ASUS od lat słynie z dostarczania jednych z najlepszych routerów do zastosowań domowych oraz dla graczy. Model RT-AX68U wpisuje się idealnie pomiędzy te dwie grupy, oferując rzadko spotykane parametry w nadal przystępnej cenie. Sprawdzimy, jak wypada w praktyce!

4,5/5

Standard AX spopularyzował się na tyle, że już śmiało można pokusić się o wskazywanie najlepszych routerów z Wi-Fi 6 właśnie. O tym, jak wiele Wi-Fi 6 wnosi w kwestii połączeń bezprzewodowych dla użytkownika domowego, raczej nie trzeba nikomu przypominać, więc pytaniem nie jest „czy router zmienić?”, tylko „jaki model wybrać?”. Po tym, jak sprawdziliśmy kilka najtańszych propozycji, ale również parę bardzo drogich routerów, pora zabrać się za te ze średniego segmentu, które jeszcze nie kosztują majątku, a już oferują całkiem sporo. Dzisiaj na tapet bierzemy taki właśnie router - ASUS RT-AX68U!

ASUS RT-AX68U to router atrakcyjny nie tylko parametrami

Router otrzymujemy w opakowaniu, które już wyróżnia ten produkt na tle tańszych rozwiązań – pudełko to nie tylko dobrze zabezpiecza sprzęt, ale również umożliwia łatwe jego wydobycie, a na koniec może zdobić nasz regał. W środku jednak bez większych niespodzianek – poza routerem znajdziemy czarny przewód RJ45 o długości 1,5 m oraz również czarny i kompaktowy zasilacz (o mocy aż 33 W!) z przewodem zasilającym o długości 2 m. Nie zabrało oczywiście zestawu makulatury, również w języku polskim.



W zasadzie nie wiem, co jeszcze można by do routera dołączyć :)

Router posiada na stałe zamontowane anteny, zatem po wyjęciu go z pudełka wystarczy je tylko rozprostować. Anteny są trzy i, w przeciwieństwie do wyższych modeli tego producenta, nie wspiera ich dodatkowa antena wewnętrzna. Warto też zauważyć, że producent naturalnie odchyla dwie z anten dla lepszego pokrycia zasięgiem trudniejszych lokalizacji. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby samodzielnie wyregulować anteny routera dla uzyskania najlepszych dla naszego budynku parametrów pracy.



Anteny wykonano z plastiku o identycznej fakturze, co reszta obudowy, co sprawia, że całość wygląda bardziej premium.

Obudowa, co prawda, jest w całości z plastiku, ale dzięki dosyć sporej masie (630 g) sprawia słuszne wrażenie solidnego wykonania. Zadbano też o aspekt wizualny, przez co router można śmiało postawić w dobrze widocznym miejscu mieszkania, bez obaw, że będzie je szpecić.



Wzorek w kształt litery V na błyszczącej powierzchni obudowy w połączeniu z chromowanym szczytem to miły powiew świeżości w tematyce wyglądu routerów.

Podstawa routera jest równie ciekawa, gdyż sprawia wrażenie jakby router lewitował nad podłożem. Niestety w tej kwestii aspekt wizualny kosztował nas praktyczność. Ceną w tym przypadku jest brak możliwości montażu routera na ścianie/suficie.

Zestaw złączy odpowiedni do ceny urządzenia

Z tyłu wyprowadzono wszystkie porty oraz przyciski, jakimi dysponuje router. Złączy mamy nieco więcej niż zwykle się spotyka:

1x RJ45 WAN 1 Gbps

4x RJ45 LAN 1 Gbps

1x USB 3.0

1x USB 2.0

1x złącze zasilania

Ciekawym, choć charakterystycznym dla ASUS, rozwiązaniem jest przełącznik zasilania w formie „pstryczka”. Obok niego umieszczono jeszcze dwa mniejsze przyciski – jeden od WPS (czyli nieco mało wygodnie) i drugi, głębiej osadzony, od restartowania oraz resetowanie routera.



Warto zauważyć, że porty Ethernet są ekranowane – to jedna z cech odróżniająca ten router od budżetowych konstrukcji.

Zastanawiacie się pewnie, gdzie umieszczono diodki sygnalizujące pracę urządzenia – otóż nietypowo wyprowadzono je w chromowanym szczycie routera, obok jednej z anten. Diody świecą białym światłem i nie rzucają się mocno w oczy.



Router, poza zasilaniem, sygnalizuje działanie LAN (zbiorczo), WAN oraz niezależnie pracę każdego z zakresów Wi-Fi.

