Powrót do szkoły we wrześniu a miesiąc później na uczelnie nierzadko bywa dość bolesnym doświadczeniem. A gdyby tak ułatwić sobie proces tranzycji poprzez zakup nowego sprzętu komputerowego? Podpowiadamy, za czym warto się rozejrzeć.

Komputerowe zakupy na koniec lata

Miesiąc wrzesień zaraz obok grudnia to nad wyraz ruchliwy okres, gdy polscy konsumenci ruszają po zakup elektroniki w postaci komputerów. Tego typu urządzenia stały się już nieodzowną częścią rodzimego systemu edukacji na zasadniczo wszystkich szczeblach. Okres pandemicznej izolacji proces ten tylko jeszcze spotęgował, pokazując jednocześnie, że problem technologicznego wykluczenia w Polsce nie jest żadnym wymysłem.

Niegdyś w koszykach zakupowych niepodzielnie dominowały klasyczne komputery typu PC. Z czasem popularnością ustąpiły miejsca notebookom. Teoretycznie jest jeszcze trzecia droga – komputery stacjonarne typu All in One. Czy ma ona wymiar praktyczny, przekonamy się już za chwilę. Która opcja jest najlepsza dla Ciebie i dlaczego warto się nią zainteresować? Wspólnie z pomocą marki HP spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie.

Styl i prostota, czyli komputer typu AiO

Desktop PC w standardzie All in One kojarzymy głównie dzięki maszynom Apple iMac. Nasza propozycja bazuje jednak na środowisku Windows, a więc szeroko użytkowanym w polskiej edukacji. Idea jest dość prosta: urządzenie stacjonarne integrujące w smukłej obudowie ekran oraz główne komponenty jednostki centralnej komputera. Innymi słowy, to co w zwykłym PC mamy rozbite na dwie główne części, tu mamy połączone w spójną całość. Jedyne, co pozostaje to podłączyć akcesoria peryferyjne w postaci klawiatury i myszki.

Komu przypadnie do gustu takie rozwiązanie? Osobom preferującym sprzęt stacjonarny, stawiającym na w miarę sporą przekątną ekranu, co ma przełożenie na potencjalny work flow. Do tego, na tak dużym panelu konsumpcja multimediów, w szczególności filmów, to bezsprzecznie przyjemność. Osoba parająca się choćby hobbystycznie lub w ramach edukacji fotografią tudzież grafiką także zainteresuje się tego typu produktem. Oczywiście wszystko zależy od zainstalowanych podzespołów. Do tego należy jeszcze doliczyć pewną oszczędność miejsca oraz trudno odmówić takiemu rozwiązaniu walorów czysto estetycznych.

Nad zakupem komputera typu All in One lepiej zastanowić się dwa razy, jeśli nie chcemy być przykuci do jednego miejsca. Jeśli wykazujemy bardziej ruchliwy styl życia, to laptop okaże się bardziej zasadnym wyborem. Ponadto sięgając po komputery typu AiO najlepiej mierzyć od razu w możliwie najwyższą specyfikację dostępną w ramach posiadanego budżetu. Jest ku temu dobry powód, mianowicie urządzenia tej klasy w przeciwieństwie do tradycyjnych PC nie można swobodnie rozbudowywać wg własnego uznania. Dzieje się tak, ponieważ główne komponenty, takie jak RAM czy CPU, są wlutowane w płytę główną.

HP Pavilion 31.5 inch All-in-One Desktop PC

Ekran: Matryca IPS o przekątnej 31.5 cala, 2560 x [email protected] px,

CPU: Intel Core i5-12400T,

GPU: Intel UHD 730,

SSD: 1TB NVMe,

Pamięć: 16 GB DDR4 3200 MHz,

Pamięć karty graficznej: współdzielona z pamięcią systemową,

Porty: 1x SuperSpeed USB-C 5 Gb/s; 2x SuperSpeed USB-A 10 Gb/s; 1x SuperSpeed USB-A o przepustowości 5 Gb/s; 1 port RJ-45 + Czytnik kart pamięci,

Interfejs sieciowy: 10/100/1000 GbE LAN,

Łączność: Realtek Wi-Fi 6 (2×2) z modułem Bluetooth 5.2,

Audio by B&O,

Dodatkowe informacje: Energy Star/ EPEAT Gold, ładowanie indukcyjne, DC Dimming, 5 Mpx kamera typu Pop-up,

Preinstalowany Windows 11.

