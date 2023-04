To naprawdę mocna promocja. Świetny laptop, jakim bez wątpienia jest ASUS VivoBook 15X, może być twój za zdecydowanie mniejsze pieniądze. Oto szczegóły, które musisz znać...

Promocja dnia: laptop ASUS VivoBook 15X o 700 zł taniej

ASUS VivoBook 15X D1503QA-L1177W to kawał dobrego laptopa. Jego sercem jest 8-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 7 5800H, któremu towarzyszy 16 GB pamięci RAM. Na pokładzie znajduje się też SSD o pojemności 512 GB z zainstalowanym systemem Windows 11. Olbrzymim atutem sprzętu jest też 15-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości Full HD i jasności sięgającej 600 nitów. O szybkie połączenie z siecią dba natomiast karta Wi-Fi 6.

Jeśli brzmi to dla ciebie dobrze, to nie zwlekaj i kup laptopa ASUS VivoBook 15X za 3499 zł w sklepie Komputronik. To o siedem stówek mniej niż normalnie trzeba za niego zapłacić, a już ta standardowa cena jest bardzo atrakcyjna względem oferowanych możliwości.

Jeszcze więcej dobrych okazji

Jeśli ten laptop niekoniecznie cię przekonał, to może uda się tego dokonać innym urządzeniom, które są dziś dostępne w promocyjnych cenach. Nie byle jakim, bo na liście znajdują się na przykład wyśmienite słuchawki Sony WH-1000XM5 za 1487 zł. Kosztują niemało, ale to i tak dużo mniej niż normalnie trzeba za nie zapłacić. A warte są swojej ceny – reprezentują topową jakość: tak pod względem wykonania, jak i dźwięku czy wyciszania hałasu z otoczenia.

Szukasz czegoś tańszego, ale też z niezłym brzmieniem i dobrym ANC? W takim razie rzuć okiem na słuchawki Soundcore by Anker Life Q35 za 399 zł, czyli o jakieś 150 złotych mniej niż normalnie trzeba na nie wydać. Obie te promocje czekają na ciebie w sklepie Amazon, a oprócz tego warto jeszcze wspomnieć o tych ofertach:

