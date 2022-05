Jednym z najlepszych sposobów na wydanie tysiaka jest zakup Lenovo Tab M10 FHD Plus. Bazuje na podobnej konstrukcji, co poprzedni model z zestawienia, ale pod kilkoma względami jest od niego lepszy. Przede wszystkim – zgodnie z nazwą – ma wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości (Full HD+, czyli 1920 x 1200 pikseli). Dzięki temu zapewnia jeszcze bardziej szczegółowe seanse, a do tego zdaje egzamin także podczas nauki czy pracy, oddając do dyspozycji użytkownika dużą przestrzeń roboczą. Oferuje też bardzo dużo miejsca na pliki: aż 128 GB. Minus z kolei jest taki, że nie ma modułu LTE, ograniczając się do Wi-Fi.

Najważniejsze cechy: Waga 460 g

System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1200 px

Procesor główny (ilość rdzeni) 8 rdzeni

Pamięć masowa 128 GB

Wyświetlacz (przekątna) 10,3 cale/cali

Pamięć RAM 4 GB

Łączność bezprzewodowa Wi-Fi, Bluetooth 5.0