Przetestowaliśmy najwydajniejsze karty pamięci w formacie SD i microSD marki Kingston. Sprawdziliśmy wydajność teoretyczną jak i zachowanie się kart w praktycznych zastosowaniach, do których tak szybkie nośniki są stworzone.

Karty pamięci typu SD lub ich mniejsze odpowiedniczki microSD to nośniki pamięci, które zna i używa chyba każdy z was. Dobrze też wiecie, że wydajność takiej karty to najważniejszy czynnik decydujący o komforcie używania urządzeń elektronicznych. Czasem tylko zastosowanie karty zgodnej z konkretnymi kryteriami wydajności umożliwia rejestracje danych przez aparaty czy kamery. Gdy takie urządzenie wykryje niezgodność karty z danym standardem, na przykład V90 dla wideo (oznacza to minimalną utrzymywaną prędkość 90 MB/s dla zapisu) może odmówić pracy.

W przypadku kart SDXC Kingston Canvas React Plus na szczęście nie musicie się obawiać, że pojawi się taki komunikat. W teście użyłem ich zamiast superwydajnych pamięci CFExpress typu A w aparacie Sony A7S III i spełniły one moje oczekiwania. Co prawda nie da się porównywać kart SDXC jak by nie były szybkie, z pamięciami CFexpress typu A, ale też te ostatnie to co mniej więcej 3 do 4 razy większy wydatek przy podobnej pojemności.

Nie mówiąc już o fakcie, że z tych kart korzysta na razie tylko jeden, wspomniany aparat Sony. A Kingston Canvas React Plus zadziałają w każdym sprzęcie, który wspiera nośniki SD lub microSD. Czy zawsze z maksymalną wydajnością to już pytanie do producenta danego aparatu cyfrowego, kamery czy smartfonu, w naszym przypadku nie było takiego ograniczenia.

Kingston Canvas React Plus - karty SD najwyższych lotów

Zanim przejdziemy do testu, warto przybliżyć sobie rodzinę produktów Kingston Canvas. Seria React Plus to najszybsze karty pamięci SD w tej rodzinie, zgodne z rygorystycznymi wymogami wspomnianego standardu V90. Dedykowane dla profesjonalistów, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by i inni posmakowali ich walorów.

Tym co pokazuje klasę danej karty pamięci jest nie prędkość odczytu, często sygnalizowana wielkimi cyframi na opakowaniu, a czasem ukryta pod tajemniczymi piktogramami prędkość zapisu. To na nią zwracajcie uwagę, jeśli chcecie często zapisywać dane na karcie, a nie tylko stosować je jako supermobilne archiwum danych.

Warto pamiętać, że w sklepach spotkacie też pamięci Kingston Canvas React, bez dopisku Plus. To jednak starsza generacja kart, dużo wolniejsza niż karty, które testujemy w tym materiale. Tu wznosimy się na wyżyny wydajności i nie przejmujemy tak bardzo kosztem karty.

Do testów otrzymałem dwie karty Kingston Canvas React Plus o pojemności 128 MB. Jedną typu SDXC, druga typu microSDXC. Parametry kart są następujące:

Kingston SD Canvas React Plus: karta typu SDXC zgodna z UHS-II, U3, V90 / pojemność 128 GB / maksymalna prędkość odczytu 300 MB/s, zapisu 260 MB/s

Kingston SD Canvas React Plus: karta typu microSDXC zgodna z UHS-I, U3, V90, A1 / pojemność 128 GB / maksymalna prędkość odczytu 285 MB/s, zapisu 165 MB/s

Karty Kingston Canvas React Plus kupimy też w innych pojemnościach, 32 (tylko duże SDXC), 64 i 256 GB. W każdym przypadku dostaniemy tę samą wydajność i to bardzo istotna informacja, bo zdarzają się serie produktów, w którym te najmniej pojemne nośniki są wolniejsze.

Czytnik, obowiązkowy dodatek do każdej z kart w komplecie

Każda z kart dostarczana jest z czytnikiem MobileLite USB 3.0. To dobra wiadomość dla osób, które nie mają takiego akcesorium w posiadaniu, albo ich czytnik nie obsługuje tak wydajnych nośników. Zastosowanie dołączonych czytników (są one wykonane z wysokiej jakości plastiku) gwarantuje wykorzystanie pełnego potencjału kart na etapie przegrywania zawartości na komputer lub jej kopiowania na kartę. Wydajność komputera i dysku nie powinna być dziś już kłopotem, chyba że korzystacie z dysku twardego, który jest mocno zdefragmentowany.

Czytniki Kingston Mobile Lite są niewielkie, więc można je wygodnie transportować i używać nie tylko z komputerem, ale też laptopem. Te ostatnie mają wbudowane czytniki, ale tylko niektóre z nich zasługują na miano wydajnych. A Mobile Lite są bardzo wydajne.

