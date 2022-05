Trafił do nas zaskakująco funkcjonalny, a przy tym tani zestaw mesh – Mercusys Halo H50G. Jego niska cena wynika głównie z braku wsparcia dla Wi-Fi 6, co może nadrobić liczebnością – ostatecznie to aż 3 routery w cenie jednego. Czy poradzą sobie z domem bez kabli sieciowych?

4/5

Testowaliśmy już wiele zestawów mesh, od tych tańszych, aż po najmocniejsze systemy mesh, działające w 3 zakresach. Mercusys Halo H50G to jednak pierwszy tak dobrze wyceniony 3-pack, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę jego specyfikację, gdyż jest on zgodny ze standardem AC1900. Przypominamy, że zwykle routery (pojedyncze) o takiej przepustowości kosztują ponad 200 zł, zatem można powiedzieć, że tutaj dostajemy 2 + 1 gratis :)



W zestawie otrzymujemy metrowy przewód sieciowy – szkoda, że nie jest tej samej długości, co przewód zasilający.

Mercusys Halo H50G to tani zestaw i to widać na niemal każdym kroku

Routery po wyjęciu z opakowania okazują się być zaskakująco lekkie (175 g/szt.), nawet jak na swój niewielki rozmiar (bok o długości 88 mm czyni z nich jedną z najmniejszych konstrukcji sieciowych, jakie widzieliśmy). Oszczędności zaczynają się w sumie już na zasilaczach – te są uniwersalnymi jednostkami z przewodem o długości 150 cm, co oznacza, że punktu nie postawimy optymalnie wysoko z punktu widzenia pracy Wi-Fi (chyba, że posiadamy w zasięgu gniazdko nablatowe).



Wzornictwo jest dosyć nowoczesne, choć z daleka widać, że jest to tani plastik.

Jakość materiałów jest tu adekwatna do ceny – obudowa, co prawda, nie jest na tyle wątła, aby można ją była wyginać w rękach (a już takie routery spotykaliśmy), ale wyraźnie widać na niej miejsca zgrzewania plastiku. Jej powierzchnię można zarysować nawet paznokciem, zatem radzimy uważać podczas instalacji.



Na przedniej ścianie umieszczono logo serii Halo, a nad nim jedyną, wielobarwną diodę, sygnalizującą status pracy urządzenia.

Podstawa punktów jest wykonana z tego samego plastiku, ale barwionego na czarno. Nóżki są tu głównie po to, aby zapewnić dostęp powietrza do podzespołów przez jedyną perforację, jaką umieszczono właśnie od spodu. Nie ma tu nic gumowego, co w połączeniu z piórkową wagą punktów sprawia, że nawet jeden kabel zwisający za routerem w dół może unieść jego przód.



O montażu na ścianie można zapomnieć.

Oszczędności jednak ominęły stronę techniczną routerów – każdy z trzech punktów posiada trzy gigabitowe złącza RJ45 (każde może być skonfigurowane jako port WAN lub IPTV). Naturalnie (dla tej ceny) nie uświadczymy tu złącza USB, ale zaskoczył nas brak nawet przycisków zasilania i WPS (ten ostatni realizuje się przez aplikację). Jedyne, co mamy, to ukryty przycisk od restartowania i (po przytrzymaniu) resetowania punktu.



Uwaga! Każdy port posiada własną diodę aktywności – to coś, czego często nawet routery za 4-cyfrową kwotę nie posiadają!

Specyfikacja Mercusys Halo H50G

Procesor: 1 rdzenie, 1200 MHz RAM: 256 MB Pamięć Flash: 32 MB Standard sieci: IEEE 802.11 ac/n/a 5 GHz;

IEEE 802.11 n/g/b 2,4 GHz Anteny Wi-Fi: wewnętrzne, 6 dookólne (5 dBi) Prędkość transmisji (teoretyczna): 5 GHz: 1300 Mbps (802.11ac);

2,4 GHz: 600 Mbps (802.11n) Szerokość kanałów: 20/40/80 MHz Szyfrowanie: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Protokoły: IPv4 i IPv6 Porty: 3 x RJ45 LAN/WAN/IPTV (1000 Mbps) Przyciski: Reset/Restart Wymiary: 88 (głębokość) x 88 (szerokość) x 88 mm;

waga 0,175 kg Zarządzanie: Kontrola dostępu, zarządzanie lokalne, tylko przez aplikację Serwery wirtualne: Port Forwarding, UPnP Funkcje zaawansowane: Smart Connect (wymuszony...);

Sieć gości;

Beamforming (kształtowanie wiązki);

MU-MIMO 3x3:3 dla 5 GHz;

MIMO 3x3 dla 2,4 GHz;

Kontrola rodzicielska;

QoS Gwarancja: 2 lata Cena w dni testu: 379 zł

Podzespoły Mercusys Halo H50G dobrano skromnie, ale nowocześnie

Każdy punkt skonstruowano identycznie i wszystkie korzystają z SOC MediaTek TP1900BN – jest to jednordzeniowy układ (o taktowaniu 1,2 GHz), wspierany przez aż 256 MB RAM. Dla oprogramowania przeznaczono 32 MB pamięci Flash, choć na ten moment nie udało nam się namierzyć alternatywy dla tego fabrycznego. W środku znajdziemy aż 6 anten (po 3 na każdy zakres), dzięki czemu udało się uzyskać wysoką przepustowość routera.

