Standard Wi-Fi 6 zadomowił się już na dobre, a co za tym idzie, w końcu zaczynają pojawiać się rozwiązania budżetowe, korzystające z tego standardu. Taką propozycją właśnie jest router Mercusys MR70X, certyfikowany standardem Wi-Fi AX1800. Sprawdzimy, na co go stać!

Tanio nie musi oznaczać kiepsko

Mercusys to firma-córka znanego i cenionego TP-Link. Pod tą marką sprzedają produkty pod niektórymi względami uboższe, gdyż kierowane dla mniej wymagających klientów, a co za tym idzie, znacznie korzystniej wycenione. Nie ma jednak obaw co do jakości samego sprzętu – za ten nadal odpowiadają spece TP-Link’a. Testowany dziś router idealnie w ten opis się wpisuje i pierwsze takie oszczędności napotkamy już chwytając opakowanie.



W zestawie poza routerem oraz jego zasilaczem (150 cm długości kabla), znajdziemy jeszcze podstawowy przewód Ethernet (1 m długości).

Co ciekawe, jakość wykonania samego routera stoi na całkiem wysokim poziomie – mimo niskiej masy jest bardzo zwarty i sztywny. Większość zastosowanego plastiku jest z kategorii ekonomicznej, ale znajdziemy też ozdobne wstawki wyższej jakości, z błyszczącym wykończeniem (one niestety nieco się palcują).



Nasz aparat obsługuje Ray Tracing i można podziwiać anteny pięknie odbijające się w błyszczących częściach obudowy ;)

Z pewnością na plus należy zaliczyć rozmiar anten (z uczciwym wzmocnieniem na poziomie 5 dBi) oraz to, że można niemal dowolnie regulować ich położenie. To, że anten mamy 4 sztuki, mogłoby sugerować, że router oferuje MU-MIMO 4x4, jednak w rzeczywistości mamy tu osobne anteny dla każdego z zakresów z obsługą MU-MIMO 2x2.



Trzeba przyznać, że Mercusys MR70X wygląda na droższy, niż w rzeczywistości jest.

Niska cena ma jednak wpływ na funkcjonalność

Jak widać już powyżej, kolejne cięcia budżetowe dotknęły departamentu złączy. Do dyspozycji mamy 4x RJ45, z czego jedno to port WAN. Wszystkie oczywiście są w standardzie GbE. Złączy USB brak, a przycisk jest jeden i pełni aż trzy funkcje (WPS, restart i reset).



Nie uświadczymy ekranowania gniazd RJ45, a zasilanie wyłączamy odpinając jego przewód.

Oszczędności poczyniono również w kwestii podstawy. Nie tylko zabrakło otworów do montażu routera na ścianie/suficie, ale ze względu na brak gumowych nóżek nawet w pozycji wolnostojącej nie będzie on szczególnie stateczny. Śmiało można powiedzieć, że nogi pełnią tu jedynie funkcję dystansującą router od podłoża dla lepszej wentylacji.



Jeśli się dobrze przyjrzycie, to na dole zdjęcia, na środku przedniej ściany widać jedną, jedyną diodę, w jaką wyposażono MR70X – sygnalizuje ona zasilanie urządzenia.

Specyfikacja Mercusys MR70X

Procesor: brak informacji RAM: brak informacji Pamięć Flash: brak informacji Standard sieci: IEEE 802.11 ax/ac/n/a 5 GHz;

IEEE 802.11 ax/n/g/b 2,4 GHz Anteny Wi-Fi: zewnętrzne, 4 dookólne (5 dBi) Prędkość transmisji (teoretyczna): 5 GHz: 1200 Mbps (802.11ac);

2,4 GHz: 574 Mbps (802.11ax) Szerokość kanałów: 20/40/80 MHz Szyfrowanie: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-PSK Protokoły: IPv4 i IPv6 Porty: 3 x RJ45 LAN (1000 Mbps);

1 x RJ45 WAN (1000 Mbps) Przyciski: WPS/Reset/Restart Wymiary: 172 (głębokość) x 209 (szerokość) x 42 mm (wysokość, 205 mm z antenami);

0,65 kg waga Zarządzanie: Kontrola dostępu, zarządzanie lokalne Przekierowanie portów: Port Triggering, UPnP, DMZ Funkcje zaawansowane: Smart Connect;

Sieć gości;