HP Pavilon 31.5 All in One to sprzęt o wymiarach 71,44 × 55,77 × 20,43 cm i wadze 14 kg. Designerski sprzęt nie tylko dobrze wygląda, ale i działa. Zastosowane podzespoły spokojnie wystarczą do ogarnięcia programów edukacyjnych oraz niektórych narzędzi profesjonalnych. Producent posiada jeszcze w swojej ofercie wariant z budżetową kartą graficzną Nvidii, pozwalającą na komfortową zabawę w mniej wymagające tytuły esportowe. W pakiecie dostępne są bezprzewodowa mysz i klawiatura. Komputer wyposażono w rewelacyjną matrycę IPS/QHD, która nie męczy oczu, świetnie odwzorowuje kolory i pozwala długie godziny nauki przy komputerze spędzać więcej niż komfortowo, szybki dysk SSD, dzięki któremu programy oraz cały system działa stabilnie, szybko i płynnie, jakże potrzebne porty HDMI czy USB typu C (podłączanie zewnętrznych napędów CD/DVD, urządzeń peryferyjnych jak drukarki etc.) oraz łączność sieciową w standardzie Wi-Fi 6, bardzo stabilną i gwarantującą zawsze pełną przepustowość łącza, a tym samym szybkie działanie Internetu

Cieszy również fakt, że to sprzęt zaprojektowany z dbałością o środowisko naturalne - aż 15% plastiku wykorzystanego w tym urządzeniu, to plastik z recyklingu pokonsumenckiego, plastik związany z oceanem. Komputer szczyci się również bardzo optymalnym poborem energii, czym także przyczynia się do ochrony środowiska, a nawet możliwością ściemniania ekranu jednocześnie redukując pobór energii z gniazdka sieciowego. Innymi słowy, jest to sprzęt znacznie tańszy w codziennej eksploatacji niż analogicznie skonfigurowany klasyczny komputer stacjonarny.

Co ciekawe, to jeszcze nie wszystkie zalety tego komputera! Mamy tu w zestawie również pilota, który sprawia, że zdalna, bezprzewodowa obsługa komputera jest szalenie wygodna - to przydatne przy oglądaniu materiałów edukacyjnych czy filmów, w końcu po nauce odrobina rozrywki się należy, prawda? Tu warto wspomnieć jeszcze o głośnikach sygnowanych marką Bang & Olufsen zapewniających doskonały dźwięk oraz kamerce o dużej rozdzielczości, znacznie uprzyjemniającej nie tylko udział w lekcjach w trybie online, ale również wszystkie spotkania czy meetingi w sieci. Wszak nic nie stoi na przeszkodzie, by rodzice korzystali z komputera podczas swojej pracy!

Mobilna elastyczność notebooka

O notebookach rozpisywać się zbytnio nie musimy. Urządzenia te na przestrzeni ostatnich trzech dekad ewoluowały od nieporadnych cegieł w stronę designerskich cudeniek, mogących w wielu przypadkach z powodzeniem zastąpić komputer stacjonarny. Oczywiście należy liczyć się z siłami na zamiary i do bardziej zaawansowanych prac w bardzo wymagających aplikacjach nierzadko lepszym wyborem będzie klasyczna stacja robocza.

Laptop dla ucznia czy studenta to przede wszystkim mobilność - zabiera komputer na wszystkie zajęcia bez żadnych problemów. Rozwiązania takie jak HP Pavilion Aero 13 to waga piórkowa w swojej klasie - poniżej 1 kg a grubości sprzętu to tylko 16,9 mm. Tym samym w przeciwieństwie do zwykłego PC nie zabiera tyle miejsca, a po skończonej pracy naszą maszynę zmieścimy nawet w szufladzie.

