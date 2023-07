Zastanawiasz się, jaki wentylator do pokoju kupić, by tegoroczne upały były choć trochę bardziej znośne? W tym rankingu pomagamy wybrać najlepsze modele wiatraków do domu - od tanich i dobrych po designerskie, od klasycznych, po kolumnowe.

Wentylator – najtańszy sposób na przetrwanie upałów

Choć w upalne dni najchętniej ruszyłoby się do lasu lub nad jezioro, nie zawsze mamy taką możliwość. I gdy woda, lody i zimne przekąski okazują się niewystarczające, trzeba postawić na technologiczne wsparcie. I nie mówimy o próbach wciśnięcia się do lodówki. Najlepiej sprawdzi się konkretny klimatyzator typu split, ale to drogie i skomplikowane w instalacji rozwiązanie. Alternatywę stanowi przenośny klimatyzator, lecz nawet na niego trzeba wydać 1000 albo i kilka tysięcy złotych. Nie zapominajmy jednak o tym, że istnieje prostsza i tańsza alternatywa, mianowicie dobry wentylator. Podpowiadamy, jaki wybrać.

Jaki wentylator do pokoju? Polecane wentylatory na lato 2023:

Najlepszy wentylator, czyli… jaki?

W przeciwieństwie do klimatyzatora, wentylator nie obniża temperatury otoczenia. Pomaga nam jednak obniżyć własną temperaturę, powodując parowanie potu na ciele. Oczywiście jest to dość uproszczony opis, ale to właśnie dlatego te urządzenia faktycznie działają. Działają naturalnie tym lepiej, im większą mają moc i powierzchnię. Dlatego to właśnie liczba watów i wielkość śmigła stanowią kluczowe elementy specyfikacji, jakie należy brać pod uwagę przy wyborze urządzenia.

Przed przystąpieniem do wyboru najlepszego sprzętu, trzeba też zdecydować się na jakiś konkretny typ. Wentylatory dzielą się na biurkowe i podłogowe (tutaj sprawa jest prosta) oraz na łopatkowe, bezłopatkowe i kolumnowe (te pierwsze są najtańsze, drugie – najcichsze, a trzecie zajmują najmniej miejsca). W naszym zestawieniu znajdziesz 10 modeli reprezentujących wszystkie te kategorie, a do tego reprezentujące różne półki cenowe. Co warto zaznaczyć, w zestawieniu ujęliśmy produkty dobre i wyróżniające się pośród konkurencji, co wcale nie oznacza, że muszą to być urządzenia najpopularniejsze na rynku i najczęściej wybierane przez kupujących. Choć i tak bywa.

Czas wybrać dobry wentylator – ranking 2023:

MPM MWP-16 - najlepszy wentylator stołowy do 100 zł Ocena benchmark.pl









4,3/5 Jeden z najtańszych wentylatorów stołowych (czy też biurkowych) i jednocześnie także jeden z nielicznych wiatraków do 100 złotych wartych polecenia. Model ten jest stosunkowo cichy, ma sporą moc (40W) i trzy poziomy nawiewu. Podobnie jak inne wentylatory z tej półki cenowej, nie jest szczytem szyku, jednak jako ratunek w upały sprawdzi się całkiem dobrze. Dostępny w sprzedaży także w kolorze czarnym. Najważniejsze cechy: Rodzaj wentylatora nabiurkowy

Moc 40 W

Ruch oscylacyjny tak

Liczba prędkości 3

Średnica śmigła 35 cm

Liczba łopat śmigła 3

MPM MWP-17 - najlepszy tani wentylator podłogowy do 100 zł Ocena benchmark.pl









4,3/5 Ponownie marka MPM, której produkty wyróżniają się na plus pośród niskobudżetowych wentylatorów do około 100 złotych. Dla osób preferujących wentylator stojący, podłogowy - jest to nieco lepszy wybór niż niewiele tańsze opcje z logo Esperanza, Adler czy Volteno, choć w gruncie rzeczy różnice między nimi są bardzo niewielkie. MWP 17 oferuje 3 poziomy pracy, regulację ustawienia czaszy, a także dobrą moc 50W. Dostępny także w kolorze czarnym. Najważniejsze cechy: Rodzaj wentylatora nabiurkowy