Po co nam karta SD Kingston Canvas React Plus - praktyczne zastosowania

Karta Kingston Canvas React Plus 128 GB formatu SDXC kosztuje około 500 złotych. Karta microSDXC tej samej pojemności jest mniej wydajna, dlatego zapłacimy za nią mniej, około 380 zł. To wciąż dużo jak na kartę pamięci, ale są sytuacje, w których nie będziemy żałować wydatku. To między innymi:

filmowanie w rozdzielczości 4K i 8K z zastosowaniem kodeka o wysokim bitrate, oznacza to sporo ponad 100 Mbps, co najmniej 500 Mbps, a nawet więcej

fotografowanie w trybie seryjnym z migawką elektroniczną, mowa tu o seriach 10 kl/s i szybszych, utrzymywanych przez co najmniej kilkanaście i więcej sekund

fotografowanie aparatem z sensorem o bardzo dużej rozdzielczości, którzy generuje spore pliki JPEG jak i RAW, tu nie jest konieczna nawet seria, wystarczy tylko sekwencja następujących jedno po drugim zdjęć, by wolna karta nie nadążyła z zapisem

przeglądanie dużej ilości zdjęć bezpośrednio w aparacie, duża szybkość karty daje się zauważyć w sytuacji gdy tworzymy i przewijamy dużo miniatur na ekranie podglądu

sytuacje, gdy zależy nam na jak najszybszym zrzuceniu serii zdjęć i filmów do pamięci komputera

sytuacje, gdy karta pełni rolę pamięci przenośnej, z której nie tylko zgrywamy, ale także na nią wgrywamy dane, w tym przypadku karty, o proporcji prędkości odczyt zapis na poziomie 8:1 potrafią mocno zirytować użytkownika

Duże karty Kingston Canvas React Plus skierowane są do użytkowników kamer wideo, aparatów cyfrowych. Mały nośnik najlepiej sprawdzi się a kamerach sportowych, dronach z kamerami HD i oczywiście w smartfonach czy tabletach. Dlatego też producent gwarantuje zgodność ze standardem A1, co pozwala wykorzystać taką kartę jako rozszerzenie pamięci wbudowanej o podobnej wydajności.

Jeśli choć jeden z powyższych przykładów leży w polu waszych zainteresowań, to warto zainteresować się kartami Kingston Canvas React Plus. Wyprzedzam trochę tu konkluzję artykułu, bo najpierw warto poznać ich faktyczne osiągi. A zatem do dzieła.

Pierwszy test - wydajność w CrystalDiskMark 7 (SDXC i microSDXC)

Obie karty zostały przetestowane w CrystalDiskMark 7. W przypadku dużych plików wydajność odczytu jest zgodna ze specyfikacją, a w przypadku zapisu nawet ją przekracza. Szczególnie w przypadku microSDXC ten parametr wypadł szczególnie dobrze, znacznie przekraczając deklarowaną wydajność.



Wyniki dla karty Kingston Canvas React Plus SDXC



Wyniki dla karty Kingston Canvas React Plus microSDXC

Bardzo małe pliki i zapis losowy nie jest mocną stroną takich kart. Dlatego raczej nie przydadzą się one jako nośnik, na których zapisywane są tymczasowo niewielkie dokumenty z dużą częstotliwością. Zdjęcia, filmy, treści o rozmiarze liczonym w megabajtach to przeznaczenie kart Kingston Canvas React Plus.

Drugi test - kopiowanie plików w eksploratorze Windows 10 (SDXC i microSDXC)

Aby wydajność dysku nie była ograniczeniem, w systemie Windows 10 (2004) w aplikacji AMD Radeon Ramdisk stworzyłem ramdysk o pojemności 3 GB. Czytnik podłączono do portu USB 3.0 na płycie głównej ASUS Z87I-PRO. Nastepnie wykonane zostały następujące działania.

Dla karty Kingston Canvas React Plus SDXC:

kopiowanie 2,4 GB danych w postaci 390 plików zdjęciowych o rozmiarze około 6-7 MB każdy / uzyskana średnia prędkość kopiowania (odczytu z karty) w Eksploratorze Windows to 200 MB/s

kopiowanie pojedynczego pliku 1,7 GB / prędkość kopiowania (odczytu z karty) 285 MB/s

zapis 2,4 GB danych w postaci 390 plików zdjęciowych o rozmiarze około 6-7 MB każdy / uzyskana średnia prędkość kopiowania (zapisu na karcie) w Eksploratorze Windows to 130 MB/s

zapis pojedynczego pliku 1,7 GB / prędkość kopiowania (zapisu na karcie) 200 MB/s

Te same działania dla karty Kingston Canvas React Plus microSDXC dały następujące wyniki:

odczyt 390 zdjęć / 200 MB/s

odczyt 1 plik wideo / 265 MB/s

zapis 390 zdjęć / 125 MB/s

zapis 1 plik wideo / 185 MB/s

Podczas kopiowania w Eksploratorze Windows prędkość odczytu dla obu kart jest bliska wynikom z 1 testu dla bardzo dużych plików. Gdy rozmiar staje się porównywalny z rozmiarem fotografii JPEG, szybkość zauważalnie spada, ale utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Obie karty wypadają wtedy podobnie.

Znacznie większe rozbieżności występują przy zapisie (szczególnie zapis dużego pliku wideo dla microSDXC). Jednak ponownie jest to spora wydajność gwarantująca zapełnienie 128 GB karty w maksymalnie kilkanaście minut.

Trzeci test - filmowanie za pomocą Sony A7S III (SDXC)

Marzyłem, by w teście użyć aparatu Canon EOS R5, który filmuje w 8K, ale braki w dostępności sampli zmusiły mnie do wykorzystania Sony A7S III. To „tylko” 4K, ale jak się okazuje najwyższej klasy. Z pomocą Sony filmowałem w rozdzielczości 4K przy próbkowaniu 4:2:2 10 bit i z zastosowaniem następujących kodeków:

XAVC HS: bitrate 280 Mbps, 100 kl/s

XAVC-S I: bitrate 600 Mbps, 60 kl/s

W obu przypadkach nie było żadnych ograniczeń ze strony karty. I to chyba najkompletniej opisuje klasę nośnika. Maksymalne bitrate w Sony A7S III (około 75 MB/s) to wciąż poniżej wymogów standardu V90, a to oznacza, że jeszcze pewien zapas mamy.

Gdy uwzględnimy wyniki fotografowania, kolejny test, można ekstrapolować osiągi kart także na nieobecny w teście Canon EOS R5. Można założyć, że testowana karta SDXC poradzi sobie z zapisem 8K w tym aparacie. Jedynie tryb 8K RAW byłby poza zasięgiem, ale i tak Canon wymaga w tym celu kart CFExpress.

Czwarty test - fotografowanie za pomocą Sony A7S III (SDXC)

Sony A7S III nie jest aparatem o dużej rozdzielczości matrycy (tylko 12 Mpix), ale uwzględniając rozmiary plików można spokojnie ekstrapolować wyniki także na aparaty o trzykrotnie większej rozdzielczości sensora.

Oto wyniki przy konkretnych ustawieniach z wykorzystaniem migawki elektronicznej, która zapewnia maksymalną prędkość serii (czas trwania serii 40 sekund).

format JPEG X-FINE (najwyższa jakość) / seria Hi+ (deklarowane 10 kl/s) - ciągły zapis bez przerw, z wydajnością około 10,5 kl/s

format JPEG X-FINE + RAW (bez kompresji) / seria Hi+ (deklarowane 10 kl/s) - zapis bez przerw przez pierwsze 14 sekund z wydajnością około 10 kl/s, potem 8 kl/s

format JPEG X-FINE + RAW (bez kompresji) / seria Hi (deklarowane 8 kl/s) - ciągły zapis bez przerw, z wydajnością około 8 kl/s

format RAW / seria Hi+ (deklarowane 10 kl/s) - ciągły zapis bez przerw z wydajnością 10 kl/s

Mierzona była wydajność w każdej kombinacji, ale w praktyce z trybu seryjnego korzysta się najczęściej przy zdjęciach wykonywanych tylko w JPEGach. Szczególnie gdy mamy na myśli dłuższe kilkudziesięciosekundowe serie. W testowanym przypadku, zwolnienie przy parach JPEG+RAW to w tym przypadku bardziej ograniczenie sprzętowe (szybkość opróżniania bufora) niż samej karty.



Aparat Sony A7S III pozwala użyć dwóch kart SDXC lub dwóch kart CFexpress typu A

Gdyby zamiast 12 Mpix użyć sensora 36 Mpix, który daje pliki około 3 razy większe rozmiarowo, to wciąż możemy fotografować w prędkością 8-10 kl/s w formacie JPEG. Szybsze tryby w innych aparatach, na przykład 20 kl/s będą utrzymywane krócej, przez kilka sekund, ale to i tak na tyle długo, by bezproblemowo uchwycić interesującą nas akcję, na przykład skok sportowca do wody czy atak drapieżnego ptaka.

Piąty test - karta pamięci w urządzeniu z Androidem (microSDXC)

Karta microSDXC została sprawdzona w smartfonie Samsung Galaxy S20 Ultra oraz tablecie Huawei MatePad.