Beamforming (kształtowanie wiązki);

MU-MIMO 2x2:2 dla 5 GHz;

MU-MIMO 2x2:2 dla 2,4 GHz;

OFDMA;

1024 QAM;

VPN passthrough Gwarancja: 2 lata Cena sugerowana: 229 zł

Faktycznie najnowsze technologie w tak niskiej cenie

Router okazał się być na tyle solidnie złożony, że bez uszkodzenia obudowy nie udałoby się nam go rozkręcić. Nie wiemy zatem, co dokładnie siedzi w środku, a producent też się tym nie chwali. Możemy jedynie spekulować, że podobnie jak w TP-Link AX20 będzie to SOC od Broadcom model BCM6755, co oznaczałoby cztery rdzenie o taktowaniu 1,5 GHz i 256 MB RAM. Nie można jednak wykluczyć obecności BCM6750, czyli 3-rdzeniowej odmiany tego SOC. W obu przypadkach to całkiem dobre układy, które w tej cenie są świetnym rozwiązaniem.

Nie oszczędzano na bezpieczeństwie – Mercusys MR70X obsługuje najświeższy standard szyfrowania połączenia WPA3

Odnośnie funkcjonalności Wi-Fi 6, to mamy praktycznie komplet, może poza wsparciem dla 160 MHz szerokości kanału. Tu też warto zaznaczyć, że router nie obsługuje DFS, zatem kanałów do wyboru będzie tylko podstawowy zakres - do nr 50.

Konfiguracja i zarządzanie tylko przez przeglądarkę

Ostatnio testowane routery trochę nas zdążyły rozpieścić pod względem konfiguracji przez aplikację – Mercusys takiej aplikacji nie posiada i z Tether od TP-Link też współpracować nie chce, więc zostaje klasyczna obsługa przez przeglądarkę. Konfiguracja okazała się być bardzo intuicyjna i szybka.



Pierwsza konfiguracja niestety nie jest dostępa w naszym języku.

Jak tylko proces się zakończy i zalogujemy się na już skonfigurowany router, to przywita nas panel statusu urządzenia oraz zakładki z ustawieniami podstawowymi. Tutaj można już zmienić język na polski.



Kliknięcie w ikonkę klientów otwiera listę aktualnie podpiętych urządzeń.

Ustawienia Wi-Fi w podstawowej wersji zawierają również opcję ustawień sieci dla gości oraz możliwość inteligentnego dobierania zakresu do podpiętych urządzeń na podstawie ich zapotrzebowania.



Nawet sieć gości może wymagać szyfrowania WPA3, ale znacząco ogranicza to jej kompatybilność.

Zakładka ustawień zaawansowanych skrywa w sobie znaczną większość faktycznych możliwości regulacji MR70X – a te są naprawdę duże, jak na jego cenę. Z rzeczy, których nam zabrakło, możemy wskazać sterowanie kształtowaniem wiązki, OFDMA oraz wymuszenie operowania na konkretnym standardzie Wi-Fi.



Każdą z sieci można zaprogramować, aby dezaktywowała się na podstawie harmonogramu.

Znajdziemy tutaj nawet całkiem dobrze działającą kontrolę rodzicielską – aż dziwne, że nie zasłużyła na własną zakładkę w ustawieniach podstawowych.



Nie ma limitu utworzonych profili, ale każdy profil może mieć przypisane max. 3 urządzenia.

Kolejna niespodzianka w tym segmencie cenowym to obecność QoS, czyli możliwości ustalenia priorytetu ruchu w sieci na konkretne urządzenie.

W kwestii zabezpieczeń oraz możliwości konfiguracji przekierowywania również mamy praktycznie pełen pakiet funkcji. Jest nawet obsługa VPN oraz IPv6, gdybyśmy za kilka dekad na takie połączenie przeszli :)

Ostatnie, o czym warto napisać, to to, że router możemy zmienić w punkt dostępowy Wi-Fi 6 w naszej istniejącej sieci – w tej cenie to bardzo kusząca propozycja!



Obecność tej funkcji może się wydawać oczywista, jednak całkiem sporo producentów blokuje taki tryb pracy, aby nie kanibalizować swojej oferty wzmacniaczy Wi-Fi.

