Jakie żelazko kupić? Ranking najlepszych modeli 2024

Za około 250 zł możesz kupić to żelazko, o mocy 2600 W. Urządzenie wytwarza 50 g pary na minutę i zapewnia dodatkowe uderzenie pary – 180 g na minutę. Wyrzut możesz zwiększyć poprzez funkcję turbo. Otwory znajdują się na całej stopie żelazka. Na pewno trzeba zwrócić uwagę na powiększony w stosunku do poprzednich modeli otwór do zbiornika – wlewanie wody jest łatwiejsze. Żelazko zapewnia takie funkcje jak: pionowy wyrzut pary, blokada kapania, samooczyszczenie, spryskiwacz i system antywapienny. Zbiornik na wodę ma 300 ml pojemności. Rękojeść urządzenia jest pokryta antypoślizgowym materiałem, co nie stanowi standardowego rozwiązania, a ułatwia korzystanie. Żelazko ma bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Mimo mniejszej mocy od poprzedników, dobrze sobie radzi z wymagającymi zagnieceniami. Jest wyposażone w zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Najważniejsze cechy: Typ żelazka parowe

Moc żelazka 2750 W

Rodzaj stopy ceramiczna

Długość przewodu 2 m

Wytwarzanie pary 50 g/min

Dodatkowe uderzenie pary 180 g/min

Prasowanie w pionie nie