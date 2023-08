Najlepsze klawiatury – ranking. Jaka klawiatura do pracy i na co dzień?

Jaka jest najlepsza klawiatura biurowa i na co dzień? Przedstawiamy ranking klawiatur do pisania i codziennego korzystania z komputera. Bez względu na to, jakie masz wymagania – podpowiemy ci, jaka klawiatura będzie dla ciebie odpowiednia.

Zdecydowanie największą popularnością cieszą się obecnie klawiatury gamingowe. Zwykle charakteryzują się one jednak mechanicznymi przełącznikami, które wydają specyficzny dźwięk i z uwagi na to, nie każdemu muszą one odpowiadać. W naszym rankingu najlepszych klawiatur na co dzień przygotowaliśmy więc propozycje i dla tych, którzy doceniają ciche stukanie w klawisze, ale też dla tych, dla których głośniejsze przełączniki nie są problemem.

Sprawdź, jaka klawiatura do pracy i na co dzień jest najlepsza? Z dobrze dopasowanym do swoich potrzebu urządzeniem nie tylko zwiększysz swój komfort, ale też zagwarantujesz sobie zwyczajnie wygodniejsze spędzanie czasu przed komputerem. Poniżej znajdziesz zarówno dobrą i tanią klawiaturę biurową, jak w pełni ergonomiczną klawiaturę do pisania czy długiej pracy. Jeśli interesuje Cię wyłącznie klawiatura bez kabelka, zajrzyj do naszego rankingu klawiatur bezprzewodowych.

Jaka klawiatura najlepsza? Ranking 2023

Logitech K120 – tania i dobra klawiatura membranowa przewodowa dla mało wymagających Ocena benchmark.pl









4,1/5 Dobra klawiatura do 60 zł? K120 od Logitech to doskonały wybór dla każdego, kto potrzebuje klawiatury, ale ma świadomość, że nie będzie z niej często korzystać. Ta propozycja to najbardziej podstawowy model, którym warto się zainteresować, jeśli zależy ci na wygodzie podczas pracy, a jednocześnie masz bardzo ograniczony budżet. Podłączana za pośrednictwem przewodu USB klawiatura membranowa Logitech ma niskoprofilowe klawisze, które na co dzień nie powinny hałasować. W K120 nie zabrakło wydzielonego pola numerycznego, aby ułatwić ci wprowadzanie cyfr np. w arkuszach Excel. Dodatkowym atutem jest wodoodporna konstrukcja, która pozwala na bok odłożyć stres dotyczący przypadkowego zalania sprzętu. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury mechaniczna, stykowa

Profil klawiszy niski

Trwałość klawiszy 10 mln kliknięć

Interfejs USB 2.0

Klawisze programowalne nie

Klawisze multimedialne nie

Dell KB216 Quietkey – cicha klawiatura do 100 zł do biura i domu Ocena benchmark.pl









4,5/5 Ciche klawiatury sprawdzają się przede wszystkim w przestrzeniach biurowych, gdzie wszechobecne stukanie w klawisze może powodować trudności w skupieniu. To też dobre rozwiązanie dla tych, którzy są przyzwyczajeni do płaskich klawiatur laptopowych. Dell KB216 Quietkey już w nazwie zawiera główną cechę tej “membranówki”. Niski profil klawiszy sprawia, że pisanie na tej klawiaturze będzie zdecydowanie bardziej ciche niż na mechanicznych konstrukcjach. Estetyczny minimalizm gwarantuje, że KB216 odnajdzie się na każdym biurku, a przy tym nie ogranicza funkcjonalności, bowiem Dell zadbał o obecność sekcji numerycznej. Znalazło się też miejsce na kilka klawiszy multimedialnych. Jaka klawiatura, jeśli chcesz cichej konstrukcji i zależy ci na niskiej cenie? To zdecydowanie wybór, który warto wziąć pod uwagę. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury membranowa

Typ klawiszy/przełączników membranowe

Profil klawiszy niski

Wymiary klawiatury 442 x 127 mm

Interfejs USB 2.0

Klawisze programowalne nie

Klawisze multimedialne tak

Logitech K380 Multi-Device – wielofunkcyjna i mała klawiatura bezprzewodowa Ocena benchmark.pl









