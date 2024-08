Zastanawiasz się, jaki wentylator do pokoju kupić, aby upały były choć trochę bardziej znośne? W tym rankingu pomagamy wybrać najlepsze modele wiatraków do domu – począwszy od biurkowych, przez podłogowe i stojące.

Wentylator – najtańszy sposób na przetrwanie upałów

W upalne dni, kiedy zimna woda i lody okazują się niewystarczające, warto postawić na technologiczne wsparcie… i nie mówię tu o próbach wciśnięcia się do lodówki. W okresach ekstremalnych temperatur najlepiej sprawdzi się klimatyzator typu split. Niestety, to drogie i skomplikowane w instalacji urządzenie. Alternatywę stanowi przenośny klimatyzator, lecz na solidne urządzenie trzeba wydać nawet kilka tysięcy złotych. Nie zapominajmy jednak, że istnieje prostsza i tańsza alternatywa, mianowicie dobry wentylator. Podpowiadam, jaki model wybrać.

Jaki wentylator do pokoju? Polecane wentylatory na lato 2024:

Najlepszy wentylator, czyli… jaki?

W przeciwieństwie do klimatyzatora wentylator nie obniża temperatury otoczenia. Powoduje ruch powietrza, dzięki czemu możesz odnieść wrażenie, że jest chłodniej. Samo to przynosi jednak ulgę i wytchnienie od upału.

Urządzenia działają tym lepiej, im większa ich moc i powierzchnia. Dlatego to właśnie liczba watów i wielkość śmigła stanowią kluczowe elementy specyfikacji, które należy brać pod uwagę przy wyborze wentylatora.



Ciekawą opcją mogą być też wentylatory z opcją oczyszczacza powietrza

Zanim wybierzesz odpowiedni sprzęt, dowiedz się nieco więcej o dostępnych rozwiązaniach. Wentylatory dzielą się na biurkowe i podłogowe oraz łopatkowe, bezłopatkowe i kolumnowe (te pierwsze są najtańsze, drugie – najcichsze, a trzecie zajmują najmniej miejsca). W naszym zestawieniu znajdziesz 10 modeli reprezentujących wszystkie te kategorie, a do tego dostępne w różnych wariantach cenowych. Nasza lista obejmuje produkty dobre i wyróżniające się spośród konkurencji, co wcale nie oznacza, że muszą to być urządzenia najpopularniejsze na rynku i najczęściej wybierane przez kupujących. Choć i tak bywa.

Czas wybrać dobry wentylator – ranking 2024

HB AC 2320S – najlepszy tani wentylator podłogowy do 100 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Nawet w tak niskim budżecie możesz kupić sprzęt, który spełni Twoje oczekiwania. HB AC 2320S to cyrkulator, który pracuje z mocą 25 W. Ma stabilną podstawę i elegancki design, dzięki czemu będzie pasować do niemal każdej przestrzeni. Umożliwia regulację położenia w zakresie 200 stopni, ma trzystopniową regulację prędkości i śmigła o średnicy 23 cm. Model ten jest stosunkowo cichy. Urządzenie ma bardzo dobre opinie. Klienci zwracają uwagę na bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Twierdzą, że jest stabilny i można go bezpiecznie postawić na różnych powierzchniach – biurku, podłodze czy parapecie. Jeśli chodzi o wady, to część użytkowników narzeka, że jest zbyt głośny. Najważniejsze cechy: Rodzaj wentylatora nabiurkowy

Moc 25 W

Liczba prędkości 3

Średnica śmigła 23 cm

Liczba łopat śmigła 3

Blaupunkt ATF301 – najlepszy tani wentylator biurkowy do 100 z Ocena benchmark.pl









