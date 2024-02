Tech Winter Challenge 2024 dobiegło końca. Pożegnaliśmy się z Bieszczadami i wróciliśmy do codzienności, by dalej testować dla was technologiczne zabawki, ale już w “znormalizowanych” warunkach.

Dobry to był wyjazd, nie zapomnę go nigdy

Ja wiem, tekst z nagłówka trąci już myszką, ale co zrobić? Sentymentalny jestem. I was też zaproszę na sentymentalne pożegnanie z Bieszczadami, za którymi już tęsknię.

Pożegnanie z Bieszczadami

Wyzwania dla sprzętu i wyzwania dla nas

Nie ma się co oszukiwać - wyjazd taki, jak Tech Winter Challenge to jedno wielkie wyzwanie, tak dla technologicznych zabawek, które nam towarzyszyły w Bieszczadach, jak i dla nas samych. Wiecie, łażenie po zaśnieżonych ścieżkach przy minusowej temperaturze i nagrywanie filmów, kiedy gęba już od mrozu nie działa, to w dziennikarstwie technologicznym synonim pracy w trudnych warunkach. Udało się jednak i wszyscy wróciliśmy z tarczą, a Kostek nawet z Honorem.

Co się udało bezsprzecznie, a co mogliśmy zrobić lepiej, to pozwólcie, że sobie ogarniemy tak sami, wewnętrznie, a tu rzucę tylko szybkim podsumowaniem. Takim osobistym mocno, takim z mojej perspektywy. Od myślników, coby było konkretnie!

Nowa Toyota RAV4 to super samochód jest!

Huawei MatePad Pro 13.2” to rzecz, którą zażyczę sobie pod choinkę w 2024 roku i której nikt mi nie kupi.

Ratownicy GOPR nie mają lekkiej roboty… Ale przynajmniej mają sprzęt robiący piorunujące wrażenie!

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 11. generacji to jeden z najlepszych laptopów, na jakich przyszło mi pracować i to nie w 2024 czy w 2023 roku, ale w ogóle, kiedykolwiek!

Lazania z Bierdonki to gotowe żarcie, które ratuje życie. A na pewno dobry humor.

Okazuje się, że można zrobić lekkiego i poręcznego smartfona, który bez problemów przeżyje upadek na pokryty lodem asfalt. Konkretnie: przeżyje 13 takich upadków bez śladu.

Hanwag to buty nad butami, bo choć ciężkie dość były moje Tatry II GTX, to były iście niezatapialne!

Chcę swoją przenośną stację zasilania. Nie potrzebuję jej, ale chcę!

5G to absolutny game changer w pracy mobilnej.

W Bieszczadach koty to prawdziwe dzikie bestie.

Amazfit Active Edge przetrwa zamrożenie i odmrożenie, czego absolutnie się nie spodziewałem!

Nie potrafię rysować.

Nie potrafię (i nie powinienem) śpiewać.

Kamil to świetny operator i nigdy nie zastąpimy go po prostu kamerą na statywie.

Co dalej?

Kiedy kolejny podobny event? Czy wybierzemy się w dzicz latem? A może poczekamy do kolejnej zimy? Jeśli chodzi o mnie, to mogę pakować plecak choćby jutro, choć nie ukrywam, że praca w ogrzewanym domku, z dobrym espresso pod ręką to całkiem miła odmiana od łażenia po górach i zmagania się z siłami natury podczas jednoczesnego testowania naprawdę zaawansowanych niekiedy urządzeń. Innymi słowy, czas teraz trochę popracować na wygodnego, ale stay tuned!