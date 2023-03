Komputronik to nie tylko komputery. Sklep ruszył ze świetną promocją na urządzenia AGD i Smart Home – w akcji Fresh Okazje można trafić produkty przecenione nawet o kilkaset złotych.

Sklep Komputronik rusza z nową promocją na wiosnę. Akcja Fresh Okazje obejmuje całą gamę produktów w obniżonych cenach. Nie będziemy jednak polecać komputerów, bo tym razem szczególnie warto zwrócić uwagę na okazje na sprzęt AGD i urządzenia do budowy inteligentnego domu.

Komputronik Fresh Okazje – świetne okazje na wiosnę

Akcja Fresh Okazje obejmuje całą gamę kategorii – w wiosennych promocjach znajdziemy komputery, telefony, telewizory, sprzęt AGD, urządzenia Smart Home, a nawet akcesoria do domu. Sklep przecenił kilkaset produktów, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Naprawdę warto, bo można tutaj natrafić na atrakcyjne oferty z dużo niższymi cenami.

Promocja trwa cały marzec, więc macie wystarczająco dużo czasu na przemyślane zakupy. Na co najlepiej zwrócić uwagę? Mamy tutaj kilka ciekawych propozycji.

Świetne promocje na sprzęt RTV i AGD

Wśród przecenionych produktów warto zwrócić uwagę sprzęt RTV i AGD – to dobra okazja, by wymienić stare urządzenie lub zaopatrzyć się w nowy, przydatny gadżet.

Komputronik obniżył cenę telewizora Philips 48OLED806/12 - to 48-calowy model ze świetną matrycę OLED 4K. Możemy liczyć na fotorealistyczny obraz, kinowy dźwięk, a do tego też wyjątkowe wzornictwo i 4-stronne oświetlenie Ambilight. Telewizor spełni także oczekiwania graczy, a do jego sterowania można wykorzystać Asystenta Google lub usługę Alexa. W ramach promocji jego cena została obniżona z 5449 do 4999 zł.

ETA Master to robot sprzątająco-odkurzający, który pomoże utrzymać porządek w mieszkaniu – urządzenie odkurza, wyciera i dezynfekuje podłogę za pomocą lampy UV. Urządzenie zostało wyposażone specjalny silnik, który zapewnia wysoką moc i długą żywotność - maksymalny czas pracy na akumulatorze to 230 minut, a czas ładowania wynosi 4-6 godzin. Do sterownia odkurzaczem można wykorzystać odkurzacz, ale urządzenie może działać także w trybie automatycznym, samodzielnie skanując pomieszczenie. Odkurzacz jest dostępny w cenie obniżonej z 1799 zł do 1699 zł.

Depilator Braun Silk-expert Pro 5 PL5154 IPL powinien przypaść do gustu kobietom, które chcą zadbać o swoją urodę. Technologia SkinPro (SensoAdapt) pozwala dostosować działanie do poszczególnych części ciała. Depilator oferuje 3 poziomy intensywności i może być stosowany do wszystkich obszarów ciała. Dodatkowym atutem jest lekka i kompaktowa konstrukcja, która zapewnia bezproblemową pracę przez długi czas. Cena została obniżona z 2999 do 1499 zł.

W marcu Komputronik stawia na inteligentny dom

Wśród wiosennych promocji znajdziecie także ciekawe oferty z kategorii Smart Home. Obniżone ceny mogą być dobrym argumentem do budowy inteligentnego domu.

Szczególnie warto zwrócić uwagę na inteligentne czujniki LifeSmart. Urządzenia pozwolą na stałą kontrolę bezpieczeństwa domu, a także monitorowanie jego parametrów - temperatury, wilgotności i oświetlenia. W ramach promocji Fresh Okazje przeceniono je o 15%.

Sklep obniżył ceny naściennych kamer Reolink Lumus i Reolink Argus ECO. Urządzenia oferują bezprzewodową łączność, a do tego cechują się wysoką jakością obrazu. Dodatkowym atutem jest intuicyjna obsługa, wliczając w to współpracę z asystentami głosowymi Amazon Alexa i Asystent Google. W ramach promocji można je kupić 15% taniej.

Bezpieczeństwo domu mogą też poprawić wideodomofony Ezviz DB2 2K i Ezviz DB2 PRO – teraz są one dostępne w cenach obniżonych o 15%. Urządzenia wyróżniają się szerokim polem widzenia, a także inteligentnym systemem wykrywania ruchu. Obudowa jest odporna na warunki atmosferyczne, a do tego została wyposażona w alarm przeciwko naruszeniu konstrukcji.