Specyfikacja routera ASUS RT-AX68U

Standard sieci: Przewodowe:

IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab;

Bezprzewodowe:

IEEE 802.11a/n/ac/ax @5GHz;

IEEE 802.11b/g/n/ax @2.4GHz Anteny: 3 zewnętrzne Transmisja: 2.4 GHz MU-MIMO 3x3:3;

5 GHz MU-MIMO 3x3:3 Procesor: 2 rdzenie, 1,8 GHz Pamięć RAM: 512 MB Pamięć FLASH: 256 MB Szerokość kanałów: 20/40/80 MHz Szyfrowanie: WPA/WPA2/WPA3-PSK, WPA/WPA2/WPA3-Enterprise, WEP Obsługa USB: Tak;

Serwer multimedialny;

Time Machine;

Serwer Samba;

Serwer FTP;

Serwer wydruku;

Modem GSM;

AiCloud;

Download master; Protokoły: IPv4 i IPv6 Połączenie WAN: PPPoE, PPTP, L2TP, Automatic IP, Static IP;

Dual WAN;

Agregacja WAN;

DDNS;

Obsługa modemów 3G/4G (USB) Porty: 4 x RJ45 LAN Gigabit Ethernet;

1x RJ45 WAN Gigabit Ethernet;

1x USB 2.0;

1x USB 3.0 Przyciski: Reset/Restart, WPS, Power Dodatkowe funkcje: Kształtowanie wiązki;

OFDMA;

1024-QAM;

Port Forwarding;

DMZ Host;

VPN (L2PT/OVPN/PPTP/IPSec);

UPnP;

Kontrola rodzicielska;

Historia URL;

Analizator ruchu;

IPTV;

Alexa;

Aplikacja ASUS Router Zapora sieciowa: Tak;

Dodatkowa ochrona przed wirusami;

Kwarantanna zainfekowanych komputerów w sieci Wymiary: 238 x 60 x 289 mm;

(szerokość x głębokość x wysokość z antenami);

masa 630 g Limity transmisji: 2.4 GHz: 450 Mbps (N) / 861 Mbps (AX);

5 GHz: 1625 Mbps (AC) / 1802 Mbps (AX) Gwarancja: 3 lata Cena w dni testu: 714 zł

Co w tym routerze takiego nietypowego?

Sercem testowanego routera jest dwurdzeniowy procesor Broadcom BCM4906FKEBG o taktowaniu 1,8 GHz, z którym mogliśmy się już bliżej zapoznać przy okazji testu ASUS Ai Mesh. Procesor ten na swoje czasy oferował wyśmienitą wydajność, jednak nie dziwi, że w nowej generacji routerów trafił do średniego segmentu – obecnie topowe rozwiązania stawiają już na cztero- (i więcej) rdzeniowe rozwiązania. Podobnie mamy tu do czynienia z 512 MB pamięci DDR3L oraz 256 MB pamięci Flash (Macronix MXIC MX30LF2G189C-TI).



Rozebranie routera jest w tym modelu ekstremalnie trudne i oznacza utratę gwarancji. Na widocznych elementach był jeszcze zamontowany rozpraszacz ciepła.

Za główny przełącznik sieciowy robi sprawdzony 1-gigabitowy układ Broadcom BCM4906KFEBG, a za obsługę Wi-Fi mamy odpowiedzialne dwa niezależne moduły Broadcom BCM6710KFFBG – jeden dla zakresu 2,4 GHz i drugi dla 5 GHz. Oba są połączone z tymi samymi trzema antenami i oba wspierają MU-MIMO 3x3:3. Przekłada się to na opisaną powyżej w tabelce maksymalną przepustowość sieci Wi-Fi na poziomie 2700 Mbps, bowiem pierwszy z zakresów oferuje prędkość do 861 Mbps, a dla zakresu 5 GHz przewidziano aż 1802 Mbps. To właśnie ta nietypowa cecha testowanego routera.

ASUS RT-AX68U to dobrze zbalansowana propozycja, oferująca wysoką przepustowość dla wielu urządzeń jednocześnie

Dlaczego nietypowa zapytacie? Faktem jest, że stosowanie MU-MIMO 3x3 to w żadnym przypadku nie jest nic nowego, ale mimo wszystko trudno nazwać taki widok w specyfikacji częstym. Tańsze konstrukcje zwykle korzystają z MU-MIMO 2x2, czasami oferując 160 MHz szerokości kanału w celu podniesienia przepustowości, a droższe routery stawiają od razu na MU-MIMO 4x4, co pozwala na jednoczesną pełną obsługę dwóch typowych laptopów (gdzie zwykle stosuje się karty MIMO 2x2).

