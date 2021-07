Zapraszam do testu LG TONE Free FN7, czyli słuchawek TWS z kilkoma dużymi zaletami. Jeśli szukasz małych, lekkich, wygodnych i dobrze grających słuchawek do telefonu, za mniej niż 500 zł, to te mogą Cię zainteresować.

ocena redakcji:









4,5/5

LG Tone Free FN7 - brać czy nie brać? Zobacz nasz film!

Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki LG Tone Free FN7 za 480 zł oferują całkiem sporo. Aktywną redukcję szumu ANC, etui z ładowaniem bezprzewodowym i dezynfekcją za pomocą światła UV, wysoką jakość dźwięku, bardzo przydatne profile dźwięku Meridian, niskie opóźnienia, silny sygnał Bluetooth, niezłe mikrofony, wystarczający czas pracy na baterii i bardzo dobrą wygodę.

Są odporne na pot, małe, lekkie i nie wypadają z uszu. Nadają się do lekkiego treningu oraz biegania. Używałem ich nie tylko do słuchania muzyki, ale też podczas oglądania filmów, grania i słuchania podcastów lub audiobooków. W każdym przypadku spisywały się po prostu dobrze.

Słuchawki zapewniają dobrą izolację od zewnętrznych hałasów. Same nakładki gumowe odcinają umiarkowanie, ale w połączeniu z funkcją aktywnej redukcji szumu efekt jest bardzo dobry. Szum samochodów, komputera, klimatyzacji, lekki gwar w biurze, albo odgłosy wewnątrz pociągu lub autobusu - wszystko to jest redukowane do poziomu, który nie przeszkadza. Ważna jest też opcja przekazywania dźwięków z otoczenia, zwiększająca bezpieczeństwo podczas biegania w mieście - można usłyszeć np. nadjeżdżające pojazdy.

Więcej informacji znajdziecie w powyższym wideo. Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o tych słuchawkach. Udanego dnia!