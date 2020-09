Jeżeli nie wiesz, jaki telewizor kupić do 1500 zł, rzuć okiem na krótki artykuł poniżej. Znajdziesz w nim zestawienie pięciu wybranych modeli TV na rok 2020.

Jaki telewizor kupić do 1500 zł w 2020 roku

W ostatnich kilku latach dokonało się całkiem spore przetasowanie oferty telewizorów w niskim segmencie (jakim, nie oszukujmy się, jest tytułowe "do 1500 zł"). Sami byliśmy zdziwieni podczas aktualizacji tego artykułu po dwóch latach, o ile więcej teraz można dostać za tę samą kwotę. Okazuje się, że wcale nie trudno o TV 4K i to z pełnym asortymentem funkcji SmartTV (w tym również AndroidTV). Jednakże wraz ze wzrostem atrakcyjności przekroju oferty takich TV, wzrosło także zagrożenie w postaci zakupu tylko pozornie wypasionego TV. Postaramy się w tym zestawieniu oddzielić ziarno od plew i wskazać Wam 5 modeli faktycznie godnych uwagi.

Polecane telewizory z wyświetlaczami LCD

Niestety postęp technologiczny nie był przez te dwa lata na tyle duży, aby pozwolić na zakup organicznych matryc (OLED) w tym budżecie, ale z drugiej strony matryce VA zdają się deptać po piętach tanim OLED, więc nie ma też powodu do narzekania. Warto też dodać, że ze względu na specyfikę użytkowania TV, raczej powinniśmy się wystrzegać matryc IPS (w tym budżecie oferują zbyt słaby kontrast). Biorąc pod uwagę to, że obecnie TV bez dostępu do Internetu jest raczej bezużyteczne (nawet babcia doceni dostęp do VOD), a często nie mamy gniazda sieciowego w salonie, to obowiązkową pozycją wyposażenia TV powinno być Wi-Fi oraz właśnie dowolny typ SmartTV. I tu nie ma problemu, bo do 1500 zł zdecydowana większość modeli takie rozwiązania zapewnia. Ucieszy Was pewnie też to, że nie ograniczamy się już do 43" jak dwa lata temu - jeżeli dobrze poszukać, to znajdą się nawet telewizory 55-calowe!

System AndroidTV oferuje zdecydowanie największą funkcjonalność, ale w przeciwieństwie do dedykowanych systemów SmartTV, wymaga znacznie wydajniejszego modułu odpowiedzialnego za jego działanie

Rozmiar oraz AndroidTV to obecnie największe pułapki zastawione przez producentów na klientów. Wiadomo że dodatkowe 12" i hasło "Android" może kusić, ale w praktyce szybko takiego zakupu pożałujecie. Tak duża matryca w niskiej cenie praktycznie zawsze wiąże się z daleko idącymi kompromisami po stronie jakości i szybkości jej działania. Często telewizory takie są całkiem wyprane z kolorów, a w ciągu dnia oferują zbyt niską jasność, aby na błyszczącej matrycy dojrzeć coś więcej niż nasze własne odbicie. W przypadku AndroidTV trzeba na to spojrzeć jak na zakup telefonu z Androidem - każdy, kto miał wątpliwą przyjemność obcować z świeższą odsłoną tego systemu na smartfonie wyposażonym w wolny, dwurdzeniowy procesor i 1 GB pamięci RAM, wie jaka to katorga. Aplikacje będą bardzo długo się wczytywać i wyłączać w losowych momentach. Odtwarzanie filmów w wysokiej rozdzielczości nie będzie możliwe, a instalacja kilku aplikacji potrafi całkowicie zapchać pamięć systemu.

Poniżej zatem przedstawiamy wybrane telewizory w cenie do 1500 złotych pozbawione powyższych mankamentów. Oznacza to, że w naszym małym rankingu znajdziecie modele z ekranami LCD o przekątnych 43-50 cali, wyposażone w rozsądnie działający SmartTV. Kolejność po rozmiarze i cenie rosnąco.