Dla typowego urządzenia odbiorczego nie ma szans, aby w pełni wysycić przepustowość zastosowanego tu modułu Wi-Fi – oznacza to, że reklamowane 1802 Mbps ujrzymy jedynie sumując transfer do kilku urządzeń…

Biorąc pod uwagę, że obecnie za bardzo nie mamy modułów Wi-Fi 6 powyżej MIMO 2x2 właśnie, można powiedzieć, że ten dodatkowy kanał komunikacji w testowanym routerze ASUS będzie się marnować. W praktyce jednak jest odwrotnie – bardzo rzadko korzysta się z 160 MHz szerokości kanału, a za to zwykle mamy w domu więcej niż 2 urządzenia korzystające z Wi-Fi, zatem możemy tu mówić o realnym zysku przepustowości w typowych (niesyntetycznych) warunkach pracy.

Konfiguracja jak na ASUS przystało – bardzo rozbudowana, ale również dosyć czytelna

O (bardzo prostym) procesie konfiguracji przez panel w przeglądarce oraz (jeszcze prostszej w użyciu) aplikacji mobilnej rozpisaliśmy się dosyć mocno przy niedawno publikowanej recenzji routera ASUS RT-AX89X, więc nie będziemy tego tutaj przepisywać – zainteresowanych odsyłamy do artykułu o tym kolosie na 8 nogach :)



ASUS zdołał pogodzić szybką oraz intuicyjną konfigurację z dostępem do najbardziej wysublimowanych narzędzi. Wszystko to oczywiście w pełni po polsku.

Warto tu jednak zaznaczyć, jak prosto i przyjemnie w przypadku routerów ASUS działa funkcja AI Mesh – czyli sieć kratowa z wykorzystaniem starszych routerów tego producenta. Nasz redakcyjny ASUS RT-AC86U bardzo potulnie zaadaptował się do roli węzła w sieci, dzięki czemu zasięg w dalszych lokalizacjach znacznie się poprawił w sposób przeźroczysty dla urządzeń odbiorczych (z tym zastrzeżeniem, że po przełączeniu się na taki węzeł znacząco spadała prędkość w zakresie 2,4 GHz – przeskok z Wi-Fi AX na N jest dosyć bolesny).

Procedura testowa – jak testowaliśmy router ASUS RT-AX68U?

Do testów zasięgu oraz przepustowości zależnej od zasięgu użyliśmy laptopa HP Spectre X360 14 z układem Intel AX201 (zatem najpopularniejszym rozwiązaniem w laptopach). Do testów przepustowości kopiowania mniejszych plików posłużyła nam nieco szybsza karta TP-Link TX-3000E (na układzie Intel AX200). We wszystkich urządzeniach zastosowano dyski SSD M.2 NVMe. Standardowo dla routerów domowych skorzystaliśmy z dwukondygnacyjnego budynku mającego około 220 m2 powierzchni.



Router oznaczono na pomarańczowo i znajduje się on na wyższej kondygnacji.

Pomiar przepustowości złączy LAN i WAN w routerze ASUS RT-AX68U [Mbps]

WAN Download 936 WAN Upload 904 LAN -> LAN 920 2x LAN -> LAN 916

W tej cenie mamy już gwarancję wykorzystania całego pasma Internetu, jakie podaje specyfikacja routera – co wcale nie jest takie oczywiste, nawet w routerach za 300-400 zł, które często mają problem, aby przekroczyć 500-600 Mbps prędkości wysyłania. Przełącznik sieciowy również osiąga pierwszorzędne wyniki. Jedyne, czego może tu brakuje, to właśnie złącza WAN 2,5 Gbps, ale to samo zwykle mamy do zarzucenia routerom w wyższej cenie niż RT-AX68U, więc absolutnie nie traktujemy tego jako wadę.

Pomiar zasięgu Wi-Fi dla routera ASUS RT-AX68U [dBm]

testowane na HP Spectre X360 14 z AX201, więcej = lepiej

Lokalizacja testowa nr 1 -49

-41 Lokalizacja testowa nr 2 -53

-47 Lokalizacja testowa nr 3 -61

-55 Lokalizacja testowa nr 4 -72

-68 Lokalizacja testowa nr 5 -75

-69 Lokalizacja testowa nr 6 -85

-72 Lokalizacja testowa nr 7 -36

-30 Lokalizacja testowa nr 8 -52

-45 Lokalizacja testowa nr 9 -69

-54 Legenda: Zakres 5 GHz

Zakres 2,4 GHz

Zgodnie z oczekiwaniem, korzystając z tych samych anten sieć 2,4 GHz oferuje odczuwalnie mocniejszy sygnał w każdej z lokalizacji. Niemniej nawet w najdalszej z nich, oddzielonej od routera dwoma ścianami nośnymi oraz zbrojonym stropem, sygnał w zakresie 5 GHz był stabilny i jak pokaże kolejny wykres, oferował bardzo przyzwoitą przepustowość.