Testy wydajności routera Mercusys MR70R

Nasza procedura testowa pozostaje bez zmian od jakiegoś czasu dla routerów domowych, więc wyniki można porównywać z wcześniejszymi recenzjami. Do sprawdzenia maksymalnych możliwości routera (z małej odległości) użyliśmy obecnie najszybszej dostępnej karty sieciowej TP-Link Archer TX3000E, podczas gdy do pomiarów szybkości w różnych odleglejszych lokalizacjach posłużył nam nowoczesny laptop OMEN 15, wyposażony w najpopularniejszy układ Wi-Fi 6 Intel AX201. Wszystkie komputery operowały na dyskach SSD.



Na pomarańczowo oznaczono lokalizację routera (1. piętro). Łączna powierzchnia budynku to 220 m2.

Pomiar zasięgu Wi-Fi (obu zakresów) [dBm]

Legenda Zakres 2,4 GHz

Zakres 5 GHz Lokalizacja testowa nr 1 -34

-35 Lokalizacja testowa nr 2 -44

-46 Lokalizacja testowa nr 3 -57

-62 Lokalizacja testowa nr 4 -58

-62 Lokalizacja testowa nr 5 -60

-69 Lokalizacja testowa nr 6 -65

-83 Lokalizacja testowa nr 7 -22

-26 Lokalizacja testowa nr 8 -39

-44 Lokalizacja testowa nr 9 -44

-54

Siła sygnału jest bardzo wysoka, ale tylko w otoczeniu routera i za pierwszą ścianą. Przy większej liczbie przeszkód sygnał szybko słabnie, zwłaszcza zakres 5 GHz. Pod tym względem podobnie kosztująca konkurencja, korzystająca z Wi-Fi 5, wypada odczuwalnie lepiej (podobnie jak droższe konstrukcje w standardzie AX).

Pomiar przepustowości dla transferu LAN->Wi-Fi [Mbps]

Legenda: Wi-Fi 6 (AX) 2,4 GHz

Wi-Fi 6 (AX) 5 GHz

Wi-Fi 5 (AC) 2,4 GHz

Wi-Fi 5 (AC) 5 GHz Lokalizacja testowa nr 1 350

730

204

350 Lokalizacja testowa nr 2 266

693

172

559 Lokalizacja testowa nr 3 194

436

150

203 Lokalizacja testowa nr 4 211

470

98

229 Lokalizacja testowa nr 5 180

334

112

181 Lokalizacja testowa nr 6 133

193

11

131 Lokalizacja testowa nr 7 322

827

189

491 Lokalizacja testowa nr 8 310

689

143

634 Lokalizacja testowa nr 9 214

456

173

323

Testy przepustowości pobierania przez Wi-Fi okazały się być dużo bardziej łaskawe dla Mercusysa. Przynajmniej w przypadku Wi-Fi 6, ponieważ kontrolny test z użyciem Wi-Fi 5 wykazał spore wahania prędkości transmisji, co zaowocowało odczuwalnie niższą przepustowością, niż by na to wskazywał obsługiwany standard Wi-Fi 5. Dla sieci 2,4 GHz wyniki są bardzo przyzwoite, a ogólnie prawie cały dom może liczyć na ponad 400 Mbps przepustowości łącza (bo lokalizacja nr 6 to garaż ;)).

Pomiar szybkości kopiowania mniejszych plików [Mbps]

Legenda: LAN -> LAN

LAN -> Wi-Fi

Wi-Fi -> Wi-Fi Kopiowanie dużego pliku

(MKV 20 GB) 898

886

266 Kopiowanie średnich plików

(MP3 3-9 MB) 797

729

266 Kopiowanie małych plików

(JPG 50-300 KB) 130

54

49 Kopiowanie bardzo małych plików

(TXT 1-50 KB) 42

16

16

Ten test zawsze jest wyzwaniem dla budżetowych konstrukcji, a ku naszemu zaskoczeniu Mercusys wypadł w nim nadzwyczaj dobrze, uzyskując wynik na poziomie dwukrotnie droższych konstrukcji. W szczególności zaskakuje bardzo niewielka różnica między prędkościami uzyskiwanymi podczas kopiowania mniejszych danych przy połączeniu mieszanym (LAN->Wi-FI), a tymi uzyskiwanymi przy połączeniu jednolitym (Wi-Fi->Wi-Fi). Niemniej w sumie zaskakująca jest maksymalna przepustowość połączenia, jakie testowany router oferuje w standardzie AX. Okazuje się bowiem, że identycznie jak miało to miejsce w przypadku droższych routerów, limitem jest tu kabel sieciowy. Oczywiście, jak wcześniejsze testy wykazały, już za pierwszą ścianą kabel będzie szybszy (gdzie taki TP-Link Archer AX73 praktycznie w całym naszym obiekcie oferował taką samą prędkość na Wi-Fi, jak i przez kabel).