4,6/5 W cenie do 200 zł ta klawiatura nie ma sobie równych, jeśli poszukujesz małej i płaskiej klawiatury. Dodatkową zaletą jest bezprzewodowe działanie, dzięki któremu możesz ją bez trudu spakować do plecaka po pracy w ramach home office i wziąć do biura, gdzie nie będziesz narażać się na zakłócanie współpracownikom ciszy. K380 ma niski profil klawiszy i jest wyposażona w kilka przycisków multimedialnych. Warto podkreślić, że Logitech K380 oferuje funkcję tzw. multi-device. Pozwala ona łączyć się z trzema różnymi komputerami i kilkoma klawiszami przełączać się między nimi. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury wyspowa, płaska, membranowa

Typ klawiszy/przełączników membranowe

Profil klawiszy niski

Wymiary klawiatury 279 x 124 x 16 mm

Interfejs Bluetooth

Klawisze programowalne nie

Klawisze multimedialne tak

Logitech MX Keys – świetna klawiatura z podświetlanymi klawiszami Ocena benchmark.pl









4,6/5 Model MX Keys powstał jako klawiatura dla programisty. Nie oznacza to jednak, że to urządzenie tylko dla tych, którzy pracują, kodując. Jeśli często pracujesz wieczorami lub w trudnych warunkach oświetleniowych, tę klawiaturę docenisz z jednego powodu: ma inteligentne podświetlenie. Jak to rozumieć? Gdy tylko zbliżysz dłonie do urządzenia, Logitech natychmiast wykryje, że zaczynasz pracować – uruchomi wówczas delikatne, ale jednocześnie wyraźne podświetlenie. Diody zgasną, kiedy odejdziesz od biurka. Dodatkowo producent wyposażył ten model w akumulator ładowany za pośrednictwem USB-C. Oznacza to, że MX Keys to bezprzewodowa klawiatura, której nie trzeba ładować przez przynajmniej kilka tygodni. Oprócz tego ma klawisze zaprojektowane tak, aby pisanie na niej było czystą przyjemnością. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury wyspowa, podświetlana, płaska, membranowa

Typ klawiszy/przełączników membranowe

Profil klawiszy niski

Wymiary klawiatury 430,2 x 131,6 x 20,5 mm

Interfejs USB 2.0, Bluetooth

Klawisze programowalne nie

Klawisze multimedialne tak

Apple Magic Keyboard – klawiatura do komputera Apple Ocena benchmark.pl









4,7/5 Korzystasz ze sprzętu z logo nadgryzionego jabłka i nie wiesz, jaka klawiatura do komputera Apple? Wybór jest prosty. Zaprojektowana przez Apple – dla Apple. Magic Keyboard jest genialna w swojej prostocie i doceni ją każdy, kto poszukuje płaskiej klawiatury. Niski profil klawiszy w tym modelu sprawia, że pisanie jest bezszelestne i tę konstrukcję trudno porównać do jakiejkolwiek innej. Dodatkowo pełne wsparcie typowych dla systemu MacOS skrótów klawiszowych (czyli obecność przycisków innych niż w Windowsie). W najnowszym modelu producent umieścił czytnik linii papilarnych Touch ID, który nie tylko pozwala logować się do komputera w oku mgnienia, ale też autoryzować zakupy w sieci. Z Apple Magic Keyboard można zapomnieć o ładowaniu nawet na miesiąc. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury membranowa

Typ klawiszy/przełączników membranowe

Profil klawiszy niski

Wymiary klawiatury 279 x 10,9 x 114,9 mm

Klawisze programowalne nie

Klawisze multimedialne tak

Microsoft All-In-One Media Keyboard N9Z – klawiatura z touchpadem do 150 zł Ocena benchmark.pl









4/5 Niekiedy zdarza się tak, że przyzwyczajenia biorą górę i zamiast myszki – preferujesz pracę na touchpadzie. W takiej sytuacji warto zainteresować się dobrą klawiaturą z touchapdem. All-In-One N9Z to propozycja od Microsoftu, która jest jednym z najlepszych wyborów w tej kategorii produktów. Bezprzewodowa łączność, membranowe przełączniki i niski profil klawiszy to najważniejsze cechy, które wyróżniają tę konstrukcję. Współpracuje z każdym systemem operacyjnym, a przy tym waży niewiele ponad 400 gramów, więc można ją zabierać do plecaka, kiedy w biurze chcesz pracować na swoim sprzęcie. To jednocześnie dobra klawiatura do telewizora z Androidem. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury multimedialna

Typ klawiszy/przełączników membranowe

Profil klawiszy niski

Klawisze programowalne nie

Klawisze multimedialne tak Zobacz recenzję

Microsoft Sculpt Ergonomic Desktop – w pełni ergonomiczna klawiatura Ocena benchmark.pl