Ze względu na swoją charakterystykę laptop idealnie sprawdzi się w ramach maszyny do pisania. Tym bardziej że preinstalowany Windows 11 na dzień dobry oddaje do rąk użytkownika darmowy pakiet Office. W przypadku większych wymagań mamy opcję w postaci usługi Microsoft 365 dostępnej w modelu subskrypcji. Zależnie od konfiguracji, na notebooku damy radę pracować z bardziej wymagającymi programami, a także pograć w wolnej chwili.

Notebook to zintegrowane środowisko, gdzie współcześnie rozbudowa nie wchodzi w grę. Co najwyżej można podmienić dysk, ponieważ nierzadko CPU, GPU, a także pamięć RAM zostają wlutowane w PCB płyty głównej. Do tego należy pamiętać, że np. edycja wideo czy praca w programie graficznym na bardzo małym ekranie jest, powiedzmy, dość umiarkowanie wygodna. W przypadku większych ambicji twórczych zakup dodatkowego monitora będzie koniecznością, acz zawsze zostaje opcja podpięcia się pod choćby telewizor, jeśli takowy mamy pod ręką.

HP Pavilion Aero 13

Ekran: 13,3 cala IPS, 2560 x 1600 px, anti-glare, proporcje 16:10, wyświetlacz eliminujący migotanie obrazu

Jasność ekranu 400 nitów, pokrycie palety kolorów sRGB 100 %,

CPU/GPU: AMD Ryzen 7 5800U / Radeon Graphics,

Pamięć: 16 GB DDR4 3200 MHz (wlutowana),

Pamięć karty graficznej: współdzielona z pamięcią systemową,

SSD: 1 TB PCIe NVMe M.2 + preinstalowany Windows 11,

Łączność: Bluetooth, Wi-Fi 6 (802.11ax),

Porty: mini-jack (wejście/wyjście audio), HDMI 2.0 x1, USB 3.1 Typ C (z DisplayPort/Power Delivery) x1, USB 3.2 x2,

Dodatkowe informacje: Czytnik linii papilarnych, Podświetlana klawiatura, System dźwięku Bang & Olufsen, TouchPad, HP QuickDrop, EPEAT Silver, Energy Star

Wymiary: 297 x 16 x 209 mm,

Waga: 1 kg.

HP Pavilion Aero 13 to przykład zgrabnej obudowy ukrywającej niemałą moc obliczeniową w postaci mobilnego Ryzena 7 uzbrojonego w osiem rdzeni i szesnaście wątków. CPU wspiera szesnaście GB pamięci DDR4, pracującej z zegarem 3200 MHz. Dlatego, mimo niepozornego gabarytu, Pavilion Aero 13 poradzi sobie z większością bardzo wymagających programów. Do tego zaletami są proporcje ekranu 16:10, wyświetlacz redukujący migotanie obrazu, podświetlana klawiatura oraz dodatki pokroju HP QuickDrop. Warto wspomnieć jeszcze, że jest to doskonale wykonany laptop, ze świetnych materiałów, co docenią użytkownicy podczas jego częstego przenoszenia. Nie bez znaczenia jest również fakt, że to sprzęt proekologiczny, zaprojektowany z dbałością o środowisko, w którym wykorzystano plastik związany z oceanem, zrecyklingowany.

Ten lekki jak piórko notebook ten to wydatek 5200 PLN, co kwotą małą nie jest. Niemniej w tej cenie laptop HP oferuje bardzo wiele, nie tylko w kontekście wydajności, która pozwoli na obsługę nawet najbardziej wymagających programów edukacyjnych oraz pakietów graficznych czy oprogramowania do montowania filmów - jeśli ma to być komputer dla ambitnego ucznia lub studenta kierunków kreatywnych, to nie można lepiej trafić z wyborem!

