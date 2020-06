Czy będzie burza? Gdzie jest burza? Ostrzeżenie o burzy? Informacje o tym znajdziesz w aplikacjach i na stronach, które opisujemy w tym artykule. Jeśli więc chcesz otrzymywać powiadomienia o niebezpiecznej pogodzie, zainstaluj jedną z nich.

Gdzie jest burza? Dobre aplikacje do śledzenia burzy

Burza to nagłe i niebezpieczne zjawisko pogodowe, często z silnym wiatrem, intensywnymi opadami i wyładowaniami elektrycznymi. Słowem: nic przyjemnego. W praktyce burze mogą zagrażać nie tylko domom, samochodom i infrastrukturze, ale też zdrowiu i życiu ludzi. Dlatego warto się przygotować na sezon burzowy w czerwcu, lipcu i sierpniu.

Mapa burz na telefonie

Najlepiej to zrobić instalując dobrą aplikację do śledzenia burz na dobrym telefonie. Opcjonalnie można też odwiedzić odpowiednie strony internetowe na komputerze. Oto najlepsze aplikacje i serwisy do śledzenia burz. Testowaliśmy je na smartfonie OnePlus 6.

Burzowo.info - aplikacja do burz po polsku