Pomiary przeprowadzono w AndroBench przy domyślnych ustawieniach. W smartfonie karta microSDXC osiągała prędkości zapis/odczyt sekwencyjny około 50-70 MB/s. To dużo mniej niż wydajność osiągana w kamerach, aparatach, ale wciąż lepiej niż deklarowane minimalne 10 MB/s dla standardu A1. Jednak w przypadku losowego zapisu/odczytu danych rezultaty nie są już tak zadowalające, choć spełniają wymogi standardu A1. Oznacza to, że jako pamięć masowa na multimedia testowana karta sprawdzi się doskonale, ale jako wydajnościowego odpowiednika pamięci wbudowanej wciąż nie można jej polecić bez obaw.

Poza tym karta sprawdzała się bezproblemowo, a przeglądanie zdjęć w systemowej galerii odbywało się z szybkością błyskawicy. Również zapis serii JPEG+RAW (Samsung) nie stanowił przeszkody. Nie udało się jednak zmusić Samsunga do zapisu serii zdjęć 108 Mpix jak i wideo 8K na karcie. To ograniczenie dotyczy każdej karty microSD, nie tylko Kingstona.

Karty pamięci Kingston Canvas React Plus - podsumowanie

Sprawdziliśmy najszybsze karty z rodziny Kingston Canvas na różne sposoby, odwzorowujące ich przewidywane zastosowanie. Testy syntetyczne pokazały bardzo dobrą zgodność prędkości odczytu z tym co widnieje na opakowaniu obu kart. W przypadku zapisu karta SDXC sprawowała się prawie identycznie, a karta microSDXC uzyskała zaskakująco wyższe osiągi porównywalne z tym co oferuje jej większy odpowiednik.

W praktycznych zastosowaniach wydajność odstaje od tego co można osiągnąć w benchmarkach syntetycznych, ale nadal zapewnia wysoki komfort pracy z tymi nośnikami. Można bez obaw używać tych kart w każdym wcześniej opisanym scenariuszu, a także tych mniej wymagających zastosowaniach.

Wybrana do testów pojemność 128 GB jest w przypadku takich nośników najbardziej rozsądna. Pojemniejsze karty to już tylko wtedy, gdy chcemy ciągle zapisywać strumienie wideo.



Adapter kart microSDXC ma tylko jeden rząd styków

Występują drobne różnice w wydajności kart SDXC oraz microSDXC dlatego najlepiej stosować je zgodnie z przeznaczeniem. Poza tym w aparatach i czytnikach na karty SDXC małe karty microSDXC nie rozwiną skrzydeł ze względu na adapter, który nie wspiera standardu UHS-II (ma tylko jeden rząd, a nie dwa rzędy pinów). To dlatego czytnik w zestawie z kartą microSDXC jest tak miłym dodatkiem.

Kingston Canvas React Plus - czy warto kupić?

Karty pamięci Kingston Canvas React Plus zasługują na tytułowe określenie. Są w stanie pracować bardzo szybko zarówno przy odczycie jak i zapisie, co pozwala fotografującym i filmującym skupić się na realizacji celów. Z kolei pojemność 128 GB pozwala przechować bardzo dużo plików ze zdjęciami. W przypadku wideo nie jest to już tak oczywiste, bo w rozdzielczości 8K już około 20-30 minutowe nagranie z bitrate 600-800 Mbps zapełni całkowicie taką kartę. Ale taka jest cena postępu w technologiach filmowania.

Ceny testowanych kart Kingston Canvas React Plus nie należą do niskich, ale zostały ustalone na przyzwoitym poziomie zważywszy wydajność i pojemność 128 GB. Są konkurencyjne nośniki SDXC, które wyciągają ze standardu UHS-II trochę więcej, ale w sporo wyższej cenie. Uzasadnionej w nielicznych przypadkach.

A tak Kingston Canvas React Plus są pamięciami, które mimo profesjonalnego przeznaczenia, mogą zainteresować entuzjastów fotografowania i filmowania na wszelkie możliwe sposoby. Sprawdzą się też w smartfonach i tabletach jako rozszerzenie pamięci wbudowanej.

Kingston Canvas React Plus - zalety i rzeczy, o których trzeba pamiętać

bardzo wysoka szybkość zapisu i odczytu

zgodność z certyfikatem V90 dla wideo

wszechstronne zastosowania

obsłużą zapis wideo 4K, 8K i szybkie serie zdjęć

dostępność w formacie microSDXC i SDXC

cztery różne pojemności o tych samych parametrach

w zestawie dołączony czytnik dostosowany do rozmiaru karty



czytnik nie ma diody sygnalizującej pracę

Canvas React Plus jest zoptymalizowany do pracy z dołączonym czytnikiem microSD/SD UBS

brak opakowania na kartę w zestawie

w systemie Android wydajność niższa niż w innych zastosowaniach

nie są przeznaczone dla bardzo małych plików i losowego zapisu