LG 43UM7050PLF - Jeden z najtańszych TV 4K godnych polecenia









4,5/5 Ocena benchmark.pl LG ostatnimi czasy oferuje wyśmienite pod względem szybkości monitory dla graczy. Okazuje się, że w przypadku TV również mają wiele do powiedzenia i to nawet w tym niższym przedziale cenowym. LG 43UM7050PLF wyposażony został w matrycę IPS (8 bit + FRC) o niskim czasie reakcji pikseli oraz dodatkowo oferuje bardzo niski input lag w trybie gry, co czyni go wyśmienitym wyborem jeżeli szukacie TV do konsoli. Telewizor działa pod kontrolą WebOS TV, czyli drugiego po Android TV polecanego systemu - wszystko działa tu bardzo płynnie i mamy dostęp do najbardziej znaczących platform VOD. Co prawda nie mamy tu obsługi Bluetooth, ale jest Wi-Fi 5, a także możemy bezprzewodowo przesyłać obraz (WiDi) oraz podłączyć urządzenia Apple (AirPlay 2). Nie zabrakło również złączy HDMI 2.0, co pozwla cieszyć się płynną rozgrywką w 4K i 60 FPS na podpiętej konsoli. Matryca w rozdzielczości 4K posiada również wsparcie dla HDR (HDR10 PRO i HLG), jednak bez obecnie popularyzowanego Dolby Vision. Nie jest to jednak szczególnie duża wada, gdyż model ten, jak każdy w prezentowanym zestawieniu, nie jest w stanie uzyskać jasności godnej miana HDR. A skoro już przy jasności jesteśmy, to w sumie jest to (razem z przeciętnym kontrastem) największa bolączka omawianego TV - nie polecamy go do mocno naświetlonego salonu, a realnie rzecz biorąc najlepiej sprawdzi się w zaciemnionych pomieszczeniach lub w nocy. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 43 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu LED

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, composite (CVBS), component, 3x HDMI, 2x USB, CI, S/PDIF

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S, DVB-T (MPEG4), DVB-S2, DVB-T2 Pokaż specyfikację

Samsung UE43RU7102 - dobry telewizor 43 cale do 1500 zł









4,6/5 Ocena benchmark.pl Samsung to obecnie lider na rynku telewizorów LCD. Co prawda model UE43RU7102 nie jest wyposażony w ich flagową matrycę QLED, ale i tak ma się czym pochwalić. Rozdzielczość 4K z wyśmienitym kontrastem, jaki oferuje matryca PLS (8 bit + FRC) oraz świetnie działającymi upłynniaczami obrazu, idealnie nadają się do filmowych seansów. Mamy tu również możliwość przetwarzania treści kodowanych przy pomocy HDR10+ (i HLG), jednak ponownie maksymalna jasność (250 nit) nie pozwoli w pełni cieszyć się takimi materiałami. Z pozytywów należy wskazać obecność Bluetooth oraz autorskiego systemu SmartTV Samsunga z bardzo pokaźną biblioteką aplikacji. Nie jest to ani najszybszy, ani najbardziej funkcjonalny model w tym przedziale cenowym, ale dobrze balansuje obie te cechy, przy okazji zdecydowanie broniąc się pod względem głębi kolorów. Można nim również sterować przy pomocy asystenta Alexa. Producent nie zapomniał o HDMI 2.0, ale Wi-Fi jest tylko w standardzie 4 (2.4 GHz). Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 43 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu LED

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, audio mini-jack, 2x USB 2.0, 3 x HDMI 2.0, CI+

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-T (MPEG4), DVB-T2 Pokaż specyfikację

Xiaomi Mi TV 4S 43" (L43M5-5ASP) - pierwszy tak tani TV z AndroidTV, którego możemy polecić









4,5/5 Ocena benchmark.pl Ostatnia z propozycji 43" to mający w tym roku premierę telewizor od Xiaomi, czyli L43M5-5ASP. Xiaomi znane jest Wam pewnie bardziej z produkcji telefonów, co pozwala się domyślać, że mają największe spośród konkurencji doświadczenie w produkowaniu niedrogich, ale sprawnie działajcych urządzeń z systemem Android. Nie inaczej jest w przypadku opisywanego TV - wyposażono go w całkiem szybki (jak na TV) SOC korzystający z ARM Cortex-A55 i 2 GB RAM. To w zupełności wystarczy do obsługi YouTube, czy Netflix w 4K. Sama matryca też jest niczego sobie - 8 bit + FRC, 4K z kontrastem i jasnością zbliżona do wyżej opisanego Samsunga (konkretnie to oferuje jasnosć 220 nit i kontrast ponad 3000:1) - identycznie też wygląda kwestia obsługi HDR (z tą różnicą, że tutaj działa HDR również w YouTube). Jakość kolorów jest tu też całkiem dobra (ponad 75% pokrycia filmowego gamutu DCI-P3) i są one nienajgorzej odwzorowane w profilu filmowym. O ile producent zastosował tu upłynniacze obrazu, tak zawodzi sama szybkość matrycy oraz wysokość opóźnień (ponad 60 ms w trybie gry). Największa zaleta tego modelu to mnogość funkcji i możliwości, jakie daje system Android - wliczając w to komunikację przez Bluetooth 4.2 i Wi-Fi 5. W tak bogatym w funkcje TV nie mogło też zabraknoć HDMI 2.0. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 43 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu LED

