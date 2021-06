Testujemy laptopa ASUS STRIX SCAR 17 G733 o którym już wiemy, że faktycznie wykorzystuje 300-hercową matrycę. Mamy jednak jeszcze dla was parę innych testów!

ASUS STRIX SCAR 17 G733 to niesamowicie wydajny gamingowy laptop 17,3"

Jego sercem jest procesor AMD Ryzen 9 5900HX i może być wyposażony w karty GeForce RTX 3060, 3070 i 3080

Występuje w wersjach z dwoma ekranami - QHD 165 Hz i FHD 300/360 Hz

Laptop w testowanej przez nas konfiguracji (ekran 300 Hz i RTX 3080) kosztuje 14499 złotych

4,7/5

W kontekście wysokich cen podzespołów, a zwłaszcza kart graficznych, gamingowe laptopy cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Nie szkodzi, że topowe wersje tanie nie są i nigdy nie były. Ważne, że ich cena na tle samodzielnie złożonego desktopa obecnie wydaje się całkiem atrakcyjna. Na naszych łamach gościliśmy już ASUS Strix SCAR 17 i sprawdzaliśmy, czy przy matrycy 300 Hz faktycznie da się wycisnąć 300 klatek na sekundę.

Dziś przyjrzymy się bliżej tej mocarnej maszynce i sprawdzimy co faktycznie potrafi przy okazji innych testów. Panie i Panowie - przed wami ASUS Strix SCAR 17 G733 - w wersji GeForce RTX 3080 i matrycą 300 Hz.

ASUS STRIX SCAR 17 G733 - potęga z błyskawiczną matrycą

Laptop wyposażony jest w ekran 17,3 cala, ale nie robi wrażenia niezgrabnego kloca. Zastosowano tu kilka półprzezroczystych elementów, które służą między innymi "gamingowemu" podświetleniu RGB (również w postaci listwy na dole).

ASUS STRIX SCAR 17 G733 - AMD Ryzen 9 5900HX i GeForce RTX 3080

ASUS STRIX SCAR 17 G733 - cena

Za testowany przez nas model z procesorem AMD Ryzen 9 5900HX, układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 3080, 32 GB RAM i dwóch SSD PCIe 1 TB w RAID0 zapłacimy 14499 złotych.

ASUS STRIX SCAR 17 G733 - specyfikacja

Model ASUS ROG Strix SCAR 17 G733QS-HG156T Procesor AMD Ryzen 9 5900HX (8C/16T) 3,3-4,6 GHz (konfigurowalne TDP 35-54W)

Cezanne 7-nm Pamięć RAM 32 GB DDR4

3200 MHz (możliwość rozbudowy do 64 GB) Układy graficzny Zintegrowany Radeon Vega 8 (2100 MHz)

Dedykowany NVIDIA GeForce RTX 3080 16 GB VRAM (ROG Boost do 1645 MHz) Ekran 17,3 cala (IPS 300 nitów), 1920 x 1080, 300 Hz, anti-glare (sRGB:100%, Adobe: 75,35%, 3 ms) Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.1 (Dual band) 2*2 Dysk 2 x SSD PCIe 1 TB (w sumie 2 TB) w RAID0 Wymiary 39,5 x cm 28,2 cm x 2,34 ~ 2,75 cm Waga 2,7 kg Bateria 90 Wh Porty 1x 3.5mm Combo Audio Jack

1x HDMI 2.0b

3x USB 3.2 Gen 1 typu A

1x USB 3.2 Gen 2 typu C ze wsparciem DP/PD/G-Sync Compatible

1x RJ45 LAN System operacyjny Windows 10 Home Dodatkowo podświetlana RGB klawiatura optyczno-mechaniczna, ASUS Keystone II (klucz NFC),

podświetlenie Aura (Aura Sync Light Bar, Aura Sync logo, Aura Sync Bezel Glow),

Dolby Atmos, Smart Amp, mikrofon z redukcją szumów AI Obudowa tworzywo sztuczne

Z pewnością jest to jeden z najwydajniejszych laptopów gamingowych w swojej klasie (chociaż oczywiście można go wykorzystać i do poważniejszych zadań). Mocarny CPU i GPU, uwielbiane przez graczy podświetlenie RGB, a na deser ASUS Keystone II (więcej w tym temacie znajdziecie poniżej).

