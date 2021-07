Testujemy ASUS ROG Maximus XIII Extreme - topową płytę ASUSa dla procesorów Intel. Zgodnie z nazwą to prawdziwie ekstremalny wypas. Zobaczcie co otrzymacie po zainwestowaniu konkretnej kwoty pieniędzy!

ASUS ROG Maximus XIII Extreme to płyta dla procesorów Rocket Lake i Comet Lake

Cena tej topowej płyty to ponad 4100 złotych

Wyposażenie jest równie ekstremalne co cena - znajdziemy tu między innymi dwa porty Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E, LAN 10 Gb, USB 3.2 Gen 2x2 czy pięć (5!) gniazdek M.2

4,8/5

Na topowe płyty główne większość użytkowników zerka z ciekawością, ale potem sprawdza ich cenę, a następnie zawartość konta w banku. Potem następuje znaczące przewrócenie oczami i konkluzja, że do naszych potrzeb wystarczy znacznie tańsza płyta i nie ma co przepłacać. Przy okazji zerknijcie na nasze zestawienie polecanych płyt głównych dla procesorów Intela.

I tak faktycznie jest w wielu przypadkach. Jest jednak grupa użytkowników wybierająca najlepsze dostępne modele - czy to z powodu wyposażenia, czy możliwości podkręcania. Jesteś zdecydowany na topowy model Intel Rocket Lake, masz konkretne wymagania i jesteś gotów zainwestować sporą kwotę? Zobacz co ma do zaoferowania ASUS ROG Maximus XIII Extreme.

ASUS ROG Maximus XIII Extreme - recenzja

Pierwsze spojrzenie i jest efekt WOW. Świetny desing, osłony na PCB, potężna sekcja zasilania (18+2 i 100A), konkretne radiatory i bogate wyposażenie. Jak bardzo jest bogate przekonacie się po zerknięciu na tabelkę ze specyfikacją.

Gigabyte B450 Aorus Elite - specyfikacja

Model ASUS ROG Maximus XIII Extreme Podstawka CPU LGA 1200 Chipset Intel Z590 Technologie multi-GPU tak (NVIDIA SLI) Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki tak (1 x HDMI 1.4/2.0 i 2 x DisplayPort przez USB C) Sloty RAM 4 x DDR4 Maks. Taktowanie RAM 5333 MHz (OC) Maks. Ilość RAM 128 GB Sloty PCIe x16 2 x PCIe 4.0 x16 (x8/x8) Sloty PCIe x4 1 x PCIe 3.0 (domyślnie w trybie x2) Sloty PCIe x1 brak SO-DIMM.2 tak (dołączona karta z dwoma gniazdkami M.2 PCIe 3.0) Gniazda wentylatorów/WC 8 (2+4+2 CPU/chassis/WC) + 6 dzięki ROG Fan Controller Porty SATA 6 x SATA III 6 Gb/s Sloty M.2 5 (3 na PCB, z czego jeden działa tylko z Rocket Lake + 2 na karcie SO-DIMM.2) Thunderbolt 4 tak (2 x USB C) Wi-Fi / Bluetooth 2x2 Tri-Band Intel Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax/az (6E) + BT5.2 LAN 2 - 10 Gb (Marvell AQtion) + 2,5 Gb (Intel I225-V) USB 2.0 (tylny panel) 4 (0) USB 3.2 Gen1 5 Gb (tylny panel) 4 (0) USB 3.2 Gen2 10 Gb (tylny panel) 9 (8) + jeden header portu USB C 3.2 Gen 2x2 (20 Gb) Gniazda zasilania 1x 24-pin + 2x 8-pin + 1x 6-pin Audio Realtek ALC4082 + ESS SABRE9018Q2C DAC/AMP Dodatkowe technologie OptiMem III, FlexKey, LN2 Mode, RAMCache III, ROG Fan Controller, podświetlenie Aura Sync Format E-ATX (27,7 cm x 30,5 cm)

HDMI będzie działać zgodnie ze standardem 2.0 tylko w przypadku procesorów Core 11-tej generacji. Również PCI Express w wersji 4.0 (dotyczy to zarówno slotów jak M.2) jest dostępne tylko na tych procesorach. Jest tu też najnowszy standard Wi-Fi 6E, który pozwala wykorzystać dodatkowe pasma, o ile ruch w dotychczasowej sieci jest zbyt wysoki.

Uwagę zwraca ilość dodatkowych gniazdek zasilających oprócz standardowego zestwu 24+8, mamy tu również dodatkowe porty 8 i 6-pinowe. Zwracamy uwagę, że jest to płyta E-ATX, więc może się nie zmieścić do każdej obudowy.

ASUS ROG Maximus XIII Extreme - sloty i porty

Do naszej dyspozycji pozostawiono dwa sloty PCI Express x16 (przy podwójnym obsadzeniu działają w trybie 2x8) - oczywiście w przypadku Comet Lake będą działać zgodnie ze standardem 3.0, a Rocket Lake zgodnie ze standardem 4.0. Pomiędzy nimi znalazł się slot PCIe x4 3.0, który jednak domyślnie pracuje w trybie x2.

Pod osłoną kryją się trzy gniazdka M.2 (dwa pomiędzy slotami i jeden nad pierwszym slotem PCIe), ale jedno będzie niedostępne w przypadku instalacji procesora Comet Lake (wtedy też będą działać zgodnie ze standardem 3.0).

