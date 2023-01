Niezależnie od tego, czy często podróżujesz pociągami, czy decydujesz się na to od święta, mogą Ci się przydać nowe aplikacje mobilne PKP S.A. oraz PKP Intercity. Jakie znajdziesz w nich funkcje?

PKP z nowymi aplikacjami mobilnymi dla podróżnych

Podróżowanie pociągiem dość często nie należy do najłatwiejszych czy też najprzyjemniejszych. Nie tylko z uwagi na ogromne niekiedy opóźnienia na kolei, ale też brak potrzebnych informacji, np. dotyczących infrastruktury dworców czy wygodnego kupowania biletów. Na szczęście może to się zmienić - PKP informuje, iż pasażerowie mogą już zacząć korzystać z nowych aplikacji mobilnych, ułatwiających planowanie podróży oraz same przejazdy.

Dotychczasowa aplikacja PKP, czyli IC Mobile Navigator, przechodzi na emeryturę i zastąpi ją PKP Intercity. Obok niej pojawi się też PKP.appka, która opisywana jest jako „asystent podróży". Jak podkreśla Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A. i Grupy PKP:

Obok miliardowych inwestycji, takich jak budowy i modernizacje dworców, zakupy nowego taboru, niezwykle ważne są także nowoczesne narzędzia ułatwiające planowanie podróży i zakup biletów. Jestem przekonany, że właśnie takimi będą stworzone właśnie nowe aplikacje mobilne.

PKP.appka, czyli asystent podróży i przewodnik po dworcach

PKP.appka, zaprojektowana przez PKP S.A., to pierwszy przewodnik po dworcach - można w niej sprawdzić ich położenie, informacje o usługach i infrastrukturze (poczekalnie, kasy biletowe, toalety, stojaki rowerowe, przechowalnie bagażu, udogodnienia dla osób o ograniczonej mobilności). Aplikacja podpowie, jakie w danym miejscu znajdziesz sklepy, kawiarnie, kwiaciarnie, saloniki prasowe itd. Co ważne, będzie też podawać przydatne wskazówki, jak np. funkcjonowanie dworca tymczasowego podczas remontu.

Inną, wartą wspomnienia funkcją PKP.appki jest przycisk SOS, umożliwiający szybkie i całodobowe połączenie ze służbami PKP S.A odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Przyda się, jeśli podczas podróży zauważysz nietypową i potencjalnie groźną sytuację. Oprócz tego w aplikacji będzie można na bieżąco sprawdzać odjazdy oraz przyjazdy pociągów na danej stacji, wyszukać połączenie, a także kupić bilet.

Obecnie PKP.appka jest zintegrowana z aplikacją BILKOM, natomiast docelowo modułem sprzedażowym będzie aplikacja PKP Intercity. W planach PKP S.A ma również dalszą rozbudowę funkcjonalności aplikacji o możliwość zgłaszania usterek, dodanie kolejnych wersji językowych oraz użytecznych dla pasażera informacji, obejmujących m.in. nawigację dla wybranych dworców premium.

Nowa aplikacja PKP Intercity zastąpi IC Mobile Navigator

O ile PKP.appka jest skierowana do wszystkich pasażerów, niezależnie od przewoźników, jakich wybierają, to nowa aplikacja PKP Intercity przyda się osobom podróżującym pociągami dalekobieżnymi.

Jakie istotne funkcje w niej znajdziemy?

wygodne wyszukiwanie połączeń z dostępem do szerokiego wyboru filtrów,

z dostępem do szerokiego wyboru filtrów, możliwość zakupu w jednej transakcji biletów na przejazd z przesiadką, przewóz roweru, dodatkowe bagażu itd.,

biletów na przejazd z przesiadką, przewóz roweru, dodatkowe bagażu itd., profile zakupowe , w których można zdefiniować część stałych parametrów podróży,

, w których można zdefiniować część stałych parametrów podróży, informacje o prognozie pogody w dniu podróży na zakupionym bilecie,

w dniu podróży na zakupionym bilecie, możliwość zmiany imienia i nazwiska bez konieczności zwracania biletu,

bez konieczności zwracania biletu, moduł mWARS , dzięki któremu można zamówić posiłek nie wstając z fotela,

, dzięki któremu można zamówić posiłek nie wstając z fotela, informacja o śladzie węglowym, jaki wygeneruje podróż w porównaniu do innych środków transportu.

To nie wszystko, gdyż aplikacja będzie systematycznie aktualizowana i w kolejnych wersjach pojawią się w niej dodatkowe udogodnienia, w tym sprzedaż biletów międzynarodowych, lokalizację pociągu na mapie czy informacje o opóźnieniach.

Nowe aplikacje do pobrania na Google Play i App Store

Nowe aplikacje PKP można już pobrać na telefony z Androidem oraz iOS:

PKP.appka: iOS, Android,

PKP Intercity: iOS, Android.

Skorzystacie z nowych aplikacji mobilnych PKP? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: intercity.pl