ASUS chwali się, że system chłodzenia został jeszcze bardziej usprawniony w porównaniu do poprzednich modeli, a zamiast pasty termoprzewodzącej na procesor wykorzystano ciekły metal. Laptop ma też być o trzy decybele cichszy. Naturalnie przy tej mocy nie można się spodziewać, żeby laptop był specjalnie cichy w trybie wysokiej wydajności - całe to ciepło musi się przecież gdzieś podziać.

ASUS STRIX SCAR 17 G733 - budowa i porty

Po lewej stronie laptopa znajdziemy dwa porty USB typu A (3.1 Gen 1) oraz gniazdko mini-jack typu combo (do słuchawek i mikrofonu).

Hmm, a to co? Po prawej stronie znajduje się wyłącznie złącze do klucza Keystone II.

Jest to nic innego jak klucz NFC, na którym możemy przenosić zapisane ustawienia i profile, czy też dane na ukrytej partycji. Można go zaprogramować na proste komendy, jak choćby uruchomianie wybranego programu po podłączeniu, wylogowanie z Windows, czy włączanie wybranego trybu. Mała rzecz, a cieszy.

Reszta złączy znajduje się z tyłu, a jest tam trzeci port USB 3.1 Gen1, USB typu C 3.1 Gen 2 (ze wsparciem DisplayPort i PowerDelivery, a więc można go ładować również za pomocą zasilaczy USB C), pełnowymiarowy port HDMI 2.0b, gniazdko LAN i w końcu gniazdo zasilania.

Przy okazji - widoczny element z prawej strony (z logo ROG) jest wymienny - możemy spersonalizować wygląd laptopa korzystając z dwóch wymiennych nasadek, które są dołączone do zestawu.

ASUS STRIX SCAR 17 G733 - testy wydajnościowe

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

ASUS Zephyrus Duo 15 GX551

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 Max-Q 7456 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 7390 ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX5550L

Intel Core i9 10980HK, RTX 2080S Max-Q 7198 Asus ROG Zephyrus S GX502GV

Intel Core i7-9750H, RTX 2060 6376 Dream Machines G1660Ti-17PL26

Intel Core i7-9750H, GTX 1660 Ti 6282 Asus FX505DU

AMD Ryzen 7 3750H, GTX 1660 Ti 5399 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 4868 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 4803 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 4665 Acer Aspire 5

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 4382

Wypada tu zaznaczyć, że nasza przedpiemierowa wersja (w odróżnieniu od wersji sklepowych) miała dwa nośniki SSD PCIe, ale nie skonfigurowane w RAID0. Gdyby nie to, SCAR mógłby sięgnąć po pierwsze miejsce.

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 3900X 7138 Intel Core i9-10850K 6246 AMD Ryzen 9 5900HX (laptop) 5481 AMD Ryzen 7 3800X 5024 Intel Core i9-9900K 4936 AMD Ryzen 9 4900HS (laptop) 4207 AMD Ryzen 7 4800H (laptop) 4158 Intel Core i7 9700K 3725 AMD Ryzen 5 3600 3591 AMD Ryzen 5 3600 (laptop) 3504 Intel Core i7 9750H (laptop) 2635 AMD Ryzen 7 4700U (laptop) 2338 Intel Core i7 1165G7 (laptop) 2055

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i7 1165G7 (laptop) 578 AMD Ryzen 9 5900HX (laptop) 561 Intel Core i9-10850K 534 AMD Ryzen 9 3900X 521 Intel Core i9-9900K 517 Intel Core i7 9700K 509 AMD Ryzen 7 3800X 505 AMD Ryzen 9 4900HS (laptop) 483 AMD Ryzen 7 4800H (laptop) 479 AMD Ryzen 5 3600 479 AMD Ryzen 5 3600 (laptop) 464 Intel Core i7 9750H (laptop) 454 Intel Core i7-1065G7 (laptop) 449

To, że ten laptopowy procesor może bez kompleksów konkurować z dekstopowymi modelami, wiemy już od poprzednich testów.

