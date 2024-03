Monitor i połączenie z siecią. To duet, który pozwala na komfortowe wypełnianie obowiązków zawodowych, relaks z ulubionym serialem, a nawet na sesje gamingowe. LG MyView Smart 32SQ700S-W to urządzenie przełamujące dotychczasowe schematy.

Płatna współpraca z marką LG

Korzystanie z komputera i internetu w ostatnich latach zauważalnie ewoluowało. Aktualnie wiele osób urządza w swoich domach prywatne gabinety mające umożliwiać komfortową pracę zdalną. Inni przygotowują stanowiska gamingowe, przy których oddają się długim sesjom z ulubionymi grami. Niektórzy z kolei cenią sobie kąciki z zestawami kina domowego i dostępem do popularnych serwisów VOD. A gdyby wszystko połączyć i stworzyć swojego rodzaju centrum sterowania światem? Poznajcie możliwości inteligentnego monitora LG MyView Smart 32SQ700S-W, z którym taki scenariusz jest możliwy.

Inteligentny monitor LG MyView Smart 32SQ700S-W

Firma LG już jakiś czas temu postawiła sobie za cel ułatwienie użytkownikom codziennej pracy, a także zarządzania inteligentnym domem. Dodatkowo chciała zaoferować sięgającym po jej innowacyjne monitory możliwość grania w gry w chmurze oraz oglądania filmów i seriali bez konieczności podłączania komputera. Wszystko to jest możliwe właśnie z LG MyView Smart 32SQ700S-W. To monitor dla osób poszukujących wszechstronny urządzeń.

LG MyView Smart 32SQ700S-W działa pod kontrolą platformy webOS, z której dobrodziejstw można korzystać bez komputera czy laptopa, wystarczy podłączenie monitora do internetu. Można to zrobić przewodowo (za pomocą złącza LAN) lub poprzez Wi-Fi.

WebOS gwarantuje naprawdę mnóstwo możliwości. To platforma dobrze znana z telewizorów LG, która również w przypadku monitora LG MyView Smart 32SQ700S-W zapewnia m.in. dostęp do aplikacji i popularnych serwisów streamingowych. Masz konto na Netflix, Amazon Prime Video czy Disney+? Możesz cieszyć się dostępnymi tam treściami, posiadając wyłącznie monitor z dostępem do sieci. Tym bardziej, że LG MyView Smart 32SQ700S-W ma nawet wbudowane głośniki stereo (2 x 5W).

To jednak nie wszystko. Dodatkowo webOS oferuje coś dla graczy – pozwala cieszyć się usługami gier w chmurze. Jakby tego było mało, daje możliwość sterowania inteligentnym domem. Poza tym użytkownik może skorzystać z funkcji bezprzewodowego przesyłania obrazu ze smartfona. Pozwalają na to funkcje Apple AirPlay2 (dla urządzeń Apple) lub ScreenShare (dla urządzeń Android).

A skoro padała już wzmianka o smartfonach, nie sposób nie dodać, że do korzystania z LG MyView Smart 32SQ700S-W nie potrzeba myszy i klawiatury. Dzięki aplikacji ThinQ można korzystać z najważniejszych funkcji pilota, takich jak kontrola zasilania, zmiana kanałów czy wyszukiwanie treści, z poziomu smartfona. Inną opcją jest natomiast pilot LG Magic z technologią rozpoznawania głosu, który umożliwia sterowanie i odtwarzanie treści za pomocą poleceń głosowych. Pilot można odebrać jako prezent do końca marca.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać LG MyView Smart 32SQ700S-W w bardziej klasyczny sposób, łącząc monitor z laptopem bądź komputerem stacjonarnym. Umożliwiają to wbudowane porty HDMI oraz USB-C. W przypadku skorzystania z drugiego rozwiązania przy użyciu jednego przewodu można nie tylko przesyłać obraz, ale także zasilać laptopa (do 65W). Taka konfiguracja przyda się tym użytkownikom, którzy chcą wygodnie popracować z ulubionymi, często zaawansowanymi aplikacjami lub zagrać w gry zainstalowane na dysku komputera czy laptopa. Dodatkowe akcesoria, takie jak myszka, klawiatura czy gamingowy pad, można sparować bezpośrednio z LG MyView Smart 32SQ700S-W – za pośrednictwem Bluetooth.

Nowoczesny monitor, nawet pomimo posiadania tak ciekawych i innowacyjnych funkcji, musi cechować się odpowiednią jakością obrazu. LG MyView Smart 32SQ700S-W pod tym względem nie zawodzi. Został wyposażony w panel wykonany w technologii VA, zapewniający obraz w rozdzielczości 4K (3840 x 2160 pikseli), o proporcjach 16:9. Wspiera technologię HDR 10, gwarantuje szczegółowo odwzorowane kolory (DCI-P3 90%) i świetny kontrast. Dodatkowo panel charakteryzują szerokie kąty widzenia 178º/178º.

Oddzielną kwestią jest rozmiar LG MyView Smart 32SQ700S-W. To monitor o przekątnej 31,5 cala, co wedle powszechnej opinii jest optymalną wielkością, która zapewnia odpowiednią przestrzeń roboczą i pozwala na przyjemne granie oraz komfortowe oglądanie filmów.

Uwagę zwraca również design LG MyView Smart 32SQ700S-W. Z trzech stron ma bardzo smukłe ramki, które sprawiają, że prezentuje się niezwykle nowocześnie. Swój udział ma w tym podstawa One Click Stand, która dzięki swojej konstrukcji dodatkowo gwarantuje bardzo prosty montaż, stabilność i ergonomię. Możliwe jest regulowanie wysokości i nachylenia monitora tak, aby dostosować go do swoich potrzeb i zapewnić sobie komfortową pracę i rozrywkę.

LG 32SQ700S-W w pakiecie z prezentami

Osoby zainteresowane przedstawionymi możliwościami LG MyView Smart 32SQ700S-W powinny rozważyć zakup tego monitora. W związku z jego premierą na polskim rynku przygotowana została specjalna oferta promocyjna. Sięgając po LG MyView Smart 32SQ700S-W do końca marca (lub do wyczerpania zapasów), można wraz z samym urządzeniem otrzymać kilka bardzo praktycznych prezentów.

Co dokładnie zyskasz? Przede wszystkim pakiet gwarancja 2+2, czyli dodatkowe 24 miesiące gwarancji w formie ubezpieczenia, co sprawia, że w ogólnym rozrachunku sprzęt będzie objęty aż czterema latami użytkowania bez obaw o ewentualną awarię. W ramach promocji do monitora dołączony jest pilot LG Magic do sterowania głosowego (w języku polskim) oraz nie lada gratka dla sympatyków filmów i seriali – trzy miesiące bezpłatnego dostępu do Apple TV+. Dla osób, które zdecydują się kupić dwa monitory LG, przygotowana została dodatkowo zniżka w wysokości aż 10 proc.!

