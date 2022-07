Zastanawiasz się, jaki wentylator kupić, by tegoroczne upały były choć trochę bardziej znośne? Podpowiadamy, jak wybrać to najprostsze i najtańsze spośród urządzeń, które mogą przynieść ci ulgę.

Wentylator – najtańszy sposób na przetrwanie upałów

Choć w upalne dni najchętniej ruszyłoby się do lasu lub nad jezioro, nie zawsze mamy taką możliwość. I gdy woda, lody i zimne przekąski okazują się niewystarczające, trzeba postawić na technologiczne wsparcie. Najlepiej sprawdzi się konkretny klimatyzator typu split, ale to drogie i skomplikowane w instalacji rozwiązanie. Alternatywę stanowi przenośny klimatyzator, lecz nawet na niego trzeba wydać 1000 albo i kilka tysięcy złotych. Nie zapominajmy jednak o tym, że istnieje prostsza i tańsza alternatywa, mianowicie dobry wentylator. Podpowiadamy, jaki wybrać.

Jaki wentylator do pokoju? Polecane wentylatory na lato 2022:

Najlepszy wentylator, czyli… jaki?

W przeciwieństwie do klimatyzatora, wentylator nie obniża temperatury otoczenia. Pomaga nam jednak obniżyć własną temperaturę, powodując parowanie potu na ciele. Oczywiście jest to dość uproszczony opis, ale to właśnie dlatego te urządzenia faktycznie działają. Działają naturalnie tym lepiej, im większą mają moc i powierzchnię. Dlatego to właśnie liczba watów i wielkość śmigła stanowią kluczowe elementy specyfikacji, jakie należy brać pod uwagę przy wyborze urządzenia.

Przed przystąpieniem do wyboru najlepszego sprzętu, trzeba też zdecydować się na jakiś konkretny typ. Wentylatory dzielą się na biurkowe i podłogowe (tutaj sprawa jest prosta) oraz na łopatkowe, bezłopatkowe i kolumnowe (te pierwsze są najtańsze, drugie – najcichsze, a trzecie zajmują najmniej miejsca). W naszym zestawieniu znajdziesz 7 produktów: 4 biurkowe i 4 stojące (jak to możliwe? Ano jeden z nich zalicza się do obu kategorii równocześnie). W ich opisach znajdziesz więcej szczegółów.

Czas wybrać dobry wentylator – ranking 2022:

Adler AD 7301 – dobry i tani wentylator na biurko Ocena benchmark.pl









4,6/5 Masz mocno ograniczony budżet i szukasz sposobu na choć odrobinę ulgi w upalne dni? Dobrym rozwiązaniem dla ciebie może okazać się w takim razie Adler AD 7301. Po sprzęcie za około 50 złotych nie można spodziewać się cudów, ale na swojej półce cenowej model ten wyróżnia się w pozytywnym tego słowa znaczenia. Moc 30 W i 15-centymetrowe śmigło generują lekki wiaterek, który pomaga odnaleźć trochę ukojenia podczas pracy lub nauki. Niezła jakość wykonania i wcale nie taka głośna praca to kolejne atuty tego urządzenia. Najważniejsze cechy: Rodzaj wentylatora nabiurkowy

Wydajność wentylatora 7 m3/min

Moc 30 W

Ruch oscylacyjny tak

Liczba prędkości 2

Średnica śmigła 15 cm

Liczba łopat śmigła 3

Poziom hałasu 46 dB

MPM MWP-16 – najlepszy wentylator do 100 złotych Ocena benchmark.pl









4,6/5 MPM MWP-16 jest z kolei najlepszym (naszym zdaniem) wentylatorem w kategorii do 100 złotych. W porównaniu do poprzednika ma zdecydowanie większe śmigło (35 cm) i wyższą moc (40 W), co razem przekłada się na efektywne wprawianie w ruch powietrza w pokoju. Choć jest to model biurkowy, ewentualnie można z niego skorzystać także na podłodze, na przykład podczas zabawy na dywanie. Zaletą tego urządzenia jest również szersza, bo 3-stopniowa regulacja prędkości, pozwalająca na dostosowanie trybu działania do aktualnych potrzeb. Najważniejsze cechy: Rodzaj wentylatora nabiurkowy

Moc 40 W

Ruch oscylacyjny tak

Liczba prędkości 3

Średnica śmigła 35 cm

Liczba łopat śmigła 3

Zelmer ZTF0400 – efektywny wentylator biurkowy do domu lub biura Ocena benchmark.pl









4,6/5 Szukasz wentylatora na biurko, a przy tym wymagasz wysokiej wydajności? Zelmer ZTF0400 powinien cię zainteresować. Jego złożone z 5 łopat śmigło ma 40 centymetrów, a moc dochodzi tu aż do 50 W. Dzięki temu powietrze wokół ciebie naprawdę się rusza i zdecydowanie łatwiej jest przetrwać upały. Nie brakuje tu też oczywiście funkcji oscylacji czy 3-stopniowej regulacji nawiewu, a stylowy wygląd jest swoistą wisienką na torcie. Atrakcyjna jest również cena urządzenia, nieznacznie przekraczająca stówkę. Najważniejsze cechy: Rodzaj wentylatora nabiurkowy