Mercusys Halo H50G nie pozwala rozdzielić zakresów 2,4 GHz i 5 GHz na osobne SSID – tryb „smart” jest tutaj wymuszony i urządzenia łączą się automatycznie z optymalnym dla nich zakresem

Duża liczba punktów sprawia, że raczej zawsze będziemy mieć dobry zasięg w zakresie 5 GHz, w którym to Mercusys Halo H50G oferuje 1300 Mbps przepustowości przy korzystaniu ze wszystkich 3 dostępnych strumieniu MIMO. W praktyce, dla większości urządzeń odbiorczych oznaczać to będzie łączność z przepustowością „do 866 Mbps”, a dodatkowy strumień pozostaje wolny dla kolejnych urządzeń, nawet gdy to pierwsze potrzebuje pełnej szybkości.

Mały, ale wariat :)

Analogicznie ma się sytuacja zakresu 2,4 GHz, który oferuje trzy strumienie po 200 Mbps każdy, zatem maksymalnie do 600 Mbps. Pozwala to nieco maskować brak trzeciego zakresu, który jest używany przez droższe zestawy mesh w roli łącza dosyłowego (do komunikacji między węzłami).

Niesamowicie przyjemna i prosta konfiguracja przez aplikację, ale brak panelu w przeglądarce

Mercusys Halo H50G wymaga do działania pobrania aplikacji na telefon lub tablet (Android lub Apple). Ta jest oczywiście darmowa i, co ważniejsze, w pełni po polsku. Podczas pierwszej konfiguracji dosłownie za rękę poprowadzi nas kreator instalacji, po czym w zasadzie już do aplikacji zaglądać nie trzeba (wszystko działa automatycznie), ale zdecydowanie radzimy dobrze się z nią zaprzyjaźnić.



Konfiguracja przez aplikację jest bajecznie prosta i szybka - kilka chwil i wszystkie trzy routery są gotowe do pracy.

Główne menu aplikacji pozwala szybko sprawdzić status sieci i każdego z routerów, a także zarządzać podpiętymi użytkownikami (w tym zmieniać ich nazwy oraz definiować typ sprzętu). Pomimo iż aplikacja wymaga utworzenia konta (z podaniem e-mail), to nie oferuje usługi dostępu przez chmurę, więc routerem można zarządzać tylko lokalnie po podpięciu się do jego sieci.



Ustawień zaawansowanych nie ma przesadnie dużo, ale i tak aż nadto dla domowego użytkownika.

O ile nie zaskoczył nas brak zaawansowanej konfiguracji Wi-Fi (nawet kanał i jego szerokość router dobiera automatycznie na podstawie analizy otoczenia), tak zdecydowanie nie spodziewaliśmy się w tak tanim sprzęcie otrzymać tak rozbudowanych funkcji kontroli rodzicielskiej. Całość działa podobnie jak w znacznie droższych modelach TP-Link – tworzymy profil użytkownika, oznaczamy jego urządzenia, a następnie konfigurujemy poziom dostępu.



Tak rozbudowana kontrola rodzicielska to zwykle funkcja dodatkowo płatna lub kojarzona ze znacznie droższymi routerami.

Ustawić można nie tylko typ blokowanych treści, ale również konkretne domeny (adresy). Co więcej, każdy użytkownik może mieć określony dzienny limit czasu, jaki spędza online – również z uwzględnieniem godzin, w których dostęp zawsze będzie zablokowany. Przypominamy, że dalej mówimy o routerze w cenie 130 zł za sztukę! Dostępna jest również funkcja QoS, czyli zarządzanie dostępnym pasmem, tak aby nikt całkiem nie „zatkał” Internetu (tu możemy również wskazać urządzenia o wyższym priorytecie).



Jeżeli posiadacie router od dostawcy z kiepskim Wi-Fi, to Mercusys może pełnić funkcję punktów dostępowych.

