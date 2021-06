Wentylator Xiaomi SmartMi Standing Fan 2S reprezentuje natomiast kategorię „smart”. Na czym to polega? Ano między innymi na możliwości sterowania nim z poziomu aplikacji na smartfona, jak również na opcji dołączenia go do systemu inteligentnego domu, choćby po to, by automatycznie włączał się, gdy jest to konieczne. Ciekawostką jest też tryb naturalnego wiatru, w którym urządzenie dynamicznie reguluje prędkość, by imitować prawdziwy wiatr. Atutem nie do przecenienia jest ponadto wbudowany akumulator – dzięki niemu wentylator można wygodnie przenieść na chwilę do innego pokoju – bez trudzenia się z kablem.

Najważniejsze cechy: Rodzaj wentylatora podłogowy

Moc 25 W

Ruch oscylacyjny nie

System przeciwbakteryjny nie

Tryb automatyczny tak

Jonizacja nie