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, composite (CVBS), 3x HDMI, 3x USB, audio mini-jack, S/PDIF, CI+

Tuner TV DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 Pokaż specyfikację

JVC LT-50VU3000 - solidne 50" za 1500 zł









4,6/5 Ocena benchmark.pl Pierwszy z większych telewizorów, jaki chcemy wam zaprezentować, pochodzi ze stajni JVC - to nieco obecnie już zapomniany producent, który jednak niezmiennie od dekad produkuje wyśmienitej jakości sprzęt RTV. Model LT-50VU3000 to potwierdza, gdyż za bardzo niewygórowaną kwotę otrzymujemy 50-calowy panel o rozdzielczości 4K i z obsługą nie tylko HDR10 i HGL, ale również idealnego do Netflixa czy Disney+ standardu Dolby Vision. Równie dobrze wypada natywne wsparcie dla Dolby Digital oraz DTS. Obraz jest bardzo żywy, a kolory dobrze odwzorowane. Matryca jest co prawda 60-hercowa, ale upłynniacze nieco poprawiają odbiór szybkich scen. Na plus trzeba też dodać input lag poniżej 20 ms w trybie gry. Najsłabiej w sumie wypada SmartTV - autorski system JVC działa bardzo płynnie (i można nim sterować głosem, również przy pomocy asystentów Google lub Alexa, jeżeli podepniemy kompatybilny głośnik przez Bluetooth), jednak ilość dostępnych aplikacji i wspieranych platform VOD nie zachwyca (choć te najważniejsze są obecne). To świetny wybór, jeżeli głównie korzystacie z Netflixa i konsoli. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 50 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu LED

Technologia 3D brak

Złącza słuchawkowe, RJ-45, ethernet LAN, component, 2x HDMI, 1x USB, CI, S/PDIF

Tuner TV DVB-C, DVB-S, DVB-T (MPEG4), DVB-S2, DVB-T2 Pokaż specyfikację

Hitachi 50HAK6150 - czy można mieć wszystko za 1500 zł?









4,5/5 Ocena benchmark.pl Na sam koniec pozostawiliśmy czarnego konia niniejszego zestawienia - Hitachi 50HAK6150. Obecnie w licznych przecenach można za nawet 1400 zł dostać: 50-calowy panel VA (8 bit + FRC), 4K (350 nit i kontrast ponad 3000:1) z obsługą HDR10, HGL oraz Dolby Vision, a całość obsługiwana przez z AndroidTV 9.0. Brzmi zbyt pięknie, aby było prawdziwe? Cóż - pewne wady też się znajdą - system nie działa tu aż tak sprawnie, jak w przypadku Xiaomi (nieco wolniejszy procesor i 1,5 GB pamięci) - filmy 4K w tej platformie mogą mieć problem z płynnością po aktywowaniu HDR. Matryca podobnie jak w JVC nie jest też specjalnie szybka i do sportu raczej się nie nada, choć tu również dzięki świetnemu trybowi gry znaczniej przyjemniej niż na takim Xiaomi pogramy na podpiętej konsoli (input lag na poziomie 17 ms). Kolory są za to bardzo soczyste (ponad 80% pokrycia DCI-P3) a fabryczna kalibracja zwykle wypada bardzo dobrze (delta E w okolicy 3). Oczywiście jako że mamy tu AndroidTV, to obsługa głosowa również jest obecna (i to bez dedykowanych głośników!). To świetne rozwiązanie, jeżeli korzystacie z bardzo wielu źródeł filmów oraz często sięgacie po gry na konsoli. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 50 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu LED

Technologia 3D brak

Złącza słuchawkowe, D-Sub, ethernet LAN, 4x HDMI, 2x USB, CI, S/PDIF

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 Pokaż specyfikację

Jaki telewizor do 1500 zł wybrać?

A który model Wy byście wybrali? Może polecacie coś innego niż my? Do 1500 zł wybrać 43 cale, czy lepiej pokusić się na coś większego? Dajcie znać w komentarzach.