Na wydajność pozytywnie wpływa również szybki dysk SSD gwarantujący stabilność i płynność działania w środowisku systemowym oraz szybkość uruchamiania poszczególnych aplikacji. Mnogość portów umożliwia podłączanie mnóstwa urządzeń peryferyjnych, od drukarek, po napędy zewnętrzne, a łączność Wi-Fi w standardzie 6 gwarantuje płynną i nieprzerwanie szybką pracę w sieci. Na uwagę zasługuje również ekran - doskonała matryca IPS świetnie odwzorowuje kolory, sprawiając, że nasze oczy nie będą zmęczone podczas korzystania z tego sprzętu - w tym również swoją olbrzymią zasługę ma eliminowanie migotania ekranu. Rozdzielczość 2560 x 1600 pikseli oraz proporcje 16:10 świadczą z kolei o tym, że wyświetlany obraz jest cudownie ostry i wyraźny, a ekran w takich proporcjach lepiej nadaje się do pracy niż choćby wyświetlacze w proporcjach 16:9 - oferując większą i przyjemniejszą w codziennym użytkowaniu, bardziej kwadratową przestrzeń roboczą.

HP Pavilion Aero 13 to również doskonały dźwięk dzięki głośnikom Bang & Olufsen (docenimy to podczas oglądania filmów po zakończonej pracy lub nauce), w pełni podświetlana klawiatura pozwalająca na wygodne pisanie prac zaliczeniowych czy rozprawek nawet po zmroku oraz bardzo optymalne zużycie energii - jak na tak wydajnego notebooka Pavilion Aero 13 ma niewielki pobór energii, generując znacznie niższe koszty eksploatacyjne niż komputery stacjonarne. Na koniec dodajmy, że lapto ten występuje w różnych konfiguracjach, a ponieważ większość aplikacji używanych przez szkoły nie ma wygórowanych wymagań, to można rozejrzeć się za przystępnym cenowo wariantem bazującym na procesorze Ryzen 5 5600U.

Laptop, AiO czy komputer stacjonarny?

Komputery stacjonarne pozwalają na wysoki poziom personalizacji, bo zawsze można złożyć nową stację od podstaw lub kupić gotowe rozwiązanie - jak choćby HP Omen - i później samodzielnie modyfikować taki sprzęt wedle uznania. Co prawda, jest trochę z tym zabawy i przeciętny użytkownik raczej nie myśli w tych kategoriach, mierząc od razu w gotowe rozwiązanie. Dlatego, jeśli szukamy opcji typu plug & play to notebook lub PC typu AiO wydają się być w punkt. Na korzyść obu rozwiązań możemy wymienić po trzy główne zalety:

Co przemawia na korzyść AiO? Większy ekran

Estetyka i nowoczesność

Oszczędność miejsca na biurku Co przemawia na korzyść Laptopa? Mobilność

Uniwersalność

Relacja funkcjonalności do ceny

Laptop, PC All in One a może klasyczna stacjonarka? Wybór trudny, który w dużej mierze zależy od tego, jak i gdzie pracujemy oraz czego dokładnie oczekujemy od potencjalnej maszyny. Współcześnie dla ucznia i studenta pod kątem nauki najbardziej uniwersalny wydaje się notebook. Jeśli jednak komputer ma być używany wyłącznie stacjonarnie i służyć przede wszystkim do nauki, do szeroko rozumianych celów edukacyjnych - All in One wydaje się być najlepszym wyborem, zapewniając optymalne zagospodarowanie przestrzeni na biurku i będąc kompleksowym, a przy tym niezwykle estetycznym urządzeniem.

Nim jednak ruszymy na zakupy, warto zorientować się, jakie aplikacje będą najczęściej w użytku i choćby tym kierować się podczas wyboru nowego komputera. Tym sposobem unikniemy niepotrzebnego rozczarowania oraz najlepiej dopasujemy posiadany budżet na zakupy. Pamiętajmy jedynie o głównym rozróżnieniu, w myśl którego laptop to sprzęt mobilny, w pełni funkcjonalny i arcywygodny w domu, ale pokazujący swoje prawdziwe zalety wszędzie tam, gdzie zabieramy go ze sobą w torbie lub plecaku, zaś AiO to rewelacyjnie kompleksowo pomyślany komputer domowy, bardzo funkcjonalny, o wielu przemyślanych rozwiązaniach (jak choćby pilot, czyli coś genialnego podczas choćby czysto rozrywkowego korzystania z komputera) mogący z powodzeniem pełnić rolę zaawansowanego sprzętu do nauki czy pracy w domu.

Artykuł powstał we współpracy z HP.