Gdzie testowaliśmy Mercusys Halo H50G – procedura testowa

Mając na uwadze cenę zestawu, do testów wybraliśmy naszą lokalizację, w której testujemy zwykle pojedyncze routery lub zestawy 2-punktowe, co nie oznacza, że Mercusys Halo H50G będzie się nudzić. Główny punkt umieściliśmy na piętrze domu jednorodzinnego o powierzchni około 220 mkw, kolejny punkt bezpośrednio pod nim, a ostatni po drugiej stronie budynku też na parterze, tak aby każde pomieszczenie było nie dalej niż 2 ściany od jednego z węzłów.



Głowny router (podpięty do Internetu) oznaczono na pomarańczowo. Dodatkowe węzły są na niższej kondygnacji, oznaczone na niebiesko.

Do testów użyliśmy, jak zwykle, nowoczesnego ultrabooka HP Spectre X360 14, który nie tylko dzielnie znosi cały dzień testów na baterii, ale również został wyposażony w moduł Intel AX201, (zgodny z Wi-Fi 6, ale obsługujący również Wi-Fi 5). Z tego modułu (lub jego pochodnej) korzysta obecnie większość laptopów, co pozwala dobrze sprawdzić typowe osiągi routera, ale nie zweryfikuje jego pełnej wydajności, gdyż jest to układ wykorzystujący tylko MIMO 2x2 – z Mercusys Halo H50G łączyliśmy się z przepustowością maksymalnie wynoszącą 866 Mbps.

Pomiary przepustowości portu WAN [Mbps]

WAN Download 942 WAN Upload 933

Tego testu nieco się obawialiśmy – tanie routery często potrafią mocno zawodzić w kwestii możliwości obsługi szybkiego łącza szerokopasmowego. Okazało się jednak, że nowoczesny SoC Mercusys Halo H50G w teście prędkości Internetu pozwolił w pełni wykorzystać przepustowość nawet gigabitowego łącza z Internetem, plasując się pomiędzy routerami (pojedynczymi) kosztującymi zwykle przynajmniej tyle samo lub więcej. Oczywiście takie prędkości uświadczymy tylko na sprzętach podpiętych przewodowo do głównego routera (lub do węzłów, które są z głównym routerem spięte przewodowo).

Pomiar zasięgu Wi-Fi dla zestawu mesh Mercusys Halo H50G (3-pack) [dBm]

testowane na HP Spectre X360 14 z AX201, więcej = lepiej

Lokalizacja testowa nr 1 -42

-36 Lokalizacja testowa nr 2 -39

-38 Lokalizacja testowa nr 3 -53

-47 Lokalizacja testowa nr 4 -40

-38 Lokalizacja testowa nr 5 -39

-33 Lokalizacja testowa nr 6 -51

-44 Lokalizacja testowa nr 7 -42

-44 Lokalizacja testowa nr 8 -41

-39 Lokalizacja testowa nr 9 -46

-47 Legenda: Zakres 5 GHz

Zakres 2,4 GHz

Tu akurat obaw nie mieliśmy żadnych – trzy punkty w domu jednorodzinnym oznaczają, że nigdy nie ujrzymy brakującej kreseczki na ikonie z Wi-Fi w laptopie lub telefonie. Nie oznacza to jednak, że przepustowość zawsze będzie idealna. Testy tego aspektu przeprowadziliśmy w dwóch wariantach konfiguracji – punktów łączonych przewodowo i bezprzewodowo.

Pomiar przepustowości Wi-Fi 5 – zakres automatyczny [Mbps]

testowane na HP Spectre X360 14 z AX201, więcej = lepiej

Lokalizacja testowa nr 1 288

192

552

304 Lokalizacja testowa nr 2 296

192

560

312 Lokalizacja testowa nr 3 252

180

496

280 Lokalizacja testowa nr 4 280

185

520

296 Lokalizacja testowa nr 5 296

192

552

312 Lokalizacja testowa nr 6 256

168

488

280 Lokalizacja testowa nr 7 521

264

520

264 Lokalizacja testowa nr 8 542

280

544

281 Lokalizacja testowa nr 9 494

248

496

247 Legenda: Pobieranie (węzły bezprzewodowo)

Wysyłanie (węzły bezprzewodowo)

Pobieranie (węzły przewodowo)

Wysyłanie (węzły przewodowo)

Jeżeli posiadacie w domu rozprowadzone przewody sieciowe, to Mercusys Halo H50G dosłownie zawstydza nawet 2x droższe routery, oferując w każdym pomieszczeniu ponad 50 MB/s transferu. Jeżeli jednak musicie polegać na węzłach łączonych bezprzewodowo, to już dużo będzie zależeć od tego, jak węzły będą w stanie się komunikować między sobą. U nas wyraźnie widać, że punkt umieszczony bliżej głównego routera oferuje 50% wyższą wydajność niż ten bardziej od niego oddalony. Niemniej, co zaskakujące, nadal w każdym pomieszczeniu mamy dostęp do ponad 25 MB/s! To pozwoli w praktyce wykorzystać w pełni łącze klasy 250-300 Mbps.