Pomiar przepustowości Wi-Fi 6 – oba zakresy [Mbps]

testowane na HP Spectre X360 14 z AX201, więcej = lepiej

Lokalizacja testowa nr 1 734

368 Lokalizacja testowa nr 2 686

224 Lokalizacja testowa nr 3 465

207 Lokalizacja testowa nr 4 322

151 Lokalizacja testowa nr 5 234

127 Lokalizacja testowa nr 6 66

42 Lokalizacja testowa nr 7 840

402 Lokalizacja testowa nr 8 659

329 Lokalizacja testowa nr 9 394

254 Legenda: Zakres 5 GHz

Zakres 2,4 GHz

Z jednej strony zaskakuje bardzo wysoki wynik dla zakresu 2,4 GHz, ale z drugiej strony oczekiwalibyśmy nieco mniejszych spadków wraz z oddalaniem się od routera. Mimo wszystko, jak już zaznaczyliśmy wyżej, router w całym, dosyć dużym, domu zagwarantował dostęp do Internetu pozwalający na oglądanie treści 4K na Netflixie czy też YouTube.

Pomiar przepustowości routera ASUS RT-AX68U podczas kopiowania mniejszych plików [Mbps]

testowane na TP-Link TX3000E, więcej = lepiej

Kopiowanie dużego pliku

(MKV 20 GB) 898

840

686

286 Kopiowanie średnich plików

(MP3 3-9 MB) 797

585

487

262 Kopiowanie małych plików

(JPG 50-300 KB) 146

34

35

37 Kopiowanie bardzo małych plików

(TXT 1-50 KB) 51

10

11

11 Legenda: LAN -> LAN

Wi-Fi -> LAN

LAN -> Wi-Fi

Wi-Fi -> Wi-Fi

Te wyniki potwierdzają tylko, jak nadal dobrym procesorem jest zastosowany w ASUS RT-AX68U model. Mimo dwóch rdzeni wyśmienicie radzi sobie nawet z bardzo małymi danymi. Warto też odnotować, że prędkość wysyłania danych przez Wi-Fi do routera nie różni się od prędkości pobierania, gdy limitem będą właśnie bardzo małe porcje danych. Dla większych plików różnica ta zresztą i tak jest całkiem nieduża.

Pomiar prędkości złączy USB w ASUS RT-AX68U [Mbps]

USB 2.0 Zapis 220 USB 2.0 Odczyt 260 USB 3.0 Zapis 856 USB 3.0 Odczyt 912

Tutaj ponownie widać, za co płacimy wybierając router ASUS – przepustowość złącza USB 2.0 jest tu wyższa niż to, co w niektórych tańszych routerach ma do zaoferowania standard USB 3.0. Jeżeli gniazdo zmienimy na niebieskie, właśnie w standardzie USB 3.0, to limitem staje się przewód sieciowy (lub przepustowość Wi-Fi) – brawo dla ASUSa!

Pomiar poboru energii przez router ASUS RT-AX68U [W]

Spoczynek 7 Spoczynek z USB 8,6 Obciążenie 1 zakres 11,5 Obciążenie 2 zakresy 14 Obciążenie 2 zakresy + USB 15,5

Z pewnością nie jest to najoszczędniejszy router pod względem zużycia prądu. Z drugiej strony uzasadnia to szybką i stabilną pracę, więc trudno mieć mu za złe te 1-2 W wyższego poboru względem konkurencji. Obudowa w spoczynku utrzymuje 30-35°C, a pod obciążeniem zbliża się do 40°C – wyniki całkowicie w normie.

Czy warto wybrać router ASUS RT-AX68U

Testowany router przypadł nam do gustu w szczególności dzięki rozbudowanym możliwościom konfiguracji, funkcjonalnością bardzo szybkiego USB oraz jedną z lepszych aplikacji mobilnych – te cechy czynią z niego wyjątkowo dobrą ofertę w swoim segmencie cenowym.



Złote logo producenta oraz standardu Wi-Fi 6 prezentuje się zaskakująco dobrze na czarnym tle.

Z drugiej strony nieco zawodzi przepustowość Wi-Fi na większych odległościach, co wynika bezpośrednio z braku wsparcia dla 160 MHz szerokości kanału. Nie zwracalibyśmy na to uwagi, gdyby nie fakt, że w tej cenie można już otrzymać routery nie tylko z taką szerokością pasma, ale również z pełnym MU-MIMO 4x4…



Antenki, jak widać, można również całkowicie wyprostować. Cała tylna ściana jest też perforowana dla wentylacji.

Sumarycznie za 715 zł (a jak dobrze poszukać, to nawet poniżej 700 zł) otrzymujemy bardzo przyzwoity sprzęt, który dodatkowo wyróżnia się na tle konkurencji stabilnością pracy oraz możliwościami konfiguracji. Jeżeli te cechy są dla Was ważne, to jest to model zdecydowanie wart polecenia, również jeżeli wykracza nieco ponad Wasz pierwotnie założony budżet.

Nasza ocena routera ASUS RT-AX68U 90% 4.5/5