3D Mark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

ASUS Zephyrus Duo 15 GX551

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 11202 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 10986 ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX5550L

Intel Core i9 10980HK, RTX 2080S Max-Q 9121 HP Omen X 2s

Intel Core i7-9750H, RTX 2080 Max-Q 7076 Asus ROG Strix Hero III G531GW-ES013

Intel Core i7-9750H, RTX 2070 6440 Hyperbook SL504

Intel Core i7-9750H, RTX 2060 6182 Asus FX505DU

AMD Ryzen 7 3750H, GTX 1660 Ti 5046 Dream Machines G1650-15PL61

Intel Core i5-10300H, GTX 1650 4GB 3624 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Xe 1514 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 1180

3D Mark - Fire Strike

[punkty] wynik ogólny

ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 25030 ASUS Zephyrus Duo 15 GX551

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 Max-Q 24922 ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX5550L

Intel Core i9 10980HK, RTX 2080S Max-Q 19819 HP Omen X 2s

Intel Core i7-9750H, RTX 2080 Max-Q 16029 Asus ROG Strix Hero III G531GW-ES013

Intel Core i7-9750H, RTX 2070 15338 Hyperbook SL504

Intel Core i7-9750H, RTX 2060 14777 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Xe 4550 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 3060

3D Mark - Port Royale (porównanie wydajności RT do kart desktopowych)

[punkty] wynik ogólny

GeForce RTX 3080 FE* 11419 Radeon RX 6900 XT 9708 AMD Radeon RX 6800 XT 8887 GeForce RTX 2080 Ti FE 8861 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 8376 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 8175 AMD Radeon RX 6800 7517 ASUS Strix SCAR 17 G733 6925 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC 6920 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 6909

* oprócz laptopa wszystkie przetestowane karty są w wersji desktop

Wydajność jak na laptopa jest niesamowita - SCAR to z pewnością jeden z najwydajniejszych laptopów dla graczy.

Na jaki czas pracy na baterii można liczyć? W teście PCMark Battery Modern Office, w trybie oszczędzania energii i z jasnością ekranu ustawioną na 50% laptop pracował 7 godzin i... 1 minutę na baterii. Producent mówi o 11 godzinach odtwarzania wideo na zasilaniu bateryjnym.

ASUS STRIX SCAR 17 G733 - czy warto kupić?

Jeśli szukasz bardzo wydajnego gamingowego laptopa, to ten sprzęt zasługuje by zawiesić na nim oko. Potężne podzespoły, nienaganne wykonanie, matryca 300 Hz dla najbardziej wymagających graczy, robiące wrażenie podświetlenie RGB (nie tylko klawiatura, ale również obudowa), czy w końcu fajny bajer w postaci KeyStone II - to wszystko składa się na piękną całość... w cenie 14,5 tysiąca złotych.

ASUS Strix SCAR 17 G733 to mocarna bestia, która w tej wersji (ekran 300 Hz) idealnie sprawdzi się dla graczy lubujących się w szybkich strzelaninach online.

ASUS STRIX SCAR 17 G733 to propozycja dla użytkowników, którzy chcą grać na laptopie w jak najlepszej jakości i w jak największej ilości klatek na sekundę. Nie zapominajcie również, że tak wydajne podzespoły można również zastosować do poważniejszych zadań - ale w takich wypadkach polecalibyśmy jednak wersję z matrycą QHD.

Opinia o ASUS ROG Strix SCAR 17 G733QS-HG156T Plusy doskonały ekran FHD o odświeżaniu 300 Hz

bardzo wydajny procesor (Ryzen 9 5900HX) i układ graficzny (GeForce RTX 3080)

dwa 1-terabajtowe SSD PCIe (w RAID0)

32 GB pamięci RAM 3200 MHz z możliwością rozbudowy do 64 GB

USB C 3.2 Gen2 z Display Port i Power Delivery

Wi-Fi 6 + BT 5.1

klucz NFC Keystone II

podświetlenie RGB klawiatury i obudowy Minusy wysoka cena

przydałoby się więcej portów USB 3.1 Gen2

Ocena końcowa 94% 4.7/5