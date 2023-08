Firma realme ugruntowała już swoją pozycję jeśli chodzi o smartfony. Ma w ofercie także inne urządzenia, w tym tablety, a jednym z nich jest przystępny cenowo realme Pad RMP2103 10.4". W porównaniu do dwóch wcześniej omówionych propozycji ten model jest nieco większy, ma ponad 10-calowy ekran, co zapewnia większą przestrzeń roboczą i zauważalnie wyższy komfort podczas np. oglądania filmów czy seriali. Ekran został wykonany w technologii IPS i zapewnia obraz w rozdzielczości 2000 x 1200 pikseli. W tym budżecie trudno oczekiwać czegoś więcej. Multimedialne możliwości tego urządzenia zwiększają aż cztery wbudowane głośniki z systemem Dolby Atmos. Wzorowo wypada bateria o pojemności 7100 mAh, a zadowalająco wydajność zapewniana przez procesor MediaTek Helio G80 i 4 GB RAM. Jeśli chodzi o łączność, realme Pad RMP2103 10.4" ma do zaoferowania moduły Wi-Fi oraz Bluetooth 5.0, dodatkowa zaleta to wbudowany GPS. Obudowa została wykonana częściowo z aluminium, co zwiększa jest wytrzymałość.

Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1200x2000 px

Procesor główny (ilość rdzeni) 8 rdzeni

Pamięć masowa 64 GB

Wyświetlacz (przekątna) 10,4 cale/cali

Pamięć RAM 4 GB

Łączność bezprzewodowa Wi-Fi, Bluetooth 5.0