4,5/5 Pośród niskobudżetowych wentylatorów do około 100 złotych znajdziesz również urządzenia cenionej marki – Blaupunkt. Ten model pracuje z mocą do 30 W. Daje wybór między dwoma poziomami mocy, umożliwia również regulację prędkości nawiewu. Funkcja oscylacji zapewnia równomierne rozprowadzanie powietrza. Możesz również regulować kierunek nachylenia wentylatora. Przy najmniejszej prędkości urządzenie generuje hałas poniżej 40 dB. Klienci uważają, że jest cichy i wydajny. Trudno wśród opinii doszukać się negatywnych. Najważniejsze cechy: Rodzaj wentylatora nabiurkowy

Moc 55 W

Liczba prędkości 3

Średnica śmigła 40 cm

Liczba łopat śmigła 3

Camry CR 7329 – cyrkulator stojący na statywie Ocena benchmark.pl









4,5/5 Chcesz wybrać wentylator stojący o stabilnej konstrukcji? Oryginalnie wyglądający? Weź pod uwagę cyrkulator Camry CR 7329. To bardzo mocny wiatrak, który sprawdzi się w większych pomieszczeniach lub przy dużych upałach. W zimie pomoże w rozprowadzaniu ciepła, a po remoncie przyspieszy osuszanie ścian. Minusem takiej mocy jest większy hałas, ale i tak ten parametr wygląda dobrze – 63 dB. To nie powinno zakłócić snu czy codziennych czynności. Urządzenie zapewnia szeroki zakres kąta nachylenia i wysoki przepływ powietrza (57 m³/min.). Wyposażony jest w oscylację poziomą 250°, dzięki której można skierować podmuch 125° w prawo i 125° w lewo. To wentylator na statywie, który idealnie pasuje do wnętrza w stylu loft. Klienci doceniają go za wydajność. Uważają, że jest cichy jak na taką moc, niemniej zdaniem niektórych generuje dość duży hałas. Najważniejsze cechy: Rodzaj wentylatora podłogowy

Moc 100 W

Liczba prędkości 3

Liczba łopat śmigła 5

Adler AD7304 – wentylator biurkowy w niskiej ceni Ocena benchmark.pl









4,6/5 To dość kompaktowy wiatrak o mocy, która nie wygląda może wielce imponująco w teorii (55W), ale za to w praktyce w zupełności wystarcza. Wentylator jest bardzo wydajny, ma 3 stopnie regulacji pracy i jest przy tym dosyć cichy. Dzięki stabilnej pozycji można go postawić nawet na nierównej powierzchni, bez obaw, że się przewróci. Urządzenie jest wyposażone w obrotową głowicę, dzięki czemu nadmuch obejmuje duży obszar. Do tego dostępna jest regulacja kąta nachylenia. Wentylator jest mały i lekki, łatwo można go przenosić z miejsca na miejsce. Klienci zwracają uwagę na znakomity dobry stosunek wydajności do ceny. Doceniają również cichą pracę – twierdzą, że można bez problemów spać przy działającym wentylatorze. Najważniejsze cechy: Rodzaj wentylatora nabiurkowy

Wydajność wentylatora 80 m3/min

Moc 90 W

Ruch oscylacyjny tak

Liczba prędkości 3

Tryb automatyczny nie

Średnica śmigła 40 cm

Liczba łopat śmigła 3

Poziom hałasu 52 dB

Xiaomi Mi Smart Standing Fan 1C – wentylator sterowany telefonem Ocena benchmark.pl









4,6/5 Ten stojący wentylator jest atrakcyjny wizualnie i bardzo nowoczesny. Po pierwsze, ma regulowaną wysokość – 64 lub 100 cm. Po drugie, jest to urządzenie typu smart, co oznacza, że możesz sterować nim z poziomu aplikacji Xiaomi Home lub za pomocą głosu przez Asystenta Google i Alexę. Do wyboru masz 3 tryby prędkości. Dzięki automatycznemu obrotowi o 90° chłód dociera do każdej części pomieszczenia. Klienci za zaletę uznają również tryb nocny. Uważają, że urządzenie jest warte swojej ceny, a kosztuje ponad 200 zł. Najważniejsze cechy: Rodzaj wentylatora nabiurkowy, podłogowy