Moc 50 W

Liczba prędkości 3

Średnica śmigła 36.5 cm

Liczba łopat śmigła 3

Camry CR 7306 - podłogowy metalowy cyrkulator o dużej mocy Ocena benchmark.pl









4,4/5 Część osób preferuje wentylatory podłogowe o nieco stabilniejszym charakterze, wykonane z metalu. Cyrkulatory, bo o nich mowa, dysponują większą mocą i nadają się nie tylko do zapewniania ulgi w upałach. Camry CR 7306 to jeden z najpopularniejszych modeli i to nie bez powodu. To niedrogi, ale bardzo mocny wiatrak, który sprawdzi się w większych pomieszczeniach lub przy większych upałach. a w zimie może też pomóc w rozprowadzaniu ciepła, czy dosuszaniu ścian przy remoncie. Minusem mocy powyżej 100W będzie oczywiście hałas - przy Camry raczej nie pośpimy, nawet na pierwszym z trzech biegów. Jeśli lubisz taką konstrukcję, ale szukasz czegoś nieco cichszego i z nieco mniejszą mocą, nic straconego. Dobrą alternatywą może być model Zelmer ZFF0350, w zbliżonej cenie. Najważniejsze cechy: Rodzaj wentylatora podłogowy

Moc 110 W

Liczba prędkości 3

Liczba łopat śmigła 3

Sencor SFE 3040SL - metalowy wentylator biurkowy Ocena benchmark.pl









4,4/5 O wiele efektowniej niż standardowe, biurkowe wentylatory z plastiku, prezentują się modele metalowe, takie jak prezentowany Sencor SFE 3040SL. To dość kompaktowy i bardzo dobrze wykonany wiatrak o mocy która nie wygląda może wielce imponująco na papierze (35W), ale za to w praktyce w zupełności wystarcza - wentylator jest bardzo wydajny. Metalowe łopatki generują delikatnie więcej hałasu niż plastikowe, jednak sam wiatrak działa dość cicho i łączy estetykę z funkcjonalnością w bardzo dobrej cenie - często dostać go można poniżej 200 złotych. Najważniejsze cechy: Rodzaj wentylatora nabiurkowy

Moc 35 W

Liczba prędkości 3

Liczba łopat śmigła 4

Xiaomi Standing Fan 2 Lite – estetyczny wentylator sterowany telefonem Ocena benchmark.pl









4,6/5 Ten stojący wentylator jest nie tylko bardzo ładnym urządzeniem, ale także nowoczesnym. Po pierwsze, ma dwie podstawki, stąd można go stosować zarówno jako wentylator podłogowy, jak i biurkowy. Po drugie, jest to urządzenie typu smart, co oznacza, że możemy sterować nim z poziomu aplikacji na telefon lub poprzez Asystenta Google i Alexę. To najskromniejszy wiatrak smart z oferty Xiaomi, jednak dla wielu osób absolutnie wystarczający. Konstrukcja oparta jest na okrągłej, stabilnej podstawie oraz 7 łopatkach. Najważniejsze cechy: Rodzaj wentylatora nabiurkowy, podłogowy

Moc 38 W

Ruch oscylacyjny tak

Liczba prędkości 3

Średnica śmigła 34 cm

Liczba łopat śmigła 7

Honeywell HSF1630E – dobry i niedrogi wentylator do pokoju Ocena benchmark.pl









4,4/5 Typowy wentylator podłogowy, z niewielką regulacją wysokości, trzema trybami działania oraz mocą na poziomie 45W. Produkty amerykańskiego koncernu Honeywell przyjęły się na polskim rynku bardzo dobrze, moszcząc się na półce cenowej i jakościowej gdzieś pomiędzy zwykłymi, budżetowymi produktami marketowymi, a nieco droższymi wentylatorami za kilka stówek. Najważniejsze cechy: Rodzaj wentylatora podłogowy

Moc 45 W

Ruch oscylacyjny tak

Liczba prędkości 3

Średnica śmigła 45 cm

Liczba łopat śmigła 3

Poziom hałasu 51 dB

Blaupunkt AFT601 - bardzo cichy wentylator kolumnowy Ocena benchmark.pl









4,7/5 Poszukując wentylatora o estetycznym wyglądzie i bardzo cichej pracy, warto wziąć pod uwagę wentylator kolumnowy. Blaupunkt AFT601 oferuje 4 tryby pracy, w tym tryb określany jako naturalny, który może spodobać się osobom wrażliwym na mocniejsze powiewy - imituje bowiem powiewy delikatnego wiatru. Tryb nocny jest na tyle cichy, że można przy nim swobodnie spać, nada się nawet do dziecięcej sypialni. Wyglądem wiatrak przypomina nieco nowoczesny głośnik. Najważniejsze cechy: Rodzaj wentylatora podłogowy

Moc 45 W

Liczba prędkości 3

Poziom hałasu 40 dB

Smartmi Standing Fan 2s - cichy wentylator bezprzewodowy Ocena benchmark.pl









4,8/5 Estetyka mówi nam, że pod marką Smartmi kryje się ponownie Xiaomi. Fan 2s to sprzęt podłogowy, ale - uwaga - bezprzewodowy. Wbudowany akumulator pozwala na działanie nawet do kilkunastu godzin bez ładowania. Urządzenie jest bardzo, ale to bardzo ciche - nawet na drugim biegu bije na głowę większość wentylatorów na rynku. Można sterować nim zarówno poprzez aplikację (smart), jak i manualnie. Również tutaj producent zadbał o tryb imitowania naturalnych powiewów wiatru. Nie jest to wentylator tani, jednak jego zalety i jakość wykonania w dużym stopniu tę cenę usprawiedliwiają. Dość podobnym modelem to opisywanego Smartmi, jest także bezprzewodowy Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro, równie godny polecenia. Najważniejsze cechy: Rodzaj wentylatora podłogowy