Pomiar obciążenia Wi-Fi (wielu użytkowników, duży plik) [Mbps]

LAN -> Wi-Fi 886 2x (LAN -> Wi-Fi) 381 4x (LAN -> Wi-Fi) 144 Wi-Fi -> Wi-Fi 266 2x (Wi-Fi -> Wi-Fi) 93

Dopiero tutaj realnie widzimy, z czego wynika niższa cena testowanego routera – przy jednoczesnym obciążeniu sieci przez wielu klientów przepustowość komunikacji znacząco spada. Z drugiej strony to nadal wartości pozwalające bez problemu korzystać z Internetu i multimediów takich, jak streaming filmów 4K, więc niekoniecznie musi być to problemem.

Pomiar średniej prędkości LAN i WAN [Mbps]

LAN -> LAN 898 LAN -> LAN + LAN-> Wi-Fi 802 WAN -> LAN 743 LAN -> WAN 688

Tutaj mamy kolejny objaw typowy dla tego segmentu cenowego – router nie jest w stanie obsłużyć szybkości Internetu wyższej niż 700-750 Mbps. Oczywiście dla sporej części potencjalnych nabywców Mercusysa MR70X (którego cena nie przekracza kosztu dwóch miesięcy używania tak szybkiego łącza) taki wynik i tak w zupełności wystarczy, podobnie jak obecność tylko 3 portów LAN (przez co nie mogliśmy wykonać w pełni procedury testującej przepustowość wbudowanego przełącznika i dołożyliśmy pomiar mieszany z Wi-Fi).

Pomiar poboru energii [W]

Spoczynek 5,4 Obciązenie Wi-Fi (1 zakres) 7,1 Obciązenie Wi-Fi (oba zakresy) 7,7 Obciązenie pełne (Wi-Fi + LAN) 8,5

Jak na tak szybki router, wyniki są bardzo dobre, a co za tym idzie, sam router też się znacząco nie nagrzewa (nawet mimo czarnej obudowy, wystawionej na światło dzienne w czasie testów).

Czy opłaca się kupić Mercusys MR70X?

Testowany router wywołał u nas dosyć mieszane uczucia. Ogólnie nie można mu odmówić, że jak na swoją cenę oferuje bardzo wysoką przepustowość sieci bezprzewodowej. Nawet mimo dosyć szybko spadającego jej zasięgu, będzie w stanie obsłużyć duże mieszkanie lub średniej wielkości dom jednorodzinny, nawet jeżeli posiadamy przyłącze internetowe o przepustowości 500 Mbps.

Z drugiej strony mamy tu bardzo skąpy zestaw złączy, brak obsługi USB (a więc nie podepniemy dysku do udostępniania lokalnie plików) i konfigurację jedynie przez przeglądarkę (na ten moment brak dedykowanej aplikacji na smartfony). Nie są to wady, które będą istotne dla każdego, ale należy mieć je na uwadze decydując się na zakup.

Najbardziej niską cenę routera odczujemy, gdy przyjdzie mu zarządzać bardzo mocno obciążoną siecią – jeżeli szukacie sprzętu, który sprosta 4-5 i większej ilości domowników, z których połowa spędza większość czasu w mediach społecznościowych, to może jednak warto dopłacić nieco do rozwiązań z wyższej półki, jak testowany niedawno TP-Link Archer AX73. Ale jeżeli mieszkacie sami lub nawet w dwie osoby, to testowany dziś Mercusys MX70R jest świetnym pomysłem na tanie ulepszenie swojej domowej infrastruktury sieciowej.

Ocena Merkusys MR70X

Wysoka przepustowość Wi-Fi 6

Dużo możliwości konfiguracji

Szyfrowanie WPA3

Solidne wykonanie



Przeciętny zasięg dla zakresu 5 GHz

Nierówna praca standardu Wi-Fi 5

Skromna funkcjonalność

Spadek wydajności przy dużym obciążeniu sieci

76% 3,8/5