Moc 50 W

Ruch oscylacyjny tak

Liczba prędkości 3

Średnica śmigła 40 cm

Liczba łopat śmigła 5

Honeywell HSF1630E4 – wydajny a niedrogi wentylator podłogowy Ocena benchmark.pl









4,6/5 Drugą kategorię urządzeń w naszym zestawieniu – to większe, stojące wentylatory podłogowe – otwiera Honeywell HSF1630E4. Silnik o mocy 50 W w połączeniu z 45-centymetrowym śmigłem z dużymi łopatami pozwala mu skutecznie rozruszać powietrze w małym pokoju, zapewniając komfortowe warunki do życia, nawet gdy termometr wskazuje więcej niż 30 stopni. Wielką zaletą tego sprzętu jest ponadto szeroki zakres regulacji, bo też dostosować do swoich potrzeb możesz nie tylko intensywność nawiewu, ale też nachylenie głowicy czy wysokość. Najważniejsze cechy: Rodzaj wentylatora podłogowy

Moc 45 W

Ruch oscylacyjny tak

Liczba prędkości 3

Średnica śmigła 45 cm

Liczba łopat śmigła 3

Poziom hałasu 51 dB

Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite – wentylator sterowany telefonem Ocena benchmark.pl









4,6/5 Kolejny stojący wentylator w rankingu może wydawać się prosty. Jest to jednak bardzo mylne wrażenie (i to z kilku różnych powodów). Po pierwsze jest to urządzenie typu smart, co oznacza, że możesz sterować nim z poziomu aplikacji na telefon, a także przyłączyć do posiadanego systemu smart home. Po drugie: dzięki 64- i 100-centymetrowej podstawce może pełnić zarówno funkcję podłogowego, jak i biurkowego wentylatora. Poza tym oferuje także wysoką wydajność, o co dba 34-centymetrowe śmigło złożone z aż 7 łopat. Najważniejsze cechy: Rodzaj wentylatora nabiurkowy, podłogowy

Moc 38 W

Ruch oscylacyjny tak

Liczba prędkości 3

Średnica śmigła 34 cm

Liczba łopat śmigła 7

Xiaomi Mi Smart Standing Fan Pro – wentylator bezprzewodowy Ocena benchmark.pl









4,6/5 Bardzo ciekawą alternatywą dla urządzenia powyżej jest Xiaomi Mi Smart Standing Fan Pro. Jego charakterystyka jest zbliżona do modelu 2 Lite, ale dopisek „Pro” oczywiście nie wziął się znikąd. Tu również powody są dwa. Pierwszym jest precyzyjna, aż 4-stopniowa regulacja intensywności nawiewu. Drugim – wbudowany akumulator, dzięki któremu jest to… wentylator bezprzewodowy. To ułatwia przenoszenie go z miejsca na miejsce i używanie także tam, gdzie nie ma dostępu do gniazdka elektrycznego. Nie brakuje mu też funkcji smart czy timera. Najważniejsze cechy: Rodzaj wentylatora podłogowy

Moc 24 W

Ruch oscylacyjny tak

Liczba prędkości 4

Średnica śmigła 34 cm

Liczba łopat śmigła 7

Blaupunkt AFT801 – dobry wentylator kolumnowy do domu Ocena benchmark.pl









4,6/5 Ostatnią kategorię stanowi wentylator kolumnowy. To dobre rozwiązanie dla osób borykających się z ograniczoną przestrzenią. Zamiast jednego dużego śmigła ma on system wiatraczków zamknięty w stosunkowo smukłej kolumnie (stąd zresztą nazwa). Świetnym urządzeniem tego typu jest Blaupunkt AFT801 o wysokiej mocy (45 W), szerokich opcjach regulacji oraz stosunkowo cichym działaniu: nawet 40 dB – w przypadku trybu nocnego. Oprócz niego do wyboru są także tryby: dziecięcy, naturalny i standardowy. Dopełnieniem całości jest wygodne sterowanie: na panelu u góry lub za pomocą pilota. Najważniejsze cechy: Rodzaj wentylatora podłogowy

Moc 45 W

Ruch oscylacyjny tak

Liczba prędkości 3

Oczywiście są też tańsze wentylatory kolumnowe, zasługujące na uwagę. To między innymi Honeywell HYF290E4 (za ok. 300 zł), Zelmer ZTW1500 (za ok. 250 zł) czy nawet Clatronic T-VL 3770 (za niespełna 150 zł). Wypada również wspomnieć o czymś takim jak wentylatory bezłopatkowe, które nie cieszą się jednak szczególnie dużą popularnością, a wynika to przede wszystkim z wysokich cen produktów takich jak Dyson Pure Cool Link TP02 (który kosztuje przeszło 2000 złotych). Wysoka cena odstrasza również w przypadku rozmaitych urządzeń marki Stadler Form, choć każde z nich jest godne zakupu – ze względu na jakość i design.