (przekątna) 8 cale/cali

Najlepszy tablet do 1000 zł to:

Naszym zdaniem, najlepszy tablet do 1000 złotych to Huawei MediaPad T5 10 LTE. Ma dobry wyświetlacz, łączność komórkową LTE, wbudowany odbiornik GPS do nawigacji, szybkie Wi-Fi, Bluetooth i duży, dobry wyświetlacz Full HD+.