Moc 25 W

Ruch oscylacyjny nie

Liczba prędkości 2

Tryb automatyczny tak

Średnica śmigła 33 cm

Poziom hałasu 29 dB

Dyson Purifier Cool TP7A - oczyszczacz z półki premium z wentylatorem Ocena benchmark.pl









4,9/5 Szukając sprzętu premium trudno nie spojrzeć na ofertę marki Dyson. Model TP7A to oczyszczacz z opcją wentylatora - słowem, sprzęt doskonały dla alergika, która w lecie cierpi nie tylko z powodu upałów, ale przede wszystkim z powodu alergii. To sprzęt, który nie tylko jest cichutki (bezłopatkowy) i dobrze działa, ale też efektownie wygląda, a w mieszkaniu może stać cały rok. Niestety cena za urządzenie może być dla wielu osób zaporowa. Najważniejsze cechy: Wydajność oczyszczacza 1400 m3/h

Moc 40 W

Rodzaj filtrów HEPA 13

Nawilżanie powietrza nie

Stadler Form Peter - doskonale wykonany wentylator pionowy Ocena benchmark.pl









5/5 Marka Stadler Form należy do tych droższych i designerskich, ale ich sprzęty nie tylko dobrze wyglądają - one także znakomicie działają. Wentylator oznaczony imieniem "Peter" to wysoki, bo ponad metrowy kolumnowy wentylator o dużej mocy, bardzo starannie wykonany i bardzo cichy. Swoje kosztuje, stąd warto wiedzieć, że istnieje jeszcze jego mniejszy, biurkowy wariant, o nazwie "Peter Little". Niezależnie czy wybierzecie małego czy dużego Piotrusia, białego, czarnego czy obitego skórą (!) - raczej wątpliwe abyście byli rozczarowani. To wentylator niemal doskonały. Najważniejsze cechy: Rodzaj wentylatora podłogowy

Moc 60 W

Ruch oscylacyjny tak

Liczba prędkości 3

Ostatnia z wymienionych marek to zresztą prawdziwy fenomen jeśli chodzi o efektowne sprzęty. Ich wentylatory, nawilżacze i aromatyzery to małe dzieła sztuki na rynku sprzętów AGD. Kilka z nich możecie obejrzeć poniżej, a wszystkie nazywane są imionami: oto aromatyzer Sophie, wentylator podłogowy Otto, wentylator biurkowy Leo czy przypominający dużą lampę wentylator Simon.

Co na ratunek w upale, jeśli nie klasyczny wentylator?

Oprócz sprzętów klasycznych oraz, rzecz jasna, klimatyzacji, jakie inne urządzenia mogą nieco ulżyć nam w upalne dni? Poza sposobami analogowymi w postaci wachlarzy czy zimnych pryszniców, można ratować się mini wiatraczkami biurkowymi oraz przenośnymi mini wentylatorami. Nie są to oczywiście rozwiązania optymalne, jednak wciąż potrafią ulżyć w podróży, czy podczas pracy przy komputerze w małym pomieszczeniu. Małe gadżety w rodzaju Vitammy Dream, Baseus Serenity czy Honeywell Turbo On The Go cieszą się całkiem dużym zainteresowaniem.

Najlepszy wentylator to? Opinia redakcji

Odpowiedź jest oczywiście zależna od budżetu. Jeśli nie przejmujecie się pieniędzmi, celujcie w rozwiązania typu Stadler Form Peter, Smartmi Standing Fan czy nawet Tefal Extreme+. Tego typu wentylatory mają tę zaletę, że stabilnie stoją i nie wpadają w wibracje, a do tego działają cicho, mają funkcję oscylacji i mimo sporej mocy można przy nich spać.

Dysponując mniejszymi kwotami i poszukując po prostu taniego, sprawnego wentylatora który po dwóch miesiącach lata bez wielkiego namysłu wyniesiemy do piwnicy, a którego wygląd jest raczej drugorzędny, warto zainteresować się markami typu MPM czy Sencor. To marki, które miewają w swoim budżetowym zakresie udane modele, niewiele droższe od marketowych "chińczyków", a nieco solidniej wykonane.

Mamy nadzieję, że dzięki naszemu zestawieniu już nieco lepiej orientujecie się w dostępnych na rynku sprzętach i ROZWIALIŚMY nieco Waszych wątpliwości.