Myszka, klawiatura i głośniki to świetne prezenty dla każdej osoby, która ma komputer - czyli dla większości z nas. Będą nie tylko atrakcyjne, ale przede wszystkim przydatne przez długie lata. Takich prezentów życzymy Tobie i Twoim bliskim. Oto ciekawe propozycje firmy Logitech.

Prezenty na Święta 2020 od Logitech

Jaki powinien być idealny prezent? Przede wszystkim praktyczny. Taki, którego osoba obdarowana będzie używała codziennie z przyjemnością. Trafiliście więc idealnie, bo mamy dla Was trzy atrakcyjne, użyteczne i niedrogie propozycje od firmy Logitech - głośniki, myszkę oraz zestaw klawiatura plus myszka. Oto one!

Dobre głośniki komputerowe, z mocnym basem Logitech Z407, przenośna myszka bezprzewodowa Logitech MX Anywhere 3 oraz niedrogi zestaw Logitech MK470, składający się z cichej klawiatury i myszki. Sprawdźcie co jeszcze oferują, w naszym krótkim filmie. Zapraszamy!