Pomiar wydajności kopiowania mniejszych plików [Mbps]

testowane na Intel AX210E, odległość 2 m, więcej = lepiej

Kopiowanie dużego pliku

(MKV 20 GB) 908

577

315

258 Kopiowanie średnich plików

(MP3 3-9 MB) 788

462

283

237 Kopiowanie małych plików

(JPG 50-300 KB) 69

50

44

37 Kopiowanie bardzo małych plików

(TXT 1-50 KB) 18

15

13

12 Legenda: LAN -> LAN

Wi-Fi -> LAN

LAN -> Wi-Fi

Wi-Fi -> Wi-Fi

Tu czekało na nas kolejne zaskoczenie – jednordzeniowy SoC okazuje się oferować bardzo dobrą wydajność. Widać tu również, że komunikacja bezprzewodowa między dwoma urządzeniami działa na przyzwoitym poziomie – wyższym, niż oczekiwalibyśmy tego w tej cenie.

Pomiar zużycia energii przez Mercusys Halo H50G (pojedynczy router) [W]

Spoczynek przewodowo

węzły spięte przewodowo 3,5 Spoczynek bezprzewodowo

węzły spięte bezprzewodowo 5 Obciążenie 1 zakres

węzły spięte przewodowo 4,5 Obciążenie 1 zakres

węzły spięte bezprzewodowo 5,5 Obciążenie 2 zakresy

węzły spięte przewodowo 5 Obciążenie 2 zakresy

węzły spięte bezprzewodowo 6

Ostatni test dotyczy tego, jak stosowanie 3 punktów (zamiast jednego mocnego) odbije się na rachunkach za prąd. Okazuje się, że w tej kwestii Mercusys wypada dobrze pod obciążeniem (niemal bez wzrostu poboru), ale już nieco słabiej w spoczynku (czyli przez większość czasu). Dla 3 punktów mówimy już stałym poborze na poziomie 15 W – co można porównać do oświetlenia LED typowego pokoju.

Czy opłaca się kupić Mercusys Halo H50G?

Nie ukrywamy, że do zestawu Mercusys podchodziliśmy raczej sceptycznie nastawieni - jak coś tak taniego może dobrze działać? Okazało się jednak, że w testach nie tylko broni dobrego imienia firmy, ale również rysuje się na jeden z najbardziej opłacalnych zestawów mesh, jakie mieliśmy okazję testować. Jeżeli dodatkowo zależy Wam na rozbudowanej kontroli rodzicielskiej, to nie znamy obecnie korzystniejszego wyboru.



Mały rozmiar pozwala zmieścić punkty nawet w bardzo ciasnych przestrzeniach.

To wszystko oczywiście pod warunkiem, że nie zależy Wam na wykorzystaniu bezprzewodowo potencjału łącza szybszego niż 400-500 Mbps, albo jeżeli nie potrzebujecie obsługiwać dużego ruchu (dużej liczby urządzeń bezprzewodowych) przy punktach łączonych bezprzewodowo. Pod tym względem Mercusys Halo H50G nie polecamy – jest zwyczajnie zbyt budżetowym rozwiązaniem, a to, czego potrzebujecie, będzie kilkukrotnie droższe.



Kartonik równie niepozorny, co cały zestaw - ale w tej cenie to wyśmienita propozycja.

Finalnie, w kwocie 380 zł, w jakiej można w dużych sklepach obecnie nabyć zestaw Mercusys Halo H50G (3-pack), jest to rewelacyjny produkt, znacznie przewyższający możliwości klasycznych routerów dostępnych w zbliżonej cenie. Nie jest może produktem wybitnym, ale nikt tego nie powinien w takim budżecie wymagać. Od nas solidna rekomendacja dla osób szukających w możliwie niskiej cenie wydajnej sieci dla domu lub dużego mieszkania.

Opinia o Mercusys Halo H50G (3-pack) Plusy Rewelacyjny stosunek ceny do możliwości,

świetny zasięg Wi-Fi w swojej cenie,

bardzo rozbudowana funkcja kontroli rodzicielskiej i podstawowy QoS,

obsługa (przewodowo) pełnego łącza 1 Gbps,

3 złącza WAN/LAN w każdym punkcie,

MU-MIMO 3x3,

intuicyjna i w pełni spolszczona aplikacja mobilna. Minusy tylko Wi-Fi 5,

brak obsługi WPA 3,

brak panelu zarządzania w przeglądarce,

znaczny spadek wydajności Wi-Fi przy bezprzewodowej pracy węzłów,

przeciętna jakość wykonania,

krótkie kable i brak możliwości montażu na ścianie/suficie.

Sprzęt do testów dostarczyła firma TP-Link.