Moc 38 W

Ruch oscylacyjny tak

Liczba prędkości 3

Średnica śmigła 34 cm

Liczba łopat śmigła 7

Philips CX5535/11 – nowoczesny wentylator kolumnowy Ocena benchmark.pl









4,5/5 Bardzo atrakcyjny wizualnie wentylator z trzema trybami pracy (normalny, naturalnego wiatru albo cichego trybu nocnego) oraz mocą na poziomie 40W. To sprzęt cenionej marki, zapewniający wysoką wydajność. Dzięki funkcji oscylacji 60° orzeźwienie dotrze wszędzie tam, gdzie jest potrzebne w pomieszczeniu. Ten model jest bardzo cichy. Za pomocą tego urządzenia można sobie zapewnić wyjątkowy klimat. Wystarczy dodać kilka kropel olejków eterycznych do dyfuzora. Wtedy aromatyczne esencje wypełnią powietrze. Wentylator jest wyposażony w pilot. Klienci bardzo pozytywnie oceniają wydajność urządzenia. Doceniają również bardzo cichy tryb nocny. Najważniejsze cechy: Rodzaj wentylatora podłogowy

Moc 40 W

Liczba prędkości 3

Blaupunkt AFT501 – cichy wentylator stojący do 200 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jeśli szukasz urządzenia o estetycznym wyglądzie i pracującego cicho, weź pod uwagę ten model. Blaupunkt AFT501 oferuje 3 tryby prędkości. Funkcja oscylacji zapewnia równomierne rozprowadzanie powietrza po całym pomieszczeniu. Dostępna jest regulacja nachylenia i wysokości wentylatora. Tryb nocny jest na tyle cichy, że można przy nim swobodnie spać, nada się nawet do dziecięcej sypialni. Przy najmniejszej prędkości głośność wynosi poniżej 40 dB. Klienci bardzo pozytywnie oceniają wygląd urządzenia i jego wydajność. Niektórzy twierdzą, że nie sprawdzi się w małych pomieszczeniach, gdyż zbyt mocno wieje nawet przy najwolniejszej prędkości – trzeba się znajdować daleko od urządzenia. Część użytkowników uważa, że sprzęt jest jednak trochę za głośny. Najważniejsze cechy: Rodzaj wentylatora nabiurkowy

Moc 55 W

Liczba prędkości 3

Średnica śmigła 40 cm

Liczba łopat śmigła 3

MPM MWP-16 – cichy wentylator biurkowy Ocena benchmark.pl









4,3/5 MPM MWP-16 to bestseller, dobry wybór, jeśli interesuje Cię klasyczne wygląd i kolorystyka wentylatora. Oferuje 3 poziomy pracy. Nachylenie czaszy urządzenia można regulować. Jego podstawa jest antypoślizgowa, dzięki czemu nie przemieszcza się po powierzchni. Urządzenie jest lekkie, zapewnia oscylację. Klienci doceniają ten sprzęt za wydajność. Uważają, że wentylator radzi sobie nawet z chłodzeniem dużego pomieszczenia. Najważniejsze cechy: Rodzaj wentylatora nabiurkowy

Moc 40 W

Ruch oscylacyjny tak

Liczba prędkości 3

Średnica śmigła 35 cm

Liczba łopat śmigła 3

Dyson Purifier Humidify – oczyszczacz z wentylatorem z segmentu premium Ocena benchmark.pl