Widoczny w lewym górnym rogu element to konfigurowalny ekran (Liveash OLED) - może wyświetlać informacje np. o temperaturach albo własne obrazy lub animacje

Przy pomocy dodatkowych portów USB możemy wyprowadzić kolejne porty USB 3.2 Gen1 (4), jak i USB 3.2 Gen2 i Gen 2x2 (typu C). Obok 24-pinowego gniazda ATX znalazło się miejsce dla kolejnego, 6-pinowego portu wspomagającego zasilanie kart graficznych. Znajdziemy tu również porty SATA III w standardowej liczbie sześciu (niektóre z nich mogą zostać wyłączone przy obsadzeniu niektórych slotów i gniazdek M.2).

Potężna sekcja zasilania, solidne radiatory i dwa kolejne gniazdka zasilające - tym razem 8-pinowe.

Praktycznie każdy centymetr kwadratowy PCB kryje jakieś udogodnienia dla entuzjastów. Za slotami RAM znajduje się gniazdo do kart DIMM.2 - dołączona do zestawu karta pozwala na instalację dwóch dodatkowych nośników M.2 (3.0).

Liczba przełączników i przycisków może na początku przyprawić o ból głowy, ale entuzjaści podkręcania będą zachwyceni.

Na koniec tylny panel:

dwa przyciski do resetowania i flashowania BIOS

osiem portów USB typu A zgodnych ze standardem 3.2 Gen2 (10 Gb)

dwa porty LAN (10 i 2,5 G)

dwa gniazdka USB C, które są równocześnie portami Thunderbolt 4 oraz DisplayPort 1.4

wyjścia anten Wi-Fi 6E oraz BT 5.2

optyczne wyjście audio S/PDIF

pięć pozłacanych i podświetlonych portów mini-jack do obsługi audio

ASUS ROG Maximus XIII Extreme - UEFI BIOS

UEFI BIOS ASUSA jak zwykle świetny i bogato wyposażony w opcje, ale wygląd interfejsu prosi się już o odświeżenie. Nie żeby źle wyglądał, po prostu dość długo funkcjonuje już w niezmienionej formie. Warto wspomnieć, że z UEFI BIOS został zintegrowany MemTest86. W ramach ciekawostki - do testowania pamięci RAM świetnie nadaje się farming kryptowaluty Chia.

ASUS ROG Maximus XIII Extreme - czy warto kupić?

Cena ASUS ROG Maximus XIII Extreme wynosi 4100 złotych. Jeśli jesteś zwykłym użytkownikiem o zapotrzebowaniu statystycznego Kowalskiego to... nie, nie warto. Jeśli jednak jesteś entuzjastą hardcorowego overclockingu i Twoje potrzeby są iście ekstremalne, to z dużą dozą prawdopodobieństwa nic lepszego na rynku nie znajdziesz.

Ta płyta została stworzona w jednym celu - by zapewnić największym entuzjastom absolutnie wszystkiego czego potrzebują. Bez oglądania się na cenę.

Przypomnijmy, że płyta została wyposażona w pięć gniazdek M.2 (z czego dwa na karcie SO.DIMM2, LAN 10 i 2,5 G, dwa gniazdka Thunderbolt 4 (USB C), możliwość wyprowadzenia USB C 3.2 Gen 2x2 (20 Gb) na przód obudowy, ekran OLED i MASĘ udogodnień do OC (włącznie z potężną sekcją zasilania i odpowiednią ilością dodatkowych gniazdek zapewniających energię) czy entuzjastów chłodzenia wodnego.

Nie zapomnijcie o wyposażeniu dodatkowym - kontrolerze wentylatorów ROG Fan Controller (dodatkowe sześć gniazdek), uchwycie do kart graficznych, wspomnianej wcześniej karcie SO.DIMM2, rocznej subskrybcji na AIDA64 Extreme, nie wspominając już o przejściówkach (splittery do podświetlenia RGB czy wentylatorów), śrubokręcie, czy nawet breloczku i nalepkach (oczywiście z logo ROG).

Płyty ROG Extreme to najbardziej wypasione konstrukcje ze stajni ASUSA. Wyposażenie tego modelu miażdży, ale jak się łatwo domyśleć - cena również. Czy to jednak powstrzyma największych entuzjastów przed zakupem?

Opinia o ASUS ROG Maximus XIII Extreme Plusy topowa płyta Intel Z590 dla entuzjastów

niezwykle bogate wyposażenie

osłona PCB z obu stron

pięć portów M.2 (z czego dwa na karcie SO.DIMM2)

osiem portów USB 3.2 Gen2 i możliwość wyprowadzenia Gen 2x2 na przód obudowy

dwa porty Thunderbolt 4 z obsługą DP

Wi-Fi 6E + BT 5.2

dwa porty LAN (10 i 2,5 G)

mnóstwo opcji, dodatków i udogodnień dla overclockerów

konfigurowalny ekran OLED

dodatkowe wyposażenie (kontroler wentylatorów, czy uchwyt karty)

doskonałej jakości audio ROG SupremeFX z DAC

podświetlenie AURA Sync Minusy bardzo wysoka cena

dużo portów M.2 ograniczyło ilość slotów PCIe - pomimo rozmiaru E-ATX otrzymujemy ich tylko trzy

Ocena końcowa 96% 4.8/5