4,2/5 Jeśli podczas pisania i pracy na klawiaturze odczuwasz dyskomfort w dłoniach i ramionach, klawiatura ergonomiczna może rozwiązać ten problem. Charakterystyczny układ klawiszy i konstrukcja układająca się w łuk przyniesie ukojenie w trakcie kilku godzin ciągłego pisania. W Microsoft Sculpt Ergonomic znalazł się osobny panel z klawiaturą numeryczną – dzięki temu możesz jeszcze bardziej zadbać o odpowiednie ułożenie dłoni podczas pracy. W zestawie znajduje się nie tylko bezprzewodowa klawiatura ergonomiczna z membranowymi i cichymi przełącznikami, ale też bezprzewodowa myszka z zagłębieniem do oparcia kciuka. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury membranowa

Typ klawiszy/przełączników membranowe

Profil klawiszy niski

Wymiary klawiatury 392 x 228 mm

Klawisze programowalne nie

Klawisze multimedialne nie

Logitech K860 Ergo – ergonomiczna klawiatura do wygodnego pisania Ocena benchmark.pl









4,6/5 Regulowane uniesienie nadgarstków, dzielona i zakrzywiona obudowa oraz miękka poduszka na oparcie dłoni. To najważniejsze cechy, które zapewniają ergonomiczną pracę na tej klawiaturze. W tym modelu panel numeryczny jest zintegrowany z całą obudową. Klawisze natomiast należy pochwalić za wklęsłą konstrukcję i cichą pracę podczas pisania. Nie brakuje też charakterystycznej dla tego producenta funkcji przełączania się pomiędzy trzema urządzeniami i systemami. To bardzo dobra klawiatura ergonomiczna, jeśli potrzebujesz uniwersalnego i wygodnego rozwiązania. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury wyspowa, membranowa

Typ klawiszy/przełączników membranowe

Profil klawiszy średni

Wymiary klawiatury 456 x 233 x 48 mm

Interfejs USB 2.0, Bluetooth

Klawisze programowalne nie

Klawisze multimedialne tak

Razer Ornata V3 – gamingowa klawiatura ergonomiczna z podświetleniem Ocena benchmark.pl









4,5/5 Klawiatura gamingowa również może być ergonomiczna. W naszym rankingu najlepszych klawiatur do pisania i pracy nie mogło zabraknąć chociaż jednego przedstawiciela tej kategorii, która w oczach wielu użytkowników kojarzy się przede wszystkim z wielokolorowym podświetleniem. W modelu Ornata V3 od Razera tego oczywiście nie brakuje. Podświetlenie RGB można dowolnie konfigurować, by dopasować sprzęt do własnych upodobań. Na największą uwagę zasługują jednak w tym przypadku wygodne i stosunkowo ciche przełączniki mechaniczno-membranowe Razer Mecha-Membrane. To doskonały wybór dla tych, którzy nie chcą pełnych “mechaników”, bo zależy im na cichej pracy. Dodatkowo należy wspomnieć o podkładce pod nadgarstki, którą z pewnością docenisz, jeśli spędzasz długie godziny przed ekranem komputera i piszesz. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury hybrydowa

Profil klawiszy niski

Klawisze programowalne tak

Klawisze multimedialne tak

Jaka klawiatura najlepsza?

Nie będzie zaskoczeniem, że ostateczna decyzja, jaka klawiatura w 2023 roku jest najlepsza zależy przede wszystkim od ciebie. Nasz ranking klawiatur pokazuje tylko kilka wybranych modeli, którymi warto się zainteresować, ale w praktyce lista dobrych klawiatur jest o wiele dłuższa.

Zapoznaj się z naszymi testami klawiatur – być może znajdziesz wśród nich sprzęt, który od razu wpadnie ci w oko. W powyższym rankingu zgromadziliśmy propozycje, których wybór nie powinien cię rozczarować. Każdy z tych modeli jest dobry i spełnia swoją funkcję jako dobra klawiatura do pracy czy do pisania.

Wiele zależy jednak od tego, czy preferujesz niski profil klawiszy, czy raczej wybierzesz wysoki. Nie bez znaczenia pozostaje też to, jak często używasz klawiatury. Jeśli twoja praca nie jest związana z kilkugodzinnym pisaniem w ciągu dnia, bez obaw możesz wybrać tanią i dobrą klawiatury z tej listy. Droższe modele sprawdzą się, jeśli ergonomia to dla ciebie podstawa i budżet w tym przypadku nie gra roli.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.