4,7/5 Szukając sprzętu premium, sprawdź ofertę marki Dyson. Model Purifier Humidify to oczyszczacz z opcją wentylatora – sprzęt doskonały dla alergika, który w lecie cierpi nie tylko z powodu upałów, ale przede wszystkim – alergii. Wychwytuje kurz, alergeny i wirusy. To urządzenie, które jest ciche, efektownie wygląda, a w mieszkaniu może stać cały rok. W trybie nocnym pracuje przy najcichszych ustawieniach i z przyciemnionym wyświetlaczem. Niestety, to wydatek powyżej 3 tys. zł. Sprzęt doceniają w szczególności alergicy. Klienci zwracają uwagę na wygodne sterowanie pilotem. Uważają, że powiew powietrza jest przyjemniejszy niż w tradycyjnych wentylatorach. Najważniejsze cechy: Wydajność oczyszczacza 1260 m3/h

Moc 45 W

Rodzaj filtrów węglowy, HEPA 13, wstępny, katalityczny

Poziom hałasu 36-61 dB

Nawilżanie powietrza tak

Wydajność nawilżacza 284 ml/h

Stadler Form Peter – doskonale wykonany wentylator kolumnowy Ocena benchmark.pl









5/5 Stadler Form Peter należy do droższych i designerskich rozwiązań, ale sprzęty tej marki nie tylko dobrze wyglądają – one także znakomicie działają. Wentylator opatrzony nazwą "Peter" to wysoki, bo ponad metrowy, kolumnowy sprzęt o dużej mocy, bardzo starannie wykonany i cichy. Automatyczna oscylacja zapewnia stały ruch powietrza w pomieszczeniu. Urządzeniem możesz sterować za pomocą panelu na wentylatorze lub pilotem. Sprzęt jest wyposażony w timer od 1 do 7h. Może się wyłączać automatycznie po określonym czasie. Do wyboru masz 3 prędkości pracy. Klienci uważają, że nie jest to tanie urządzenie, ale bardzo dobrze wypada pod względem stosunku jakości do ceny. Niektórzy twierdzą, że przy najwyższych prędkościach urządzenie jest głośne. Najważniejsze cechy: Rodzaj wentylatora podłogowy

Moc 60 W

Ruch oscylacyjny tak

Liczba prędkości 3

Ostatnia z wymienionych marek to zresztą prawdziwy fenomen jeśli chodzi o efektowne sprzęty. Ich wentylatory, nawilżacze i aromatyzery to małe dzieła sztuki na rynku sprzętów AGD. Kilka z nich możecie obejrzeć poniżej, a wszystkie nazywane są imionami: oto aromatyzer Sophie, wentylator podłogowy Otto, wentylator biurkowy Leo czy przypominający dużą lampę wentylator Simon.

Co na ratunek w upale, jeśli nie klasyczny wentylator?

Oprócz sprzętów klasycznych oraz, rzecz jasna, klimatyzacji, jakie inne urządzenia mogą Ci ulżyć w upalne dni? Poza sposobami analogowymi w postaci wachlarzy czy zimnych pryszniców, możesz ratować się mini wiatraczkami biurkowymi oraz przenośnymi mini wentylatorami. Nie są to oczywiście rozwiązania optymalne, jednak wciąż potrafią ulżyć w podróży czy podczas pracy przy komputerze w małym pomieszczeniu. Małe gadżety w rodzaju Vitammy Dream, Baseus Serenity czy Honeywell Turbo On The Go cieszą się całkiem dużym zainteresowaniem.

Najlepszy wentylator to? Opinia redakcji

Odpowiedź jest oczywiście zależna od budżetu. Jeśli możesz sobie pozwolić na większy wydatek, celuj w rozwiązania typu Stadler Form Peter czy nawet Dyson Purifier Humidify. Tego typu wentylatory mają tę zaletę, że stabilnie stoją i nie wpadają w wibracje, a do tego działają cicho, mają funkcję oscylacji i mimo sporej mocy można przy nich spać.

Dysponujesz mniejszymi kwotami i poszukujesz po prostu taniego, sprawnego wentylatora, który po dwóch miesiącach lata bez wielkiego namysłu, wyniesiesz do piwnicy? W takim razie zainteresuj się markami typu Camry czy Blaupunkt. Mam nadzieję, że wśród moich propozycji znajdziesz idealną dla siebie.

