Planujesz kupić nowy odkurzacz? Tradycyjny model, robot sprzątający, a może odkurzacz pionowy? Ostatni typ to kompromis między tradycją, a nowoczesnością, który powinien zadowolić większość użytkowników. Jaki odkurzacz pionowy kupić? Porównujemy modele marki Dreame.

Płatna współpraca z marką Dreame

Odkurzacze pionowe Dreame

Rozważając zakup odkurzacza pionowego warto zapoznać się z ofertą marki Dreame. Aby Wam to ułatwić przygotowaliśmy porównanie trzech modeli tych urządzeń – Dreame H12, Dreame H12 Pro oraz Dreame H12 Dual. To kolejność nie jest przypadkowa. Każdy następny z wymienionych modeli jest lepszy od poprzedniego, ale nie znaczy to, że pierwszy z nich nie jest wart zakupu. Kilka miesięcy temu przetestowaliśmy odkurzacz Dreame H12 i wypadł on naprawdę dobrze.

Pozostałe dwa modele charakteryzują się jeszcze lepszą specyfikacją i większą liczbą przydatnych w codziennym użytkowaniu funkcji więc na pewno nie są od niego gorsze. Aby jednak formalności stało się zadość pokrótce przedstawimy najważniejsze funkcje wszystkich trzech urządzeń, a na końcu doradzimy dla kogo są poszczególne modele.

Dreame H12

Zacznijmy od tego, że odkurzacz to mało powiedziane. Dreame H12 umożliwia jednoczesne odkurzanie oraz mycie podłogi. Jedną z funkcji jest także rozpoznawanie stopnia zanieczyszczeń w celu dopasowania mocy potrzebnej do ich usunięcia, co ma oczywiście pozytywny wpływ na czas pracy na jednym ładowaniu baterii. A jeśli już o mocy mowa to warto wspomnieć, że jeden z trybów o nazwie Suction potrafi wessać płyny bez konieczności korzystania z trybu mopowania.

Na mniej zanieczyszczonej podłodze odkurzacz będzie wykorzystywać niewielką część swoich możliwości, więc będzie pracować dłużej. Bardziej brudna podłoga wymusi użycie większej mocy, co skróci nieco czas pracy, ale sprawi, że nie będzie konieczny powrót na wcześniej czyszczony fragment podłogi. Przekłada się to na skrócenie czasu sprzątania oraz minimalizuje poziom zmęczenia użytkownika. Warto przy tej okazji dodać, że obrotowa szczotka ułatwia prowadzenie odkurzacza.

Odkurzacz posiada duży i czytelny wyświetlacz LED, dzięki któremu na bieżąco monitorować można parametry pracy, na przykład poziom naładowania akumulatora czy rodzaj aktywnego trybu czyszczenia. Odkurzacz odtwarza także komunikaty głosowe w języku polskim, co znacznie ułatwia jego obsługę.

Odkurzacz wyposażony został w dwa zbiorniki – jeden na wodę czystą, a drugi na brudną. Dzięki temu raz zebrane zanieczyszczenia nie biorą udziału w czyszczeniu kolejnych metrów kwadratowych podłogi.

Na koniec warto wspomnieć o funkcji samoczyszczenia. Tryb ten uruchomić można po odstawieniu odkurzacza na podstawkę. Dzięki niemu automatycznie czyszczona i odwirowana zostanie szczotka służąca do mopowania. Nam pozostaje jedynie opróżniać zbiornik na brudną wodę i uzupełniać ten na czystą.

Producent deklaruje, że wbudowany akumulator wystarcza na około 25 minut pracy, co przy wydajności, którą oferuje ten odkurzacz przekłada się na całkiem spore możliwości.

Dreame H12 Pro

Nieco bardziej zaawansowany technologicznie od opisanego wyżej modelu. H12 Pro wyróżnia się między innymi szczotką o ulepszonej konstrukcji, dzięki której z łatwością posprzatać można w trudno dostępnych miejscach, takich jak na przykład narożniki.

Ten odkurzacz także rozpoznaje poziom zabrudzenia i dostosowuje do niego swoją moc, dbając przy tym o jak najbardziej efektywne wykorzystanie energii zgromadzonej w akumulatorze. Dzięki takiemu rozwiązaniu bateria w tym modelu wystarcza na 35 minut pracy urządzenia.

Nie zabrakło funkcja samoczyszczania. Po jej aktywacji wałek jest dokładnie czyszczony, a następnie suszony gorącym powietrzem, co zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu, grzybów i pleśni. Warto jeszcze wspomnieć o generowanej przez silnik trakcji, dzięki czemu odkurzacz pchany jest do przodu co ułatwia jego prowadzenie.

W opakowaniu znajdziemy wiele akcesoriów, które ułatwiają sprzątanie i rozszerzają funkcjonalność tego odkurzacza. Jest szczotka czyszcząca, zapasowy wałek do szczotki, baza ładująca, zapasowy wałek do szczotki oraz uchwyty na akcesoria. Producent zadbał nawet o płyn czyszczący.

Dreame H12 Dual

Ostatni z proponowanych przez nas odkurzaczy to model H12 Dual. Posiada udoskonaloną konstrukcję szczotki, dzięki której zabrudzenia usuwane są także wzdłuż czyszczonych krawędzi, czyli na przykład przy ścianie, listwie przypodłogowej czy wzdłuż mebli.

Podobnie jak dwa opisane wyżej modele, ten odkurzacz ma także funkcję mopowania podłóg, a duży i czytelny wyświetlacz LED znacznie ułatwia kontrolę pracy urządzenia.

Wbudowana bateria pozwala na 60 minut odkurzania lub 35 minut mopowania, a czas ten optymalizowany jest przez znaną z wyżej opisanych modeli funkcję dostosowania mocy do poziomu zabrudzeń.

H12 Dual posiada też funkcję samoczyszczenia, w ramach której szczotka do mopowania jest czyszczona oraz suszona gorącym powietrzem.

Na koniec wspomnijmy, że Dual to przede wszystkim dodatkowa możliwość skorzystania z mniejszego odkurzacza ręcznego, który umożliwia nam sprzątnie nie tylko podłóg, ale także na przykład szaf, wysoko usytuowanych półek, a nawet samochodu.

Jaki odkurzacz pionowy kupić?

Każdy z opisywanych modeli świetnie sprawdzi się w codziennym sprzątaniu mieszkania czy domu. H12 to podstawowy model, który odkurzy i umyje podłogę. H12 Pro przyda się alergikom, ponieważ usuwa większość roztoczy, a jego filtr można z łatwością oczyścić pod bieżącą wodą. Model Dual to, poza tym co oferują dwa wcześniej wspomniane modele, także mały odkurzacz ręczny, który przyda się na przykład do czyszczenia samochodu.

Dodajmy, że odkurzacze pionowe to znacznie lepsze rozwiązanie niż tradycyjny odkurzacz. Sprzątanie za ich pomocą jest zdecydowanie łatwiejsze. Obrotowa elektroszczotka sprawia, że do prowadzenia odkurzacza nie trzeba używać dużej siły, a funkcję jednoczesnego odkurzania i mycia na mokro pokocha każdy, kto choć raz na własnej skórze przekona się jak takie rozwiązanie ułatwia i przyśpiesza sprzątanie.

Wszystkie opisywane modele dostępne są w sieciach elektromarketów RTV Euro AGD oraz Media Expert.

